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6h

Da wollten eindeutig zu viele wieder zurück entweder zum Offenbarungs-Realismus mit dem aufgeklärten Katastrophismus, der mit 2020 in die Wissenschaft/Philosophie eingezogen ist oder gar zum biologischen Neurokapitalismus, dessen Wissenschaft, den Menschen nur mehr als irrationalen Entscheidungsfinder oder neurotischen Bürger kennt, um endlich wieder ihn im Verhalten regulieren/steuern zu dürfen.

Mit Kant kann man unbiologische, unevolutionär auch sagen: Eine Tatsache istt der Gegenstand einer Erfahrung, die auch ausserhalb jeglicher Computation und Abbildung im digitalen Zwilling von jeglichem Leben gemacht werden kann.

Es gibt genügend Epistemiologien, um der komplette vertrottelten Wiederholung des Empirismus vs. Wissenschaft als Religion/sakralisierten Wissenschaft/wiedergekehrten metaphysischen Wissenschaft auf Basis neuer Technologien nicht auf den Leim zu gehen:

• Was ist eine Tatsache? Eine Tatsache ist ein Gegenstand der Erfahrung, der durch die reinen Anschauungsformen (Raum und Zeit) und die Verstandeskategorien (wie Kausalität, Substanz) strukturiert wurde.

• Das Kriterium: Eine Tatsache existiert für uns nur als Erscheinung (Phänomen). Das „Ding an sich“ (die Welt unabhängig von unserem Geist) bleibt prinzipiell unerkennbar. Tatsachen sind also die absolut notwendigen, strukturellen Produkte eines vernunftbegabten Bewusstseins.

Wenn wir die Evolutionstheorie als Erklärungsmodell für das menschliche Erkenntnisvermögen ausschließen, fällt das Argument weg, dass unsere Wahrnehmung auf „Überlebensnutzen“ oder „biologische Fitness“ hin optimiert ist. Eine nicht-evolutionäre Erkenntnistheorie sucht das Fundament von Tatsachen stattdessen in rein logischen, strukturellen, metaphysischen oder bewusstseinsimmanenten Prinzipien.

Je nachdem, welche nicht-evolutionäre Strömung man betrachtet, wandelt sich das Verständnis davon, was eine Tatsache ist, fundamental. Die wichtigsten Ansätze lassen sich in vier Kategorien unterteilen:

1. Der klassische Rationalismus (z. B. René Descartes, Gottfried Wilhelm Leibniz)

Der Rationalismus besagt, dass die Sinne täuschen und der menschliche Geist bereits vor jeder Erfahrung mit bestimmten Strukturen oder Ideen ausgestattet ist (Ideae innatae / angeborene Ideen) – nicht durch Evolution, sondern als gottgegebene oder logische Notwendigkeit.

• Was ist eine Tatsache? Eine Tatsache ist das, was durch reines, logisches Nachdenken klar und deutlich (clara et distincta) als wahr erkannt werden kann.

• Das Kriterium: Mathematische und logische Axiome (z. B. \(A = A\) oder „Ich denke, also bin ich“) sind die ultimativen Tatsachen. Sie sind zeitlos, universell und völlig unabhängig von einer biologischen Umwelt oder Sinnesorganen gültig.

2. Die Transzentalphilosophie (Immanuel Kant)

Kant stellte die Erkenntnistheorie auf den Kopf (die „Kopernikanische Wende“): Nicht unsere Erkenntnis richtet sich nach den Gegenständen, sondern die Gegenstände richten sich nach den Formen unseres Erkenntnisvermögens. Das hat nichts mit biologischer Anpassung zu tun, sondern ist die logische Bedingung dafür, dass wir überhaupt etwas erfahren können (transzendental).

• Was ist eine Tatsache? Eine Tatsache ist ein Gegenstand der Erfahrung, der durch die reinen Anschauungsformen (Raum und Zeit) und die Verstandeskategorien (wie Kausalität, Substanz) strukturiert wurde.

• Das Kriterium: Eine Tatsache existiert für uns nur als Erscheinung (Phänomen). Das „Ding an sich“ (die Welt unabhängig von unserem Geist) bleibt prinzipiell unerkennbar. Tatsachen sind also die absolut notwendigen, strukturellen Produkte eines vernunftbegabten Bewusstseins.

3. Der Logische Empirismus / Positivismus (Früher Wiener Kreis, z. B. Rudolf Carnap)

Diese Strömung lehnt Metaphysik strikt ab und baut Erkenntnis rein auf Logik und unmittelbare Sinnesdaten auf, ohne biologisch-evolutionäre Mutmaßungen anzustellen.

• Was ist eine Tatsache? Eine Tatsache ist ein Sachverhalt, der sich in ein System von Protokollsätzen zerlegen lässt. Ein Protokollsatz beschreibt eine direkte, atomare Beobachtung (z. B. „Der Zeiger steht auf der Ziffer 5“).

• Das Kriterium: Eine Tatsache ist das, was empirisch verifizierbar und logisch widerspruchsfrei codierbar ist. Was sich nicht durch formale Logik und direkte Beobachtung überprüfen lässt, ist laut den Positivisten keine Tatsache, sondern „metaphysischer Unsinn“.

4. Der Offenbarungs-Realismus (Theologische Epistemologie)

In vormodernen oder religiösen Erkenntnistheorien ist die Quelle der Erkenntnis nicht die Biologie, sondern der Schöpfer.

• Was ist eine Tatsache? Eine Tatsache ist Teil der göttlichen Schöpfungsordnung (Ontologie). Die Welt ist so, wie Gott sie gewollt und eingerichtet hat.

• Das Kriterium: Wahrheit und Tatsachen werden durch den Intellekt erkannt, der als Abbild des göttlichen Geistes (Imago Dei) dazu fähig ist, die inhärente Ordnung der Natur zu lesen. Erkennen ist hier ein Akt der Entdeckung einer vorgegebenen, absoluten und heiligen Realität.

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6h

Ein bisschen Epistemiologie, nachdem sie die Wissenschaft im Westen ein weiteres Mal im scchon bekannten Empirismus und der Einheitswissenschaft verloren hat.

Wer hätte schon gedacht, dass just die europäische Wissenschaft aus der eigenen Geschichte nichts lernen wollte und statt dessen das gleiche Muster wiederholt und sich vom Ghost in the Machine gefangen nehmen lässt:

Für radikale Konstruktivisten und Kognitionswissenschaftler gibt es keine ontologischen „Tatsachen“ im Sinne einer vom Beobachter unabhängigen, objektiven Abbildung der Außenwelt. Beide Disziplinen brechen mit der klassischen Vorstellung, dass das Gehirn oder der Geist wie ein Spiegel funktioniert, der eine vorgefundene Realität passiv registriert.

Wie die beiden Strömungen den Begriff der „Tatsache“ stattdessen definieren, unterscheidet sich jedoch in der epistemologischen Konsequenz:

1. Der Radikale Konstruktivismus (z. B. Ernst von Glasersfeld, Heinz von Foerster)

Hier gilt das neurobiologische Prinzip der undifferenzierten Codierung: Das Gehirn erhält von den Sinnesorganen nur quantitative elektrisch-chemische Impulse, aber keine qualitativen Informationen darüber, was da draußen existiert.

• Was sind Tatsachen? Tatsachen sind rein interne Konstruktionen, die das Nervensystem erzeugt. Ernst von Glasersfeld sprach statt von „Wahrheit“ von Viabilität (Passfähigkeit). Eine Tatsache ist für ein Individuum das, was sich in seinen Handlungs- und Denkmodellen bewährt und nicht kollidiert (wie ein Schlüssel, der ins Schloss passt, ohne dass der Schlüssel wissen muss, wie das Schloss von innen aussieht).

• Der gesellschaftliche Konsens: Da es keinen Zugriff auf eine objektive Realität gibt, wird gesellschaftlicher Konsens durch die „Konstruktion zweiter Ordnung“ (Co-Konstruktion) erzeugt. Wir gleichen unsere individuellen Konstrukte durch Kommunikation miteinander ab. Konsens ist demnach kein gemeinsames Erkennen der Wahrheit, sondern ein intersubjektiv stabilisiertes Netz aus Viabilitäten – eine geteilte Fiktion, die funktioniert.

2. Die Kognitionswissenschaft (Interdisziplinär: Neurobiologie, KI, Psychologie)

Die Kognitionswissenschaft ist empirisch-analytisch und meist moderner bzw. realistischer eingestellt als der philosophisch radikale Konstruktivismus. Sie nutzt computationale Modelle, um Informationsverarbeitung zu erklären.

• Was sind Tatsachen? Tatsachen werden als kognitive Repräsentationen oder neuronale Aktivierungsmuster verstanden. Das Gehirn ist ein prädiktiver Apparat (Predictive Processing). Es baut fortlaufend Modelle der Umwelt auf und gleicht sie mit sensorischen Inputs ab. Eine „Tatsache“ ist hier der Zustand eines kognitiven Modells, der den Prediction Error (Vorhersagefehler) minimiert.

• Der gesellschaftliche Konsens: Kognitionswissenschaftler untersuchen Phänomene wie Shared Intentionality (gemeinsame Intentionalität) oder Distributed Cognition (verteilte Kognition). Konsens entsteht, wenn unterschiedliche kognitive Systeme (Gehirne) ähnliche mentale Modelle der Umwelt ausbilden, weil sie denselben biologischen Beschränkungen unterliegen und evolutionär auf Kooperation getrimmt sind.

Zusammenfassend: Während der Kognitionswissenschaftler sagt: „Tatsachen sind die nützlichsten internen Computationsmodelle, die uns die Evolution zur Navigation in einer realen Welt gegeben hat“, antwortet der radikale Konstruktivist: „Tatsachen sind das gelungene Ergebnis unserer eigenen Gehirnoperationen – die Welt da draußen liefert uns bestenfalls den Rahmen dafür, womit wir nicht kollidieren.“

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