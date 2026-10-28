Zu diesem Text hat mir folgender Tweet inspiriert, weil ich natürlich die Quellen kontrolliert habe.

Lady May Mellanby (1882–1963) war eine britische Physiologin und Pionierin der Ernährungsmedizin, die den direkten Zusammenhang zwischen Ernährung und Zahngesundheit aufdeckte. Gegen den erbitterten Widerstand der damaligen Fachwelt bewies sie, dass Karies eine Folge von Nährstoffmangel ist und Zähne sich von innen heraus regenerieren können.

Zahnkaries ist kein reines Hygiene-Problem, sondern maßgeblich durch unsere Ernährung gesteuert. Lady May Mellanby bewies bereits in den 1920er- und 1930er-Jahren, dass Zähne lebendige Organe sind, die sich durch die richtige Zufuhr von Vitamin D und Calcium von innen heraus selbst heilen können. Während die damalige Zahnärzteschaft die Schuld allein bei Oberflächenbakterien suchte, öffnete Mellanby das Tor zu einem völlig neuen, ganzheitlichen Verständnis der Zahngesundheit.

Bis zu Mellanbys bahnbrechenden Studien galt das unumstößliche Dogma: „Ein sauberer Zahn wird nicht krank.“ Wer Karies hatte, hatte schlichtweg schlecht geputzt. Mellanby, eine am Cambridge ausgebildete Physiologin, knackte diese Theorie im Labor und in klinischen Studien:

In ihrer Studie aus dem Jahr 1932 wiesen May Mellanby und C. Lee Pattison nach, dass eine getreidefreie Diät, die reich an Vitamin D und Calcium ist, die Entstehung und Ausbreitung von Zahnkaries bei Kindern nahezu eliminieren kann. Die Untersuchung zeigte zudem, dass eine ausreichende systemische Nährstoffversorgung aktive Kariesläsionen zur Ausheilung bringen und die Mineralisation der Zähne unterstützen kann.

“Eine Gruppe von Kindern im Durchschnittsalter von 51 Jahren erhielt über einen Zeitraum von sechs Monaten eine getreidefreie, vitamin-D- und kalziumreiche Ernährung. Die Zähne der Kinder wiesen Strukturdefekte (Hypoplasie) auf, und zu Beginn der Untersuchung lag eine starke aktive Karies vor. Die Entstehung und Ausbreitung von Karies wurden durch diese Ernährung nahezu verhindert, und die Ergebnisse waren besser als die der vorherigen Untersuchung, bei der lediglich der Vitamin-D-Gehalt in einer Ernährung mit Brot und anderen Getreideprodukten erhöht worden war. Aktive Karies wurde bei dieser getreidefreien Ernährung in größerem Umfang gestoppt als in den vorherigen Untersuchungen, bei denen Getreideprodukte in großem Umfang verwendet wurden.”

Ihre faszinierendste Entdeckung war, dass die Zahnpulpa (der Zahnnerv) bei einem Kariesangriff nicht tatenlos zusieht. Erhält der Körper ausreichend Vitamin D und Calcium, bildet der Zahn eine neue, kalkhaltige Schutzschicht von innen heraus, das sogenannte Sekundärdentin. Dieses versiegelt die Karies und stoppt die Zerstörung.

Der „Getreide-Effekt“: Wie Haferflocken Zähne schwächen können

Bei ihren Untersuchungen stieß Mellanby auf ein großes Rätsel: Hunde, die viel Getreide, insbesondere Haferflocken (Oatmeal), fraßen, entwickelten trotz einer scheinbar ausgewogenen Ernährung schwere Zahn- und Knochenschäden.

Zusammen mit ihrem Ehemann Edward isolierte sie die Ursache: Phytinsäure. Dieser Antinährstoff kommt natürlicherweise in Getreide und Hülsenfrüchten vor und bindet im Darm wichtige Mineralstoffe wie Calcium. Dadurch kann der Körper das Calcium nicht mehr aufnehmen, und die Zähne demineralisieren. Die gute Nachricht aus Mellanbys Forschung: Eine sehr hohe Zufuhr von Vitamin D kann diesen negativen Effekt der Phytinsäure vollständig ausgleichen.

Der Bericht Diet and the teeth: An experimental study: Part III belegte, dass eine ausreichende Versorgung mit fettlöslichen Vitaminen (insbesondere Vitamin D) während der Zahnentwicklung entscheidend für die Widerstandskraft des Zahnschmelzes im späteren Leben ist.

Ein realer Beweis für Mellanbys Theorien fand sich 1932 auf der extrem isolierten Atlantikinsel Tristan da Cunha. Der Schiffsarzt W. E. A. Sampson untersuchte die dortigen Bewohner und stellte Verblüffendes fest: Die Inselbewohner besaßen praktisch makellose, kariesfreie Zähne, und das, obwohl sie noch nie im Leben eine Zahnbürste benutzt oder Zahnpflege betrieben hatten.

Ihre Ernährung bestand fast ausschließlich aus Fisch, Kartoffeln und Rohmilch. Diese Lebensmittel waren extrem reich an genau den fettlöslichen Vitaminen und Mineralstoffen, die Mellanby in ihren Arbeiten forderte.

Der Streit mit den Zahnärzten und der „Point of No Return“

Mellanbys Entdeckungen wurden vom britischen Medical Research Council in einer dreiteiligen Monumentalstudie offiziell veröffentlicht. Dennoch stießen ihre Thesen auf erbitterten Widerstand der Zahnarzt-Lobbys. Bohren, Füllen und die spätere Entdeckung von oberflächlich wirkendem Fluorid boten der modernen Zahnmedizin ein profitableres und scheinbar einfacheres Geschäftsmodell. Mellanbys Ansatz der inneren Heilung geriet für Jahrzehnte in Vergessenheit.

Wichtig für die Praxis heute: Mellanby bewies, dass die Frühphase von Karies (wenn der Zahnschmelz nur demineralisiert ist, erkennbar an kreidigen, weißen Flecken) vollständig reversibel ist . Sobald die Karies jedoch den Schmelz komplett durchbrochen hat und ein echtes, strukturelles Loch im Zahn klafft, ist der Point of No Return erreicht. Der Körper kann fehlende Zahnsubstanz nicht im Vakuum nachwachsen lassen, ab diesem Stadium bleibt der Gang zum Zahnarzt unumgänglich.

Würde May Mellanby heute leben, würde sie eine „Clean Keto“-Ernährung (fokussiert auf hochwertigen Fisch, Fleisch, Eier, gesundes Fett und grünes Gemüse) vermutlich als die perfekte Umsetzung ihrer klinischen Erkenntnisse betrachten. Sie vereint den Verzicht auf Getreide mit der maximalen Zufuhr von fettlöslichen Vitaminen zum Schutz und zur Heilung der Zähne von innen heraus.

Die Forschung von Lady May Mellanby gibt möglicherweise eine historische und biologische Erklärung für das Phänomen, das wir heute als Kreidezähne (medizinisch: Molaren-Inzisiven-Hypomineralisation oder MIH) kennen.

Mellanby war eine der ersten Pionierinnen weltweit, die das Entstehen genau dieser Art von weichen, porösen und kreideartigen Zahnschmelzdefekten systematisch entschlüsselte.

Die Verbindung zwischen Mellanbys historischer Arbeit und modernen Kreidezähnen lässt sich durch drei zentrale biologische Parallelen erklären:

1. Das identische Krankheitsbild (Schmelzhypoplasie)

Mellanby untersuchte intensiv die sogenannte Schmelzhypoplasie. Sie beschrieb Zähne, deren Schutzschicht unvollständig mineralisiert, verfärbt, weich und brüchig war – genau die Symptome, die heute bei Kindern mit MIH diagnostiziert werden. In historischen medizinischen Texten aus ihrer Ära wurde der Zustand betroffener Zähne oft exakt als „chalky“ (kreideartig) bezeichnet. [1, 2, 3, 4]

2. Das kritische Zeitfenster der Zahnentwicklung

Kreidezähne entstehen nicht im Laufe des Lebens, sondern sind ein Entwicklungsfehler. Die Störung des Zahnschmelzes findet exakt zwischen dem achten Schwangerschaftsmonat und dem vierten Lebensjahr statt – genau dann, wenn sich die Kronen der ersten bleibenden Backenzähne (Molaren) und Schneidezähne (Inzisiven) im Kiefer bilden. Mellanby bewies in ihren Studien, dass die systemische Versorgung der Mutter während der Schwangerschaft und des Kleinkindes in genau dieser Phase die Architektur des Zahns steuert. [1, 2, 3, 4]

3. Der Vitamin-D-Mangel als gemeinsame Kernursache

Mellanbys Hauptwerk bewies, dass ein schwerer Mangel an fettlöslichen Vitaminen (insbesondere Vitamin D) die korrekte Einlagerung von Calcium in den Schmelz verhindert. [1, 2]

Die moderne Medizin rätselt zwar weiterhin über die exakte, finale Ursache von MIH, doch Vitamin-D-Mangel bei Mutter und Kind steht in aktuellen epidemiologischen Studien ganz oben auf der Liste der Verdächtigen: [1, 2]

Langzeitstudien wie die deutsche GINIplus- und LISAplus-Kohorte zeigten, dass ein höherer Vitamin-D-Spiegel im Blut der Kinder statistisch signifikant mit einem niedrigeren Risiko für Kreidezähne korreliert. [1]

Eine schwedische Längsschnittstudie wies nach, dass ein Vitamin-D-Mangel der Mutter in der Mitte der Schwangerschaft die Anzahl der von MIH betroffenen Zähne beim Kind drastisch erhöhen kann. [1]

Nutztiere in der intensiven Leistungszucht erhalten im Verhältnis zu ihrem Körpergewicht um ein Vielfaches höhere Vitaminmengen als der Mensch. Dabei ist das Schwein dem Menschen physiologisch extrem ähnlich und bekommt in Stallhaltung in etwa so wenig Sonne ab, wie ein im Büro arbeitender Mensch.

Die offizielle Empfehlung dem tatsächlichen Bedarf einer modernen, primär drinnen lebenden Gesellschaft hinterher. Wenn man sich an Mellanbys Erkenntnisse orientiert, muss man zu dem Schluss kommen, dass eine Zufuhr nach Empfehlung DGE der biologischen Realität des heutigen Menschen nicht entspricht und Mellanbys Empfehlungen bzw. die Empfehlungen für Mastschweine deutlich realistischer erscheinen, zumal die Empfehlungen für Mastschweine auf starke Knochen und gutes Muskelwachstum optimiert sind, die auch beim Menschen wünschenswert wären, vor allem bei Vitamin D.

Wenn man die rein defensiven Empfehlungen der DGE ignoriert und sich stattdessen an den Daten der modernen Endokrinologie, Präventionsmedizin und Langlebigkeitsforschung (Longevity) orientiert, rückt das Ziel von der reinen „Mangelvermeidung“ hin zur Optimierung der Gewebequalität und Immunfunktion.

Nach neuster Forschung wäre sogar teilweise mehr als beim Mastschwein angesagt, aber das 70kg Mastschwein ist schon eine gute Orientierung.

Ich vermute, wenn unsere Zähne die staatlich empfohlene Ernährung nicht vertragen und davon kaputt gehen, ist das ein evolutionärer Hinweis, das die staatlich empfohlene Ernährung ungesund ist und wir dafür nicht gebaut sind.

Unterstützungsmöglichkeiten:

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Andere Unterstützungsmöglichkeiten für Holgers und meine Forschung: