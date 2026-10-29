Die IFG zu diesem Thema war aus dem Jahr 2022, aber der Link zum Download war natürlich abgelaufen und die Daten hatte der frühere Antragsteller nicht öffentlich hinterlegt.

Ich habe daher die erneute Freigabe angefragt:

Der befristete Downloadlink lautet:

https://teamwork.bmz.de/pub/bscw.cgi/d39345233/Anlagen%20zu%20IFG-Bescheid_BionTech.zip?nonce=4907a63ec57906eb2cb9990dce167bd74ae45039

Es ist eine Zip-Datei mit 55 Dateien. Ich habe die 55 Dateien direkt in der Nachfrage hinterlegt, damit sie dauerhaft und für jeden zugänglich archiviert sind.

Die Unterlagen stammen vom Entwicklungsministerium (BMZ). Es geht durchgehend um den Aufbau der Impfstoffproduktion in Afrika von 2021 bis 2022, nicht um Beschaffung, Zulassung oder Sicherheit des Impfstoffs.

Was der Bestand zeigt

Das BMZ wirbt aktiv um BioNTech. Fast alle Mails gehen vom Ministerium aus. Es bittet um Telefonate, mahnt fehlende Rückmeldungen an, vermittelt Kontakte nach Ghana und Nigeria und will BioNTech beim Gavi Gipfel als Vorzeigebeispiel herausstellen.

Das BMZ bereitet BioNTech auf Fragen der WHO vor. Vor einem Treffen der Arbeitsgruppe zur Impfstoffherstellung beim ACT Accelerator (internationale Covid Initiative unter Führung der WHO) teilt die Unterabteilungsleiterin BioNTech mit, dass die WHO für den mRNA Hub in Südafrika eine enge Kooperation mit BioNTech/Pfizer und Moderna wünscht. Die Frage des Technologie und Patenttransfers sei dabei zentral.

Die Ministerin lädt vertraulich zum Thema Patente ein. Am 09.02.2022 lädt das BMZ BioNTech zu einem vertraulichen Gespräch mit Ministerin Schulze über Patente, TRIPS (WTO Abkommen über geistiges Eigentum) und Technologietransfer ein. Das Schreiben bekräftigt zugleich die Linie der Bundesregierung, auf freiwillige Lizenzen zu setzen.

Was der TRIPS Waiver war, habe ich hier herausgearbeitet:

Ein Teil läuft indirekt über kENUP. Der Termin in Marburg, Pressefragen und die Anfrage aus Nigeria laufen über die kENUP Stiftung. Eine Mail von BioNTech selbst ist nicht im Bestand.7

Zahlungen an BioNTech sind nicht belegt. Die BMZ Übersicht nennt 532,8 Mio. EUR für den Aufbau der Impfstoffproduktion in Afrika, BioNTech kommt darin nicht vor. Für Ruanda sind 11,7 Mio. EUR für die „Ansiedlung eines Netzwerks von Pharmaunternehmen“ ausgewiesen. Ein Bezug zur BioNTech Anlage in Kigali liegt nahe, ist aber nicht belegt.

Was fehlt

Zu allen fünf Round Tables fehlen Protokolle. E s fehlen auch Vermerke zum „vertrauensvollen, offenen Gespräch“ im Januar 2022 und zum vereinbarten „Check-up“. Zum Gespräch mit der Ministerin am 10.03.2022 gibt es keine Unterlagen. 10

Antworten von BioNTech sind in der IFG nicht enthalten.

Bei der Analyse hat mir Perplexity geholfen.

Die ausführliche Analyse folgt im nächsten Artikel.

Unterstützungsmöglichkeiten:

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