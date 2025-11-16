Jessica Rose hatte in ihrem Substack und auf Twitter ein Dokument, welches mir bisher unbekannt war.

Das Durchsuchen der herausgeklagten Dokumente ist schwierig geworden, seit der Abstractor nicht mehr funktioniert.

10.4. Anhang 4: Leitlinien zur Empfängnisverhütung 10.4.1. Reproduktive Einschlusskriterien für männliche Teilnehmer Männliche Teilnehmer sind teilnahmeberechtigt, wenn sie sich bereit erklären, während des Interventionszeitraums und für mindestens 28 Tage nach der letzten Dosis der Studienintervention die folgenden Anforderungen zu erfüllen, was dem Zeitraum entspricht, der erforderlich ist, um das reproduktive Sicherheitsrisiko der Studienintervention(en) auszuschließen: * Keine Spermaspenden. PLUS entweder: * Als bevorzugten und üblichen Lebensstil auf heterosexuellen Geschlechtsverkehr mit Frauen im gebärfähigen Alter verzichten (langfristige und dauerhafte Enthaltsamkeit) und sich bereit erklären, enthaltsam zu bleiben. ODER * Sich bereit erklären, bei allen Aktivitäten, bei denen es zum Samenerguss kommen kann, ein Kondom zu verwenden. * Zusätzlich zur Verwendung eines Kondoms für Männer kann eine hochwirksame Verhütungsmethode für Partnerinnen männlicher Teilnehmer in Betracht gezogen werden (siehe Liste der hochwirksamen Methoden unten in Abschnitt 10.4.4). 10.4.2. Reproduktive Einschlusskriterien für weibliche Teilnehmer Eine weibliche Teilnehmerin ist zur Teilnahme berechtigt, wenn sie nicht schwanger ist oder stillt und mindestens eine der folgenden Bedingungen zutrifft: * Sie ist keine WOCBP (siehe Definitionen unten in Abschnitt 10.4.3). (*Anmerkung: Women of Childbearing Potential = Frauen im gebärfähigen Alter) ODER * Sie ist eine WOCBP und verwendet während des Interventionszeitraums (mindestens 28 Tage nach der letzten Dosis der Studienintervention) eine akzeptable Verhütungsmethode, wie unten beschrieben. Der Prüfer sollte die Wirksamkeit der Verhütungsmethode in Bezug auf die erste Dosis der Studienintervention bewerten. Der Prüfer ist dafür verantwortlich, die Krankengeschichte, die Menstruationsgeschichte und die jüngste sexuelle Aktivität zu überprüfen, um das Risiko der Einbeziehung einer Frau mit einer frühzeitigen, unentdeckten Schwangerschaft zu verringern.

Warum 28 Tage?

Das ist der Zeitraum bei welchem für andere Gentherapien und klassische Impfungen bekannt ist, dass sie shedden, was für BNT162B2 (daher?) erst gar nicht gemessen wurde.

Hier mein Vortragsfolien, die ich zu diesem Thema immer herunterbete, die es aber auch als Broschüre zum herunterladen gibt.

Pfizer wusste also, dass sein Produkt mindestens 28 Tage shedded.

Und weil man das bei Pfizer wusste, wurde in Deutschland empfohlen direkt nach der Corona-Injektion Blut zu spenden.

Diese pösen, pösen Schwurbler bei Pfizer! Das DRK weiß es besser als der Hersteller!

WEIL: Sex ist kein Blut sondern meist andere Flüssigkeiten, die beim Blutspenden nicht gespendet werden und daher ist Blut sicher.

Sex mit Geimpften?

Eine Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme:

“Ich habe einen geimpften Partner, was nun?”

Laut Pfizer: in den ersten 28 Tage der Spritze heißt es laut Pfizer Zölibat oder Schutzvorkehrungen. Und wenn er 709 Tage später immer noch Spike shedded… Deine Entscheidung.