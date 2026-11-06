Am 5. November 2026 gab es in der Aula der Universität Basel einen Vortrag von Christian Drosten mit anschließender Podiumsdiskussion.

Filmen und Aufnahmen waren verboten, die Blase der Plandemiegläubigen wollte wohl nicht, dass man online über sie lacht, wenn sie ihre Vorträge online stellen. Oder man will eine (konstruktive) Auseinandersetzung mit einer anderen Lebenswirklichkeit nach der Plandemie vermeiden. Anders kann ich es mir nicht vorstellen, denn warum sonst sollte man eine öffentliche Vorlesung nicht Filmen und einfach ins Internet stellen? Das ist in den Kreisen der Skeptiker der Maßnahmen vollkommen normal.

Haben die Protagonisten Angst, dass man ihre Worte gegen sie wenden könnte?

Anhand meiner Notizen und der folgenden mehrteiligen Analyse habe ich eine Ahnung, warum man so etwas nicht online stellen will. Wenn man sich tatsächlich mit den auseinandersetzt, was gesagt wurde, bleiben nur noch gut klingende, aber sich intrinsisch selbst widersprechende Aussagen, die keinen Sinn ergeben.

Dass diejenigen, die das Elend der Plandemie verursacht haben, nicht möchten, wie sie intern über diese Zeit reden, zeigt für mich, dass sie sich ihrer Sichtweise der damaligen Zeit vielleicht doch nicht so sicher sind, wie sie nach außen hin behaupten oder wissen, dass das, was sie sagen, keinerlei Sinn ergibt, wenn man das Gesagt analysiert.

Ich bin noch old school, ich habe 1996 -2007 an der Uni gelernt. Ich bin es noch gewohnt, handschriftliche Notizen zu machen und Vorlesungen von Hand zusammenzufassen. Filmverbote und Aufnahmeverbote sind für mich keine Einschränkung, denn Kugelschreiber und Papier waren nicht verboten. In meinem zweiten Studium (Anglistik) haben die jungen Studenten sich meine Unterlagen kopiert, weil sie es nicht gelernt hatte, Vorlesungen von Hand zusammenzufassen. Diese alte Schule kommt mir in solchen Situationen zu Gute.

Es gab zunächst zwei einführende Vorredner, deren Namen ich nicht notiert habe. Der zweite Vorredner erwähnte aber, dass Herr Drosten auch Berater der EU-Kommission war, war mir neu war. Drosten war dabei aber nicht alleine, er hat das mit Lothar Wiehler gemacht, was der Vorredner nicht erwähnte.

Herr Drosten hat seinen Vortrag abgelesen. Er hatte zwar PowerPoint Folien, letztendlich hat er aber einen eher klassischen geisteswissenschaftlichen Vortrag gehalten indem er vorgelesen hat, was er vorher als Rede formuliert hatte.

Ich sage dabei nur: Schuster bleibe bei deinen Leisten, denn da fangen die Probleme an.

Als Naturwissenschaftler bewegte er sich da auf einem Gebiet, für das er nicht ausgebildet ist.

Ich habe zumindest ein geisteswissenschaftliches Studium mit Kultur- und Literaturstudien im Rahmen meines Anglistikstudiums absolviert und kenne daher die Unterschiede in der Denkweise dieser Disziplinen. Ich gehe geisteswissenschaftliche Aussagen mit naturwissenschaftlicher Akribie an und lasse mich nicht von wohlklingenden Worten einlullen. Ich analysiere die Worte und ihre Bedeutungen.

Daher passe ich weder in die Welt der Naturwissenschaftler, noch in jene der Geisteswissenschaftler. Ich war immer ein Wandler in den Graubereichen beider Fachdisziplinen, wie meine Professoren zu ihren Leidwesen an meinen Hausarbeiten sehen konnten, die sie teilweise nicht verstanden.

Drostens Vortrag hieß „Empörung über das Ungefähre: postfaktische Argumentation über COVID-19“

Schon am Titel kann man sich abarbeiten. “Empörung”. Was ist Empörung?

Empörung bezeichnet ein Gefühl von starker moralischer Entrüstung, Wut oder tiefem Missfallen, das durch eine als ungerecht, verletzend oder unanständig empfundene Handlung oder Situation ausgelöst wird.

Empörung ist somit keine sachliche Diskussionsgrundlage sondern ein moralisches bzw. moralisierendes Gefühl.

Wer ist empört?

Das wurde mir leider aus dem Vortrag nicht klar.

Sind diejenigen, die in der Plandemie diffamiert wurden diejenigen, die sich empören oder waren es diejenigen in der Aula, welche empört waren, dass es Menschen gibt, die ein lange zurückliegendes Ereignis, welches für die “Gläubigen” als abgeschlossen gilt, einfach nicht bleiben lasse können und postfaktische Narrative setzen, welche auch noch gesellschaftlich verfangen?

Auch war Herrn Drosten während des Vortrags wohl nicht klar, dass er genau das tat, was der den Kritikern vorwirft: Er argumentierte, wenn man seinen Interpretationsrahmen voraussetzt postfaktisch (also genau so, wie er es seinen Gegner vorwirft), wenn man die Worte, die er verwendete jedoch definiert, argumentierte er faktisch, also fernab der Datenlage. Diesen Satz, lieber Leser, wirst Du nach der Lektüre des Artikels verstehen. Den Knoten im Hirn, den Du gerade verspürst, habe ich den ganzen Vortrag über gespürt.

Herr Drosten hat das gesellschaftliche Problem in seinem Vortrag prinzipiell korrekt benannt, aber nicht erkannt, dass er exakt das tut, was der der anderen Seite vorwirft.

Leider war keinem der Vortragenden der Unterschied zwischen Daten und Fakten klar, was den Vortrag und die anschließende Diskussion sehr mühsam machte, weil der Vortrag ohne eine Definition dieser beiden Begriffe somit leider einer Diskussionsgrundlage entbehrte. Wenn man nur auf Faktenebene diskutiert, bleibt man auf einer gesellschaftlich konstruierten, emotionalen Ebene, bei der eine Diskussion letztendlich vollkommen datenbefreit ist und die man sich somit auch gleich sparen kann, es sei denn, man ist Geisteswissenschaftler, dann ist das der Lebensinhalt der Fachdisziplin.

Daten sind Beobachtungen und Messungen welche die Realität abbilden, ohne dass ihnen eine Bedeutung oder ein Kontext zugewiesen ist. Sie dienen als rohe Ausgangsbasis für Informationen. Daten sind Daten. Daten sind erst einmal neutral. Daten haben Ungenauigkeiten und Fehlerbalken. Aber sie sind erst einmal nur eines: Daten.

Fakten existieren nicht isoliert in der Natur, sondern werden erst durch einen gesellschaftlichen und methodischen Interpretationsrahmen als solche konstituiert. Daten sind zwar die Basis, aber was wir als „Fakt“ anerkennen, resultiert immer aus dem Zusammenspiel von Messung, Interpretation und gesellschaftlichem Konsens. Fakten sind ein gesellschaftliches Konstrukt. Fakten sind keine reinen Naturkonstanten, sondern das Ergebnis gesellschaftlicher und wissenschaftlicher Vereinbarungen einer (kleinen, mächtigen) Gruppe von Menschen mit Deutungshoheit.

Fakten sind wandelbar, weil sie auf unserer Interpretation beruhen. Daten hingegen bleiben, was sie sind: Daten.

Ich bin mir nicht sicher, ob den Vortragenden dieser Unterschied wirklich bewusst war, denn sie redeten immer nur von Fakten und dass die Zweifler einfach nicht die Fakten akzeptieren wollen. Das liegt wohl daran, Dass die Zweifler mit Daten und nicht mit Fakten arbeiten. Herr Dorsten verlangte also eigentlich in seinem Vortrag, dass die Kritiker nun doch bitte endlich das von der herrschenden Elite geschaffene gesellschaftlichen Konstrukt der Fakten akzeptieren sollen und endlich Ruhe geben sollen mit den (Beton-)Daten. Weder der Term Daten noch der Term Fakten wurden während der Veranstaltung jemals definiert. Man setzte entweder voraus, dass dem Publikum dieser Unterschied (nicht) bekannt war, oder kannte den Unterschied selbst nicht und setzte Daten mit Fakten gleich.

Das Gleichsetzen von Fakten und Daten zeigt aber einen eklatanten Mangel an Grundwissen der sozialkonstruktivistischen Erkenntnistheorie, welche besagt, dass Wissen, Wahrheit und Fakten keine objektiven Abbilder einer äußeren Realität sind, sondern durch soziale Interaktion und gesellschaftliche Prozesse gemeinsam erzeugt (konstruiert) werden.

Damit entlarvten sich die Vortragenden selbst als gefangen in einem gesellschaftlichen Konstrukt von Glaubenssätzen, welche sie als Fakten bezeichnen.

Drosten entschuldigte sich zu Beginn des Vortrags dafür, dass er schon wieder einen Vortrag über die Pandemie hält, obwohl sich eigentlich niemand mehr für diese Pandemie interessiert.

Er und das Zielpublikum haben also bis heute nicht verstanden, dass die Pandemie eine mediale Inszenierung, ein Schauspiel war, welches sich durch Tests legitimierte und durch unzuverlässige, ungeeichte Tests erst erschaffen wurde. Statt sich die Daten anzuschauen, wie Tom Lausen, glaubt man an die Fakten, welche von den Medien erschaffen wurden und von der Wissenschaft(TM) im Nachgang legitimiert wurden.

Herr Drosten und das Zielpublikum gehen damit anscheinend auch davon aus, dass diejenigen, welche Schäden erlitten haben, durch die Maßnahmen der Plandemie, diese einfach akzeptiert und abgehakt haben und mit einem Achselzucken in ihr altes Leben zurück kehren werden. Eine Sichtweise, die realitätsferner nicht sein könnte.

Herr Drostens epidemiologische Fakten:

Die Covid-19 Pandemie war die schwerste Pandemie seit der Spanischen Grippe. Die Letalität zwischen 2020 wird auf 6 Millionen Menschen geschätzt. Die Übersterblichkeit wird bei bis zu 50 Millionen Menschen veranschlagt. Man projizierte die Sterblichkeit für Deutschland und die Schweiz zwischen 0,5-1% Die Reproduktionszahl der Infektion, lag bei 2,7 und stieg während der Pandemie weiter an. Es gab keine relevante Immunität in der Bevölkerung

Und aufgrund dieser Fakten, waren Maßnahmen zur Beschränkung der Sterblichkeit, laut Herr Drosten unausweichlich. Ja, aufgrund der Fakten aber nicht aufgrund der Daten, das ist der kleine, feine Unterschied.

Herr Drosten listete in seinem Vortrag also Fakten, aber keine Daten. Er machte das auch sprachlich klar. Die Letalität war geschätzt und nicht gemessen. Schon die Schätzungen der Grippen sind ungenau und nutzlos und das wusste sogar Anthony Fauci. Die Übersterblichkeit wurde veranschlagt, die gerettet Leben sind aber in der Gesamtmenge der Bevölkerung nicht zu finden. Eine Datenprojektion ist eine Schätzung in die Zukunft und keine Messung.

Es gab eine relevante Immunität in der Bevölkerung, nämlich die T-Zell-Immunität, die für die eigentlich Immunität gegen Viren zuständig ist. Das haben sowohl das Bundeskanzleramt als auch BioNTech zugegeben.

Sogar Herr Drosten hat das in seinem Podcast zugegeben, ohne es zu merken. In den Folgen 35 und 58 des NDR-Podcasts „Das Coronavirus-Update“ erläutert Christian Drosten, dass Menschen mit X-chromosomaler Agammaglobulinämie (Morbus Bruton) trotz B-Zell-Mangels SARS-CoV-2 erfolgreich mit T-Zellen bekämpfen. Also, diese Menschen können gar keine Antikörper bilden und kommen trotzdem mit den Virus klar. Die Folgen diskutieren ausführlich, dass die zelluläre (T-Zell-)Immunität unabhängig von bzw. ergänzend zur humoralen (Antikörper-/B-Zell-)Antwort wirkt und entscheidend für die Kontrolle von SARS-CoV-2 sein kann.

Dass die Infektionszahl steigt, wenn ein Virus sich abschwächt, ist offensichtlich und voraussehbar und daher ein gutes Zeichen, das zu etwas negativem umgedeutet wurde.

Herr Drosten unterschlägt als einfach mal einen kompletten Teil des Immunsystems und stellt das als Tatsache dar, der jedoch der Datenlage diametral entgegengesetzt ist. Seine Behauptung ist also korrekter Weise nur ein Fakt, also ein soziales Konstrukt auf das man sich geeinigt hat, das aber an der Realität vorbei geht.

Der Vortrat begann also damit, dass die der Datenlage widersprechenden Fakten formuliert wurden, welches es zu akzeptieren galt. Der Rest des Abends sollte somit unter der Prämisse dieser sozial konstruierten Fakten akzeptiert werden. Auch wenn diese Fakten den Daten widersprachen.

Diese “Fakten” stellen das Glaubensbekenntnis der Predigt der Kirche Coronas dar, unter welche man sich zu unterwerfen hat und wer das nicht macht, ist ein Ketzer, Ungläubiger oder argumentiert postfaktisch.

Postfaktisch lässt sich in diesem Kontext auch als Datenfetischist übersetzen. Man akzeptiert das soziale Konstrukt der Fakten der Plandemie nicht, weil man auf die Betondaten verweist und damit postfaktisch, also datengestützt und datengetrieben argumentiert.

Postfaktisch zu argumentieren ist als ein Lob, weil man sich auf Daten und nicht auf politisch gesellschaftlichen Konsens, den man Fakt nennt, stützt.

Mit einer der denkwürdigsten Sätze des Vortrag war: “Die gesellschaftliche Kontroverse, die sich um die Ausgestaltung der zumeist politisch veranlassten Maßnahmen ergab, wirkt aber bis heute nach.”

Herr Drosten gab also zu, dass die Maßnahmen nicht wissenschaftlich fundiert waren, sondern politisch veranlasst aufgrund eines gesellschaftlichen Konstruktes namens “Fakten”.

Ich stimme Herr Drosten an dieser Stelle 100% zu. Wer hätte gedacht, dass ich Herrn Drosten einmal zustimmen würde.

Auch dass “der Umgang mit Fakten während der Pandemie möglicherweise eine Veränderung der öffentlichen Debatte auch über die Pandemie hinaus verursacht hat und dazu geführt hat, dass wir das Gefühl haben, dass etwas nicht stimmt.”

Mit “wir” meint Herr Drosten möglicherweise die Pandemiegläubigen? Wollte Herr Drosten seinem Publikum an dieser Stelle zwischen den Zeilen mitteilen, dass man ein gesellschaftliches Problem erzeugt, wenn man statt mit Daten mit Fakten argumentiert, und dass selbst denjenigen, die noch immer an die Plandemie glauben langsam klar wird, dass hier möglicherweise etwas nicht stimmt? Handelt es sich um einen Freud’schen Lapsus? Weiß er eigentlich, was er da gesagt hat?

Herr Drosten setzte nun im Vortrag eine Konnotation, indem er postfaktisch mit post-truth verband. Er verwies dabei auf einen Artikel von Steve Tesich aus dem Jahr 1992, welcher den Begriff post truth prägte. Tesich gilt daher als derSchöpfer desdes Begriffs der „Post-Wahrheit“ (post-truth). Tesich beschrieb in seinem Artikel, wie die US-Öffentlichkeit nach dem Watergate-Skandal eine Art „Vietnam-Syndrom“ in Bezug auf die Wahrheit entwickelt habe.

„We, as a free people, have freely decided that we want to live in some post-truth world.“ („Wir als freies Volk haben uns frei dafür entschieden, dass wir in einer postfaktischen Welt leben wollen.“)

Die Konnotation, die Drosten in seinem Vortrag setzt ist jene der Trump Regierung, die eine post-truth Politik betrieben hätte. Trump bashing gehört einfach in jeden Vortrag, das gehört zum Guten Ton in Deutschlands Akademikerzirkeln.

Post-Truth „Bezieht sich auf oder bezeichnet Umstände, unter denen objektive Fakten weniger Einfluss auf die Meinungsbildung haben als Appelle an Emotionen und persönliche Überzeugungen.“

Post-Truth ist also ein Meinungsbild in dem Fakten statt Daten zählen, diese Fakten aber als objektiv bezeichnet werden, wobei Fakten per se nicht objektiv sein können, weil sie eben ein soziales Konstrukt sind, das durch einen Interpreatationsrahmen erschaffen wurden. “Objektive Fakten” sind ein Ding der Unmöglichkeit, ein Oxymoron. Drosten beschreibt jedoch damit auch indirekt, wie die Plandemiker sich entschieden haben, in einer Welt der Post-Wahrheit zu leben, einer Welt der Fakten, in welcher die Daten geflissentlich ignoriert und diffamiert werden.

Für Drosten ist bei einer postfaktische Argumentation typisch, dass die “argumentativen Zielgröße noch während der laufenden Auseinandersetzung verschoben wird, um ein Fehlereingeständnis zu vermeiden.”

In der Rhetorik und Philosophie das als „Moving the Goalposts“ (Verschieben der Torpfosten) bezeichnet.

Dieses Verschieben der Torpfosten konnte man in der Plandemie eindrucksvoll in er Kommunikation der Regierung beobachten. Die folgende Beispiele sind von mir und nicht von Herrn Drosten, wie man sich vielleicht denken kann.

Das Schutzziel der Impfung: Vom „Fremdschutz“ zum „Schutz vor schwerem Verlauf“. Für beides war das Produkt nicht zugelassen und Jens Spahn meinte nonchalant in der Enquete, dass doch jeder gewusst hätte, dass die Impfung keinen Übertragungsschutz bietet.

Die Bewertung von Masken: Vom „Viren-Fänger“ zur Pflicht, daran war auch Herr Drosten beteiligt.

Bereits im April/Mai 2020 sank der R-Wert stabil und dauerhaft unter 1,0. Anstatt weitreichende Lockerungen umzusetzen, wurde der R-Wert politisch als Zielgröße fallen gelassen. Argumentiert wurde nun, dass der R-Wert bei niedrigen Fallzahlen zu stark schwanke und man stattdessen absolute Neuinfektionen betrachten müsse. [

Im Februar 2021 zeichnete sich ab, dass die Inzidenz von 50 durch den harten Winter-Lockdown bald erreicht werden könnte. Überraschend verschob die Ministerpräsidentenkonferenz das Zieltor im laufenden Lockdown auf eine Inzidenz von 35 . Erst ab diesem willkürlich neu definierten Wert sollten Geschäfte wieder öffnen dürfen. Das Erreichen des alten Ziels (50) reichte plötzlich nicht mehr aus.

Die Entkopplung durch die Impfkampagne (Sommer/Herbst 2021) Maßnahmen, die zuvor strikt an Inzidenzen gekoppelt waren, wurden nun mit der drohenden Überlastung der Kliniken begründet, wodurch Einschränkungen legitimiert blieben, obwohl die ursprüngliche rechnerische Basis (die Inzidenz-Grenzwerte) längst überschritten oder hinfällig war.

Ich muss Herrn Drosten somit leider widersprechen. Nicht bei einer postfaktischen Argumentation ist es typisch, dass die “argumentativen Zielgröße noch während der laufenden Auseinandersetzung verschoben wird, um ein Fehlereingeständnis zu vermeiden” sondern bei einer post-truth Argumentation, also bei einer Argumentation, bei der man sich entschieden hat, dass “objektive Fakten weniger Einfluss auf die Meinungsbildung haben als Appelle an Emotionen und persönliche Überzeugungen.“ wobei ich “objektive Fakten” als Daten interpretiere, weil es “objektive Fakten” nicht geben kann.

Herr Drosten bringt in seinem Vortrag seine eigenen Definitionen und Konzepte komplett durcheinander und merkt es nicht einmal. Auch seinem sonstigen Publikum scheint die Argumentation von Herrn Drosten, die seinen eigenen Definitionen widerspricht nicht aufzufallen. Ich hatte permanente kognitive Dissonanz während seines Vortrags.

Dabei fasst Herr Drosten das Phänomen in gewisser Weise fast korrekt zusammen (Wenn auch im Kontext der Trump Wahl, um eine negative Konnotation zu setzen):

“Die Signatur dieser Argumentationsweise entspricht einer Umkehr der politischen Handlungsreihenfolge aufgeklärter Gesellschaften. Am Anfang des Prozesses stehen nicht die primären Faktentatsachen, die eine politische Handlungsrichtung motivieren, sondern die politische Handlungsrichtung, die sich zu ihrer Legitimation bestimmte Faktentatsachen erst zunutze macht.”

“Faktentatsachen” ist erneut ein Oxymoron wie schwarzer Schimmel oder gerade Kurve.

Eine Tatsache beschreibt das, was in der physischen Welt unabhängig vom Menschen existiert, wirkt und geschieht. Die Tatsache ist die Auswirkung der Daten in Reinform, allerdings bevor wir sie überhaupt gemessen oder aufgeschrieben haben.

Die Tatsache (Die Realität in Reinform):

Das Virus vermehrt sich in einer Zelle. Das ist ein physischer Prozess. Eine reine Auswirkung der Natur. Es passiert einfach, lautlos und unabhängig von jedem Betrachter. Die Daten (Die Spur der Tatsache):

Jetzt kommt der Mensch und misst diesen Prozess. Eine Maschine spuckt die Zahl 40 aus (den Ct-Wert einer PCR-Replikation). Die Daten sind das technische Abbild dieser Tatsache. Sie sind die rohe Spur, die die Realität auf unseren Messgeräten hinterlässt. Der Fakt (Die soziale Konstruktion):

Nun wird interpretiert: „Ein Ct-Wert von 40 bedeutet bei diesem Virus, dass der Patient nicht mehr ansteckend ist.“ Das ist der wissenschaftlich und politisch konstruierte Fakt, der biologisch aber falsch ist, weil sich ab einem Ct-Wert von 20 bereits (Pseudo)gene zusammensetzen und eine positive PCR kein Nachweis einer Infektion ist, sondern nur der Nachweis von vorhandenen, eingeatmeten Genschnippseln.

Korrekt hätte es heißen müssen: “Die Signatur dieser Argumentationsweise entspricht einer Umkehr der politischen Handlungsreihenfolge aufgeklärter Gesellschaften. Am Anfang des Prozesses stehen nicht die primären Daten/Tatsachen, die eine politische Handlungsrichtung motivieren, sondern die politische Handlungsrichtung, die sich zu ihrer Legitimation bestimmte Fakten zunutze macht.”

Denn leider lagen tatsächlich Fakten statt Daten vor, streng genommen die Fakten, die Herr Drosten als anzunehmende Fakten des Weltbildes des Zielpublikums am Anfang des Vortrages als gesetztes Glaubensbekenntnis vordefinierte, obwohl die Daten immer verfügbar waren.

Als Herr Drosten dann von “Fakten sind typischerweise selbst nicht verfälscht” sprach, bekam ich einen Knoten im Hirn, denn per se haben Fakten durch die soziale Konstruktion einen Bias und sind somit per se verfälscht durch den Interpretationsrahmen.

OK, komplett heißt das Zitat: “Fakten sind typischerweise selbst nicht verfälscht, werden jedoch unpräzise und unvollständig vorgetragen, im Sinne des Interpretationsziels gewichtet oder selektiv aus einer komplexen Faktenlage herausgepickt.”

Schon beim schreiben des Satzes wurde mir schwindlig, weil ich ihn einfach nicht verstehen konnte.

Ein bereits sozial konstruierter Fakt wird nicht besser wenn er unpräzise und unvollständig vorgetragen wird, er ist aber bereits im Sinne eines Interpretationsziels gewichtet, sonst wäre er kein Fakt sondern ein Datensatz. Sobald Daten aus einem Datensatz selektiv herausgepickt werden, werden sie zum sozialen Konstrukt des Fakts, der per se ein Fakt ist, weil er sozial durch einen Interpretationsrahmen erschaffen wurde. Ich hoffe, ich habe Herrn Drosten korrekt notiert, weil der Satz eigentlich gar keinen Sinner ergibt.

Laut Herr Drosten findet man im Rahmen der Pandemie “sowohl während als auch nach der Pandemie die postfaktische Signatur in fast allen Debatten wieder.”

Postfaktisch = Datengetrieben und nicht mehr an die Dogmen der Fakten gebunden. Herr Drosten meint es im Prinzip genau so, denn ich glaube an der Stelle hat er ein Bild von Tom Lausen eingeblendet. Die Datengetriebene Diskussion ist aber in diesem Zusammenhang nichts positives, sondern das Böse, dass es zu vermeiden gilt.

An der Stelle wurde es für mich schwierig, das Doppelsprech im Kopf parallel zu verarbeiten. Ich musste gleichzeitig im Kopf parallel verarbeiten, was Herr Drosten wohl sagen wollte, also meinte, was er aber tatsächlich sagte, ohne es zu merken. Die Alternative wäre gewesen, dass seine Sätze inhaltlich gar keinen Sinn ergäben hatten, weil sie sich in sich selbst widersprachen.

Und das war erst die Analyse der ersten Seite meiner Notizen zum Vortrag.

Unterstützungsmöglichkeiten:

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