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Dr. Manfred Hauptreif's avatar
Dr. Manfred Hauptreif
3h

Zum großen Teil verstehe ich, warum man sienifht versteht. Als Wissenschaftler setzen Sie die erlangten Fähigkeiten breit ein und durchleuchten die Behauptungen von Politikern mit wissenschaftlicher Akribie. Auf der anderen Seite führen Sie als Sprachwissenschaftler Naturwissenschaftler durch das Labyrinth ihrer Fehlinterpretationen. Ich würde es lieben, wenn Sie Dr. Osten in einer freien, nicht durch Fallstricke versehenen stellen könnten. Gleichzeitig glaube ich, dass Dr. Osten nichts stärker fürchten würde, als so eine Auseinandersetzung mit einem Sherlock Holmes oder Hercule Poirot der Wissenschaft, zu denen ich Sie rechne.

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