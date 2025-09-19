DrBine’s Newsletter

Eckhard Umann
8h

1906 stellte Cl. v. Pirquet das Konzept der Allergie vor. Dies steht neben der normergen, hypergen, hypoergen und anergen Reaktion. Diese gilt es beim konkreten Patienten möglichst vor allen therapeutischen Maßnahmen zu erfragen/auszutesten (so können zB. Steroide Verläufe durchaus auch verschlechtern...). Impfungen sind Durchschnittsdosen auf Durchschnittsmenschen - müssen diese Reaktionen also zu bestimmten %% ebenfalls hervorrufen, da sich jeder Organismus mit jeder Noxe auseinandersetzt. Dies abzuschätzen (und dafür geradezustehen) war mal Aufgabe der Impfärzte, durch den größten Gesundheitsminister der jüngsten Geschichte europaweit unterbunden.

Daniela K.
8h

Auch spannend - Masern:

Robert, Alexis, Anne M. Suffel, and Adam J. Kucharski (2024). Long-term waning of vaccine-induced immunity to measles in England.

medRxiv: 2024-04.

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2024.04.18.24306028v1.full.pdf

Dieses "Phänomen" ist eigentlich schon lange bekannt. Soweit ich weiß, gab es schon Ende der 80er/Anfang der 90er Jahre eine Metastudie, die den Schutzschwund bei Maserngeimpften aufzeigte und eine Zunahme der Masern Fälle in Gegenden mit hoher Impfquote prognostizierte - logisch, wenn wir natürlich, für's Leben Immunisierten immer älter und nach und nach weniger werden... Ich stolperte über die Metastudie vor ca. 10 Jahren, finde sie aber leider gerade nicht.

Hiermit könnte durchaus ein Zusammenhang mit dem "Phänomen" der zunehmenden Masernfälle gesehen werden:

Washam, Matthew C., Amy L. Leber, Sophonie J. Oyeniran, Kathy Everhart, and Huanyu Wang (2024). Shedding of measles vaccine RNA in children after receiving measles, mumps and rubella vaccination. Journal of Clinical Virology 173: 105696.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1386653224000581

