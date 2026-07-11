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1h

Danke - das ist die Argumentarion, wo sich alle Behörden und Gerichte wegducken. Ganz arg sind die selten dämlichen FAQ der Ärztekammern zur Entsorgung von Resten in Impfstraßen - einfach Restmüll, passt - und Abwassermonitoring nicht vergessen, gell. Exakt diese Experten sitzen dann im Gerichtssaal und kein Richter hat den Mut, falsche Zeugenaussage zum Thema zu machen. Ich kenne impfgeschädigte Richter, die von diesen Experten disziplinarrechtlich unter Druck gesetzt wurden - Verschwörungstheorien. Zu "Dass diese für die Durchführung der Chargenprüfung irrelevant sind, würde nur zutreffen, wenn das PEI die Vials nicht öffnet. Wenn wirklich nur Sichtkontrolle gemacht wurde, und die versiegelten Fläschchen nicht geöffnet wurden, wäre die Aussage somit korrekt." - ja, laur Emer Cooke an Silvia Behrendt und Lars Schaade an Jörg Matysik haben die gerade mal das gemacht, laut EPAR Assessment Report hat aber für Comirnaty bis August 2021 eine generelle Ausnahme von jeder Prüfung bestanden.

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