Influenza

“Schlussfolgerungen: Wir führen den Rückgang der influenzaassoziierten Mortalität bei Menschen im Alter von 65 bis 74 Jahren in den zehn Jahren nach der Pandemie von 1968 auf die Erlangung einer Immunität gegen das neu auftretende A(H3N2)-Virus zurück. Wir konnten keinen Zusammenhang zwischen der steigenden Impfquote nach 1980 und sinkenden Sterblichkeitsraten in irgendeiner Altersgruppe feststellen. Da weniger als 10 % aller Todesfälle im Winter in jeder Saison auf Influenza zurückzuführen waren, kommen wir zu dem Schluss, dass Beobachtungsstudien den Nutzen der Impfung erheblich überschätzen.”

Simonsen L, Reichert TA, Viboud C, Blackwelder WC, Taylor RJ, Miller MA. Impact of influenza vaccination on seasonal mortality in the US elderly population. Arch Intern Med. 2005 Feb 14;165(3):265-72. doi: 10.1001/archinte.165.3.265. PMID: 15710788. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15710788/

“Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass entweder der Impfstoff ältere Menschen nicht vor Mortalität schützen konnte (möglicherweise aufgrund von Immunschwäche im Alter) und/oder dass die Impfbemühungen nicht ausreichend auf die gebrechlichsten älteren Menschen ausgerichtet waren. Wie in den USA stellt unsere Studie die aktuellen Strategien zum bestmöglichen Schutz älterer Menschen vor Mortalität in Frage und rechtfertigt die Notwendigkeit besser kontrollierter Studien mit alternativen Impfstrategien.”

Rizzo C, Viboud C, Montomoli E, Simonsen L, Miller MA. Influenza-related mortality in the Italian elderly: no decline associated with increasing vaccination coverage. Vaccine. 2006 Oct 30;24(42-43):6468-75. doi: 10.1016/j.vaccine.2006.06.052. Epub 2006 Jul 7. PMID: 16876293. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16876293/

“Aktive Militärangehörige mit einer H1N1-Virusinfektion (aber keine andere Gruppe) hatten mit höherer Wahrscheinlichkeit eine Grippeimpfung (insbesondere LAIV) erhalten als diejenigen ohne H1N1-Virusinfektion.”

Crum-Cianflone NF, Blair PJ, Faix D, Arnold J, Echols S, Sherman SS, Tueller JE, Warkentien T, Sanguineti G, Bavaro M, Hale BR. Clinical and epidemiologic characteristics of an outbreak of novel H1N1 (swine origin) influenza A virus among United States military beneficiaries. Clin Infect Dis. 2009 Dec 15;49(12):1801-10. doi: 10.1086/648508. PMID: 19911946; PMCID: PMC2878199. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2878199/

“Die vorherige Verabreichung des TIV-Impfstoffs 2008-09 war mit einem erhöhten Risiko für eine medizinisch behandelte pH1N1-Erkrankung im Frühjahr/Sommer 2009 in Kanada verbunden.” Skowronski DM, De Serres G, Crowcroft NS, Janjua NZ, Boulianne N, Hottes TS, Rosella LC, Dickinson JA, Gilca R, Sethi P, Ouhoummane N, Willison DJ, Rouleau I, Petric M, Fonseca K, Drews SJ, Rebbapragada A, Charest H, Hamelin ME, Boivin G, Gardy JL, Li Y, Kwindt TL, Patrick DM, Brunham RC; Canadian SAVOIR Team. Association between the 2008-09 seasonal influenza vaccine and pandemic H1N1 illness during Spring-Summer 2009: four observational studies from Canada. PLoS Med. 2010 Apr 6;7(4):e1000258. doi: 10.1371/journal.pmed.1000258. PMID: 20386731; PMCID: PMC2850386. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20386731/ “Erhöhtes Risiko für nicht durch Influenza verursachte Atemwegsinfektionen im Zusammenhang mit der Verabreichung eines inaktivierten Influenza-Impfstoffs” Cowling BJ, Fang VJ, Nishiura H, Chan KH, Ng S, Ip DK, Chiu SS, Leung GM, Peiris JS. Increased risk of noninfluenza respiratory virus infections associated with receipt of inactivated influenza vaccine. Clin Infect Dis. 2012 Jun;54(12):1778-83. doi: 10.1093/cid/cis307. Epub 2012 Mar 15. PMID: 22423139; PMCID: PMC3404712. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22423139/

“Wir stellten ein dreifach erhöhtes Risiko für Krankenhausaufenthalte bei Probanden fest, die den TIV-Impfstoff (trivalenter inaktivierter Influenza-Impfstoff) erhalten hatten. Dies könnte nicht nur auf die Wirksamkeit des Impfstoffs zurückzuführen sein, sondern auch auf die Bevölkerungsgruppe der Kinder, die eher geimpft werden.”

Joshi AY, Iyer VN, Hartz MF, Patel AM, Li JT. Effectiveness of trivalent inactivated influenza vaccine in influenza-related hospitalization in children: a case-control study. Allergy Asthma Proc. 2012 Mar-Apr;33(2):e23-7. doi: 10.2500/aap.2012.33.3513. PMID: 22525386. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22525386/

“Es gab keine Hinweise darauf, dass die Impfung die Übertragung innerhalb des Haushalts verhinderte, sobald die Influenza eingeschleppt war; Erwachsene waren trotz Impfung besonders gefährdet.”

Ohmit SE, Petrie JG, Malosh RE, Cowling BJ, Thompson MG, Shay DK, Monto AS. Influenza vaccine effectiveness in the community and the household. Clin Infect Dis. 2013 May;56(10):1363-9. doi: 10.1093/cid/cit060. Epub 2013 Feb 14. PMID: 23413420; PMCID: PMC3693492. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3693492/

“In einer um Alter, Geschlecht, klinische Pflegeberufe und Arbeitsort bereinigten Analyse war das Influenzarisiko bei den Geimpften im Vergleich zu den Nichtgeimpften signifikant höher (HR, 1,27; 95 % KI, 1,07 – 1,51; P = 0,007), was einer berechneten Impfstoffwirksamkeit von −26,9 % (95 % KI, −55,0 bis −6,6 %) entspricht. […] Diese Studie konnte bislang nicht nachweisen, dass die Influenza-Impfung für Erwachsene im erwerbsfähigen Alter während der bisherigen Atemwegsvirussaison 2024–2025 insgesamt einen Schutz vor Influenza geboten hat.”

Nabin K. Shrestha, Patrick C. Burke, Amy S. Nowacki, Steven M. Gordon. Effectiveness of the Influenza Vaccine During the 2024-2025 Respiratory Viral Season. medRxiv 2025.01.30.25321421; doi: https://doi.org/10.1101/2025.01.30.25321421https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2025.01.30.25321421v3

Keuchhusten

“Zusammenfassung Unter 53.402 Mitarbeitern der Cleveland Clinic im erwerbsfähigen Alter konnten wir keine Hinweise darauf finden, dass die Grippeimpfung während der Atemwegsvirussaison 2024–2025 wirksam zur Vorbeugung von Infektionen beigetragen hat.”

Shrestha, N. K., Burke, P. C., Nowacki, A. S., & Gordon, S. M. (2025). Interim effectiveness of the influenza vaccine for the 2024-2025 respiratory viral season. medRxiv (Cold Spring Harbor Laboratory). https://doi.org/10.1101/2025.01.30.25321421

“Aufgrund der Suppression gekoppelter Epitope sind alle Kinder, die mit DTaP-Impfstoffen geimpft wurden, ihr Leben lang anfälliger für Keuchhusten, und es gibt keine einfache Möglichkeit, diese erhöhte lebenslange Anfälligkeit zu verringern.”

James D Cherry, The 112-Year Odyssey of Pertussis and Pertussis Vaccines—Mistakes Made and Implications for the Future, Journal of the Pediatric Infectious Diseases Society, Volume 8, Issue 4, September 2019, Pages 334–341, https://doi.org/10.1093/jpids/piz005 https://academic.oup.com/jpids/article-abstract/8/4/334/5359449?login=false

Gürtelrose

11fach erhöhtes Risiko für Gürtelrose in den ersten 21 Tagen nach erster Spritze.

Aishwarya N Shetty, Daneeta Hennessy, Gonzalo Sepulveda Kattan, Samar Ojaimi, Hazel J Clothier, Jim P Buttery, Transient increased risk of shingles post Shingrix vaccination: Self-controlled case series analysis, Clinical Infectious Diseases, 2025;, ciaf473, https://doi.org/10.1093/cid/ciaf473

COVID-19

Shrestha NK, Burke PC, Nowacki AS, Simon JF, Hagen A, Gordon SM. Effectiveness of the Coronavirus Disease 2019 Bivalent Vaccine. Open Forum Infect Dis. 2023 Apr 19;10(6):ofad209. doi: 10.1093/ofid/ofad209. PMID: 37274183; PMCID: PMC10234376. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37274183/

Diphtheria-Tetanus-Pertussis (DTP)

“DTP war mit einer erhöhten Sterblichkeit verbunden.”

Mogensen SW, Andersen A, Rodrigues A, Benn CS, Aaby P. The Introduction of Diphtheria-Tetanus-Pertussis and Oral Polio Vaccine Among Young Infants in an Urban African Community: A Natural Experiment. EBioMedicine. 2017 Mar;17:192-198. doi: 10.1016/j.ebiom.2017.01.041. Epub 2017 Feb 1. PMID: 28188123; PMCID: PMC5360569. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5360569/

Kurzversion:

“Die Antigenerbsünde beschreibt die Tendenz des Immunsystems, nach einer Infektion mit einem Virus, bei einer Infektion mit einer ähnlichen Virusvariante nur Antikörper gegen Epitope der ersten Virusvariante zu bilden.”

Die Impfstoffe, vor allem die saisonalen, liegen immer daneben, weil das Virus schneller mutiert, als man die Impfstoffe produzieren kann, selbst bei modRNA-Produkten.