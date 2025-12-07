Gootle Translate Link: Classic, IgE-mediated allergy to the spike protein?

Dass ich auf die Geimpften reagiere, dürfte mittlerweile klar sein. Daher ist es mein persönliches Hobby herauszufinden, was mein Problem verursacht, damit ich es in den Griff bekomme.

Eine reale Situation bei einer der letzten Veranstaltung:



Geimpfte: “Ich habe mich letztes Mal testen lassen und war über 3000 BAU. Habe viel Detox gemacht und wollte wissen, ob es runter gegangen ist.”

Ich: “Braust nicht messen. Meine Augen brennen, ich bekomme Husten, sieht immer noch so genauso schlecht aus wie vorher.”

Sie hat doch gemessen.

Sie war immer noch über 3000 BAU.

Habe ich ihr gleich gesagt.

Warum habe ich mit brennenden Augen und Husten schnell und direkt auf sie reagiert?

Ich habe mein großes Blutbild zurück und es ist komplett anders als vom Rest der Familie.

Bei meinen Eltern und Holger hilft Famotidin, bei mir nicht, oder kaum. Ich merke nichts davon, weder dass es mich müde macht, noch aufdreht noch sonst irgendwas bewirken würde. Beim Rest der Familie jedoch ist eine schneller Rückgang der Symptomatik zu beobachten. Bei drei Familienmitgliedern geht die Reaktion über Histamin und Mastzellen. Bei mir nicht.

Ich bin die einzige in unserer Familie mit hohen IgE Werten.

Ich reagiere also möglicherweise klassisch allergisch auf ein aktuelles Allergen in meiner Umwelt. Im Winter scheiden Gräser- und Baumpollen ziemlich sicher als Allergen aus. Beim Gräserallergie ist bei mir in den letzten Jahren nicht mehr aufgetreten oder nur noch minimalst, so dass ich es kaum merke.

Wie geht man bei einem Allergentest bei einer Inhalationsallergie im Labor vor?

Labortests: Bestimmung von Gesamt-IgE im Blut, Bestimmung allergenspezifischer IgE-Antikörper im Blut, Bestimmung allergenspezifischer IgG-Antikörper im Blut.



In Meinem Fall: IgE zu hoch. IgG auf Spike-Protein zwischen 400 - 1700 BAU je nach dem wie stark ich dem Protein/Allergen ausgesetzt wurde. IgG gegen das Spike-Protein geht nach Kontakt und ohne Gegenmaßnahme Methylenblau binnen 36 Stunden um 500 BAU hoch.

Jetzt fehlt mir eigentlich nur noch der allergenspezifische IgE-Antikörper im Blut. Damit wären die Daten für mich komplett.

Ich habe mich nun auf die Suche gemacht, ob es Publikationen zum Thema IgE gegen das Spike-Protein in Zusammenhang mit einer klassischen allergischen Reaktion gibt:

IgE allergic reaction Spike-Protein - Search Results - PubMed

Relativ Anfang hat man danach geschaut und wurde fündig.

Warum hat man das Spike-Protein fünf Jahre lang nicht als Allergen in Betracht gezogen und entsprechende Tests gemacht?!

Theoretisch kommt jede Chemikalie in Frage, allergische Reaktionen auszulösen. Jede! Außer das Spike-Protein natürlich, das ist eine Ausnahme. Ganz bestimmt!

Das Thema wurde wissenschaftlich wieder fallen gelassen oder hat nie wirklich Fahrt aufgenommen. Wäre auch zu blöd, wenn die Menschen ein Protein produzieren würden, das eine IgE vermittelte Allergie bei ihnen und ihrer Umwelt auslösen könnte. So genau wollte man es wohl nicht wissen.

“Die Serumspiegel von SP-IgE und NP-IgE waren in schweren Fällen signifikant höher und korrelierten mit den Gesamtlungen-Schweregrad-Scores (TLSS) und dem PaO 2 /FiO 2 -Verhältnis. Das Nukleokapsidprotein konnte sowohl im Atemwegs- als auch im Darmgewebe nachgewiesen werden, wo es zusammen mit aktivierten Mastzellen, die an IgE gebunden waren, positiv angefärbt wurde. Eine Hyperreaktivität der Atemwege (AHR) tritt in der frühen Rekonvaleszenzphase von COVID-19 auf. Nach der Anwendung von CS bei schwerem COVID-19 sanken die SP-IgE- und NP-IgE-Werte, blieben jedoch auf einem hohen Niveau.”

Eine google Suche ergab weitere Hinweise:

“Von 64 SARS-CoV-2-infizierten Patienten wurden 28,1 % positiv auf IgE-Isotyp-Antikörper gegen das S-Protein-RBD getestet, deren Prävalenz über alle Schweregradgruppen hinweg ähnlich war: leicht 23,8 %, schwer 28,6 % und kritisch 31,8 % (p = 0,842). Patienten mit IgE-Reaktion wiesen im Vergleich zu Nicht-IgE-Reagierenden höhere LDH-Werte auf, mit einem Anstieg von 40 % (p = 0,037) und einer nicht signifikant höheren Tendenz bei anderen Entzündungsmarkern.”

“Die humorale Reaktion auf SARS-CoV-2 wurde untersucht, vor allem das klassische IgG und seine Unterklassen. Obwohl IgE-Antikörper in der Regel spezifisch für Allergene oder Parasiten sind, beschreiben einige Berichte ihre Produktion als Reaktion auf SARS-CoV-2 und andere Viren. Hier untersuchten wir IgE, das spezifisch für die Rezeptorbindungsdomäne (RBD) von SARS-CoV-2 ist, in einer brasilianischen Kohorte nach natürlicher Infektion und Impfung. Proben von 59 Freiwilligen wurden nach Infektion (COVID-19), primärer Immunisierung mit vektorbasierten (ChAdOx1) oder inaktivierten (CoronaVac) Impfstoffen und Auffrischungsimpfung mit mRNA-Impfstoff (BNT162b2) ausgewertet. Die natürliche COVID-19-Infektion induzierte IgE, aber die Impfung erhöhte dessen Spiegel. Probanden, die mit zwei Dosen ChAdOx1 geimpft wurden, zeigten eine stärkere Reaktion als diejenigen, die mit zwei Dosen CoronaVac immunisiert wurden; nach der Auffrischungsimpfung mit BNT162b2 wiesen jedoch alle Gruppen ähnliche IgE-Spiegel auf. IgE zeigte eine mittlere bis hohe Avidität, insbesondere nach der Auffrischungsimpfung. Wir fanden auch IgG4-Antikörper, hauptsächlich nach der Auffrischungsimpfung, die mäßig mit IgE korrelierten. Die ELISA-Ergebnisse wurden durch Kontrolltests bestätigt, bei denen IgG-Depletion durch Protein G und fehlende Reaktivität mit heterologem Antigen verwendet wurden. In unserer Kohorte konnten keine klinischen Daten mit der IgE-Reaktion in Verbindung gebracht werden. Wir plädieren für weitere Forschungen zu IgE und seiner Rolle bei der Virusimmunität, die über Allergien und parasitäre Infektionen hinausgehen.”

Menschen haben heftige allergische Reaktionen auf das Nucleocapsid und das Spike-Protein. Das Spike-Protein ist ein klassisches Allergen. Vielleicht sind einige der Impfschäden auch einfach “nur” eine IgE-vermittele Allergie und daher helfen Corticosteroide wie im oben zitierten Paper? Hat das jemand bei BioNTech oder Pfizer mal gemessen? Wird das in der aktuellen Therapie berücksichtigt?

Wäre schon blöd, wenn man nun drei Jahre nach “Impfung” feststellt, dass man die Menschen ein Allergen hat produzieren lasen und das längerfristig.

“In unserer Kohorte konnten keine klinischen Daten mit der IgE-Reaktion in Verbindung gebracht werden. Wir plädieren für weitere Forschungen zu IgE und seiner Rolle bei der Virusimmunität, die über Allergien und parasitäre Infektionen hinausgehen”

Wenn dem so gewesen wäre, wäre es kein Nature Paper geworden. Die letzten beiden Sätze bedeuten dekodiert: "Wenn sich jemand traut mal auf IgE gegen Spike-Protein zu testen und das mit den Symptomen zu korrelieren, wäre das super. Wir waren dafür zu feige, weil wir unsere Jobs behalten wollen.”

Schaut einfach in den Janeway Immunolgie 9. Auflage, was da los ist, das steht im Lehrbuch, das muss man nicht erforschen:

Wenn jemand vorher Immun war (was man nicht getestet hat, weil das zu umständlich gewesen wäre laut RKI) und dann ein Allergen injiziert (oder produzieren lässt) aktiviert das die Mastzellen und führt zu Blutplättchenaggregation. Kommt einem irgendwie alles bekannt vor? Hatte ich erwähnt, dass ich aktuell Blutverdünner nehme, weil meine Plättchen stark aggregiert sind?

Das war Absicht vom RKI! So dumm kann man nicht sein, das war bösartig.

Die mussten wissen, dass wenn man Menschen, die schon IgG gegen ein Pathogen hat, mit diesem impft, das schiefgehen wird, weil es im Lehrbuch steht.

Lesen Ärzte und Forscher keine Lehrbücher mehr?

Könnte es sein, dass IgE eine der upstream Ursachen für viele beobachtete downstream Symptome ist?

“IgE-abhängige allergische Reaktionen setzen schnell ein, können aber zu chronischen Reaktionen führen”

Warum hat bisher keiner IgE gegen Spike-Protein gemessen und erforscht? Ist es nicht auffällig, dass es zu diesem Routineparameter kaum Forschungsdaten im Kontext des Spike-Proteins gibt?

Warum auch immer, kaum einer hat man sich nicht mehr die Mühe gemacht zu messen, ob die Menschen vielleicht IgE gegen Spike-Proteine bilden. Dabei wäre es so einfach mit einem Prick-Test.

Einfach einen Tropfen Proteinlösung auf den Arm und piecksen. Bildet sich eine juckende Quaddel ist man allergisch.

Das Problem: Man bräuchte diverse Spike-Varianten. Bei Holger Johnson-Astra-Moderna. Bei mir würde wahrscheinlich die Variante, die 2021 verspritzt wurde (Wuhan-1) reichen.

Meine Begeisterung mir Spike-Protein in den Arm pieksen zu lassen ist eher gering ausgeprägt. Eine Alternative wäre ein In-vitro-Leukozyten-Histaminfreisetzungstest. Ich bezweifle jedoch, dass Labore verschiedene Spike-Protein Varianten als Test anbieten. Wenn ein Labor das im Angebot hat, bitte unten in die Kommentare, das würde ich gerne testen lassen um alle drei Laborparameter für eine luftübertragene Allergie zu haben.

Außer mir scheint sich nach 4 Jahren, nachdem Milliarden von Menschen nun ein Protein produzieren, gegen das sie möglicherweise eine klassische Allergie über IgE entwickelt haben, noch eine Gruppe zu fragen, ob man da vielleicht, möglicherweise was übersehen haben könnte.

“Ein Anstieg der Immunglobulin-G4-Spiegel (IgG4) ist typischerweise mit immunologischen Toleranzzuständen verbunden und entwickelt sich nach längerer Exposition gegenüber Antigenen. Dementsprechend gilt IgG4 als entzündungshemmender Antikörper mit einer begrenzten Fähigkeit, effiziente Immunantworten auszulösen. Darüber hinaus reduziert IgG4 allergische Reaktionen, indem es die Aktivität von Immunglobulin E (IgE) blockiert. Im Fall von COVID-19 wurde berichtet, dass die wiederholte Verabreichung einiger Impfstoffe hohe IgG4-Spiegel induziert. Die neuesten Forschungsdaten haben eine überraschende IgE-Anti-Rezeptor-Bindungsdomänen-Reaktion nach einer natürlichen Infektion und mehreren SARS-CoV-2-Impfungen gezeigt. Das Vorhandensein von IgG4 und IgE bei COVID-19-Erkrankungen deutet darauf hin, dass das Virus eine „allergieähnliche” Reaktion auslösen kann, um der Immunüberwachung zu entgehen, was zu einer Verlagerung von T-Helfer-1-Zellen (Th1) zu T-Helfer-2-Zellen (Th2) führt, was die Toleranz gegenüber dem Virus fördert und möglicherweise zu einer chronischen Infektion beiträgt. Das Spike-Protein aus Impfstoffen könnte ebenfalls eine solche Reaktion auslösen. Interessanterweise wurden „allergenähnliche” Epitope und IgE-Reaktionen auch für andere Viren wie Influenza, das humane Immundefizienz-Virus (HIV) und das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) berichtet. Die Auswirkungen dieser virusinduzierten Toleranz werden im Hinblick auf Long COVID und die Schutzwirkung von Impfstoffen diskutiert.”

Einer dieser Wissenschaftlicher auf dem Paper ist zufällig DoorlessCarp und deren Ansatz ist in meinem Augen aufgrund der Datenlage vielleicht ein wenig umständlich durchs Knie in den Kopf geschossen. Die Gruppe geht von IgG4 aus und schließt damit auf IgE.

Wenn Du mein Blut zwecks Versuchung willst, kannst Du das gerne haben. Wäre das erste Paper, das vielleicht belegt werden könnte, das Sheddingsymptome in Ungeimpften teilweise eine klassische Allergie auf das Spike-Protein der anderen ist. Auf Inhalationstest werde ich aber definitiv verzichten!

Holgers Analogie mit den Birken auf zwei Beinen, die das ganze Jahr in Blüte stehen, war vielleicht doch nicht so falsch in einigen Fällen.