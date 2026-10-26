DrBine’s Newsletter

DrBine’s Newsletter

Discussion about this post

User's avatar
Udo Schlenz's avatar
Udo Schlenz
6h

sehr geglückt find ich deinen Besprechungsstil mittels der Übersetzungseinschübe vom Biontechsprech in Klartext, wobei zwecks klarer Erhellung gerne etwas darüber hinaus kommentiert wird. Was der Lesbarkeit für weniger in der Sache belesene Leser entgegenkommt.

Was ich anders in Erinnerung habe ist, daß Biontech schon T-Zellreaktivität gemessen hätte betreff BNT162B2 &Co, den Phase1 Kandidaten in 2020. Kann mich aber täuschen... nunja, wer/was hilft da schnell ...

KI spuckt folgendes aus:

"Ja, BioNTech und Pfizer maßen im Jahr 2020 die T-Zell-Reaktivität des Impfstoffkandidaten BNT162b2 in klinischen Studien der Phase 1.

In der deutschen Phase-1/2-Studie (NCT04380701) wurden detaillierte Daten zur zellulären Immunantwort analysiert und im Dezember 2020 veröffentlicht. Dabei zeigte sich, dass alle geimpften Probanden Spike-Protein-spezifische CD4+ T-Zell-Antworten aufwiesen und 92 % der Probanden CD8+ T-Zell-Antworten entwickelten.

Die T-Zell-Reaktionen waren vorwiegend vom Typ TH1 (hohes IFNγ und IL-2, niedriges IL-4), was als vorteilhaft für die antivirale Immunität gilt.

Auch in der US-amerikanischen Phase-1-Studie wurden T-Zell-Daten zur Auswahl des Kandidaten für die Phase-2/3-Studie herangezogen, wobei BNT162b2 eine breite Erkennung von Epitopen durch T-Zellen induzierte.

Obwohl T-Zell-Reaktionen wissenschaftlich evaluiert wurden, dienten IgG-Antikörpertiter (neutralisierende Antikörper) als primärer Zulassungsparameter für die behördliche Genehmigung, da diese Messung kostengünstiger und standardisierter war."

Ich vermag nicht auszuschliessen, daß der letzte Satz seitens KI hinzugefügt wurde um einen harmonisierend ausgleichenden Effekt zu erzielen, menschlicher gesprochen: aus Mitgefühl mit Dr.Bine ;-)

habe davon abgesehen diesbzgl nachzuhaken bei KI

Reply
Share
2 replies by DrBines verbales Vitriol and others
HaJo Kremer's avatar
HaJo Kremer
4h

Vielen Dank!

Sehr gute Arbeit!

Ich meine, Pfizer oder Biontech hatten sowas ähnliches (also irgendetwas zu T-Zell-Immunität) auch schon 2021 untersucht. Und zwar weil weder FDA noch Pfizer plausibel erklären konnten, wie es zur Dissoziation der Effekte auf den RT-PCR-Test und der Bildung neutralisierender AK kam.

(Für mich ist klar, dass modRNA irgendwelche Peptide produziert, die notwendigerweise wiederum die Bildung von neutralisierenden AK auslösen. Das hat nur nichts mit der angeblichen Vermeidung von C19 zu tun.)

Reply
Share
4 more comments...

No posts

Ready for more?

© 2026 Dr. Sabine Stebel · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture