Bevor wir in den dritten Teil des Kommentar einsteigen, hier die Wortdefinitionen aus Teil 1, die wir auch weiterhin brauchen.

Definitionen

Daten sind Beobachtungen und Messungen welche die Realität abbilden, ohne dass ihnen eine Bedeutung oder ein Kontext zugewiesen ist. Sie dienen als rohe Ausgangsbasis für Informationen. Daten sind Daten. Daten sind erst einmal neutral. Daten haben Ungenauigkeiten und Fehlerbalken. Aber sie sind erst einmal nur eines: Daten.

Fakten existieren nicht isoliert in der Natur, sondern werden erst durch einen gesellschaftlichen und methodischen Interpretationsrahmen als solche konstituiert. Daten sind zwar die Basis, aber was wir als „Fakt“ anerkennen, resultiert immer aus dem Zusammenspiel von Messung, Interpretation und gesellschaftlichem Konsens . Fakten sind ein gesellschaftliches Konstrukt . Fakten sind keine reinen Naturkonstanten, sondern das Ergebnis gesellschaftlicher und wissenschaftlicher Vereinbarungen einer (kleinen, mächtigen) Gruppe von Menschen mit Deutungshoheit.

Eine Tatsache beschreibt das, was in der physischen Welt unabhängig vom Menschen existiert, wirkt und geschieht. Die Tatsache ist die Auswirkung der Daten in Reinform, allerdings bevor wir sie überhaupt gemessen oder aufgeschrieben haben.

Die Podiumsdiskussion

Im Anschluss an Herr Drostens Vortrag gab es eine Podiumsdiskussion mit

Caroline Amlinger ist diejenige, die der Meinung ist, die Corona Kritiker wäre gekrängt gewesen und hat dazu auch ein Buch geschrieben: “Gekränkte Freiheit”.

Amlinger ist der Meinung, dass es so etwas wie libertären Autoritarismus gibt.

Libertarismus fordert die maximale Autonomie des Einzelnen und die weitgehende Abschaffung staatlicher Eingriffe.

Autoritarismus verlangt die strikte Unterordnung unter eine vorgegebene Ordnung, Machtstruktur oder Führung.

Libertären Autoritarismus ist somit ein Oxymoron.

Corvidianer und Pandemiker lieben Oxymorons bzw. Doppeldenk, wie es aussieht und merken das nicht einmal. Das ist deren verdrehte Weltsicht. Ein Realitätsabgleich mit den Menschen außerhalb ihrer Blase führt dann zu Büchern wie “Gekränkte Freiheit” und “Zerstörungslust”.

Die Soziologen haben für das Buch eine repräsentative Umfrage mit rund 2.600 bis 3.000 Teilnehmenden in Deutschland durchgeführt. Dabei nutzten sie die politikwissenschaftliche Methode der „Need for Chaos“-Forschung (Bedürfnis nach Chaos).

Die Frage lautete: „Ich denke, diese Gesellschaft sollte in Schutt und Asche gelegt werden“.

Entgegen der Annahme von 40 % zeigen die erhobenen Daten, dass 12,5 % der Befragten als mittel- bis hochdestruktiv eingestuft wurden. Sie stimmten diesen und ähnlichen chaosbezogenen Aussagen (wie der Rechtfertigung von Gewalt oder dem Wunsch nach dem Zusammenbruch von Institutionen) zu.

Also aus Sicht der linken Blase, haben 40% der Menschen die Nase voll von “unserer Demokratie” und 12,5% sind bereit, “unsere/ihre Demokratie” zu beenden.

Tanja Stadler war natürlich Drostens Meinung, dass die Menschen Fakten nicht mehr sehen wollen, dabei werden doch in Krisen ganz oft Fakten erhoben. Sie gibt aber zu “Unsicherheit ist Teil des Faktums” und muss auch kommuniziert werden.

Frau Stadler hat somit das gleiche Problem wie Herr Drosten, sie kennt den Unterschied zwischen Fakten und Daten nicht. Daten werden erhoben und haben Standardabweichungen und Fehlerbalken. Die Fakten werden anschließen sozial aus den Daten oder Subgruppen der Daten, die einem gerade politisch in den Kram passen, konstruiert. Frau Stadler ist der Meinung, dass Fakten schnell in Meinungen verdreht würden, dabei sind Fakten bereits Meinungen, die seriöser als Fakten getarnt werden, aber mitnichten echte Daten oder Tatsachen repräsentieren. Das, was Frau Stadler sagte, ergab, genau wie bei Herr Drosten, keinerlei Sinn, wenn man die Bedeutung der Worte kennt, die sie nutzt.

Frau Stadler sagte, man müsse ganz klar zwischen Fakt und Meinung differenzieren. Wir haben hier also erneut Worte, die genutzt, aber nicht definiert werden.

Ein Fakt basiert zwar auf einem gesellschaftlich akzeptierten, strengen Interpretationsrahmen. Wenn man dieselben Daten in durch denselben gesellschaftlich akzeptierten Interpretationsrahmen betrachtet, sollte ein recht ähnliches Ergebnis herauskommen.

Eine Meinung benötigt kein methodisches Regelwerk. Sie entspringt persönlichen Gefühlen, moralischen Überzeugungen oder individuellen Vorlieben. Sie muss nicht replizierbar oder für andere mathematisch nachvollziehbar sein. Eine Meinung kann datenfrei sein aber auch datenbasiert sein. Und da fängt das intellektuelle Problem der Teilnehmer der Podiumsdiskussion an.

Was passiert, wenn eine individuelle Meinung direkt auf den rohen Daten aufbaut und damit den offiziellen, gesellschaftlich konstruierten „Fakten“ widerspricht?

In diesem Szenario kommt es zu einem Systemkonflikt, den man als Erkenntnis-Rebellion bezeichnen kann. Hier wird die Meinung paradoxerweise „faktenbasierter“ im empirischen Sinne als der gesellschaftlich anerkannte „Fakt“.

Wenn die Politik oder wissenschaftliche Institutionen ein unvollständiges „Faktenbild“ (auch ein Oxymoron, das wir bereits behandelt haben) konstruieren (weil gesellschaftliche Normen, politische Zwänge oder Angst vor Panik den Interpretationsrahmen verengen), filtern sie bestimmte Datenpunkte heraus.

Die datenbasierte Meinung (Die Rebellion): Ein Bürger oder ein freier Analyst nimmt die rohen Daten und sagt: „Das stimmt nicht”.

In diesem Moment ist die „Meinung“ näher an der physischen Tatsache als der offizielle „Fakt“, weil sie den verzerrenden institutionellen Rahmen umgeht.

Historisch gesehen ist genau dieser Konflikt der Motor des wissenschaftlichen Fortschritts. Jede bahnbrechende neue wissenschaftliche Erkenntnis begann als eine „Ketzer-Meinung“, die dem damaligen gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Konsens-Fakt widersprach, aber besser zu den beobachteten Daten passte (z. B. Galileo Galilei - und sie dreht sich doch. Galileo Galilei wurde erst 1992 von der römisch-katholischen Kirche formal rehabilitiert.).

Wenn eine Meinung datenbasiert ist und den Widerspruch im offiziellen Konstrukt aufdeckt, legt sie die Schwachstellen des herrschenden Interpretationsrahmens offen. Sie zwingt die Gesellschaft dazu, das Faktenbild anzupassen.

Für eine Gesellschaft entsteht daraus eine enorme Zerreißprobe.

Wenn Bürger feststellen, dass ihre datenbasierte Meinung die Realität (die Tatsachen) besser abbildet als die offiziellen “Fakten§ der Behörden, bricht das Vertrauen in die Institutionen zusammen. Das ist der Nährboden für fundamentale Staatsverdrossenheit, welche Frau Amlinger in ihrer Studie dokumentiert aber nicht versteht.

Wenn eine Meinung also datenbasiert ist und dem offiziellen Fakt widerspricht, handelt es sich eigentlich nicht mehr um eine bloße „Meinung“ im Sinne eines Geschmacksurteils. Es ist der Versuch, einen alternativen, präziseren Interpretationsrahmen zu etablieren. Sie ist der Beweis dafür, dass der offizielle Fakt ideologisch, politisch oder methodisch korrumpiert oder schlicht falsch war und ist.

Dieser Erkenntnis verweigern sich die Panel Teilnehmer jedoch mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Wortverdrehungen.

Somit ist es nicht so einfach Fakten und Meinungen zu trennen, wie Frau Stadler sich das vorstellt, denn ihre “Fakten” sind eigentlich nur getarnte Meinungen, was sie aber nie zugeben würde.

Frau Amlinger stimmt Herrn Drosten natürlich auch zu, dass 2020 folgende ein “postfaktisches Störgeräusch” gesetzt wurde. Der Begriff “postfaktisches Störgeräusch” zeigt sehr deutlich, was sie von den Menschen hält, die ihr mit datenbasierter Analyse kommen. Die Daten stören ihre Kreise, sie sind ein Störgeräusch in ihrer Pandemieblase, in der man sich gerade so kuschlig eingerichtet hat. Obwohl die großen Bewegungen wie Freiheitstychler oder Querdenker nicht mehr existieren ist doch ein “grundlegender Zweifel an wissenschaftlichen Erkenntnissen geblieben.”

Damit zeigte auch Frau Amlinger, dass sie nicht verstanden hat, was Wissenschaft ist. Wissenschaft ist Zweifel, Ergebnisse werden immer angezweifelt. Sie glaubt auch an die Wissenschaft(TM) und zeigt damit, dass sie keine Wissenschaftlerin ist und somit falsch in ihrer Position als Professorin. Die meinte, dass sich der Zweifel zu einem Generalverdacht generalisiert hätte und damit das “Misstrauen in das staatliche Funktionieren” befeuert hat. Sie stellt sich nicht ansatzweise die Frage, ob dieses Misstrauen datenbasiert und somit mehr als gerechtfertigt ist. Was ihr in ihrer Umfrage aber aufgefallen ist, dass diejenigen, die gegen Corona protestiert haben nun auch gegen den Staat in seiner aktuellen Form sind. Welch Überraschung, wer hätte das gedacht?!

Besonders überrascht hat sie wohl dass darunter Menschen sind, die “sich selbst als gebildet bezeichnet und einen akademischen Abschluss haben” und dass diese Menschen sich vorher eher als grün alternativ betrachteten und nun zu Verschwörungsthemen abgedriftet sind, was sich gesamtgesellschaftlich verhärtet hat hin zu rechten und rechtsradikalen Parteien. Da diese Menschen sich nur selbst als gebildet bezeichnen, sind in den Augen Frau Amlingers nicht gebildet, selbst wenn sie einen akademischen Abschluss haben. Damit werden sogar ehemalige Professoren wie Bhakdi oder Hokertz abgewertet und als Laien abgestempelt.

Frau Amlinger ist nicht zu einer differenzierten Betrachtung in der Lage. Sie versucht nicht zu verstehen, sie setzt Unzufriedenheit mit den aktuellen System mit Rechts gleich. Ihrer Meinung nach basiert das auf einem “störenden Gefühl” und Unklarheit, welche die Menschen politisiert hat. Alles was ihre intellektuellen Kreise stört ist rechts, rechs, nazi, nazi. Sie schwingt die Nazikeule ohne sie tatsächlich verbal zu bemühen.

Frau Amlinger bezeichnete die “Maßnahmen” also Lockdowns, Berufsverbote und Schikanen Ungeimpfter als “normativen Fortschritt”, weil der Schutz der vulnerablen über den Rest der Gesellschaft gestellt wurde. Diese Grundrechtseinschränkungen wurden laut Frau Amlinger von einigen Menschen als "eine Kränkung erfahren”. Kränkung!!!

Wenn jemand sagt, dass jemand, dessen Grundrechte beschnitten wurden und der alles verloren hat “gekränkt” war, was sagt das über diesen Menschen?

Das Wort „Kränkung“ beschreibt im deutschen Sprachgebrauch eine Verletzung des Stolzes, der Eitelkeit oder eine Zurückweisung im privaten Raum.

Die Zerstörung einer wirtschaftlichen Existenz, der Entzug der Berufsfreiheit oder das Verbot, sterbende Angehörige zu sehen, sind keine psychologischen Befindlichkeiten. Es sind existenzielle und rechtliche Traumata.

Wer hier von „gekränkt“ spricht, betreibt eine sprachliche Herabstufung. Er verwandelt ein schweres, messbares Unrecht in eine bloße, fast schon wehleidige Emotion.

In der Psychologie der faktischen oder ideologisch verengten Rhetorik dient die Vokabel „gekränkt“ oft dazu, dem Betroffenen die rationale Basis abzusprechen. Dem Opfer wird suggeriert, seine Reaktion (Wut, Verzweiflung, Protest) sei nicht die logische Folge eines real erlittenen Schadens, sondern Ausdruck eines „schwierigen“, „beleidigten“ oder „überempfindlichen“ Charakters.

Frau Amlinger zeigt ein massives Defizit an struktureller Empathie. Sie weigert sich, die Tatsache des realen Schadens anzuerkennen, und verlagert die Schuld für die negative Emotion komplett auf das Opfer zurück. Sie betreitb somit klassische Täter-Opfer Umkehr.

Diese Formulierung ist ein klassisches Schutzschild, um ein Fehlereingeständnis zu vermeiden, genau das Muster, das ich in Teil 1 mit “Moving the Goalposts” erklärt habe.

Würde Frau Amlinger zugeben, dass hier Existenzen rechtswidrig oder unverhältnismäßig zerstört wurden, müsste sie das eigene Handeln (oder die eigene Unterstützung der Maßnahmen) als falsch oder grausam erkennen. Das würde ihr moralisches Selbstbild zerstören.

Indem Frau Amlinger den Protest des Betroffenen als „Kränkung“ abtut, kann sie sich selbst einreden, dass der andere sich nur so anstellt, weil er bloß beleidigt ist. Der Begriff dient als psychologische Hygiene, um das eigene Gewissen reinzuwaschen und den offiziellen „Fakt“ der Notwendigkeit der Maßnahmen nicht zu gefährden.

Wer so formuliert, zeigt eine Arroganz der Macht. Es ist die Sprache von Menschen, die selbst keine existenziellen Einbußen erlitten haben und nun aus einer geschützten, privilegierten Position heraus die realen Wunden anderer Menschen zu einer charakterlichen Schwäche umdeuten. Es ist der Versuch, berechtigten, daten- und tatsachenbasierten Protest durch Pathologisierung mundtot zu machen.

Den Vogel schoss aber die Formulierung ab es hätte sich “ein Freiheitsverständnis manifestiert, das eben nicht unbedingt Freiheit als Sozial- oder gesellschaftlich definiert, sondern rein negativ, als Schutz der eigenen Privatsphäre .”

Schutz der Privatsphäre ist für Frau Amlinger eine negative Definition von Freiheit.

Wenn derselbe Sprecher, der existentielle Schäden als bloße „Kränkung“ abtut, nun kritisiert, dass sich ein „rein negatives, auf den Schutz der Privatsphäre gerichtetes Freiheitsverständnis manifestiert“ habe, offenbart das eine tief kollektivistische und technokratische Haltung.

Dieses Zitat sagt über das Staats- und Menschenbild von Frau Amlinger folgendes aus, dass sie ein instrumentelles Staatsverständnis (Kollektivismus über Individuum) hat.

In der Philosophie unterscheidet man (nach Isaiah Berlin) zwischen zwei Arten von Freiheit:

• Negative Freiheit: Die Freiheit von staatlichem Zwang (Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat, Schutz der Privatsphäre, Grundrechte). Das Grundgesetz ist primär als ein System solcher negativer Abwehrrechte konzipiert.

• Positive Freiheit: Die Freiheit zu etwas (gesellschaftliche Teilhabe, soziale Absicherung, Pflichten im Kollektiv).

Wenn dieser Sprecher das negative Freiheitsverständnis beklagt, kritisiert er im Kern das Fundament des liberalen Rechtsstaates. Er wünscht sich Bürger, die Freiheit als „sozial und gesellschaftlich definiert“ begreifen. Im Klartext bedeutet das: Freiheit wird in diesem Denken nicht mehr als ein angeborenes, unantastbares Recht des Individuums verstanden, sondern als ein Privileg, das man sich durch Wohlverhalten und Unterordnung unter das gesellschaftliche Kollektiv verdienen muss.

Indem Frau Amlinger die Verteidigung der Privatsphäre und den Schutz vor staatlichen Übergriffen als etwas Minderwertiges darstellt, wertet sie den Wunsch nach individueller Selbstbestimmung ab.

Wer seine Grundrechte einklagt, wer sein Geschäft nicht schließen will oder wer seine Kinder nicht isolieren möchte, der handelt in den Augen dieses Menschen nicht aus einem legitimen, demokratischen Recht heraus, sondern aus purem Egoismus.

Für Frau Amlinger ist der Bürger kein mündiges Subjekt, sondern ein Rädchen im Getriebe des staatlichen Krisenmanagements. Die Verteidigung von Bürgerrechten wird nicht als demokratische Pflicht, sondern als Störfaktor begriffen.

Das Zitat zeigt eine fundamentale Ignoranz gegenüber der Tatsache, dass ein Bürger dem Staatsapparat im Krisenmodus schutzlos ausgeliefert ist, wenn seine Abwehrrechte („negative Freiheit“) fallen gelassen werden.

Wer fordert, Freiheit in einer Krise primär „sozial“ zu definieren, schafft die intellektuelle Legitimation für unbefristete, kollektive Pflichten. In diesem Interpretationsrahmen gibt es keine Grenze mehr für staatliche Eingriffe, solange sie mit dem Schutz des „Sozialen“ oder dem Kollektivwohl begründet werden.

Nimmt man beide Aussagen zusammen, die Abwertung von existenziellen Traumata zu einer „Kränkung“ und die Abwertung von Grundrechten zu einem „negativen, egoistischen Freiheitsverständnis“, zeichnet sich das Bild eines zutiefst technokratischen Denkers.

Es ist die Perspektive eines Experten oder Staatsakteurs, der davon überzeugt ist, dass eine Elite definieren sollte, was für die Gesellschaft gut ist. Wer sich diesem Filter nicht anpasst oder gar auf den verfassungsrechtlichen Schutz der eigenen Existenz pocht, wird sprachlich herabgestuft: Erst psychologisch als „gekränkt“ und dann philosophisch als „unsolidarisch“ oder „rückschrittlich“. Es ist der Versuch, den autoritären Zugriff auf das Leben der Menschen im Nachhinein moralisch zu rechtfertigen.

Herr Drosten jammerte über die Vereinnahmung von Daten. Er hatte, weil er ein Referenzlabor leitete, viele Daten zu viralen Last von Kindern und da war kein großer Unterschied zu Erwachsenen. Die Politik hat seine Daten missbraucht, um die Schulen geschlossen zu halten, dabei hatten seine Daten nichts damit zu tun. Es war ihm zwar bereits damals klar, dass Kinder nicht so krank werden. Überhaupt war die Schulschließung ein Thema, bei welchem er sich massiv verteidigte, das war alles nicht seine Schuld, das war Politik, weil man statt home office lieber Schulen geschlossen hat, damit man was getan hat. Er betonte, das hatte aber nichts, gar nichts mit seiner Virenlaststudie zu tun.

Tanja Stadler erzählte dann noch ein wenig über die Schweizer Task-Force aus 80 Wissenschaftler, die natürlich vollkommen unabhängig, die Fakten zusammengetragen haben. Wie viele kritische Wissenschaftler da wohl dabei waren?

Obwohl die Task-Force offiziell aufgelöst wurde, sind die Wissenschaftler seit 2023 immer noch im Hintergrund als Berater aktiv, die Politik entscheidet aber.

Frau Amlinger merkte nun auch mal an, dass Fakten nicht Fakten sind sondern auch sozial interpretiert sind, dieses Anzeichen von Erkenntnis war mal eine Abwechslung, die aber sofort von ihr Selbst wieder demontiert wurde. Für Frau Amlinger ist die soziale Interpretation von Fakten, die von ihrer Sichtweise abweichen nämlich ein Problem, weil das Wissen von anderen Kanälen reproduziert wird, in denen es neben den ExpertInnen(TM) auch “Auto-Expertinnen und Experten” gibt, “die selbst ganz genau wissen, was die Sache ist”.

Wenn man Kritiker, die sich in Fachthemen einmischen, abfällig als „Auto-Experten, die selbst wissen, was Sache ist“ bezeichnet, nutzt man ein klassisches Werkzeug der Ausgrenzung. Frau Amlinger vergleicht hier komplexe Wissenschaft mit der Stammtisch-Rhetorik eines Hobby-Automechanikers, um der Gegenseite jegliche Augenhöhe abzusprechen.

Die Formulierung zieht eine scharfe Trennlinie zwischen der „wahren, elitären Wissenschaft“ und dem „puren Laien-Halbwissen“.

Indem Kritiker mit Hobby-Schraubern gleichgesetzt werden, die am Stammtisch über Motoren philosophieren, wird jede inhaltliche Kritik im Keim erstickt und diesen Wissenschaftlern und Bürgern das intellektuelle Rüstzeug abgesprochen, um auf ihrem Niveau mitzureden.

Diese Rhetorik blendet vollkommen aus, dass unter den Kritikern der Pandemiepolitik auch hochdekorierte Nobelpreisträger, Epidemiologen, Statistiker und Aerosolforscher waren. Sie alle werden durch diesen Begriff pauschal zu „Laien“ degradiert.

Wissenschaft lebt vom methodischen Zweifel und dem Aushandeln verschiedener Interpretationsrahmen. Wer Kritiker als „selbsternannte Auto-Experten“ verspottet, erklärt den eigenen wissenschaftlichen oder politischen Rahmen für unantastbar.

Frau Amlinger weigert sich, sich mit den rohen Daten der Gegenseite auseinanderzusetzen. Stattdessen flüchtet sie sich in die ad-hominem-Stufe: Man greift nicht das Argument an, sondern diskreditiert die Person, die es vorträgt.

Die Ironie bei diesem Vergleich: Die Politik und ihre Berater haben während der Pandemie oft selbst wie solche „Hobby-Schrauber“ agiert. Sie haben an Stellschrauben des gesellschaftlichen Lebens gedreht (Schulschließungen, Ausgangssperren, Inzidenz-Grenzwerte), ohne genau zu wissen, welche fatalen Kettenreaktionen sie im Gesamtmotor der Gesellschaft auslösen.

Der Vorwurf, die Kritiker würden „selbst am besten wissen, was Sache ist“, ist eine Projektion. Er lenkt von der eigenen Fehlbarkeit und den ständigen Kehrtwenden (Moving the Goalposts) ab, indem man der Gegenseite Besserwisserei vorwirft.

Reiht man diese Aussage in die vorherigen Zitate ein (Existenzen sind nur „gekränkt“, Grundrechte sind „negativer Egoismus“, Kritiker sind „Auto-Experten“), verfestigt sich das rhetorische Gesamtbild: Es ist die Sprache einer unfehlbaren Technokratie. Sie verträgt keinen Widerspruch, weil sie jede Abweichung von ihrem eigenen „Faktenbild“ (Zur Erinnerung, das ist ein Oxymoron) als Majestätsbeleidigung begreift. Der Bürger wird in dieser Denkweise vom mündigen Souverän zum störenden Laien, zum “Störgeräusch” degradiert, der bitte zu schweigen und den Anweisungen der „wahren Experten“ zu folgen hat.

Die darauf anschließende Aussage von von Frau Amlinger “Also das Interessante ist eben, dass gerade alte Autoritätsinstanzen deswegen zunehmend in Frage gestellt werden” bringt die tiefe Frustration, aber auch das soziologische Unverständnis der technokratischen Elite auf den Punkt.

Wenn ein Sprecher konstatiert, dass das „Interessante“ daran sei, dass „gerade alte Autoritätsinstanzen deswegen zunehmend in Frage gestellt werden“, offenbart das die eigene Überraschung über den Verlust des der Deutungshoheit des Herrschaftswissens

Das Wort „Interessante“ wirkt hier fast wie die distanzierte Beobachtung eines Biologen, der ein unerwartetes Insektenverhalten unter dem Mikroskop studiert. Es zeigt eine fundamentale Entkopplung von der gesellschaftlichen Realität und das man Menschen außerhalb seiner Blase als Minderwertige Versuchsobjekte betrachtet, die man befragen kann, um dann irritiert über die Antworten ein Buch zu schreiben, um sich über diese Menschen zu mokieren.

Frau Amlinger begreift nicht, dass das Infragestellen von Institutionen (wie Medien, Politik oder etablierter Wissenschaft) die direkte Quittung für das Handeln derjenigen auf dem Podium ist.

Wenn „alte Autoritätsinstanzen“ über Jahre hinweg unvollständige “Faktenbilder” nutzen, Torpfosten verschieben (Moving the Goalposts) und existenziell Betroffene als bloß „gekränkt“ abtun, ist der Verlust von Vertrauen und Autorität kein Rätsel, sondern eine logische Konsequenz.

Im Begriff der „alten Autoritätsinstanzen“ schwingt Sehnsucht nach einer Epoche mit, in der Hierarchien noch ungehintert funktionierten: Der Experte sprach ex cathedra, die Tagesschau verkündete die Lage, und der Bürger glaubte. So wirkte die Veranstaltung letztendlich auch, wie eine Predigt der Kirche der Pandemiker.

Frau Amlinger sträubt sich gegen die Demokratisierung des Wissens. Durch das Internet und den Zugang zu rohen Daten (die wir zuvor besprochen haben) kann heute jeder Bürger die Behauptungen der Mächtigen überprüfen. Die alte „Deutungshoheit“ ist gebrochen. Dass Menschen nun eigenständig prüfen und widersprechen, wird von der alten Elite nicht als demokratischer Fortschritt gewertet, sondern als bedrohlicher Kontrollverlust, den man als „postfaktisch“ delegitimieren muss, obwohl man mit “postfaktisch” tatsächlich nur datengestützt sagt, ohne es zu verstehen.

Sie tratt aber noch einmal verbal nach: “Das ist zum einen eine Demokratisierung, dass man eben auch jenseits der reproduzierenden alternative Kanäle hat, auf denen man auch randständige Meinungen äußern kann.”

Randständige Meinungen… randständig rechts natürlich.

Obwohl Frau Amlinger hier scheinbar den demokratischen Fortschritt des Internets lobt, zeigt die tiefere linguistische Analyse, dass er die neu gewonnenen Freiheiten der Bürger im selben Atemzug als minderwertig und vor allem als gefährlich einstuft.

Durch die Einordnung als „randständig“ (Framing durch Herabsetzung) macht Frau Amlinger aus datenbasierten Kritiken und abweichenden Fachinterpretationen eine reine „Meinung“ und drängt sie an den „Rand“ der Gesellschaft.

Für Frau Amlinger sind alternative Kanäle nicht der Ort, an dem verdrängte wissenschaftliche Tatsachen (wie damals die Aerosolforschung oder Daten zur Impfeffektivität) ans Licht kommen, sondern eine Art digitales Auffangbecken für Minderheitenmeinungen und Sonderlinge. Es ist das Bild eines erlaubten Spielplatzes, der aber bitte keinen Einfluss auf das Zentrum der Macht der „alten Instanzen“ haben sollte.

Das Wort „Demokratisierung“ wird hier rein formal und technologisch als die bloße Tatsache verstanden, dass nun jeder irgendwo mal seine Meinung äußern kann. Es fehlt jedoch das Verständnis für die substanzielle Demokratie, in der der Bürger ein gleichberechtigtes Kontrollorgan des Staates ist.

Frau Amlinger sieht in der Digitalisierung kein Werkzeug, um die Herrschenden zur Rechenschaft zu ziehen oder Fehler der Elite aufzudecken. Stattdessen begreift sie die alternativen Medien als eine Art Ventil: Die Menschen dürfen nun „jenseits der reproduzierenden Kanäle“ (also abseits der traditionellen Medien, die nur das offizielle Faktenbild reproduzieren) zwar reden, aber die Instanzen müssen deshalb noch lange nicht auf sie hören.

Die Formulierung „reproduzierende Kanäle“ für die etablierten Medien ist ungewollt ehrlich. Sie bestätigt genau das, was Kritiker den Leitmedien während der Krise vorgeworfen haben: dass sie die behördlich konstruierten Faktenbilder oft nur ungeprüft reproduziert, also nachgeplappert haben, statt als vierte Gewalt im Staat eine kritische Kontrollfunktion einzunehmen.

Herr Drosten lästerte, dass die Deutschen ohnehin keine Ahnung von Statistik hätten und nicht einmal die Regenwahrscheinlichkeit bei Wetterbericht korrekt interpretieren könnten.

Aus der Perspektive des Machtkampfes um die Deutungshoheit, entlarvt dieses Argument ein tiefes Misstrauen gegenüber dem Bürger.

Anstatt zuzugeben, dass die Wissenschaft und die Politik ihre Interpretationsrahmen im laufenden Betrieb unklar kommuniziert oder Torpfosten verschoben haben (Moving the Goalposts), wird den Deutschen pauschal die Fähigkeit abgesprochen, komplexe Daten überhaupt rational verarbeiten zu können.

Wer die Kritik der Bürger an den Maßnahmen als bloßes „Unverständnis einer Statistik“ abtut (so wie Kritiker zu „Auto-Experten“ degradiert wurden), entzieht sich der inhaltlichen Debatte.

Es zeigt, dass die technokratische Elite das Problem der Pandemieaufarbeitung primär in der „Dummheit der Masse“ verortet, statt in der eigenen mangelnden Fehlertoleranz und der politischen Instrumentalisierung von Zahlen.

Nimmt man die elitären Aussagen der Panel-Diskussion zusammen, ergibt sich die lückenlose Logik einer absolut selbstimmunisierten Macht-Architektur:

• Schritt 1: Wir (die alten Instanzen) konstruieren ein politisch passendes Faktenbild.

• Schritt 2: Wer uns mit rohen Daten widerspricht, ist ein fachfremder „Auto-experte“.

• Schritt 3: Wer gegen die Zerstörung seiner Existenz protestiert, ist nur „gekränkt“.

• Schritt 4: Wer seine verfassungsmäßigen Abwehrrechte einfordert, betreibt egoistische, „negative Freiheit“.

• Schritt 5: Dass wir deswegen an Autorität verlieren, finden wir distanziert „interessant“.

• Schritt 6: Und dass die Menschen sich nun im Internet wehren, nennen wir gnädig „Demokratisierung“ solange wir ihre Argumente als „randständige Meinungen“ auf ihren alternativen Kanälen isolieren können.

Es ist das Porträt einer technokratischen Elite, die blind für die eigenen Fehler ist und den legitimen Protest einer Bevölkerung als rein psychologische oder “postfaktische” Verirrung umdeutet, um den eigenen Thron der Unfehlbarkeit nicht verlassen zu müssen.

Es ist der Versuch, den absolutistischen Anspruch auf die Wahrheit in einer modernen, digitalen Welt zu retten. Frau Amlinger feiert die Demokratie des Internets nur so lange, wie sie ohnmächtig bleibt. Sobald die „randständigen“ Daten jedoch die „alten Instanzen“ ins Wanken bringen, flüchtet sich dieses Denksystem in die moralische Empörung über den Postfaktizismus, um die eigene unfehlbare Deutungshoheit moralisch zu verteidigen.

Auch die Soziologie in der Person von Frau Amlinger ist nicht frei von einem massiven Bias. Wenn der Interpretationsrahmen einer Wissenschaftlergruppe so gestrickt ist, dass jede fundamentale Kritik am System als „libertärer Autoritarismus“ oder „Zerstörungslust“ einsortiert wird, verkommt die Wissenschaft zur Legitimationswissenschaft für staatliches Handeln.

Nach dieser langen Selbstbeweihräucherung und Diffamierung der durch die Maßnahmen geschädigten, fingen nun doch Zuschauer an, Fragen zu stellen, was eigentlich nicht vorgesehen war und gaben Widerspruch.

Ein Arzt, der wohl selbst an der Uni Basel gelernt hatte, wies darauf hin, wenn er in seiner Zeit an der Uni Basel so gehandelt und behandelt hätte, wie in der Pandemie, wäre er damals durch die Prüfung durchgefallen.

Frau König fragte, ob Herr Drosten vor hätte, die Gutachten, zu denen er gerichtlich beauftragt wurde, zu schreiben. Seine Antwort war, dass er dazu keine Zeit hätte und für so ein Gutachten 6 Monate und ein Team notwendig wären, dass er nicht hätte. Er wird also, obwohl er Professor ist, und das eigentlich von ihm vorausgesetzt werden könnte, dass er die Fähigkeit hat, sich in komplexe Themen schnell einzuarbeiten, keine Gutachten schreiben wird, weil Impfungen nicht sein Fachgebiet sind und er Virologe ist.

Ein anderer Teilnehmer fragte, warum Herr Drosten seine Meinung zur Gefährlichkeit des Virus von einem Tag auf den anderen geändert hätte. Herr Drosten antwortete darauf, dass es Unsinn ist, Daten aus verschiedenen Medienquellen aus dem Zusammenhang gerissen zusammenzuschneiden.

Der Moderator versuchte einzugreifen, dass man wenn man diskutieren möchte, doch bitte in Kolloquium gehen sollte, wo man Quellenstudium betreibt, aber nicht in diesem Format.

Die Kirche des Hl. Drosten beendete den Versuch einer Fragerunde mit stehenden Ovationen für ihren Helden Dr. Osten.

Mit diesem Vortrag hat Dr. Osten die Medienbühne wieder für kurze Zeit betreten und wurde von mehreren Medien hofiert.

Nun versucht Herr Drosten ein faktisches Narrative gegen die Daten zu setzen. Angeblich ist es zu spät für eine umfassende Aufarbeitung der Pandemie. Das sehe ich anders. Die Aufarbeitung hat gerade erst begonnen. Mit dem “Störgeräusch”, das Herr Drosten hier setzt, will er das Thema Pandemie begraben, vermute ich.

Schweizer Tagesanzeiger:

Der Landbote 7.11.2026

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Andere Unterstützungsmöglichkeiten für Holgers und meine Forschung: