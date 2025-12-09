Es ist endlich eine erste Veröffentlichung erschienen, die sich hybrider Schäden durch Kombination von Ompfung und Infektion annimmt. Das steht alles und mehr schon in meinen Artikeln im Bereich “Schadmechanismen”, neu ist das, was in dieser Publikation steht (für mich) nicht, es ist aber eine gute erste Zusammenfassung, die (bedingt) zitierfähig ist. Die Gruppe um Peter McCullough ist zudem besser in didaktischer Reduktion als ich.

Bedingt zitierfähig, weil die Autoren keine Unbekannten sind und eindeutig dem Widerstand zuzuordnen sind.

Die Namen könnten für einige Richter und Gutachter durchaus ein rotes Tuch sein, vor allem Stephanie Seneff könnte das Paper juristisch problematisch machen, die ist selbst in Deutschland fast so bekannt wie Steve Kirsch. Das könnte eines der Paper sein, die einem vor Gericht wegen der Autoren Probleme bereiten könnte.

M. Nathaniel Mead Jessica Rose Stephanie Seneff Claire Rogers Nicolas Hulscher Kirstin Cosgrove Breanne Craven Paul Marik Peter McCullough

MEAD, M. Nathaniel et al. Compound Impacts of COVID-19 mRNA Vaccination and SARS-CoV-2 Infection: A Convergence of Diverse “Spikeopathies” and Other Hybrid Harms. Medical Research Archives, [S.l.], v. 13, n. 11, nov. 2025. ISSN 2375-1924. Available at: <https://esmed.org/MRA/mra/article/view/7087>. Date accessed: 07 dec. 2025. doi: https://doi.org/10.18103/mra.v13i11.7087. https://esmed.org/MRA/mra/article/view/7087

Ich übersetzte die Highlights des Paper in Auszügen. Es gilt daher wie immer: Wer Englisch kann, sollte das Original lesen und nicht nur meine gekürzte, übersetzte Version. Zitieren muss man immer das englische Original. Substack ist NICHT zitierfähig.

Die verlinkten Quellen habe ich entfernt, die müsst ihr im Original nachschauen.

Vor diesem Hintergrund besagt die Hybrid-Schädigungshypothese, dass eine längere und wiederholte Exposition gegenüber Spike-Antigenen durch mRNA-Impfungen mit einer früheren oder späteren Coronavirus-Infektion interagieren und zu unerwünschten Wirkungen führen kann. Diese Interaktion führt zu einer Verstärkung der „Spikeopathie“, die sich in chronischer Spike-Protein-Toxizität, Immunschwäche, anhaltenden Entzündungen und verschiedenen pathologischen Folgeerscheinungen äußert, darunter viele Krankheiten und Behinderungen, die sowohl mit COVID-19-Impfungen als auch mit Coronavirus-Infektionen in Verbindung gebracht werden. Im Falle von Infektionen nach der Impfung hat der offensichtliche zeitliche Zusammenhang zwischen den vielfältigen Folgeerscheinungen und der SARS-CoV-2-Infektion oft zu einer systematischen Fehlklassifizierung geführt, bei der die Kausalität ausschließlich der Virusinfektion zugeschrieben wurde, anstatt den möglichen Hintergrundkontext des durch frühere mRNA-Impfungen erzeugten Spike-Proteins zu berücksichtigen.

Definition der Terminologie von Syndromen zweiter Ordnung als Kombination von infektions- und impfbedingten Syndromen. PACS: post-akutes COVID-19-Syndrom. ACVS: akutes COVID-19-Impfungssyndrom, PACVS: post-akutes COVID-19-Impfungssyndrom

Manchmal hat mein einen Schaden durch das Virus, weil man geompft ist. Ist das dann ein Ompfschaden? Oder ist der Schaden schlimmer, weil man geopmft ist?

Mead listet jedoch noch andere hybride Schadmechanismen neben einer “Durchbruchsinfektion”.

Hybridschädigungen Merkmal Nr. 1: Immunotoxische Wirkung

Die mRNA-Produkte enthalten drei Hauptquellen für Toxizität: Spike-Protein, Lipid-Nanopartikel (LNPs) und prozessbedingte Verunreinigungen. Spike-Protein hat ein inhärentes pathogenes Potenzial, unabhängig davon, ob es aus einer Infektion oder einer Injektion stammt. Die pathophysiologischen Auswirkungen stehen im Zusammenhang mit oxidativem Stress, Endothelschäden, Thrombogenese, Entzündungen und prionähnlichen Dysregulationen. Das Spike-Protein kann Endothelzellen schädigen, indem es ACE2 herunterreguliert und dadurch die Mitochondrienfunktion hemmt. Bestimmte genetische Polymorphismen können die Anfälligkeit für schwerwiegende unerwünschte Ereignisse erhöhen, darunter plötzlicher Tod, Autoimmunerkrankungen und Krebs. LNPs, das Transportsystem für synthetische mRNA, verstärken Entzündungen, indem sie die Freisetzung von Zytokinen stimulieren, Toll-like-Rezeptoren aktivieren und das NLRP3-Inflammasom auslösen. Ionisierbare Lipide sind von Natur aus immunotoxisch, während eine frühere Exposition bei Mäusen eine anhaltende Unterdrückung der adaptiven Immunität zeigte. Diese Effekte können bei Personen mit chronischen Erkrankungen, die eine entzündliche Komponente aufweisen (z. B. Adipositas, Diabetes, Herzerkrankungen), sowie bei Personen mit altersbedingten, leichtgradigen Entzündungen, auch bekannt als „Inflammaging“, verstärkt auftreten. Prozessbedingte Verunreinigungen stellen eine dritte Gefahr dar. Bei der Herstellung gelangen Milliarden von Plasmid-abgeleiteten DNA-Fragmenten in jede Dosis, die oft die gesetzlichen Grenzwerte weit überschreiten. Die Plasmid-DNA-Verunreinigungen in Comirnaty von Pfizer überschritten die zulässigen Grenzwerte um das Hundertfache, in einigen Proben sogar um das 500-Fache. Diese in LNPs eingekapselten Verunreinigungen (z. B. Fragmente von Plasmid-cDNA, die für SV40 kodieren) können sich in das menschliche Genom integrieren, was Bedenken hinsichtlich Insertionsmutagenese, Autoimmunität und Onkogenese aufwirft. […] . BNT162b2 induzierte auch einen höheren IgG2- und IgG4-Subklassenwechsel, was möglicherweise das Risiko für Infektionen, Autoimmunerkrankungen und Krebs erhöht.

Hybrid-Schädigungen Merkmal Nr. 2: Verteilung im gesamten Körper

Tierversuche zur Biodistribution zeigen, dass die in LNP eingekapselte synthetische mRNA sich weit verbreitet, die Blut-Hirn- und Plazentaschranke überwindet und sich in Leber, Milz, Eierstöcken, Nebennieren, Hoden, Herz, Gehirn, Gebärmutter, Rückenmark, Thymus, Hypophyse, Augen und Knochenmark anreichert. Diese systemische Verteilung steht im Gegensatz zu natürlichen Infektionen, bei denen der Tropismus gewebespezifisch ist. Eine solche systemische Verteilung ist die Ursache für das breite Spektrum an unerwünschten Ereignissen, darunter Myokarditis, Hepatitis, Eierstockfunktionsstörungen und Neuroinflammation. Das Spike-Protein stört die Endothelzellen des Gehirns, beeinträchtigt die Blut-Hirn-Schranke und trägt zu direkten neuroinflammatorischen und neurotoxischen Effekten bei. Eine Frameshift-Fehlübersetzung von pseudouridinisierter mRNA kann zu abnormen Proteinen führen, die prionähnliche Fibrillen bilden. Obwohl Prionenerkrankungen in erster Linie das zentrale Nervensystem betreffen und neurodegenerative Erkrankungen verursachen, können sich Prionen auch auf andere Gewebe, wie z. B. lymphatische Organe, ausbreiten, was manchmal zu einer systemischen Beteiligung führt. Seit 2021 werden tatsächlich zunehmend seltene Prionenerkrankungen gemeldet, wobei die Symptome häufig innerhalb weniger Tage nach der COVID-19-Impfung auftreten.

Hybrid-Schädigungen Merkmal Nr. 3: Längerer Kontakt mit dem Spike-Protein und antigene Belastung

Die Stabilität des mRNA-Produkts wird durch die LNP-Verkapselung und den Ersatz von Uridin durch N1-Methylpseudouridin verbessert, wodurch der Abbau der synthetischen mRNA minimiert und somit die anhaltende Bioverfügbarkeit des Spike-Proteins für einen unbekannten Zeitraum sichergestellt wird. Dies steht im Widerspruch zu den ursprünglichen Annahmen einer schnellen Clearance nach nur 1–2 Wochen. Frühe Studien zeigten eine Persistenz des nachweisbaren Spike-Proteins über einen Zeitraum von 1–2 Monaten. Als die Beobachtungszeiträume weiter verlängert wurden, zeigten Analysen einen Anstieg im Blutkreislauf über einen Zeitraum von 6–8 Monaten und anschließend über einen Zeitraum von 17–24 Monaten. Der jüngste Fallbericht zeigte zirkulierende Impfstoff-mRNA 3,2 Jahre nach der Pfizer-Impfung. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass die modifizierte mRNA Zellen effektiv in virale Proteinfabriken umwandelt, denen ein „Ausschaltmechanismus” fehlt, um die Bildung des Spike-Antigens zu stoppen. Die größte Sorge besteht darin, dass die anhaltende Spike-Produktion und die daraus resultierende kumulative Antigenbelastung langfristig zu systemischen Entzündungen, immunologischen Funktionsstörungen und möglicherweise einer Vielzahl von immunbezogenen Erkrankungen führen können. Darüber hinaus verstärkt die N1-Methylpseudouridin-Modifikation die Transkriptionsfehlerquote, indem sie ribosomale Fehlcodierungen fördert, was zu erhöhten Raten von Aminosäure-Fehleinbauten und einer höheren Häufigkeit von Translationsfehlern führt. Selbst geringfügige Ungenauigkeiten bei der Transkription können zu einer falschen Aminosäuresequenzierung während der Proteinübersetzung führen. Die synthetisierten Proteine können dysfunktional oder übermäßig immunogen sein und dadurch Autoimmunität oder andere pathologische Effekte (z. B. zelluläre Dysfunktion oder Krankheit) auslösen. Solche Fehler geben auch Anlass zu Bedenken hinsichtlich der langfristigen Sicherheit der COVID-19-mRNA-Injektionen, einschließlich der Möglichkeit katastrophaler Auswirkungen, wenn sie im Laufe der Zeit auf große Bevölkerungsgruppen ausgeweitet werden.

Hybrid-Schädigungen Merkmal Nr. 4: Kumulative Auswirkungen wiederholter Expositionen

Die wiederholte Verabreichung der modifizierten mRNA-Injektionen scheint das Risiko von Infektionen sowie autoinflammatorischen Phänomenen zu erhöhen, die mit COVID-19-mRNA-induzierten Schäden an Herz, Gehirn und anderen Organen verbunden sind. Aufeinanderfolgende Dosen dieser mRNA-Produkte können die Wahrscheinlichkeit einer akuten de novo immunologischen thrombozytopenischen Purpura und anderer schwerwiegender hämatologischer Ereignisse bei zuvor gesunden Personen erhöhen. Wiederholte Impfungen führen auch zu einer Erschöpfung der T-Zellen und einem Klassenwechsel zu IgG4. Studien zeigen eine verminderte T-Zell-Reaktion innerhalb eines Monats nach Auffrischungsimpfungen, begleitet von einem Anstieg von IgG4, einer Antikörper-Subklasse, die mit Immuntoleranz in Verbindung steht. Der IgG4-Klassenwechsel steht im Zusammenhang mit der verminderten T-Zell-Reaktion nach drei bis vier Dosen (erste und zweite Auffrischungsimpfung) des COVID-19-mRNA-Produkts. Erhöhte IgG4-Werte korrelieren mit höheren BTI-Raten, was weiter darauf hindeutet, dass wiederholte Auffrischungsimpfungen die Immunität eher untergraben als stärken. Der Zeitpunkt der Infektion im Verhältnis zur Impfung verändert die Ergebnisse zusätzlich. Bei Personen, die nach einer mRNA-Impfung infiziert wurden, entsprachen die IgG4-Reaktionen denen von IgG1 oder übertrafen diese sogar, wodurch sich die Immunität in Richtung Toleranz verschob. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass eine anfängliche Immunisierung durch die mRNA-Impfung, wenn sie von einer SARS-CoV-2-Infektion gefolgt wird, die humorale Reaktion erheblich verändern kann, was möglicherweise zu einer erhöhten Produktion von IgG4-Antikörpern und einem erhöhten Risiko für Infektionen, Krebs und Autoimmunerkrankungen führt.

Hybrid-Schädigungen Merkmal Nr. 5: Additive und synergistische Effekte bei Infektionen

Die mRNA-Injektionen und Coronavirus-Infektionen lösen sich überschneidende Immunreaktionen aus, was die Möglichkeit additiver oder synergistischer Schäden erhöht. Im Folgenden sind die wichtigsten Beispiele aus pathophysiologischer Sicht aufgeführt: Hyperinflammation: Die mRNA-Impfung löst die Produktion von proinflammatorischen Zytokinen, die Aktivierung der zellvermittelten Immunität und autoimmun-inflammatorische Erkrankungen aus. In ähnlicher Weise ist schweres COVID-19 oft durch Hyperinflammation und lungenschädigende Zytokinstürme gekennzeichnet. Angesichts der Tatsache, dass diese Wechselwirkung die Ateminsuffizienz oder andere systemische Entzündungen verstärken kann, stellt sich die Frage: Wie viele Intensivfälle mit schwerer COVID-19-Pneumonie wurden durch vorherige mRNA-Impfungen verschlimmert? Autoimmunität: Sowohl Infektionen als auch Impfungen wurden mit neu auftretenden Autoimmunerkrankungen in Verbindung gebracht, vermutlich durch molekulare Mimikry, Epitopausbreitung und Bystander-Aktivierung. Schwere SARS-CoV-2-Infektionen stehen im Zusammenhang mit neu auftretenden Autoimmunerkrankungen wie kutaner Vaskulitis, Polyarteritis nodosa und immunbedingter Hepatitis. Die mRNA-Impfungen können unter anderem rheumatoide Arthritis, Lupus erythematodes und autoimmune Hepatitis verursachen. Das Zusammentreffen dieser Expositionen kann die Häufigkeit von Autoimmunerkrankungen beschleunigen. Lymphopenie: Lymphopenie kann das Infektionsrisiko erhöhen und tritt bei schweren COVID-19-Fällen fast immer auf. Der Schweregrad von COVID-19 ist mit einer funktionellen Erschöpfung der T-Lymphozyten verbunden, die meist auf eine Hyperaktivierung der T-Zellen in früheren Krankheitsstadien folgt. Ähnliche T-Zell-Reduktionen wurden nach mehreren mRNA-Impfungen beobachtet. In Kombination würden schwere COVID-19-Erkrankungen und mehrere mRNA-Dosen die T-Zellen weiter dezimieren, wodurch die Patienten anfälliger für Infektionen würden. Interferon-Suppression: Niedrige Interferonwerte, ein pleiotropes Zytokin, das die Immunantwort und Entzündungen reguliert, sind bei schweren COVID-19-Erkrankungen häufig. Autoantikörper gegen Typ-I-Interferone liegen der COVID-19-Pneumonie zugrunde und werden bei vielen Patienten mit lebensbedrohlichem COVID-19 im Vergleich zu gesunden Kontrollpersonen gefunden. Umgekehrt können mRNA-Impfungen selbst bei gesunden Personen Anti-Interferon-Autoantikörper induzieren. Die durch BNT162b2 induzierte Unterdrückung der antiviralen Abwehrkräfte könnte zusammen mit einer direkten Spike-vermittelten Schädigung der Kardiomyozyten zu einer „viralen” Myokarditis beitragen. Zusammen verwischen diese Phänomene die Grenze zwischen COVID-19-Morbidität und mRNA-Impfstoff-bedingter Pathologie. Das Spike-Protein bleibt in beiden Kontexten der verbindende antigene Auslöser, und seine Persistenz erhöht die Wahrscheinlichkeit sich überschneidender Schäden (siehe Abbildung 1).

[…]

Derzeit hat in Bevölkerungsgruppen mit hoher Durchimpfungsrate ein erheblicher Anteil der Personen eine hybride Immunität entwickelt und keine „natürliche“ Immunität, d. h. eine nicht durch Impfung erworbene Immunität gegen SARS-CoV-2. […] Die Erklärung für dieses Immunparadoxon – dass mehr Antikörper biologisch gesehen nach hinten losgehen können – ist seit kurzem klarer geworden. […] Obwohl die Antikörperbildung der primäre Indikator für den Schutz durch fast alle klinisch zugelassenen Impfstoffe ist, lassen sich die mRNA-Impfstoff-spezifischen Titer allein nicht unbedingt in Wirksamkeit umsetzen. Obwohl neutralisierende Antikörpertiter tatsächlich mit einem Schutz vor Infektionen in Verbindung stehen (vor allem, weil sie Pathogene opsonisieren und so deren Erkennung durch Makrophagen erleichtern), kann eine übermäßige Antikörperproduktion unerwünschte Auswirkungen haben, wie z. B. eine impfstoffassoziierte verstärkte Erkrankung (VAED), die möglicherweise durch das Phänomen der antikörperabhängigen Verstärkung oder pathogenen Priming vermittelt wird. […] Eine übermäßige Produktion nicht-neutralisierender Antikörper kann das Risiko von Autoimmunreaktionen durch molekulare Mimikry erhöhen, bei der Antikörper mit Wirtsgeweben kreuzreagieren und möglicherweise entzündliche Pathologien auslösen. Solche Mechanismen könnten das Risiko für chronische Entzündungserkrankungen erhöhen, darunter Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Malignome und andere Autoimmunerkrankungen. Wichtig ist, dass solche hohen Antikörperspiegel auch die Fähigkeit der Makrophagen hemmen könnten, Pathogene oder Krebszellen zu phagozytieren und zu zerstören. Grundsätzlich würde diese Hyperimmun-Antikörper-Makrophagen-Interaktion helfen zu erklären, warum die durch die Kombination von mRNA-Impfungen und Coronavirus-Infektionen erzielte hybride Immunität zwar Schutz vor der Infektion bieten kann, gleichzeitig aber auch das Risiko schwerwiegenderer unerwünschter Ereignisse erhöht. Der Kompromiss zwischen dem „verbesserten” kurzfristigen Schutz der hybriden Immunität gegen das Coronavirus einerseits und dem erhöhten Risiko schwerwiegender unerwünschter Ereignisse andererseits unterstreicht die Notwendigkeit einer ausgewogeneren Bewertung der Sicherheit und Wirksamkeit von mRNA-Produkten. […] Die Ergebnisse von Hornsby et al. deuten darauf hin, dass bei dreifach geimpften Personen eine Omicron-Infektion die zytotoxischen CD8+-T-Zell-Reaktionen verstärken und zu einem weiteren Anstieg von Granzym B führen kann. Ein solcher Anstieg könnte theoretisch zu gewebeschädigenden Entzündungen führen. Beispielsweise werden nach einem akuten Myokardinfarkt CD8+-T-Zellen in das ischämische Herzgewebe rekrutiert, wo sie Granzym B freisetzen, das mit einer nachteiligen postischämischen Herzremodellierung und Fibrose in Verbindung gebracht wird. Zirkulierende Granzym B+ CD8+ T-Zellen dienen auch als Biomarker für die Krankheitsaktivität und Gewebepathologie bei Autoimmunerkrankungen. Daher könnte eine Überexpression von Granzym B in der zytotoxischen T-Zell-Reaktion möglicherweise zu den schwerwiegenden kardialen und autoimmunen Nebenwirkungen beitragen, die bei Personen mit COVID-19-mRNA-Impfung nach einer Omicron-Infektion beobachtet werden.

Post-Impf-Syndrome überschneiden sich oft mit „Long COVID“

Hier wäre ein Venn-Diagramm schön gewesen, ob es überhaupt Unterschiede gibt. Leider eine Aufzählung von Symptomen/Krankheiten und nicht der zugrunde liegenden Mechanismen. Wäre für Einsteiger in das Thema wohl auch zu komplex gewesen.

Schlussfolgerung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sowohl eine SARS-CoV-2-Infektion als auch eine COVID-19-Impfung den menschlichen Körper dem Spike-Protein aussetzen. Dieses Protein trimerisiert und wird auch Monate bis Jahre nach der systemischen Exposition nicht ohne Weiteres aus dem systemischen Kreislauf oder dem Gewebe entfernt. […]

Streng genommen bilden sie auch (hybride) Hexamere und Nonamere, was es nicht besser macht.

Die weiterreichenden Auswirkungen der Hybrid-Schadenshypothese lassen sich wie folgt zusammenfassen: Sowohl COVID-19-mRNA-Impfungen als auch Coronavirus-Infektionen tragen additiv oder synergistisch zur gesamten toxischen Belastung durch Spike-Proteine bei.

Die direkten toxischen Wirkungen im Zusammenhang mit diesen „hybriden Schäden” konzentrieren sich auf die Störung der Endothelfunktion und die Auslösung von Entzündungen, was möglicherweise zu Komplikationen wie Myokarditis oder Thrombosen beiträgt.

Indirekte Auswirkungen treten durch die Induktion von Autoimmunität oder chronischen Entzündungen auf, insbesondere im Zusammenhang mit Long COVID, wobei persistierende Spike-Proteine und/oder Immunkomplexe Symptome und Pathogenese hervorrufen können.

Viele kardiale, vaskuläre, hämatologische, autoimmune, neurologische und reproduktive Probleme können entweder durch die modifizierten mRNA-Impfungen oder durch Coronavirus-Infektionen oder durch beides ausgelöst werden. Diese Hypothese konzentriert sich auf die dritte Möglichkeit.

Personen, die mit COVID-19-mRNA geimpft wurden und zuvor oder danach SARS-CoV-2 ausgesetzt waren, scheinen im Vergleich zu SARS-CoV-2-naiven mRNA-Impfstoffempfängern einem höheren Risiko für Thromboembolien und andere vaskuläre Pathologien ausgesetzt zu sein.

Es kann zu einem Anstieg der D-Dimer-Werte kommen, was auf eine mögliche Gerinnselbildung oder eine immunbedingte Koagulopathie hindeutet. Erhöhte D-Dimer-Werte werden häufig bei hospitalisierten COVID-19-Patienten beobachtet und korrelieren mit thrombotischen Komplikationen und schlechteren Ergebnissen.

Erhöhte C-reaktive Proteinwerte (CRP) treten ebenfalls häufig bei Erkrankungen auf, die aus der Wechselwirkung zwischen mRNA-Impfungen und Coronavirus-Infektionen resultieren.

Antikörpertests auf Anti-Spike-Antikörper liefern eine wissenschaftlich valide, wenn auch indirekte Messung der gesamten Spike-Protein-Exposition des Körpers durch eine frühere SARS-CoV-2-Infektion und/oder die COVID-19-mRNA-Impfungen. Diese Schlussfolgerungen tragen dazu bei, den Umfang, die Vorhersagen und die überprüfbaren Ergebnisse unserer Hypothese zu verdeutlichen. […] Beispielsweise könnte eine subklinische Myokarditis durch die Überlagerung von mRNA-Impfstoff und durch Coronavirus-Infektion abgeleitetem Spike-Protein verschlimmert werden, was zu Hyperimmunreaktionen, Myozytenverletzungen, Arrhythmien oder Herzinsuffizienz führen könnte. Es gibt Hinweise darauf, dass Spike-Proteine sowohl aus Impfungen als auch aus Infektionen langfristig bestehen bleiben können, was die Sorge um eine anhaltende Morbidität und Mortalität unterstreicht, die zum Großteil fälschlicherweise COVID-19 in den Jahren 2022–2023 zugeschrieben worden sein könnte. […] Diese Vorstellung liegt der häufig gestellten Frage im Bereich der öffentlichen Gesundheit zugrunde: Welcher Faktor verursacht mehr Morbidität und Mortalität in der Allgemeinbevölkerung, die COVID-19-mRNA-Impfung oder Omicron-Infektionen? Diese Dichotomie ist biologisch vereinfacht, da das Spike-Protein – das gemeinsame Antigen von Impfung und Infektion – über Monate oder Jahre hinweg bestehen bleiben kann und Wechselwirkungen ermöglicht, die unerwünschte Folgen verstärken können. In diesem Artikel legen wir substanzielle Beweise vor, die zeigen, dass diese Wechselwirkungen das Risiko schwerwiegender kardialer, hämatologischer, immunologischer und neurologischer unerwünschter Ereignisse erhöhen können, insbesondere bei gefährdeten Personen. Wir vermuten, dass die anhaltende Spike-Protein-Bildung ein „Fenster der Anfälligkeit” schafft, das mindestens zwei bis drei Jahre dauert (die zeitliche Ausdehnung der bisherigen Beobachtungsdaten), in dem Coronavirus-Infektionen die durch die mRNA-Impfung verursachten Schäden verstärken können. Die kumulative Antigenbelastung fördert chronische Entzündungen, Immunfehlregulationen und kardiovaskuläre oder autoimmune Ereignisse. […]

Schlussfolgerung

Die Hybrid-Schadenshypothese postuliert, dass die anhaltende Expression des Spike-Proteins aus der COVID-19-mRNA-Impfung mit SARS-CoV-2-Infektionen, einschließlich Omicron, interagiert und trotz der geringeren Virulenz von Omicron die Morbidität und Mortalität erhöht. Diese Wechselwirkungen verstärken die Risiken durch die Exposition gegenüber dem synthetischen, durch mRNA erzeugten Spike-Protein, entzündlichen Lipid-Nanopartikeln und prozessbedingten DNA-Verunreinigungen, die in den modifizierten mRNA-Produkten enthalten sind. Seit 2021 werden wiederholte Injektionen mit diesen Produkten mit schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen in Verbindung gebracht, insbesondere Myokarditis, Myokardinfarkt, ischämischer Schlaganfall, hämorrhagischer Schlaganfall und einer Vielzahl von Autoimmun- und neurologischen Erkrankungen bei jüngeren, zuvor gesunden Erwachsenen (<50 Jahre) sowie bei älteren Menschen. Diese „genetischen Impfstoffe” können die Immunfunktion erheblich stören, indem sie die Interferon-Signalübertragung und die T-Zell-Funktion beeinträchtigen und gleichzeitig übermäßige Antikörperreaktionen auslösen. Dies kann wiederum den Verlauf der Infektion verschlimmern und zu anhaltenden COVID-19-Folgeerkrankungen sowie zu vielen schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen beitragen, die mit den COVID-19-mRNA-Injektionen in Verbindung gebracht wurden. Klinische Daten und Beobachtungsdaten deuten darauf hin, dass die COVID-19-mRNA-Produkte Personen innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren nach der Injektion für diese unerwünschten Folgen prädisponieren können, wobei das persistente synthetische Spike-Protein die Annahmen zur Clearance erschwert. Die Hypothese besagt weiter, dass die Morbidität und Mortalität in hoch geimpften Populationen während milderer Omicron-Wellen eher auf diese Wechselwirkungen zwischen Injektion und Infektion als auf das Virus allein zurückzuführen sein könnten, was stratifizierte Analysen und integrierte Risikobewertungen für genaue Strategien im Bereich der öffentlichen Gesundheit erforderlich macht. Durch die Untersuchung immunologischer Mechanismen, epidemiologischer Belege und AE-Daten bietet dieser neue Rahmen eine logische Erklärung für die seit 2021 beobachteten paradoxen Mortalitätsmuster. Er unterstreicht auch die Notwendigkeit einer differenzierteren Bewertung der Auswirkungen von COVID-19-Impfungen auf Morbidität und Mortalität, die über den biologisch vereinfachten Vergleich zwischen mRNA-Injektion und Coronavirus-Infektion hinausgeht, um die Gesundheitspolitik genauer zu informieren.

Fazit:

Wieder einmal ein Übersichtsartikel, der es dem Anwalt spart selbst diverse Publikationen zu einem Übersichtsartikel zusammenzustellen.

Reiht sich ein in weitere Übersichtsartikel, die ich bereits zusammengestellt und teils vorgestellt habe:

Ein Manko: Es gibt keine biochemisch mechanistische Herleitung, es werden hauptsächlich nur Probleme gelistet. Der Anwalt muss also für den jeweiligen Schaden noch die jeweilige biochemische Herleitung hinzufügen. Therapieansätze werden nicht besprochen, daher eher zum aufwecken von noch schlafenden Ärzten aber medizinisch nur bedingt hilfreich. Meiner Einschätzung nach ist die Publikation eher juristisch einsetzbar, als effizienter Beleg für viele Schadbilder und als einfacher Einstieg für die Richter, falls bei der klagenden Partei sowohl Impfung als auch Infektion vorliegen und der Richter alle Schäden auf die Infektion schieben will, um den jeweils verklagten Hersteller und somit seine eigene Karriere und Pension zu schützen. “Das Virus war’s” könnte man mit diesem Paper zumindest versuchen auszuhebeln. Die Publikation ist jedoch nur eine Hypothese. Der statistische Beleg steht noch aus.

Schadmechanismen, die in diesem Artikel fehlen:

Spontan fällt mir auf, dass folgende Schadmechanismen nicht angesprochen werden, was auch verständlich ist, wenn der Artikel nicht zu unübersichtlich werden soll. Der Artikel ist ein guter Einstieg für Ärzte, die langsam aufwachen, für Fortgeschrittene, die im Thema bereits tief drinnen sind, ist der Artikel jedoch eher belanglos. Daher habe ich ihn auch unter “science stuff” eingeordnet und nicht unter “Schadmechanismen”.

Es fehlen (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):

Deregulierung des RAS Systems

Allergie gegen das Spike (CARPA, IgE)

Ribosomopathie

Mitochondriopathie

Hybride Spike-Proteine

Komplementaktivierung

Polysorbat 80 bindet Spike-Proteine und erzeugt so virusartige Partikel

MCAS wird nur angerissen

….

