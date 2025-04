Die Publikation erschien in der Zeitschrift “International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis”

Um einschätzen zu können, wie angesehen eine wissenschaftliche Zeitschrift ist gibt es den Impact Factor. Der Impact Factor ist die Währung der Wissenschaft und je höher desto besser.

Der Impact Factor wird jedoch kritisiert, weil er manipulierbar ist.

Alternativ dazu haben sich anscheinend neue Maßsysteme etabliert.

IPI Value: Ip Indexing - Benefits

SJIF Impact Factor: SJIF Journal Rank - SJIFactor.com

ASI Score: ASI könnte sich auf Journal – ASI India beziehen

Bzw. Listen, wo “predatory Journals” gelistet werden Beall's List – of Potential Predatory Journals and Publishers

Generell haben sich klassische Zeitschriften in der Plandemie diskreditiert mit offensichtlich gefälschten Artikeln. Neue Zeitschriften sprießen und asiatische Zeitschriften gewinnen an Boden, die man in Europa bisher weder kannte noch nutzte.

Ich muss ehrlicherweise eingestehen, dass ich das Journal nicht einschätzen kann. Aber selbst der Nobelpreisträger Luc Montagnier war gezwungen in einem unbekannten indischen Journal zu veröffentlichten.

Der Mainstream verwendet es jedoch gerne gegen unbequeme Autoren, wenn sie in einem unbekannten Journal veröffentlichen und listen diese Artikeln nicht in pubmed.

Andreas Kalcker hat nun einen Übersichtsartikel/Review veröffentlich, der peer reviewed ist. Inwieweit der Westen diesen Artikel akzeptieren wird, weil das Journal im Wertewesten nicht bekannt ist, wird sich zeigen.

Clarifying the science of chlorine dioxide solution (CDS): addressing misinformation and establishing evidence for medical use. (n.d.). https://ijmra.in/v8i3/54.php

Ich publiziere hier den Artikel in Auszügen in deutscher Übersetzung. Wie immer gilt, lest das Original und bildet euch eine eigene Meinung bzw. lest die Fußnoten der Artikel und prüft diese.

ABSTRACT:

Chlordioxidlösung (CDS), eine wässrige Zubereitung von Chlordioxid (ClO₂), wird als Mittel zur Behandlung von Krankheiten wie COVID-19, Krebs, Lyme-Borreliose und Methicillin-resistentem Staphylococcus aureus (MRSA) angepriesen, ist jedoch klinisch nicht ausreichend validiert. In dieser Übersicht werden die chemischen Eigenschaften von ClO₂ bewertet, wobei zwischen gasförmigem ClO₂ (gefährlich beim Einatmen bei >0,1 ppm) und CDS (sicher und wirksam bei <1 mg/L zur Desinfektion und potenziellen Therapie) unterschieden wird. Als selektives Oxidationsmittel weist CDS eine biozide Wirksamkeit auf, ohne Trihalogenmethane zu bilden, im Gegensatz zu Produkten auf der Basis von Natriumchlorit (NaClO₂) wie Miracle Mineral Solution (MMS). Behauptungen über eine schwere Toxizität (z. B. Organversagen) von CDS sind bei therapeutischen Dosen nicht belegt; die LD50 der US-Umweltschutzbehörde (EPA) von 292 mg/kg impliziert eine unpraktische Einnahme von 20 l für eine 70 kg schwere Person. Von Fachleuten begutachtete Studien bestätigen die Wirksamkeit von CDS gegen MRSA und deuten auf ein Potenzial bei Krebs, Borreliose und Virusinfektionen hin, das weiter erforscht werden sollte. Beobachtungsberichte, die zwar nicht von Fachleuten begutachtet wurden, bieten historisch bedeutsame Einblicke, die mit frühen medizinischen Entdeckungen vergleichbar sind. Fehlinformationen, die durch die sozialen Medien verstärkt werden und für die der Missbrauchsfall in Neuquén, Argentinien, im Jahr 2020 ein Beispiel ist, bringen CDS mit toxischen Varianten in Verbindung und führen zu Schäden. Wir plädieren für evidenzbasierte Aufklärung, spezifische Vorschriften und kontrollierte Studien zur Klärung der Sicherheit und des Potenzials von CDS, um Mythen zu zerstreuen, Verwirrung zu verringern und die medizinische Rolle von CDS verantwortungsvoll zu bewerten und gleichzeitig die öffentliche Gesundheit zu schützen.

EINFÜHRUNG

Chlordioxid (ClO₂) ist ein bewährtes Oxidationsmittel, das industriell zur Desinfektion bei der Wasseraufbereitung, Lebensmittelverarbeitung und medizinischen Sterilisation eingesetzt wird. In Wasser gelöst, bildet ClO₂ CDS, eine stabile Lösung mit Konzentrationen von typischerweise unter 0,8 mg/L, die ihre antimikrobielle Wirksamkeit über einen pH-Bereich von 4-10 beibehält. Im Gegensatz zu Chlor (Cl₂) bildet CDS keine krebserregenden Trihalogenmethane oder Chloramine, was es von gasförmigem ClO₂ (giftig beim Einatmen von über 0,1 ppm) und NaClO₂, einem Vorläufer von MMS, unterscheidet, der bei hohen Dosen aufgrund der Bildung von Chlorit-Ionen mit Toxizitätsrisiken verbunden ist. Seit über 80 Jahren ist ClO₂ ein anerkanntes antimikrobielles Mittel, doch seine Anwendung als CDS in der alternativen Medizin hat Kontroversen ausgelöst, vor allem während der COVID-19-Pandemie. Diese Behauptungen, die als “Wundermittel” gegen Krankheiten wie COVID-19, Krebs, Borreliose, MRSA und Autismus angepriesen werden, entziehen sich oft der behördlichen Aufsicht und der wissenschaftlichen Strenge. Die Mainstream-Medien verstärken die Verwirrung noch, indem sie CDS mit Bleichmittel (Natriumhypochlorit, NaClO), einer chemisch unterschiedlichen Substanz, gleichsetzen und so das Misstrauen der Öffentlichkeit fördern. Die Verbreitung in den sozialen Medien, wie die Spitzenwerte bei Google Trends in Mexiko und Peru (2020-2021) zeigen, hat die Überprüfung der Fakten überholt und korreliert mit gemeldeten Schäden, wie dem Fall in Neuquén im Jahr 2020, bei dem der Tod eines Kindes nach dem Verzehr von 750 ml einer ClO₂-Lösung - dem 75-fachen der empfohlenen CDS-Dosis von 10 ml - fälschlicherweise CDS zugeschrieben wurde. Gesundheitsbehörden wie die FDA, die WHO und das CDC haben seit 2009 Warnungen herausgegeben, in denen sie Risiken wie Atemnot und Organschäden anführen, ohne dabei die Dosis zu spezifizieren und die Unterschiede zwischen den ClO₂-Formen zu verwischen. Der LD50-Wert der EPA (292 mg/kg) deutet darauf hin, dass für die Toxizität nicht realisierbare Aufnahmemengen erforderlich sind (z. B. 20.440 mg für eine 70 kg schwere Person), was diese Verallgemeinerungen in Frage stellt. Von Experten begutachtete Belege unterstützen die Wirksamkeit von CDS gegen Krankheitserreger wie MRSA und weisen auf das therapeutische Potenzial bei Krebs Borreliose und Virusinfektionen hin, während Beobachtungsdaten von Plattformen wie dioxitube.com auf einen breiteren Nutzen hindeuten und an historische anekdotische Vorläufer validierter Behandlungen (z. B. Aspirin) erinnern. Dieser Bericht bewertet die wissenschaftliche Grundlage von CDS, analysiert Fehlinformationen und schlägt evidenzbasierte Lösungen vor - Aufklärung, klare gesetzliche Regelungen und Forschung -, um den medizinischen Nutzen von CDS verantwortungsvoll zu bewerten und so das wissenschaftliche Vertrauen wiederherzustellen und die öffentliche Gesundheit zu schützen.

Referenzen

Für mich persönlich am wichtigsten an diesem Übersichtsartikel ist die Literaturliste, die viele zitierfähige Quellen listetet und einem die Möglichkeit geben, den Namen Andreas Kalcker umgehen, um die Diskussion so auf ein sachliches Niveau zu bringen, ohne dem Gegenüber eine Angriffsfläche zu bieten. Vor allem Publikationen, die bei pubmed gelistet sind, eigenen sich dafür und belegen, dass es auch NIH akzeptierte wissenschaftliche Artikel zu CDL/CDS gibt. Wie nicht anders zu erwarten, sind viele der zitierten Publikationen nicht pubmed gelistet. Wenn eine zitierte Publikation bei pubmed gelistet ist, habe ich sie in pubmed Zitierweise eingefügt.

Pubmed gelistete Publikationen eignen sich im Mainstream am besten als sachliche Diskussionsgrundlage. Schwer zu findende Publikation würde ich in Diskussionen eher meiden.

Niemand kann jedoch behaupten, es gäbe keine normale und vom Mainstream als seriös angesehene Forschung zu CDL.

Die komplette Deepl-Übersetzung des Artikels ins Deutsche:

Da KI Übersetzung Fehler machen kann, ist es immer besser das Original zu lesen, wenn möglich.

