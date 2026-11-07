Bevor wir in den zweiten Teil des Kommentar einsteigen, hier die Wortdefinitionen aus Teil 1, die wir auch weiterhin brauchen.

Definitionen

Daten sind Beobachtungen und Messungen welche die Realität abbilden, ohne dass ihnen eine Bedeutung oder ein Kontext zugewiesen ist. Sie dienen als rohe Ausgangsbasis für Informationen. Daten sind Daten. Daten sind erst einmal neutral. Daten haben Ungenauigkeiten und Fehlerbalken. Aber sie sind erst einmal nur eines: Daten.

Fakten existieren nicht isoliert in der Natur, sondern werden erst durch einen gesellschaftlichen und methodischen Interpretationsrahmen als solche konstituiert. Daten sind zwar die Basis, aber was wir als „Fakt“ anerkennen, resultiert immer aus dem Zusammenspiel von Messung, Interpretation und gesellschaftlichem Konsens . Fakten sind ein gesellschaftliches Konstrukt . Fakten sind keine reinen Naturkonstanten, sondern das Ergebnis gesellschaftlicher und wissenschaftlicher Vereinbarungen einer (kleinen, mächtigen) Gruppe von Menschen mit Deutungshoheit.

Eine Tatsache beschreibt das, was in der physischen Welt unabhängig vom Menschen existiert, wirkt und geschieht. Die Tatsache ist die Auswirkung der Daten in Reinform, allerdings bevor wir sie überhaupt gemessen oder aufgeschrieben haben.

Kommentar Teil 2

Herr Drosten kennt sich nicht mit framing aus. Er sagte, dass die nicht pharmazeutischen Interventionen “frühzeitig” eingesetzt wurden

Es gibt einen kleinen, aber feinen Unterschied zwischen Worten wie “frühzeitig”, “rechtzeitig” und “zur rechten Zeit”. “Frühzeitig” bedeutet eigentlich zu früh, deutlich bevor ein Ereignis überhaupt eintritt. Man muss “rechtzeitig” reagieren aber nicht “frühzeitig”, weil man sonst reagiert, bevor überhaupt jemals etwas passiert wäre. Man kann so Maßnahmen ergreifen, die total sinnlos sind, weil das Ereignis nicht eingetreten wäre. Dadurch, dass Herr Drosten, der den Vortrag abgelesen hat und nichts spontan gesprochen hat, in seinem Vortrag das Wort “frühzeitig” genutzt hat, zeigt er, dass die Maßnahmen eigentlich zu früh begonnen wurden und er das Wort bewusst gewählt hat. Des Weiteren war der der Meinung dass die Benennung der nicht pharmazeutischen Maßnahmen als Lockdown ein salopper Begriff waren. Was wäre ihm lieber gewesen? Shut-down, weil es nicht so nach Gefängnis klingt?

Der Begriff „Lockdown“ stammt in seiner heutigen Bedeutung ursprünglich aus dem US-amerikanischen Gefängniswesen der 1970er Jahre. Das Wort beschreibt im Englischen Sprachgebrauch eine Sicherheitsmaßnahme, bei der Gefängnisinsassen nach Unruhen, Aufständen oder Gewaltstraftaten in ihren Zellen eingeschlossen wurden die Kontrolle über die Anstalt wiederherstellten war.

Diesen Begriff als salopp zu bezeichnen zeugt entweder davon, dass Herr Drosten die ursprüngliche Bedeutung des Wortes nicht kennt oder eine Verachtung gegenüber dem Leid der Menschen, die unter derartigen Maßnahmen leben mussten, die ihn selbst als systemrelevant, nicht betrafen.

Herr Drosten kritisierte jene Politiker und Wissenschaftler, welche die “Maßnahmen” nach der ersten “Welle” beenden wollten, weil es angeblich “epidemiologische Kenngrößen” gab, die einer Öffnung entgegenstanden. Die explizite Datenlage, die das belegen würde, wie DIVI Zahlen oder generell die europaweiten Bettenbelegungen, die man sich problemlos besorgen kann, blieb Herr Drosten seinem Publikum schuldig, dabei kann die KI einem das ganz schnell aus den Datenbanken erzeugen.

Herr Drosten negiert die Belegung von Intensivbetten als Gradmesser der Belastung des Medizinsystems immer noch, weil die Zahlen nicht die “qualvollen und langwierigen Genesungswege einer Intensivtherapie” widerspiegeln. Dabei unterschlägt er geflissentlich, dass die Genesung nur qualvoll und langwierig war, weil diese Patienten beatmet wurden, was eine meist tödliche Fehlbehandlung war, vor der in Deutschland schon früh gewarnt wurde. Die Patienten starben wegen Fehlbehandlung und brauchten daher, wenn sie diese Fehlbehandlung dann doch überlebten, entsprechend Zeit, sich von der Behandlung zu erholen.

Herr Drosten nannte es postfaktisch, wenn man behauptet, dass die Intensivstationen nie überbelegt gewesen sind, was korrekt ist. Die Daten sagen exakt das, somit ist postfaktisch = datenbasiert belegt, dass die Intensivstationen nie überbelegt waren.

Dann soll er sich darüber bitte bei Herr Leber beschweren. Dr. Wulf-Dietrich Leber ist ein Gesundheitsökonom zu betreffenden Zeitpunkt Leiter der Abteilung Krankenhäuser beim GKV-Spitzenverband in Berlin. Er bezeichnete 2020 als das Goldene Jahr der Krankenhausfinanzierung.

Herr Drosten glaubt, dass man aus Herzensgüte aus humanistischen Gründen immer leere Betten vorhalten muss, um Notfälle versorgen zu können und eine solide Auslastung (die schon aus finanziellen Gründen immer anzustreben ist) eine postfaktische Argumentation ist, die abzulehnen ist. Die Vollauslastung aller Intensivbetten als theoretische Größe darf aus ethischen Gründen nicht erreicht werden.

“Die Vollauslastung der Intensivbetten war nie ein politisches Ziel. Ziel der Politik war es vielmehr, möglichst vielen Menschen die Aufnahme auf einer Intensivstation zu ersparen.”

Das gibt aus ökonomischer Sicht keinen Sinn und in normalen Zeiten wird immer geschaut, dass ein Krankenhaus möglichst ausgelastet ist und Geld erwirtschaftet. Ich weiß nicht, wie das in der Charité ist, vielleicht halten da Gutmenschen Betten frei für nicht eintretenden Notfälle, Kostenpunkt pro Bett pro Tag, wenn sie leer stehen (Opportunitätskosten) zwischen 1.500 und über 5.000 Euro.

Sein Lieblingsthema der “freilaufenden ersten Covid-Welle” durfte nicht fehlen und war für mich eine linguistische Herausforderung. Ich kenne freilaufende Hühner und freilaufende Kinder, aber Wellen die frei laufen, ergeben sprachlich grammatikalisch keinen Sinn. Wellen brechen, rollen an, schwellen an, ebben ab, flachen ab, laufen aus, überschlagen sich und wiegen sich.

Hätte Herr Drosten frei gesprochen, wäre das entschuldbar gewesen, aber da der Vortrag schriftlich vorformuliert war, war diese Formulierung umso verwirrender, weshalb ich sie wohl notiert und mit einem Fragezeichen versehen hatte. Könnte das ein Hinweis auf KI-Nutzung sein, weil die Formulierung so seltsam ist? Wurde aus einer auslaufenden welle eine freilaufende Welle? Wir haben es hier mit einem semantische Kategorienfehler zu tun, das heißt, es gibt ungeschriebene Regeln, welche Verben oder Adjektive mit welchen Nomen kombiniert werden können. Es gibt rosé Wein, aber keinen pinken Wein, selbst wenn der Wein pink ist, ist er rosé. Das Adjektiv „freilaufend“ verlangt ein Subjekt, das aus eigenem Antrieb die Position verändern, weglaufen oder physisch eingesperrt sein kann. Das geht bei einer Welle nicht.

Ich vermute, hier eine eine KI hat den englischen Fachbegriff „free-running“ wortwörtlich und mechanisch ins Deutsche als „freilaufend“ übersetzt und Herr Drosten hat entweder nicht Korrektur gelesen oder kein Sprachgefühl. Er hat aber ziemlich sicher KI für seinen Vortrag verwendet.

Die Welt wäre jedenfalls binnen zwei Wochen untergegangen, hätte man nicht politisch gehandelt, so das Weltbild von Herr Drosten. In der gesellschaftlichen Diskussion um die Freiheitseinschränkungen zwischen Frühjahr 2020 und Frühjahr 2021 sieht Herr Drosten “typische Signaturen der postfaktischen Argumentation”. Er argumentiert mit der angeblichen krankheitsbezogene Letalität von Covid-19, die viel zu hoch angesetzt, wurde aufgrund von Notfallcodes (was er mit keinem Wort erwähnte). Früher konnte man auf der RKI-Seite nachlesen, dass man COVID nicht von einer anderen Erkältung unterscheiden kann, wenn man keine Tests macht.

So stand es auch in den RKI-Files am 13.09.2021: „COVID-19 sollte nicht mit Influenza verglichen werden, bei normaler Influenzawelle versterben mehr Leute, jedoch ist COVID-19 aus anderen Gründen bedenklich(er).“

Laut Herr Drosten sind aber die RKI-Files irrelevant, weil nicht auf Qualität geprüft und weil da auch Kommentare von Menschen protokolliert sind, deren Qualifikation nicht entsprechend war. Leider hat Herr Drosten nicht definiert, ab welcher Ausbildung und ab welchem akademischen Grad er eine Meinung für wissenschaftlich akzeptabel zählt und ob eine Meinung, auch wenn sie nachweisbar falsch ist, ab einem gewissen akademischen Grad doch zu akzeptieren ist. Diese Meinung von Herrn Drosten ist auch ein Zeichen für einen extremen Standesdünkel.

An dieser Stelle zeigte Herr Drosten eine Grafik, welche modellierte Kurven zeigten, welche von der irrigen Annahme einer nicht vorhandenen Immunität ausgingen. Diese Kurven zeigten aber absolute Zahlen an Toten, de nicht auf 100.000 Menschen normiert waren, beim Vergleich von Schweden und Deutschland, was ihm nicht aufgefallen zu sein scheint. Ich bin mir daher nicht sicher, ob er seine eigenen Kurven überhaupt verstanden hat. Die Erklärungen zu dieser Folie waren auch entsprechend wirr. Laien würden eine Sterblichkeit von 0,1 als gering empfinden (was sie auch ist), aber es ginge nicht um die Sterblichkeit, sondern um die Dynamik der Ausbreitung. “Die COVID Verbreitungsziffer lag im Bereich von 2,7 die der endemischen Virusgrippe liegt bei knapp über 1.”

Was auch immer eine “Verbreitungsziffer” ist, je stärker sich ein Virus verbreitet, umso harmloser muss es sein, da harmlose Viren automatisch mehr Nachkommen erzeugen und sich stärker verbreiten, weil sie ihren Wirt weniger einschränken. Das habe ich schon häufig lang und breit erklärt.

Das "Gesetz der abnehmenden Virulenz" war jahrzehntelang Standardlehre in der Virologie und Medizin. Es geht historisch vor allem auf den Mikrobiologen Theobald Smith zurück.

Das Prinzip, dass tödliche Viren sich selbst einschränken, ist in der ein grundlegendes Konzept der klassischen Virologie und Epidemiologie. In der Fachliteratur wird dies oft als “Burn-out-Effekt” oder “Epidemiologische Sackgasse” beschrieben.

Das habe ich 1998 noch so gelernt in der Vorlesung “Einführung in die Virologie” und ich denke, Herr Drosten wird das auch noch gelernt haben.

Herr Drosten selbst bezeichnete seine Modellkurven sogar als “rein hypothetisch und theoretisch” und als nicht gesellschaftlich tragbar. Er erstellte also ein unrealistisches Horrorszenario, das nie an der Realität geprüft wurde, ignoriert Länder wie Weißrussland, die gar keine Maßnahmen ergriffen haben, und postuliert, dass sein hypothetisches, theoretisches Modell gesellschaftlich nicht tragbar ist und daher musste alles dicht gemacht werden. Er glaubte und präsentierte immer noch theoretische 4 Millionen Toten, die man in der ersten Welle angeblich hätte erreichen können. “Alles rein theoretisch”.

Immerhin gab er zu, dass Covid nun auch selbst limitierend ist, wegen nun bestehender Immunität. Von IgG4-shift nach Impfung hörte man im Vortrag nichts. Die Immunität kommt von den Ungeimpften, die nun die natürliche Barriere für die Menschen sind, welche einen IgG4-Shift haben und somit das Virus nicht mehr als fremd bekämpfen. Das würde Herr Drosten aber wahrscheinlich nicht verstehen.

Herr Drosten relativierte nun seine Panikbilder von Toten in Afrika dadurch, dass die Menschen dort ein besonders niedriges durchschnittliches Alter haben und junge Menschen nicht so betroffen sind. Man könnten nun böse sagen, das gilt aber nur in Afrika, in Deutschland musste man junge Menschen trotzdem impfen, weil Afrikaner anscheinend anders sind.

Herr Drosten bezeichnete die Daten, welche belegen, dass die meisten Menschen kein Problem mit diesem Virus hatten als “postfaktische Argumentation” (also eigentlich mit Daten belegt, was ihm aber nicht klar zu sein scheint). Darunter fiel vor allem die Heinsberg Studie, gegen die er natürlich argumentativ vorgehen musste.

“Argumentatives Ziel war die Unterstellung einer bereits unbemerkt bestehenden Immunität zu Beginn der ersten Pandemiewelle”, das bezeichnete er als “Wunschdenken”.

Juni 2020: Blutproben, die zwischen 2015 und 2018 gesammelt wurden zeigten, dass 40 % bis 60 % der nicht-exponierten Personen bereits SARS-CoV-2-reaktive CD4+-T-Zellen besaßen. Ähnliche Daten wurde, dann noch einmal Oktober 2020 in Science veröffentlicht. Sogar Kollegen Drostens aus der Charité haben gezeigt, dass 34 % der gesunden Blutspender, deren Blut vor der Pandemie entnommen wurde, reaktive T-Helferzellen gegen das Spike-Protein von SARS-CoV-2 besaßen. Besonders Kinder und Jugendliche verfügen über kreuzreaktive Antikörper gegen die S2-Untereinheit des Spike-Proteins verfügten.

Herr Drosten zog anschließend über die Santa Clara Studie von John Ioannidis und Jay Bhattacharya und die Heinsberg Studie von Streeck her, welche beide klar zeigten: Es gibt keine Pandemie, die irgendwie schlimmer wäre als eine normale Grippewelle. Herr Drosten musste zwar zugeben, dass beide Studien tatsächlich “Belege für ein paar unbemerkt überstandene Infektionen bei einem Teil der Probanden” fanden, das das aber von den Medien nicht so interpretiert wurde, wie er der Meinung war, was die Daten zeigten. Nach Herr Drostens Meinung waren diese Studien “kein Grund, die Schätzungen zur Sterblichkeit zu revidieren”. Was er dabei nicht erwähnt, sind die Studien, die die Schätzungen mittlerweile revidiert haben und zeigen, dass 50% - 75% überschätzt wurde und das war Absicht und bekannt.

Die Tode durch COVID wurden in allen Ländern zwischen 50-75% überschätzt und entstanden rein administrativ.

Er prangerte die Fehlerbalken der Studien an, die ihm nicht passten und ignorierte die Fehlerbalken seiner Schätzungen, die natürlich punktgenau waren. Das habe ich in seiner Grafik übrigens neben der Normierung vermisst: Den Fehlerkorridor seiner Modelle.

„Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge? Oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder: Halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen, und siehe, ein Balken ist in deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge; danach sieh zu, wie du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst!“ (Matthäus 7, 3–5)

Für Drosten zählt die Sterblichkeit nicht, für ihn gibt es nur eines, was wichtig war und das in der Studie nicht untersucht wurde: die Verbreitungsdynamik der Infektion.

Streng genommen ist das schon lange geklärt mit dem „Where’s George?” Projekt.

Die Verknüpfung von „Where’s George?“ und der Virenverbreitung ist ein Meilenstein der modernen Seuchenforschung. Der deutsche Physiker Dirk Brockmann nutzte im Jahr 2006 gemeinsam mit Kollegen des Max-Planck-Instituts die Daten dieser Website, um ein fundamentales mathematisches Rätsel der Epidemiologie zu lösen.

Das Thema ist durch, das muss man nicht in jeder Studie erneut erforschen.

“In öffentlichen Auftritten wurde dann das unvollständige Faktenbild der Wissenschaft mit der politischen Forderung nach baldiger Beendigung von Maßnahmen verbunden.”

Das Wort “Faktenbild” ist ein erkenntnistheoretischer Trugschluss. Es suggeriert, dass ein Fakt die Realität wie ein Foto eins zu eins spiegeln könnte. Da Fakten jedoch bereits ein sozialies Konstrukt sind, bilden sie die Realität innerhalb eines bestimmten Interpretationsrahmens ab. Erneut ein Oxymoron.

Wenn die Politik ein solches unvollständiges “Faktenbild” für die Maßnahmen nutze, war das aber vollkommen in Ordnung. Dazu verliert Herr Drosten kein Wort.

Die Kita- und Schulschließungen (Frühjahr 2020): Erst im Nachhinein (und dokumentiert in den Protokollen des Corona-Expertenrats sowie der Enquete-Kommission) wurde eingeräumt, dass das damalige Faktenbild einseitig virologisch verengt war und die massiven gesellschaftlichen Kollaterschäden blind ausgeblendet hatte.

Die Bundesnotbremse und die reine Inzidenz-Kopplung (Frühjahr 2021): Maßnahmen traten im Mai 2021 automatisch in Kraft, obwohl die Intensivstationen in einigen Regionen mit hohen Inzidenzen (aufgrund einer jüngeren Infektionskohorte) stabil blieben, während in anderen Regionen mit niedrigerer Inzidenz die Kliniken bereits stark belastet waren. Das Bild war mathematisch unvollständig, wurde aber als absolute Handlungsgrundlage genutzt.

Die pauschale Schließung von Außengastronomie und Kultur (Frühjahr 2021): Durch das unvollständige Faktenbild wurden sichere Außenbereiche geschlossen. Dies führte dazu, dass sich Kontakte in den unkontrollierten, deutlich gefährlicheren privaten Innenraum verlagerten – das Gegenteil des eigentlichen Ziels.

Die 2G-Regelungen im Einzelhandel (Winter 2021/2022): Gerichte (wie das Oberverwaltungsgericht Lüneburg im Dezember 2021) kippten die Maßnahmen in einigen Bundesländern mit der Begründung, dass sie nicht evidenzbasiert seien.

“Durch die Präsentation scheinbar alternativer wissenschaftlicher Befunde mit sehr großer medialer Verbreitung wurde damals in der Bevölkerung eine erste kognitive Dissonanz über die Pandemie gesetzt.”

Scheinbar alternative wissenschaftliche Befunde. Es waren Messwerte im Vergleich zu Modellen. Und ja, das erzeugt kognitive Dissonanz, weil die Messwerte den Modellen zuwiderliefen und man sich an Modelle klammerte und die Daten zu Gunsten von sozial konstruierten Fakten ignorierte.

Was Herr Drosten wirklich stört ist, dass man es in parlamentarischen Aufarbeitungsgremien in Deutschland (Enquete und Ausschüssen) wagte, die Existenz der Pandemie als Gesamtphänomen tatsächlich nachträglich anhand von Daten (also postfaktisch) in Frage zu stellen.

Herr Drosten kennt die Daten also, er ahnt möglicherweise, dass es eine Plandemie war, er will es aber partout nicht wahr haben und klammert sich an seine nicht normierten Modelle ohne Fehlerkorridor.

Natürlich fehlte auch das obligatorische Schweden Bashing mit komplettem ignorieren der Datenlage nicht. Wer mehr dazu wissen will, wie es in Schweden war, sollte das Buch “The Herd” von Johan Anderberg oder das Buch von Anders Tegnell lesen.

Alternativ gibt es Studien zu dem Thema:

„Unter 42 europäischen Ländern lag die kumulative Übersterblichkeit aller Ursachen von Januar 2020 bis Dezember 2022 zwischen 46 (Luxemburg) und 1.080 (Bulgarien) Todesfällen pro 100.000 Einwohner, mit einem Median von 351/100.000“, schreiben sie. „In Schweden gehörte die Übersterblichkeitsrate von 158/100.000 zu den niedrigsten; sie belegte Platz 37 unter 42 Ländern und unterschied sich nicht wesentlich von den anderen nordischen Ländern: Norwegen (129), Dänemark (97) und Finnland (228).“

Herr Drosten behauptete in seinem Vortrag aber, dass die relative Sterblichkeit in Schweden im Vergleich zu den anderen skandinavischen Nachbarländern zehnmal höher gewesen wäre. Das mag in Herr Drostens Bubble ein Fakt sein, aber es ist nun mal Tatsache, dass Herr Drosten an dieser Stelle Falschinformationen verbreitet und das kaum einem im Auditorium aufgefallen zu sein scheint.

Die obige Studie erklärt auch, warum Schweden im Jahr 2020 im Vergleich zu seinen Nachbarländern kurzfristig schlechter abschnitt: Es lag an einer „Verschiebung der Sterblichkeit aufgrund der niedrigen Gesamtsterblichkeit im Jahr 2019“ sowie an „schlecht organisierten Strukturen in der Altenpflege“. Das Problem lag also an er Untersterblichkeit im Jahr 2019, was bedeutet, dass im Jahr 2020 mehr hochbetagte Menschen am Leben waren, die anfällig für schwere Covid-Verläufe waren. „COVID-19-Todesfälle bei Personen unter 50 Jahren machten nur 1,2 % aller COVID-Todesfälle aus, darunter 21 Personen unter 20 Jahren, meist mit Vorerkrankungen, was 1 % aller Todesfälle in dieser Altersgruppe entspricht.“

Der „Stringzindex“ beschreibt wie streng waren die Maßnahmen eines Landes waren und ob das zur Verringerung der Übersterblichkeit beigetragen hat.

Herr Drosten zeigte aber ein Bild des “objektive Massnahmenstärkeindex der Universität Oxford ” welcher zeigen sollte, dass die Strenge in Deutschland und Schweden im Herbst 2020 letztendlich nahezu identisch waren.

Das ist aber nicht der eigentliche Maßstab, der international verwendet wird, Herr Drosten muss lange gesucht haben, bis er ein Maß gefunden hat, das in sein Weltbild passt. Tatsächlich war Deutschland streckenweise schlimmer als China und Schweden immer am unteren Rand der Maßnahmen.

Grau hinterlegt ist der Schwankungsbereich der diversen europäischen Länder. Die Grafik wurde von Gemini erstellt.

Italien und Spanien, welche zu den am strengsten gemaßregelten Ländern gehörten, lagen jedoch bei der Übersterblichkeitsraten ganz oben.

Schweden schnitt deutlich besser ab als der Rest Europas. Lockdowns und Maßnahmen standen in keinerlei Zusammenhang mit der Senkung der Übersterblichkeit. In Schweden gab es nie eine Maskenpflicht und schnitt deutlich besser ab als Deutschland mit seiner monatelangen FFP2 Maskenpflicht.

Dies zeigt ganz klar: Lockdown waren nicht nur sinnlos, sondern machten es nur viel, viel schlimmer. Und genau deshalb wird das Beispiel Schwedens, von Menschen wie Herr Drosten, schlecht geredet.

2,11% weniger Wirtschaftswachstum für 0,05% weniger Infektionen und 0,02% weniger Fallsterblichkeit. Auch bei der Impfquote hat das Gängeln der Bevölkerung gerade mal 0,04% zusätzliche Menschen in die Spritze getrieben. Das hat sich richtig (nicht) gelohnt.

Statt peer-reviewed Publikationen nutzte Herr Drosten irgendwelche obskuren Maßstäbe, die keiner nutzt, um seine Sichtweise doch noch irgendwie zu belegen.

Er behauptete auch, dass man für Veranstaltungen in Schweden auch sein Impfzertifikat vorzeigen musste. Das ist so nicht ganz korrekt. Veranstalter von Indoor-Events über 100 Personen konnten wählen: Entweder verlangten sie den Impfpass beim Einlass, oder sie mussten strenge Abstandsregeln und Kapazitätsgrenzen zwischen den Besuchern einhalten.

Laut Herr Drosten hat Schweden dann erst wieder aufgeholt, als die Impfung kam, da holte dann sie Sterblichkeit in Deutschland gegenüber Schweden auf.

An der Stelle hätte sich Herr Drosten mal fragen sollen, warum die Sterblichkeit in Deutschland nach der Impfung “aufgeholt” hat. Sollte das nach der Impfung nicht eigentlich umgekehrt sein?! Ich frag nur für einen Freund.

Herr Drosten behauptete, das hätte daran gelegen, dass die Impfquote in Schweden höher als in einigen Teilen Deutschlands gewesen wäre (ein wenig bashing von Ostdeutschland gehört einfach zum guten Ton in der Akadamia), das Gegenteil ist aber der Fall. Die Impfquote in Schweden ist geringer.

Herr Drosten störte sich massiv daran, dass in der Pandemie Bilder von Schweden in Cafés und Einkaufszentren gezeigt wurden und keine “detaillierte Auseinandersetzung mit der Ausgestaltung und den Konsequenzen der schwedischen Kontrollpolitik” in Deutschland stattfand. Das hätte ich tatsächlich auch begrüßt. Hätte man sich damit seriös befasst, wäre den Deutschen vielleicht einiges erspart geblieben.

Schweden ist für Herr Drosten ein Problem, weil nun der Eindruck entstehen könnte, dass die “Kontrollmaßnahmen” sinnlos waren. Er nannte es wirklich “Kontrollmaßnahmen” und nicht nur nicht pharmazeutische Interventionen. Ein Freud’scher Versprecher? Lock-down war ich zu salopp, er nennt es aber nun nonchalant “Kontrollmaßnahmen”. Sprachgefühl ist wirklich nicht seine Stärke.

Herr Drosten ist der Meinung, dass der Eindruck, dass Schweden besser durch die Pandemie kam dadurch entstünde, dass man falsche Zeiträume miteinander verglichen hätte. Man dürfte immer nur die jeweiligen Zeitpunkte miteinander vergleichen. Also so ungefähr wie bei einem Marathon. Wer bei km 10 besser war hat gewonnen und nicht derjenige, der als erster im Ziel war. Für Drosten ist klar: Die Impfung ist der Grund, warum Schweden jetzt so gut da steht. Das stimmt indirekt, weil die Impfquote niedriger ist als in Deutschland und sie Pfizer statt BioNTech bekommen haben, das kann einen Unterschied machen, aber nicht im Sinne der Interpretation von Herr Drosten.

Für Drosten zählt nur ein Zeitraum als Maßstab für den Vergleich Deutschland - Schweden: Die erste Welle, wo in Schweden aufgrund der Untersterblichkeit von 2019 eben mehr Menschen gestorben sind als in Deutschland. Wären diese Menschen bereits 2019 gestorben…

“Ich hoffe, Ihnen wird bis hierhin klar, wie postpraktische Argumentation funktioniert und wie sie uns alle beeinflusst hat.”

Zur Erinnerung: postfaktisch = datenbasiert.

Die bösen, bösen Daten aus Schweden zeigen, dass wir in Deutschland falsch lagen. Das kratzt natürlich am Ego desjenigen, der mit dafür verantwortlich ist.

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