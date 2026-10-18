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Sylvia
7d

https://www.unbekoming.com/p/what-was-covid

all in one :-)

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richard noakes
8d

Here is what is in each Covid vaccine jab you have had, in English: AND Who owns the Copyright for Covid-19?

May 17 2024 (Reuters) - Moderna (MRNA.O) said on Friday the European Patent Office had upheld the validity of one of the company's key patents, presumably #CTCCTCGGCGGGCACGTAG , a win in an ongoing COVID-19 vaccine dispute with Pfizer (PFE.N) and BioNTech (22UAy.DE) proving that Moderna owned the copyright for Covid-19 Neucloids from 2013.

Moderna could not have made their Covid vaccine without the Covid virus to work from which they had the patent for from 2013 or before.

BioNTech said the patent office's decision to maintain Moderna's European patent "does not change our unwavering and unequivocal stance that this patent is invalid."

https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/moderna-wins-case-patent-dispute-with-pfizer-biontech-over-covid-shot-ft-reports-2024-05-17/

What is in a cDNA Synthetic DNA - ModRNA DNA vaccine:

Pfizer 158,000 vaccines Side Effects - what of Moderna - which a European Court ruled the BionTech for Pfizer stole from Moderna - so both Pfizer & Moderna have vaccines side effects which are injected on volunteering and which will lead to turbo cancers later on in life, presumably.

https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketing-experience.pdf

Court-Ordered Pfizer Documents They Tried To Have Sealed For 55 years Show 1223 Deaths, 158,000 Adverse Events in 90 Days Post EUA Release - which turbo cancer for you - last 18 pages? - Posted by Celia Farber in 2021.

AND - this could be how AI controls those who got vaccinated:

A Hundred Billion Nanobots on the Tip of a Syringe Is a Daunting Thought "Future Science Series: The Targeted Collective – Have We All Been Chipped?" — The Solari Report. Lioness of Judah Ministry Dec 13 2025 (Yes, you have)

As aired on the Children’s Health Defense TV network, a scientist injected Pfizer/BioNTech Covid-19 vaccine ingredients onto a slide and zoomed in on its actions with a microscope at 100 times magnification. You can literally see microscopic particles acting as blinking lights while they self-assemble.

The scientist explains that these microparticles or nanoparticles are called “microchips” because they emit signals known as “MAC address” phenomenon. In the background can be seen “nano and micro-robots that are communicating with each other via light signals” as they are collaborating to self-assemble into what looks like a miniature satellite. This is already proven to persist in the body for at least two years, with spike proteins and nanoparticles traveling through the bloodstream to vital organs, ovaries, testes, and the brain.

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