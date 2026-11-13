Das Spike-Protein kann ein Mastzellaktivierungssyndrom verursachen und das sowohl bei Menschen, die selbst Spike-Protein produzieren als auch jenen, die dadurch nur durch die Umwelt in Berührung kommen.

Nun beobachte ich in meinem Umfeld, auch in meiner Familie, dass Menschen mit bestätigtem MCAS deutliche Zahnprobleme bekommen, die sie vorher nicht hatten und das trotz aufwändiger Zahnpflege und Abneigung gegen Süßes. Auch Zahnärzte berichten immer öfter, dass sie Veränderungen bei der Zahngesundheit von “Geimpften” beobachten, die sie sich nicht erklären können.

Zahnschäden und Zahnprobleme bei Menschen, die mit den COVID-Produkten injiziert wurden, können als Folge einer bestehenden MCAS, zum indirekten “Impfschaden” von kaputten Zähnen führen. Leider betrifft das auch Ungeimpfte mit MCAS. Da reicht es anscheinend leider aus meiner persönlicher Erfahrung bereits aus, mit einer Mastzellreaktion auf die Geimpften um sich herum zu reagieren, dass einem die Zähne innen hohl werden und man Zahnschmerzen vom bloßen Kontakt mit “Geimpften” bekommt.

Abbau von Zahnfleisch und Kieferknochen (Parodontitis)

Mastzellen sitzen direkt im Bindegewebe der Mundschleimhaut. Schütten sie Entzündungsbotenstoffe wie Histamin, Tryptase und Zytokine aus, treibt dies die Gewebezerstörung voran.

Kollagenmangel

Mit ein Grund ist für die schlechten Zähne bei MCAS ist ein durch MCAS resultierender Kollagenmangel. Mir ist persönlich ein entsprechender ungeimpfter MCAS Patient mit diagnostiziertem Kollagenmangel in den Zähnen bekannt. Bei einem MCAS Fall steht die Diagnose Kollagenmangel noch aus.

Zahnbein (Dentin), das Zahnmark (Pulpa) und der Zahnhalteapparat (Zahnfleisch und Wurzelhaut) bestehen zu einem großen Teil aus Kollagen, das durch überaktive Mastzellen abgebaut oder geschwächt werden kann.

“Mastzellen spielen eine entscheidende Rolle bei der Entstehung von Entzündungen in der Zahnpulpa und im Parodontium, sowohl in den frühen Stadien als auch beim Übergang von einer akuten zu einer chronischen Entzündung. Mastzellen in diesen entzündlichen Läsionen stehen im Zusammenhang mit erhöhter Gefäßpermeabilität, angiogener Reaktion, Kollagensynthese, Entzündungsregulation, Knochenresorption und Zerstörung der extrazellulären Matrix (ECM).”

Bei einer Mastzellaktivierung werden Botenstoffe wie Tryptase, Chymase und Matrix-Metalloproteinasen (MMP-1, MMP-2, MMP-8) freigesetzt. Diese Enzyme spalten Kollagenfasern direkt und aktivieren körpereigene Kollagenasen, was das kollagene Bindegewebe im Zahnhalteapparat zerstört.

Chronisch aktive Mastzellen beeinflussen die Bindegewebszellen (Fibroblasten) in der Mundschleimhaut. Dadurch reifen neue Kollagenfasern schlechter aus, was das Zahnfleisch anfälliger für Entzündungen und Rückgang macht.

Entzündungsreize locken Mastzellen auch in das Zahnmark, wo ihre Botenstoffe Gewebeumbau und den Abbau der extrazellulären Kollagenmatrix fördern.

Säure-Erosionen durch Reflux

Gastroösophagealer Reflux gehört zu den häufigsten Magen-Darm-Symptomen bei MCAS. Reflux bei Mastzellerkrankungen kann direkt zu Zahnschmelz-Erosionen führen

Zwischen nächtlichem Reflux (der bei MCAS oft auftritt) und Schlaf-Bruxismus (nächtliches Zähneknirschen) besteht ein starker Zusammenhang, da Reflux-Episoden im Schlaf unbewusste Weckreaktionen und Kaumuskel-Aktivität auslösen.

Zahnschmerzen nach Kontakt mit dem Spike-Protein

Mir passiert es manchmal, dass ich, nachdem ich mit “Geimpften” Kontakt hatte, Zahnschmerzen bekomme. Das liegt ebenfalls am MCAS. Bei Entzündungsreizen wandern Mastzellen in das Zahnmark (Pulpa) ein und schütten dort Histamin aus. Histamin sensibilisiert direkt die Schmerzrezeptoren (Nozizeptoren = freie Nervenendigungen, die als Schmerzrezeptoren fungieren und bei drohender oder tatsächlicher Gewebeschädigung (durch mechanische, thermische oder chemische Reize) elektrische Signale an das zentrale Nervensystem weiterleiten)) im Zahnnerv.

Mir persönlich helfen dann spezielle Zahnbakterien gegen die Schmerzen. Der Schmerz ist, wie man das von früher kennt, wenn man mit Amalgamplomben auf Alufolie von der Schokolade gebissen hat. Da zuckt man immer mal kurz ordentlich zusammen. Die Wirkung der Bakterien tritt bei mir ca. nach einer Stunde ein. Dazu gibt es auch indirekt Studiendaten für die Schleimhaut des Darms. Spezielle orale Probiotika (Lutschtabletten oder Kaugummis mit nützlichen Mundbakterien) können Entzündungsreize an der Schleimhaut deutlich senken und so indirekt die lokalen Mastzellen beruhigen. Probiotische Bakterien können die Empfindlichkeit von Mastzellen herunterregulieren.

Bestimmte Bakterienstämme der Mundflora, allen voran Streptococcus salivarius (z. B. die Stämme K12 und M18), hemmen gezielt entzündungsfördernde Signalwege (wie den NF-κB-Weg) auf der Mundschleimhaut.

Great Oral Health – Orale Probiotika mit BLIS K12 und M18 kombiniert sieben speziell für den Mundraum ausgewählte Bakterienstämme, die genau an den Entzündungs- und Schmerzmechanismen bei MCAS ansetzen können.

BLIS K12 hemmt entzündliche Signalwege (NF-κB) auf der Mundschleimhaut und dämpft überschießende Immunreaktionen. BLIS M18 produziert spezielle Enzyme (Urease und Dextranase), die Säuren im Mund abpuffern (wichtig bei stillem Reflux) und Zahnbelag abbauen. Lactobacillus reuteri wirkt stark entzündungshemmend im Zahnfleisch. Lactobacillus paracasei & L. acidophilus verdrängen schädliche, säurebildende Kariesbakterien (Streptococcus mutans) und stabilisieren die lokale Schleimhautbarriere, was freiliegende oder gereizte Zahnhälse vor Schmerzreizen schützt.

Ich kaufe die Bakterien bei Amazon, weil sich bei kleinen Mengen der Zoll und Import nicht rechnet. Als Zahnarzt kann sich ein größerer Import für die Patienten wiederum durchaus rechnen. Und nein, ich habe keinen Affiliate link und bekomme kein Geld für diesen Produkthinweis. Ich nutze es nur selbst und es gibt auf dem deutschen Markt kein auch nur ansatzweise ähnliches Produkt, das habe ich schon gesucht. Das oben benannte Produkt ist aktuell das weltweit einzige, das diese Bakterien kombiniert und es funktioniert bei mir und meinem Mann zuverlässig.

Sonstige Symptome des Kollagenabbaus

Der Kollagenabbau ist nicht nur in den Zähnen ein Problem. Da Kollagen das wichtigste Strukturprotein des gesamten menschlichen Körpers ist, kann ein durch Mastzellen angetriebener Kollagenabbau viele weitere Organsysteme betreffen. Wenn überaktive Mastzellen dauerhaft Proteasen wie Tryptase, Chymase und Matrix-Metalloproteinasen (MMP-1, MMP-3, MMP-9) freisetzen, baut dies Kollagenfasern (Typ I, III, IV) in Haut, Gelenken, Blutgefäßen und Schleimhäuten ab.

Die beiden Enzyme MMP-8 und MMP-9 arbeiten im Gewebe oft nacheinander. MMP-8 macht den ersten Schnitt durch die stabilen Kollagen-Typ-I-Fasern und wickelt sie auf. Sobald diese Fasern dadurch zu „Gelatine“ denaturiert sind, übernimmt MMP-9 und baut die Bruchstücke weiter ab.

Mastzellen können MMP-9 direkt selbst ausschütten. Gleichzeitig aktivieren Mastzell-Botenstoffe (wie Tryptase und Chymase) sowohl die inaktiven Vorstufen von MMP-8 als auch von MMP-9, wodurch bei MCAS beide Abbauwege gleichzeitig angekurbelt werden.

Gelenkschmerzen, Sehnenreizungen und Bänderinstabilität: Mastzellen sitzen direkt in den Gelenkkapseln, Sehnen und Bandscheiben. Ihre Enzyme spalten dort die Kollagenmatrix, was zu schmerzhaften Sehnenentzündungen (Tendinopathien), Gelenkverschleiß, Bandscheibendegeneration und einer spürbaren Instabilität der Gelenke führen kann.

Dünne Haut, vorzeitige Hautalterung und Dehnungsstreifen: Tryptase und aktivierte Kollagenasen (wie MMP-9) zerschneiden Kollagen Typ I und IV sowie die Basalmembran der Haut. Das führt zu einem Verlust der Hautelastizität, schnellerer Faltenbildung, dünner, leicht verletzlicher Haut und ausgeprägten Dehnungsstreifen (Striae).

Gestörte Wundheilung und auffällige Narbenbildung: Mastzellen steuern alle Phasen der Wundheilung. Eine chronische Überaktivität stört die geordnete Ausreifung neuer Kollagenfasern, wodurch Wunden langsamer schließen oder überschießende, wulstige Narben (Keloide / hypertrophe Narben) entstehen.

Schnelle blaue Flecken und Gefäßbrüchigkeit: Die Wände feiner Blutgefäße (Kapillaren) werden durch Kollagen Typ IV und V in der Basalmembran stabilisiert. Mastzell-Chymase baut genau diese Gefäß-Kollagene ab und erhöht zusammen mit Histamin und Heparin die Gefäßdurchlässigkeit, was zu schnellen Blutergüssen (Hämatomen), Besenreisern und geschwollenen Beinen führt.

Erhöhte Durchlässigkeit der Darmschleimhaut („Leaky Gut“): Auch die Bindegewebsschicht und Basalmembran der Darmwand bestehen aus Kollagen. Chronische Mastzellaktivität im Verdauungstrakt baut diese Strukturproteine ab, lockert die Zellverbindungen und begünstigt so Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Reizdarmbeschwerden.

Rissige Füße: Histamin und andere Entzündungsmediatoren hemmen die Bildung wichtiger Hautfette (Ceramide) und Strukturproteine (wie Filaggrin) in der Oberhaut. Dadurch verliert die Fußsohle extrem schnell Feuchtigkeit, verhornt übermäßig stark (Hyperkeratose) und wird spröde. Mastzellschübe beeinflussen die feinen Blutgefäße in den Füßen. Wechselnde Schwellungen (Mikroödeme) und eine schlechtere Mikrozirkulation dehnen die spröde Hornhaut von innen heraus und verschlechtern die Wundheilung bestehender Risse.

Einzelfallberichte und Studien zu COVID-”Impfungen”

Der Fallbericht Recurrence of clinical symptoms in an endodontically treated tooth after COVID-19 vaccination beschreibt eine 61-jährige Patientin, bei der wenige Tage nach der zweiten Impfdosis starke Aufbissschmerzen an einem zuvor erfolgreich wurzelbehandelten Schneidezahn auftraten, ohne dass ein struktureller Schaden im Röntgenbild sichtbar war. Die Beschwerden klangen unter entzündungshemmenden Mitteln wieder ab.

In der Studie Various painful oral adverse reactions following COVID-19 vaccination: a case series werden neun Patienten dokumentiert, die innerhalb von ein bis 19 Tagen nach der Impfung über akute Schmerzen und Schwellungen im Bereich bestimmter Zähne (z. B. Backenzähne und Schneidezähne), des Zahnfleisches und der Mundschleimhaut berichteten. Die Symptome waren mild und bildeten sich unter Behandlung rasch zurück.

Die Analyse Oral Adverse Events Following COVID-19 Vaccination wertete gemeldete Nebenwirkungen im gesamten Mundraum (einschließlich Bezahnung, Speicheldrüsen und Schleimhäuten) aus. Neben Missempfindungen und Schwellungen an Lippen oder Zunge wurden dort auch seltene Meldungen zu Zahnbeschwerden erfasst.

Die Übersichtsarbeit Effects of post-COVID-19 vaccination in oral cavity fasst veröffentlichte Fallberichte zu immunvermittelten Läsionen und Entzündungsreaktionen in der Mundhöhle nach mRNA-Impfungen zusammen und führt diese auf eine vorübergehende Immunaktivierung zurück.

Weil der Gewebeumbau schleichend über Monate oder Jahre verläuft, wird der Zusammenhang zwischen einer chronischen Entzündung (wie MCAS) und späteren Bindegewebsschäden im Praxisalltag oft übersehen. Klassische Blutwerte (wie Standard-Entzündungswerte oder Basis-Tryptase) sind bei MCAS oft völlig unauffällig, und funktionelle Gewebetests wie der aMMP-8-Test gehören noch nicht flächendeckend zur Standarduntersuchung.

Studiert wurde das Problem in zeitlichem Zusammenhang, was für das Auftreten von Schäden durch Kollagenabbau viel zu früh war.

Fazit für (Zahn-)Ärzte

Der aMMP-8-Test (aktives Matrix-Metalloproteinase-8-Screening) zeigt, ob im Zahnhalteapparat gerade aktiv Kollagen abgebaut wird. Theoretisch kann das auch ein Hausarzt machen, der aMMP-8-Test ist aber eher beim Zahnarzt Standard. Den Test sollte man als Zahnarzt vielleicht bei auffälligen Diagnosen, die das oben beschriebene Schadbild umfassen, durchführen und den Patienten anschließend mit MCAS Verdacht an den Hausarzt überweisen, damit das vom Hausarzt geprüft wird und der Patient mit entsprechenden Medikamenten (wie z. Bsp. Famotidin, das hilft bei meinem Mann gut), eingestellt wird.

Im regulären Leistungskatalog der gesetzlichen Kassen (BEMA) ist der aMMP-8-Test nicht enthalten. Als Selbstzahlerleistung (über die Gebührenordnung für Zahnärzte, GOZ) kostet er in der Regel zwischen 49 € und 65 €.

Das Enzym aMMP-8 (aktive Matrix-Metalloproteinase-8) wird von Immunzellen freigesetzt und zerschneidet gezielt Kollagenfasern (vor allem Typ I und III) im Zahnfleisch, in der Wurzelhaut und im Kieferknochen. Überaktive Mastzellen schütten Botenstoffe (wie Tryptase und Chymase) aus, die inaktive Vorstufen von MMP-8 im Gewebe direkt aktivieren und so den Kollagenabbau beschleunigen. Da speziellen Zahnbakterien lokale Entzündungen im Mundraum hemmen, lässt sich über eine Wiederholung des aMMP-8-Tests objektiv überprüfen, ob die Kollagen-abbauende Aktivität im Zahnfleisch durch die Probiotika gesunken ist.

Statt fertigem tierischen Kollagen vertragen viele MCAS-Betroffene wegen des Histamins die einzelnen Bausteine und Kofaktoren deutlich besser, damit der Körper selbst gesundes Kollagen bilden kann.

Vitamin C ist zwingend notwendig für die Quervernetzung und Stabilität von Kollagenfasern (bei MCAS oft als gepuffertes Calciumascorbat oder Natriumascorbat besser verträglich als reine Ascorbinsäure). Ich gebe reines Vitamin C Pulver aus dem Backbedarf in den Tee statt Zitrone, ich mag das und vertrage das auch gut.

Glycin, Prolin und Lysin sind die drei wichtigsten Aminosäuren im Kollagen.

Zink und Kupfer als Spurenelemente sind wichtige Co-Faktoren (Enzyme-Helfer) für die Bindegewebsreparatur.

Eingenommenes Kollagen erreicht nur das durchblutete Gewebe wie Zahnfleisch, Wurzelhaut und Kieferknochen. Die harte Zahnsubstanz (Zahnschmelz und bereits fertiges Zahnbein) kann dadurch nicht wieder aufgebaut werden, da muss man die Bausteine zu sich nehmen. Dazu gibt es diverse NEM, die Kollagen wieder aufbauen in fast der richtigen Kombination. Manchmal fehlt Zink, das bekommt man aber problemlos separat, so kann man das Zink und Kupfer getrennt einnehmen, damit die sich nicht im Darm blockieren.

Unterstützungsmöglichkeiten:

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Andere Unterstützungsmöglichkeiten für Holgers und meine Forschung: