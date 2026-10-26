In diesem Artikel nehme ich mir wenig bekanntes und unbeachtetes Paper von BioNTech vor.

Arieta, C. M., Xie, Y. J., Rothenberg, D. A., Diao, H., Harjanto, D., Meda, S., Marquart, K., Koenitzer, B., Sciuto, T. E., Lobo, A., Zuiani, A., Krumm, S. A., Couto, C. I. C., Hein, S., Heinen, A. P., Ziegenhals, T., Liu-Lupo, Y., Vogel, A. B., Srouji, J. R., . . . Poran, A. (2023). The T-cell-directed vaccine BNT162b4 encoding conserved non-spike antigens protects animals from severe SARS-CoV-2 infection. Cell, 186(11), 2392-2409.e21. https://doi.org/10.1016/j.cell.2023.04.007

Abstract:

T-Zell-Antworten spielen eine wichtige Rolle beim Schutz vor Beta-Coronavirus-Infektionen, einschließlich SARS-CoV-2, wo sie mit einer geringeren Schwere und Dauer der COVID-19-Erkrankung assoziiert sind.

Wir wissen, dass Antikörper alleine nicht reichen, weil das Virus ständig mutiert. Wenn die T-Zellen nicht anspringen, sieht es für den Patienten düster aus. Daher haben wir in unserer Zulassungsstudie von BNT162B2 auch nur IgG gemessen und keine T-Zell antworten.

Um die T-Zell-Immunität gegen Epitope zu stärken, die in SARS-CoV-2-Varianten selten verändert sind, haben wir BNT162b4 entwickelt, eine mRNA-Impfstoffkomponente, die mit BNT162b2, dem für das Spike-Protein kodierenden Impfstoff, kombiniert werden soll.

Unser alter Impfstoff (BNT162b2) verliert gegen neue Varianten rapide an Wirkung, weil sich das Spike-Protein ständig verändert. Deshalb mussten wir uns eilig etwas Neues einfallen lassen (BNT162b4) und an das alte Produkt drankleben, um das Problem zu flicken. Es stand zwar schon in den 1990er Jahren in den Virologie Lehrbüchern drinnen, dass das Spike-Protein zu schnell mutiert, als dass es für einen Impfstoff taugen würde, aber wir wurden mit dem Schrott, den wir 2021 auf dem Markt gebracht haben trotzdem stinkreich.

BNT162b4 kodiert für variantenkonservierte, immunogene Segmente der SARS-CoV-2-Nukleokapsid-, Membran- und ORF1ab-Proteine und zielt auf verschiedene HLA-Allel ab.

Wir haben diesmal Teile des Virus genommen, die sich bisher kaum verändert haben. Wir hoffen, dass das Immunsystem dadurch auch bei zukünftigen Mutationen noch irgendetwas wiederkennt. Ob das bei jedem Menschen (HLA-Allel) gleich gut klappt, müssen wir abwarten. Damit geben wir indirekt zwar zu, dass unser Blockbuster BNT162B2 von Anfang an falsch konstruiert war, so wie es unsere Kritiker immer schon gesagt haben, aber kaum einer wird dieses Paper zur Kenntnis nehmen, daher können wir das hier mal als neues Marketingargument ausprobieren.

BNT162b4 löst in Tiermodellen polyfunktionelle CD4+- und CD8+-T-Zell-Antworten auf verschiedene Epitope aus, entweder allein oder bei gleichzeitiger Verabreichung mit BNT162b2, während die Spike-spezifische Immunität erhalten bleibt.

Im Labor bei Mäusen oder Ratten hat es funktioniert. Die Tiere haben T-Zellen gebildet, und die beiden Impfstoffe haben sich im Körper der Nagetiere zumindest nicht gegenseitig blockiert. Ob sich das 1:1 auf den Menschen übertragen lässt, wissen wir noch nicht.

Wichtig ist, dass wir zeigen, dass BNT162b4 Hamster vor schweren Erkrankungen schützt und die Viruslast nach einer Infektion mit Virusvarianten verringert.

Wir haben Hamster geimpft und sie danach absichtlich mit dem Virus infiziert. Sie sind immerhin nicht gestorben und hatten etwas weniger Viren im Körper als die ungeimpften Hamster.

Diese Daten deuten darauf hin, dass eine Kombination aus BNT162b2 und BNT162b4 die Schwere und Dauer von COVID-19-Erkrankungen verringern könnte, die durch zirkulierende oder zukünftige Varianten verursacht werden.

„Deuten darauf hin“ und „könnte“ (klassisches Hedging): Wir garantieren für nichts. Aber die Hamster-Daten reichen uns aus, um die Behauptung aufzustellen, dass es vielleicht auch beim Menschen gegen zukünftige Mutationen hilft. Bitte gebt uns Geld für die Weiterentwicklung.

BNT162b4 wird derzeit in Kombination mit dem an BA.4/BA.5-Omikron angepassten bivalenten BNT162b2 klinisch evaluiert (NCT05541861).

Wir testen das Ganze jetzt endlich an echten Menschen, weil die Laborphase vorbei ist und wir den neuen Kombi-Impfstoff schnellstmöglich auf den Markt bringen wollen, bevor die nächste Variante den alten Impfstoff völlig nutzlos macht.

Da das Paper von 2023 ist, kann man nun mal nachschauen, wie super toll BNT162b4 wirklich war.

Study Details | NCT05541861 | Safety and Effects of an Investigational COVID-19 Vaccine as Booster in Healthy People | ClinicalTrials.gov

Pfizer and BioNTech Advance Next-Generation COVID-19 Vaccine Strategy with Study Start of Candidate Aimed at Enhancing Breadth of T cell Responses and Duration of Protection | Pfizer

Obwohl die klinische Studie laut Registern inzwischen abgeschlossen ist (Status: Study Complete), haben BioNTech und Pfizer bisher keine wissenschaftlich belastbaren Daten oder Publikationen vorgelegt, die beweisen, dass die T-Zell-Komponente BNT162b4 beim Menschen tatsächlich vor einer Erkrankung schützt.

Dass es nach dem Abschluss einer Phase 1 so ruhig um einen Impfstoffkandidaten wird, bedeutet im echten Leben meistens: Die Ergebnisse waren entweder medizinisch nicht so spektakulär wie erhofft, oder das kommerzielle Interesse ist schlicht verflogen, weil die Pandemie vorbei ist und sich der Markt ohnehin weiterentwickelt hat.

Nebenwirkungen & Verträglichkeit: Offizielle Prozentzahlen oder Tabellen fehlen im Register. Da es eine reine Sicherheits- und Dosisstudie an gesunden Erwachsenen war, wurden typische Impfreaktionen (wie Schmerzen an der Einstichstelle, Müdigkeit oder Kopfschmerzen) zwar abgefragt, aber nicht öffentlich aufgeschlüsselt. BioNTech/Pfizer betonten im Vorfeld lediglich, dass das allgemeine Risiko- und Nebenwirkungsprofil auf der bekannten mRNA-Plattform basiert.

COVID-Infektionen (Wirksamkeit): Dazu gibt es aus dieser Studie überhaupt keine Daten. Eine Phase-1-Studie ist viel zu klein, um zu messen, ob ein Impfstoff tatsächlich vor echten Infektionen im Alltag schützt. Es wurden lediglich Blutproben analysiert, um zu sehen, ob die T-Zellen im Labor anspringen (Immunogenität).

Das Projekt wurde nach der Phase 1 klammheimlich eingestellt oder eingefroren. Da die Pandemie vorüber ist und der Markt sich längst auf andere Varianten konzentriert hat, gab es für die Hersteller keinen kommerziellen Grund mehr, Geld für große Folgestudien (Phase 2/3) in die Hand zu nehmen, die den echten Nutzen beim Menschen hätten beweisen können. Der Impfstoffkandidat BNT162b4 ist somit eine reine Labor-Hoffnung geblieben.

Einleitung

Es hat sich gezeigt, dass sowohl CD4+- als auch CD8+-T-Zell-Reaktionen für die Bekämpfung und Beseitigung von Beta-Coronaviren von Bedeutung sind.

Wir wissen schon länger, dass das Immunsystem zwei Arten von T-Zellen (CD4 und CD8) braucht, um Coronaviren überhaupt in den Griff zu bekommen und wieder loszuwerden, daher haben wir in unserer Zulassungsstudie für BNT162B2 nur IgG gemessen, das im körperinnen vorkommt und anders als IgA keine Infektion verhindern kann.

Im Allgemeinen tragen CD4+-T-Zellen nach der Erkennung ihrer entsprechenden Epitope auf Molekülen des Haupthistokompatibilitätskomplexes (MHC) der Klasse II dazu bei, die gesamte Immunantwort auf eine Infektion durch die Ausschüttung von Zytokinen und Chemokinen zu koordinieren, und unterstützen sowohl die Antikörperproduktion durch B-Zellen als auch die zytotoxischen Funktionen anderer Immunzellen.

Die CD4-T-Zellen sind die Manager der Körperabwehr. Wenn sie das Virus erkennen, schütten sie Alarmstoffe aus. Damit feuern sie die B-Zellen an, Antikörper zu produzieren, und hetzen andere Killerzellen auf den Erreger.

CD8+-T-Zellen können mit Erregern infizierte Zellen anhand von Epitopen erkennen, die von MHC-Klasse-I-Molekülen auf der Oberfläche der Wirtszelle präsentiert werden. Nach dem Erkennen infizierter Zellen üben CD8+-T-Zellen zytotoxische Funktionen aus, was zur Eliminierung der infizierten Zellen führt und die Ausbreitung des Erregers innerhalb des Wirts begrenzt.

Die CD8-T-Zellen sind die eigentlichen Auftragskiller. Sie erkennen Zellen, die bereits vom Virus gekapert wurden, und zerstören sie eiskalt. Das sorgt dafür, dass sich das Virus im Körper nicht noch weiter ausbreitet.

Was dieses Experiment wirklich zeigt ist, dass die Zellen, nach der Transfektion mit BNT162B2 und BNT162B4 körperfremde Proteine auf ihrer Oberfläche zeigen.

Dies zieht unweigerlich eine Zerstörung dieser Zellen durch T-Zellen nach sich. BNT162B2 und BNT162B4 provozieren also einen Autoimmunangriff auf alls Zellen, welche die körperfremden Protein produzieren. Das ist Schulstoff.

Man vergleiche mit dem Linder Biologie 23. Auflage zeigt das auf Seite 238:

Analysiere und interpretiere Figure 3 von Pfizer anhand des Schaubildes aus dem Linder Biologie und beantworte folgende Fragen kurz und bündig in Stichpunkten (keine Romane).

Leitfragen:

Welches Protein im Linder entspricht dem APC in Figure 3?

Lösung: MHC-Protein, genau MHC-1

Welchen Reaktionen des Linder Biologie sind in Figure 3 in einem Schaubild zusammengefasst?

Lösung: zellvermittelte Immunabwehr und humorale Immunabwehr. Es wurden jedoch jene Schritte der zellvermittelten Immunabwehr weggelassen, in welchem die T-Killerzelle die infizierte Zelle lysiert.

Nach einer Infektion mit SARS-CoV, das eng mit SARS-CoV-2 verwandt ist, nehmen die Konzentrationen neutralisierender Antikörper im Laufe der Zeit ab während das virusspezifische T-Zell-Gedächtnis bei rekonvaleszenten Patienten auch nach einem Jahrzehnt noch bestehen bleibt. Eine aktuelle Studie berichtete, dass Nukleokapsid (N)-spezifische T-Zellen 17 Jahre nach einer SARS-CoV-Infektion noch vorhanden waren, was das Potenzial für dauerhafte T-Zell-Reaktionen gegen SARS-CoV-2 unterstreicht.

Beim ersten SARS-Virus von 2003 haben wir gesehen, dass die schützenden Antikörper im Blut ziemlich schnell verschwinden. Aber die T-Zellen haben sich das Virus gemerkt – bei manchen Patienten sogar 17 Jahre lang. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass das bei SARS-CoV-2 genauso ist, weil uns das ein super Verkaufsargument für langhaltenden Schutz liefert.

Bereits im Jahr 2020 erschien eine Reihe wissenschaftliche Arbeiten, die nachwiesen, dass Menschen, auch ohne vorherigen Kontakt mit SARS-CoV-2 oder eine Impfung, über T-Zellen verfügen, die das Virus erkennen und potenziell bekämpfen können. Diese Immunität beruht auf einer Kreuzreaktivität durch frühere Infektionen mit gewöhnlichen Erkältungs-Coronaviren (HCoVs). Hätte die Politik oder BioNTech das aber 2020 zugegeben, hätten sich die Menschen nicht impfen lassen und BioNTech wäre nicht super reich geworden.

Mai 2020: Grifoni et al wiesen nach, dass 40 % bis 60 % der nicht-exponierten Personen (deren Blutproben Jahre vor dem Ausbruch der Pandemie genommen wurden) bereits SARS-CoV-2-reaktive CD4+ T-Zellen besaßen. Dies lieferte den ersten starken Beweis für eine bestehende Kreuzimmunität.

Juli 2020: Braun et al von der Charité fanden heraus, dass 34 % der gesunden Spender, die nie mit SARS-CoV-2 in Kontakt waren, T-Zellen besaßen, die auf das Spike-Protein des neuen Virus reagierten. Sie zeigten, dass diese Zellen durch frühere Infektionen mit endemischen „Erkältungs“-Coronaviren (wie HCoV-OC43 und HCoV-229E) geprägt wurden.

Juli 2020: Nina Le Bert et al zeigte, dass Menschen, die 2003 von der ersten SARS-Epidemie genesen waren, auch 17 Jahre später noch T-Zellen besaßen, die robust auf SARS-CoV-2 reagierten. Zudem wurden auch in über 50 % der nicht-infizierten Kontrollpersonen T-Zellen gefunden, die spezifische Proteine von SARS-CoV-2 (z. B. das N-Protein und Nicht-Strukturproteine) erkannten.

September/Oktober 2020: Annika Nelde et al identifizierten die exakten Eiweißstrukturen (Epitope) des Virus, die von T-Zellen erkannt werden. Sie belegten, dass 81 % der nicht-exponierten Spender eine kreuzreaktive T-Zell-Antwort gegen diese SARS-CoV-2-Peptide aufwiesen und zeigten, dass eine funktionelle T-Zell-Antwort maßgeblich für einen milden Krankheitsverlauf ist.

Funktional gesehen führte der Abbau von CD8+-T-Zellen bei nicht-menschlichen Primaten, die sich von einer SARS-CoV-2-Infektion erholt hatten, zu einer Verringerung des durch die natürliche Immunität gewährten Schutzes vor einer erneuten Infektion, was die Bedeutung zellulärer Immunantworten unterstreicht, insbesondere bei niedrigen Ausgangs-Antikörpertitern.

Wir haben Affen, die Corona schon mal hatten, im Labor die CD8-Killerzellen weggenommen und sie nochmal infiziert. Ohne diese Zellen wurden sie wieder krank, besonders wenn sie kaum noch Antikörper hatten. Das beweist, dass die T-Zellen die letzte Verteidigungslinie sind.

Der Abbau von CD8+-T-Zellen nach einer Immunisierung gegen das SARS-CoV-2-S- und/oder N-Protein hob auch den Schutz vor einer anschließenden Infektion in Tiermodellen auf, was deren Bedeutung im Impfkontext verdeutlicht.

Das Gleiche haben wir bei geimpften Labortieren gemacht: Nimmt man ihnen nach der Impfung die CD8-Killerzellen weg, schützt die Impfung nicht mehr. Also brauchen wir diese Zellen verdammt noch mal auch bei einer funktionierenden Impfung. Daher haben wir sicherheitshalber in der Zulassungsstudie von BNT162B2 nur IgG gemessen.

Beim Menschen löste der mRNA-Impfstoff BNT162b2, der für das Spike-Protein kodiert, langanhaltende T-Zell-Reaktionen aus.

Unser alter Corona-Impstoff (Comirnaty) hat beim Menschen immerhin dafür gesorgt, dass solche T-Zellen gebildet wurden, die eine Weile hielten. Das haben wir aber nicht in unserer Zulassungsstudie gemessen, dafür haben andere Gruppen Geld in die Hand genommen, um das zu kontrollieren, nachdem unser Produkt bereits auf dem Markt war. BioNTech/Pfizer war dieser Aspekt völlig egal, weil die Behörden mit IgG Messungen zufrieden waren, die deutlich billiger sind.

An dieser Stelle wird es interessant, weil die zwei Paper, die zitiert werden, nicht differenziert haben, ob es kreuzreaktive T-Zellen waren oder neue T-Zellen die da aktiviert wurden. Es wurden halt irgendwelche T-Zellen aktiviert.

Weder das Science-Immunology-Paper (Guerrera et al.) noch das Frontiers-Paper (Hurme et al.) haben die einzelnen T-Zell-Klone vor der Impfung „markiert“, um zu sehen, ob sie aus einer vorher völlig unbeschriebenen (naiven) Zelle oder aus einer reaktivierten Erkältungs-T-Zelle entstanden sind. Sie haben stattdessen das Gesamtergebnis gemessen

BioNTech nutzt nun aber diese beiden Paper, um zu behaupten, BNT162B2 hättet tatsächlich neue T-Zellen aktiviert, was BioNTech aber selbst nie gemessen oder untersucht hat.

Bei Durchbruchsinfektionen nach einer Impfung korrelierte die T-Zell-Aktivierung positiv mit der Geschwindigkeit der Virusclearance und negativ mit dem Höchstwert des Virustiters

Wenn sich Geimpfte trotzdem angesteckt haben (Impfdurchbruch), lief es so: Wer fitte T-Zellen hatte, hatte weniger Viren im Körper und war das Virus schneller wieder los. Die Antikörper von unserer preisgekrönten Heilspritze waren da nicht so wirklich hilfreich.

Kürzlich wurde berichtet, dass Durchbruchsinfektionen nach einer Impfung mit einer verminderten S-spezifischen T-Zell-Reaktion in Verbindung standen; ohne die gegen Varianten reagierenden T-Zellen war das Risiko einer Durchbruchsinfektion höher.

Neue Daten zeigen: Wenn die T-Zellen das veränderte Spike-Protein der neuen Virusvarianten nicht mehr erkennen, fängt man sich trotz Impfung ratzfatz eine Infektion ein, weil die IgG gegen das Spike-Protein anscheinend ziemlich nutzlos sind, wenn man sich das Virus einfängt.

Die genaue Rolle, der Wirkmechanismus und der Beitrag von durch Impfstoffe induzierten T-Zellen beim Menschen müssen jedoch noch geklärt werden. Zudem konzentrieren sich die impfstoffspezifischen Daten auf S-spezifische T-Zell-Reaktionen, die sich möglicherweise von T-Zell-Reaktionen unterscheiden, die auf andere virale Antigene abzielen.

(Das große wissenschaftliche Hedging zum Schluss): Um ehrlich zu sein: Wie genau die durch Impfungen erzeugten T-Zellen im menschlichen Körper funktionieren, ob sie überhaupt durch die Impfung erzeigt werden und wie viel sie im echten Leben wirklich nützen, wissen wir immer noch nicht so genau. Außerdem haben wir bisher fast nur Daten zum Spike-Protein (S). Ob das Ganze bei anderen Teilen des Virus (wie dem N-Protein) überhaupt genauso abläuft, ist reine Spekulation. Wir müssen also noch eine Menge forschen – bitte gebt uns mehr Geld!

Antikörper verschwinden schnell und versagen bei neuen Mutationen, aber T-Zellen halten im besten Fall jahrelang durch und töten infizierte Zellen. Bei Tieren schützt das vor schweren Verläufen. Beim Menschen vermuten wir das auch, haben aber bisher fast nur Daten zum fehleranfälligen Spike-Protein und verstehen die genauen Mechanismen im echten Körper eigentlich immer noch nicht vollständig.

Das ist aber egal, weil man uns unser Schrottprodukt trotzdem abgekauft hat und wir auch ohne dieses Wissen reich geworden sind und mit politisch motivierten Preisen überhäuft wurden.

Bezeichnenderweise deuteten Studien mit menschlichen Proben während der COVID-19-Pandemie darauf hin, dass SARS-CoV-2-spezifische T-Zellen möglicherweise eine dauerhafte Immunität gegen einen schweren COVID-19-Verlauf bieten und mit einem verkürzten Krankheitsverlauf in Verbindung standen.

Ganz wichtig: Wir haben während der Pandemie Blutproben von Menschen untersucht. Die Daten „deuten darauf hin“ (klassisches Hedging), dass T-Zellen einen wahrscheinlich längerfristig davor bewahren, auf der Intensivstation zu landen, und dafür sorgen, dass man schneller wieder gesund wird. Daher haben wir IgG als Zulassungsparameter für unser Schrottprodukt BNT162B2 gemessen.

SARS-CoV-2-spezifische T-Zell-Reaktionen nach einer Infektion oder Impfung lassen sich oft früher nachweisen als Antikörperreaktionen.

Wenn man sich ansteckt oder geimpft wird, springen die T-Zellen oft schneller an als die Antikörperproduktion. Die Antikörper brauchen einfach länger, um in Fahrt zu kommen. Daher haben wir IgG als Zulassungsparameter für unser Schrottprodukt BNT162B2 gemessen, auch wenn wahrscheinlich die kreuzreaktiven T-Zellen den Job schon vorher erledigt hätten.

Schnelle zelluläre Reaktionen stehen in Zusammenhang mit einem geringeren Krankheitsverlauf nach einer Infektion, und die durch die Impfung mit dem S-Protein-kodierenden BNT162b2 induzierten S-spezifischen T-Zell-Reaktionen stehen im Zusammenhang mit der Wirksamkeit dieses COVID-19-Impfstoffs.

Wer nach einer Infektion blitzschnell T-Zellen parat hat, liegt meistens nicht so flach. Und wir behaupten jetzt mal, dass unser alter Impfstoff (BNT162b2) vor allem deshalb überhaupt irgendwie gewirkt hat, weil er diese Spike-spezifischen T-Zellen hochgejagt hat, auch wenn wir das nicht gemessen haben und nicht genau sagen können, ob das neue T-Zellen oder kreuzreaktive T-Zellen waren, weil das bisher auch niemand gemessen hat.

Zudem korrelierte ein Anstieg der CD8+-T-Zellen bei Patienten mit hämatologischen Krebserkrankungen und beeinträchtigtem B-Zell-Kompartiment mit einer längeren Überlebensdauer nach einer SARS-CoV-2-Infektion.

Wir haben sogar bei Blutkrebspatienten gesehen, die wegen ihrer Krankheit oder Therapie überhaupt keine Antikörper mehr bilden konnten (defekte B-Zellen), dass sie Corona überlebt haben, wenn ihr Körper noch genug CD8-Killerzellen herstellen konnte. Das war ihre Lebensversicherung. Daher haben wir in unserer Zulassungsstudie IgG gemessen.

Insgesamt deuten die Erkenntnisse darauf hin, dass die zellvermittelte Immunantwort bei der Bekämpfung von SARS-CoV-2 eine wichtige und dauerhafte Rolle spielt, was bei der Impfstoffentwicklung weiter genutzt werden könnte.

Der finale Verkaufs-Pitch: Wenn man das alles zusammenzählt, sieht es so aus, als wären T-Zellen der eigentliche Schlüssel, um das Virus langfristig in Schach zu halten. Und genau das ist unser neues Geschäftsmodell: Wir wollen dieses Prinzip nutzen, um neue Impfstoffe zu entwickeln. Also gebt uns gefälligst die Forschungsgelder frei, damit wir das nächste Produkt auf den Markt bringen können, weil beim letzten Mal haben wir nur IgG gemessen.

Da NCT05541861 sang und klanglos eingestellt wurde und es dazu auch keine wissenschaftliche Publikation zu geben scheint, scheint die neue Hoffnungsplörre auf kompletter Linie versagt zu haben. BioNTech hat sein Geld mit dem alten Landsteiner Effekt verdient.

Man bildet Antikörper selbst gegen Chemikalien, die in der Natur nicht vorkommen. Diese Antikörper vermitteln aber nicht zwangsläufig irgendwelche sinnvollen immunlogischen Funktionen.

Janeway - Immunologie 2. Auflage

Ein Antigen ist somit nicht zwangsläufig ein Immunogen.

Durch die Kombination dieses BioNTech Paper mit NCT05541861 gibt BioNTech zu, dass BNT162B2 komplett nutzlose Antikörper erzeugt, und man das Virus letztendlich dadurch bekämpft, wenn man das Glück hatte, dass man trotz “Impfung” noch genug T-Zellen hatte, die einen geheilt haben.

Jüngste Studien haben gezeigt, dass das N-Protein, das Membranprotein (M) und das Polyprotein „Open Reading Frame 1ab“ (ORF1ab) zu den SARS-CoV-2-Antigenen gehören, die die stärkste Immunogenität gegenüber T-Zellen aufweisen.

Neuere Studien haben gezeigt: Das Immunsystem springt extrem gut auf andere Teile des Virus an – nämlich das N-Protein, das M-Protein und das ORF1ab-Protein – und nicht nur auf das ständig mutierende Spike-Protein. Wenn die T-Zellen diese Bausteine sehen, drehen sie richtig auf. Daher haben wir die Menschen Spike-Protein bilden lassen, welches ein toxisches Protein und zudem ein Allergen ist, weil das Immunsystem auf andere Teile des Virus besser angesprochen hätte.

Darüber hinaus werden derzeit die Vorteile von Multi-Antigen-Impfstoffen untersucht.

Deshalb versuchen wir (und unsere Konkurrenten) jetzt, Impfstoffe zu basteln, die nicht mehr nur ein einziges Virusteil beinhalten, sondern einen ganzen Mix. Wir forschen da im Moment fleißig herum, obwohl wir mit dem alten Schrott trotzdem finanziell extrem erfolgreich waren.

Eine Studie legte nahe, dass Gedächtnis-T-Zell-Reaktionen, die schneller aktiv werden als die Antikörperproduktion, durch eine rasche Viruseliminierung nach Erkennung von ORF1ab-Epitopen einen erheblichen Schutz bieten könnten.

Eine andere Studie behauptet, dass T-Zellen, die auf das ORF1ab-Protein trainiert sind, das Virus sofort plattmachen können, bevor es sich überhaupt richtig im Körper ausbreitet – eben weil sie viel schneller einsatzbereit sind als die träge Antikörper-Produktion. Daher haben wir in unserer Zulassungsstudie zu BNT162B2 nur IgG gemessen.

Ein wesentlicher Vorteil von T-Zell-Epitopen gegenüber Epitopen neutralisierender Antikörper besteht darin, dass sie über alle SARS-CoV-2-Varianten hinweg konserviert sind.

Und jetzt kommt der eigentliche Knaller und unser Haupt-Argument: Diese neuen Proteinteile verändern sich bei Mutationen kaum. Während das Spike-Protein bei jeder neuen Variante mutiert und unsere alten Antikörper-Impfstoffe nutzlos macht, bleiben diese anderen Virusteile seit Jahren fast identisch. Das haben unsere Kritiker von Anfang an auch gesagt. Das Spike-Protein ist aber ein Allergen und toxisch, daher haben wir die Menschen lieber dieses Moonshine Protein produzieren lassen, das p53 blockiert und das Renin-Angiotensin System dereguliert.

Während sich die Antikörper verschiedener Personen, die einer bestimmten SARS-CoV-2-Variante ausgesetzt waren, auf eine kleine Gruppe ähnlicher neutralisierender Epitope konzentrieren, sind die T-Zell-Epitope aufgrund der spezifischen HLA-Haplotypen (Human Leukocyte Antigen) von Person zu Person unterschiedlich, was ein weiteres Hindernis für die Umgehung der T-Zell-Immunität durch das Virus darstellt.

Es kommt noch besser: Bei Antikörpern stürzt sich das Immunsystem bei fast allen Menschen auf dieselbe Schwachstelle des Virus. Wenn das Virus dort mutiert, sind alle gleichzeitig ungeimpft und schutzlos. T-Zellen dagegen greifen bei jedem Menschen (je nach Genetik/HLA-Typ) völlig andere, zufällige Schnipsel des Virus an. Für das Virus ist es unmöglich, gleichzeitig gegen die T-Zellen von uns allen zu mutieren. Das ist für den Erreger eine unüberwindbare Sackgasse. Das bedeutet aber, dass man nicht jedes Jahr neues Geld für unseren toxischen Schrott ausgeben müsste, das wäre schlecht für’s Geschäft. Daher haben wir uns für das nutzlose aber umso schädlichere Spike-Protein entschieden.

Wir haben endlich verstanden, dass es dumm ist, nur auf das Spike-Protein zu setzen und unsere Kritiker von Anfang an Recht hatten. Das Virus verändert sich dort zu schnell. Andere Virusteile (N, M, ORF1ab) bleiben bei allen Varianten gleich. Weil außerdem jeder Mensch diese Teile genetisch bedingt ein bisschen anders angreift, kann sich das Virus nicht durch Mutationen anpassen. Ein Kombi-Impfstoff aus all diesen Teilen ist unsere beste Chance auf ein Produkt, das nicht nach drei Monaten wieder veraltet ist.

Um die T-Zell-Reaktionen über das S-Protein hinaus auszuweiten, haben wir BNT162b4 entwickelt, eine mRNA-Impfstoffkomponente, die darauf ausgelegt ist, die zelluläre Immunität gegen SARS-CoV-2 zu stärken.

Weil unser alter Impfstoff alleine nicht mehr reicht, haben wir eilig ein neues Zusatzmodul namens BNT162b4 entwickelt. Das soll die T-Zellen auf Trab bringen, damit wir überhaupt noch ein wirksames Produkt im Sortiment haben. OK, die Phase I hat nicht das gewünschte Ergebnis gebracht, Schwamm drüber.

BNT162b4 kodiert Abschnitte der SARS-CoV-2-Proteine N, M und ORF1ab und ist zur Verabreichung zusammen mit Impfstoffen vorgesehen, die das S-Protein kodieren, wie beispielsweise BNT162b2.

In diese neue mRNA-Spritze haben wir einfach Schnipsel der drei anderen Virusteile (N, M, ORF1ab) reingepackt. Alleine verkaufen wir das aber nicht – man muss es zwingend zusammen mit unserem alten Spike-Impfstoff (BNT162b2) nehmen. So können wir quasi ein „Zwei-in-Eins-Kombi-Paket“ vermarkten, obwohl das Spike-Protein ein Allergen ist und toxisch. Es ist halt unser bekanntestes Produkt, das muss einfach drinnen bleiben.

Hier zeigen wir, dass BNT162b4 T-Zell-Epitope erzeugt, die auf HLA-I-Komplexen in menschlichen Zelllinien präsentiert werden und mittels Massenspektrometrie (MS) nachweisbar sind.

Im Labor haben wir das Ganze an gezüchteten menschlichen Zellen in der Petrischale getestet. Mit einem teuren Labormessgerät (Massenspektrometer) konnten wir nachweisen, dass die Zellen die Virus-Schnipsel zumindest auf ihrer Oberfläche anzeigen. Das ist der absolute Mindestbeweis, dass die mRNA im Reagenzglas überhaupt irgendetwas tut. OK, wir wollen CD4+ und CD8+ Zellen mit unserer Plörre aktivieren und CD8+ würden anschließend jene Zellen, welche die Virus-Schnipsel auf ihrer Oberfläche zeigen zerstören, aber das zuzugäben wäre schlecht für die Verkaufszahlen

Die Immunisierung von Mäusen mit BNT162b4 führt zu einer starken T-Zell-Reaktion gegen die SARS-CoV-2-Proteine N, M und ORF1ab, unabhängig davon, ob der Impfstoff allein oder in Kombination mit dem das S-Protein kodierenden BNT162b2 verabreicht wird.

Danach haben wir Mäuse damit gespritzt. Die Tiere haben tatsächlich T-Zellen gegen diese drei neuen Proteine gebildet. Und das Beste für unser Geschäft: Es hat auch dann funktioniert, wenn wir den alten und den neuen Impfstoff zusammengemischt haben. Die beiden Komponenten blockieren sich also zumindest bei Nagetieren nicht. Ob diese T-Zellen anschließend zu Autoimmunangriffen geführt haben, haben wir sicherheitshalber nicht untersucht.

Schließlich zeigen wir, dass BNT162b4 Hamster nach einer Infektion mit verschiedenen SARS-CoV-2-Varianten vor einem schweren COVID-19-Verlauf schützt und in Kombination mit BNT162b2 die Immunität gegen SARS-CoV-2 stärkt.

Zum Schluss haben wir noch Hamster geimpft und sie danach mit verschiedenen mutierten Coronaviren infiziert. Die Hamster sind nicht schwer erkrankt. Wenn wir ihnen die Kombi-Spritze gegeben haben, sah das Immunsystem der Hamster auf dem Papier noch besser aus.

BNT162b4 wird derzeit in Kombination mit dem auf die Omicron-Varianten BA.4/BA.5 angepassten bivalenten Impfstoff BNT162b2 klinisch untersucht (NCT05541861)

Da das alles im Tierversuch ganz nett aussah, jagen wir den Kombi-Stoff jetzt in einer kleinen Testphase (NCT05541861) in echte Menschen hinein – zusammen mit unserem ohnehin schon modifizierten Omikron-Impfstoff. Wir hoffen, dass das beim Menschen genauso gut läuft wie bei den Hamstern, damit wir die Zulassung beantragen können. Da das Ergebnis nicht wir gewünscht war, gab es nach Ende der Phase I keine Presseerklärung und das Projekt wurde sang und klanglos eingestellt, in der Hoffnung, dass niemand jemals herausfinden wird, dass wir dieses Paper hier publiziert haben.

Wir haben ein Upgrade-Modul für unseren alten Impfstoff gebastelt. In der Petrischale und bei Mäusen und Hamstern funktioniert das Prinzip: Die Zellen zeigen die neuen Bausteine und die Tiere werden im Labor nicht schwer krank, wenn man sie infiziert. Ob dieser „Hamster-Schutz“ beim Menschen im echten Leben genauso funktioniert, wissen wir noch nicht – aber wir testen es gerade an den ersten Freiwilligen, um das Produkt marktreif zu machen.

OK, wir haben es getestet und Schwamm drüber. Wir möchten lieber nicht weiter darüber reden. Das Thema sollte am besten überhaupt nicht hochkochen.

Es waren die (kreuzreaktiven?) T-Zellen, die die Menschen geschützt haben und nicht die nutzlosen Antikörper durch unsere giftige Plörre. Das soll aber keiner jemals erfahren.

Selten hat mich ein Paper so wütend gemacht wie dieses.

Unterstützungsmöglichkeiten:

Bücherwunschzettel: https://www.amazon.de/registries/gl/owner-view/30LG3DJ4ET90L?ref_=list_d_gl_lfu_nav

Andere Unterstützungsmöglichkeiten für Holgers und meine Forschung: