Bevor wir in den dritten Teil des Kommentar einsteigen, hier die Wortdefinitionen aus Teil 1, die wir auch weiterhin brauchen.

Definitionen

Daten sind Beobachtungen und Messungen welche die Realität abbilden, ohne dass ihnen eine Bedeutung oder ein Kontext zugewiesen ist. Sie dienen als rohe Ausgangsbasis für Informationen. Daten sind Daten. Daten sind erst einmal neutral. Daten haben Ungenauigkeiten und Fehlerbalken. Aber sie sind erst einmal nur eines: Daten.

Fakten existieren nicht isoliert in der Natur, sondern werden erst durch einen gesellschaftlichen und methodischen Interpretationsrahmen als solche konstituiert. Daten sind zwar die Basis, aber was wir als „Fakt“ anerkennen, resultiert immer aus dem Zusammenspiel von Messung, Interpretation und gesellschaftlichem Konsens . Fakten sind ein gesellschaftliches Konstrukt . Fakten sind keine reinen Naturkonstanten, sondern das Ergebnis gesellschaftlicher und wissenschaftlicher Vereinbarungen einer (kleinen, mächtigen) Gruppe von Menschen mit Deutungshoheit.

Eine Tatsache beschreibt das, was in der physischen Welt unabhängig vom Menschen existiert, wirkt und geschieht. Die Tatsache ist die Auswirkung der Daten in Reinform, allerdings bevor wir sie überhaupt gemessen oder aufgeschrieben haben.

Kommentar Teil 2

Nachdem Herr Drosten schon die Fakten zu Schweden verdreht hatte, musste er natürlich auch erklären, warum es falsch gewesen wäre, nur die vulnerablen Gruppen zu schützen und den Rest einfach und Ruhe ihr Leben leben zu lassen. Herr Drosten musste zwar zugeben, dass sich die Sterblichkeit bei Covid-19 vor allem in den hochbetagten Gruppen abspielt, aber in seiner Welt gibt es leider in jeder Gruppe sehr viele Menschen, die Gesundheitsprobleme haben, die sie schützenswert machen. Laut Herr Drosten sind Menschen mit metabolischen Syndrom, Übergewicht, Bluthochdruck, Diabetes, Lungenerkrankungen, koronare Herzkrankheit, Asthma und ähnliche Erkrankungen, die die Lunge betreffen, bestimmte Formen der Erbkrankheiten, Personen mit körperlicher und/oder geistiger Behinderung und Schwangere Risikogruppen. Damit ist ohnehin ein Großteil der Bevölkerung (45%) vulnerabel, daher muss kann man gleich einfach alle schützen, zumal die meisten alten Leute nicht in Alternsheimen wohnen sondern selbstständig verstreut unter den jüngeren Menschen oder in häuslicher Pflege. Isolation von Menschen über 65, die noch alleine leben ist ein Problem für ihn.

Er musste jedoch eingestehen, dass auch Deutschland das mit dem Schutz der vulnerablen Gruppen, trotz Lock-downs und Maßnahmen in ersten zwei Pandemiewellen nur begrenzt geschafft hat Bewohner von Altenheimen zu schützen. Den Schweden wirft er es vor, die Deutschen haben es trotz Maßnahmen auch nicht geschafft, daher lagen die Schweden falsch. Das ist die faktische Logik.

“Nicht pharmazeutische Maßnahmen konnten diese Gruppe vorher also nicht schützen.”

Daher sind die Menschen in den Altenheimen in Schweden gestorben, weil nicht pharmazeutische Maßnahmen sie anders als in Deutschland in Schweden geschützt hätten. So funktioniert anscheinend die faktische Argumentation, weil es ein Fakt ist, das Schweden böse war.

“Die Argumentation, man müsse nur die Risikogruppen gezielt schützen und könne dann dem Rest der Gesellschaft weitgehende Maßnahmenfreiheit ermöglichen, klingt logisch, ist aber bei Kenntnis oben genannter Fakten direkt abzulehnen.”

Ich übersetze: Aufgrund des sozialen Konstrukts, dass alle Menschen, die laut Definition der Pharmaindustrie oder Medizin als behandlungsbedürftig/vulnerabel gelten sind nun 45% der Menschen als vulnerable zu betrachten und daher muss man alle Menschen Einschränken, weil … ja warum eigentlich? Weil die Maßnahmen auch in Deutschland trotzdem nicht funktioniert haben, wie er selbst gesteht? Man muss es tun, weil man dann sagen kann, ich habe es zumindest versucht? Eine datenbasierte (also postfaktische) Rationale für seine Meinung konnte Herr Drosten nicht bieten.

Herr Drosten bezeichnete die “Great Barrington Declaration” als “Propagandaschrift” finanziert durch das rechtslibertäre US-amerikanische Brownstone Institute. Damit framte Herr Drosten diese Deklaration der Vernunft sicherheitshalber gleich noch als rechts = Nazi, weil alles, was gegen die Maßnahmen war rechts und nazi war.

“Infektionswissenschaftler in den USA und in Deutschland waren entsetzt als dieses Papier erschienen und benannten augenblicklich die konzeptuellen Fehler der Great Baron Declaration.”

Die entsetzten Deutschen Wissenschaftler waren von der Gesellschaft für Virologie e.V. (GfV), darunter Christian Drosten, Sandra Ciesek, Melanie Brinkmann und Ralf Bartenschlager.

Mit der datenbefreiten Argumentation dieser Gesellschaft habe ich mich bereits einmal auseinandergesetzt. Die scheinen eine Allergie gegen Fußnoten mit Belegen ihrer Behauptungen/Fakten zu haben. Man könnte sagen, die Stellungnahmen sind voller Fakten aber ohne Daten.

Es gab auch das John Snow Memorandum, wo Plandemiker ihre Meinung kund taten und die zumindest 8 rudimentäre Fußnoten enthält, was nicht gerade eine tiefe wissenschaftliche Recherche belegt.

Als Beleg, dass die “Great Barrington Declaration” unzumutbar ist, zitierte Herr Drosten den britischen Guardian, von dem ich bisher nicht wusste, dass es sich hierbei um eine wissenschaftliche Zeitschrift mit hohem Impact Faktor handelt. Die Tagesschau zu zitieren wäre aber zu offensichtlich gewesen oder nicht intellektuell genug. Der Guardian als Referenz zeigt zumindest, dass er englischsprachige Medien konsumiert und nicht nur ARD und ZDF.

Dass Trump einen der Hauptautoren der “Great Barrington Declaration”, Dr. Jayanta Bhattacharya, zum Direktor des NIH machte, framte die Deklaration für das Publikum rein politisch als, Trump = böse. Den Amtsantritt von Präsident Trump bezeichnete Herr Drosten als “Machtübernahme durch Donald Trump”. Wen interessiert schon, dass Herr Trump demokratisch gewählt wurde, hier zählt nur eines Trump = böse. Damit muss die Schweizer Academia sich nicht mehr mit der “Great Barrington Declaration” auseinandersetzten, denn alles, was von Trump kommt, kann nur schlecht sein. Bhattacharya ist immer noch Direktor des NIH zwischendurch war er sogar kommissarischer Leitung der US-Gesundheitsbehörde Centers for Disease Control and Prevention (CDC). So einen Mann kann man als deutscher Virologe unmöglich ernst nehmen.

Schlimm fand es Herr Drosten auch, dass sich Ideen der “Great Barrington Declaration” in Deutschland bei einer Erklärung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung wieder fanden.

“Gebote statt Verbote” widerspricht anscheinend Herr Drostens Menschenbild und dass dieses Positionspapier “die damalige Debatte im Deutschen Bundestag beeinflusste und insbesondere von Gegnern der Kontrollmaßnahmen referenziert wurde” geht im Weltbild des Virologen Drosten nicht. Eine anderes Sichtweise als seine, das ist natürlich postfaktisch (also datenbasiert). Diesem Einfluss aus Amerika hatte Deutschland dann einen Lockdown light und ein nur noch wirkungsarmes Maßnahmenpaket zu verdanken, welches nur noch eine unzureichende Kontrollwirkung (mit immerhin noch stark spürbaren Einschränkungen, besonders im Einzelhandel und im Kulturbetrieb) hatte.

“Deutschland erreichte zu dieser Zeit eine der höchsten Sterblichkeit unter den großen Industrieländern Europas.”

Mittlerweile dürfte klar sein, dass Lockdowns nutzlos waren und Menschen töten. Es gibt einen klaren Konsens darüber, dass Lockdowns erhebliche, messbare Schäden im Bereich der mentalen Gesundheit, der Wirtschaft, der Krebserkennung und der Kindergesundheit verursacht haben, was die Verhältnismäßigkeit retrospektiven massiv in Frage stellt.

Über die Schäden durch die Maßnahmen verlor Herr Drosten kein Wort.

Herr Drosten berichtete statt dessen darüber, dass ihm jetzt Menschen begegnen, die nicht mehr an seine Sichtweise glauben und “dass ein unbehagliches Gefühl von kognitiver Dissonanz besteht, das aber oft schwer zu artikulieren ist, weil vielen Menschen für die komplexen Zusammenhänge die spezifischen Begriffe und Argumente fehlen.”

Das ist Aufgabe dieses Artikels. Mir fehlt es nicht an Daten und Argumenten. Allein Herr Drosten ist leider beratungsresistent und in der Vergangenheit einer erfundenen Pandemie gefangen und nicht bereit Fakten anhand von Daten zu revidieren, weil die Fakten, die er selbst für diesen Vortrag als Interpretationsrahmen vordefiniert hat, so viel bequemer für ihn sind.

Herr Drosten hätte gerne eine “faktenbasierte Auseinandersetzung”, die leider kaum stattfinden. Ich hätte gerne eine datenbasierte Auseinandersetzung, die faktenfrei ist und sich nur an den Betondaten orientiert, die Herr Drosten entweder nicht kennt, ignoriert oder verdreht.

“Es ist schwer, in einem Alltagsgespräch die Konzentration aufzubringen, die es erfordert, die postfaktischen Erzählungen zu durchleuchten.”

Herr Drosten fällt es also schwer, sich mit den Daten und Tatsachen zu befassen? Eigentlich sollte man das in seiner Position als Professor gelernt haben. Datenbasierte Analyse ist die Grundlage der Wissenschaft.

Herr Drosten empfindet bei den Menschen eine “unaussprechliche Empörung”. Empörung, ernsthaft? Davon abgesehen, dass er sich an diesem Punkt gerade fast 40 Minuten über diese Menschen empört hat, ist Empörung nun wahrlich nicht das richtige Wort, um die Stimmung jener zu beschreiben, die man mit Fakten verarscht hat. Die gemütliche akademische Blubberblase der Charité hat anscheinend noch nicht verstanden, was die Stunde geschlagen hat.

“Empirische wissenschaftliche Daten zu diesem Phänomen sagen einerseits, dass ein Teil der Bevölkerung gar keine durch Fakten geformte Ansichten hat […] “ Bei diesen Menschen finde sich leider ein “wenig an Fakten abgeglichenen Meinungsbild.”

Das ist korrekt, diese Menschen kennen die Daten und pfeifen auf die sozial konstruierten Fakten der Pandemiker. Diese Menschen kennen die Betondaten und wissen, dass alles reine Politik war und sie verarscht wurden, auch von Herrn Drosten.

Herr Drosten hätte gerne ein “soziale Kontrolle gegen Irrglauben”. Damit belegt er, dass es hier nur um den Glauben an Fakten geht und nicht das Wissen um Betondaten. Die Pandemiker wollen am liebsten eine Unterwerfung der Menschen unter das soziale Konstrukt der von ihnen vordefinierte Pandemiefakten, auch wenn diese nicht durch Daten gestützt sind.

“Eine soziale Kontrolle gegen Irrglauben funktioniert dann nach dem, was andere nicht glauben, das kann man nicht glauben und das glaube ich auch nicht. Und was andere sagen, dem darf ich mich demzufolge anschließen.”

Drei mal “glauben” in einem Satz. Das ist verräterisch. Herrn Drosten geht es nicht um Daten, Wissen und Beweise, er will “Glauben”. Und wenn jemand es wagt, die Daten und Tatsachen zu benennen und andere sich dem anschließen, denn ist das schlimm, weil das mehr Menschen betrifft, als man denkt.

Die Hälfte aller Amerikaner glaubt laut Herr Drosten an eine Verschwörungstheorie. Viele Verschwörungstheorien sind nicht mehr übrig, die meisten haben sich doch schon als wahr erwiesen. Welche Verschwörungstheorien meint er? Verschwörungstheorie ist ein Kampfbegriff der CIA um Menschen, die erkannt haben, was los ist, zu diffamieren (CIA Dispatch 1035-960), was Herr Drosten lieber nicht so genau benennt. Er lässt lieber den Begriff seine propagandistische Wirkung entfalten.

Herr Drosten macht sich Sorgen, dass “die soziale Kontrolle über das Sagbare nachlässt”. Ein anderes Wort dafür ist übrigens “Zensur”.

“Je mehr populistischer Parteien, desto geringer fällt die soziale Kontrolle aus.” Das muss für Herr Drosten ein wahrer Albtraum sein.

Ich bin mir an dieser Stelle nicht sicher, ob er sich wirklich im klaren ist, welches autokratische Weltbild er in seinem Vortrag vertritt und wirklich verstanden hat, was der da vorgelesen hat und was das über ihn aussagt.

“Jedem hat die Pandemie ein wenig oder auch ein wenig mehr auf den Schlips getreten.”

Auf den Schlips getreten, empört, eine der Podiumsteilnehmerinnen wird es später noch als “gekränkt” bezeichnen. Für diese Menschen, die die Plandemie verursacht haben, sind die Menschen, die geschädigt wurden, Job, Firma, Familie und/oder ihre Gesundheit verloren haben “empört” und “gekränkt”. Sie verstehen möglicherweise wirklich nicht, was sie angerichtet haben, weil sie an ihre eigenen Fakten glauben und nicht verstehen können, warum es so viele Ungläubige gibt, die mit Daten argumentieren und denen ihre sozial konstruierten Fakten egal sind, weil sie den Daten widersprechen. Aber Daten zu analysieren (also postfaktische Argumente zu verstehen) ist Herrn Drosten zu anstrengend.

“Solange wir das Ungefähre akzeptieren, werden wir undefiniert emotional. Wir treffen unsere politischen Entscheidungen emotionsbasiert. Was wir daher dringend brauchen, ist ein umfassender Faktencheck über die Pandemie. Dafür ist es aber nach meinem Eindruck bereits zu spät.”

Nein Herr Drosten, wir brauchen keine Fakten und keinen Faktenscheck. Wie brauchen Daten und Datenanalyse. Und ja, Sie und ihre Kollegen haben politische Entscheidungen emotionsbasiert beraten. Sie waren undefiniert emotional in ihrem Glauben an die Fakten, die Sie ihn ihrem Pandemiewahn definiert haben.

“Das Interesse ist nicht mehr vorhanden und der Schaden ist gesetzt.”

Das Interesse ist noch vorhanden. Diejenigen, die sich um die Aufklärung bemühen, werden nicht enden, bis Handschellen klicken.

“Die postfaktische Argumentationsweise wurde aber in dieser Zeit erlernt, trainiert und perfektioniert.“

Das ist korrekt. Vorher haben sich deutlich weniger Menschen mit den Originaldaten der Entscheidungsträger beschäftigt. Wir haben gelernt anhand der Originaldaten der Verursacher zu analysieren und sie mit ihren eigenen Daten und eigenen Worten zu schlagen, und das fest. Das verlernt man nicht mehr.

“Die Wissenschaft als einordnende Stimme ist zunehmend verstummt angesichts eines aussichtslosen und mit unfairen Mitteln ausgeführt Meinungskampf.“

DIE WISSENSCHAFT (TM) gibt es nicht. Es gab nie “die Wissenschaft”, das sollte ein Professor an einer Uni eigentlich wissen. Der Meinungskampf ist vorbei, nun geht es um Daten und nicht mehr um Fakten und ja, das mag aus Sicht der Täter unfair erscheinen, weil der so gemütliche soziale Kosens der Plandemiefakten gesellschaftlich nicht mehr trägt.

Der Rest des Vortags ist suhlen ist Selbstmitleid: Die Wissenschaftler haben sich rar gemacht, keine authentische Fachleute in der Öffentlichkeit, Personen, die sich öffentlich äußern werden angegriffen und gefährdet, man will sein öffentlichen Ansehen zerstören durch aus dem Zusammenhang gerissene Aussagen, irgendjemand muss die Kosten der juristischen Auseinandersetzungen tragen, wenn einem das Gesagte auf die Füße fällt. Alle sind so gemein zu ihm. Wenn sich ein Wissenschaftler schon die Mühe macht mit dem Fußvolk zu reden, sollte die Gesellschaft ihm danken. Die Politik sollte die Wissenschaftler, die ihnen nach dem Mund geredet haben anschließend auch schützen.

Und überhaupt, Schuld sind die Menschen, weil sie keine linksliberalen Zeitung oder Kampfblättchen wie die Badische Zeitung lesen und lieber freie Medien konsumieren.

Danach zitierte Drosten noch Jeremy Farrar, der die Plandemie mit losgetreten hat, wie man in dessen Buch selbst lesen kann, mit einem Zitat, dass dieser auf dem World Health Summit zitierte. “Das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, es ist Gleichgültigkeit.”

Ich denke das Stadium, in welchem die Verursacher einem vollkommen gleichgültig sind und man sie nur noch hinter Gittern sehen will, haben mittlerweile viele Menschen erreicht.

Die Badische Zeitung hat über diesen Vortrag natürlich einen wohlwollenden Artikel geschrieben

, da das Gesagte in das Welbild der Badischen Zeitung passt. Die BZ sind/waren ganz üble Pandemiker und hetzen immer noch gegen Andersdenkende.

Mein Fazit:

Herr Drosten erahnt möglicherweise das Problem, dass die Pandemiker datenbefreit aber faktengestützt argumentieren. Er wirft diese Art der Argumentation denjenigen vor, die nicht seinen auf Fakten gestützten Glaubenskanon glauben, sondern sich auf Daten stützen.

Er sieht den Splitter im Auge des Gegenübers aber nicht den Balken in seinem eigenen Auge.

Unfreiwillig gab Herr Drosten durch seine Formulierungen tiefe Einblicke in sein etwas krudes Weltbild, das aus sozial konstruierten Fakten besteht, welche durch soziale Kontrolle über das Sagbare verfestigt werden sollen.

Ich weiß nicht ob ich über das, was er gesagt hat lachen soll, oder ob ich mich aufgrund des wirren Zeugs, das er von sich gegeben hat, für ihn schämen sollte.

Der Vortrag war für mich eine interessante Mischung aus Doppeldenk, kognitiver Dissonanz, Fremdschämen für den Redner und Schadenfreude, dass er sich in eigenen Worten dermaßen demontierte, ohne es zu merken.

Unterstützungsmöglichkeiten:

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