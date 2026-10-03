DrBine’s Newsletter

DrBine’s Newsletter

Discussion about this post

User's avatar
HaJo Kremer's avatar
HaJo Kremer
Oct 3

Das ist an sich nichts Neues.

Die WHO hatte Anfang März 2020 die höchst fragwürdige Regel vorgegeben, wonach jeder Todesfall, bei dem zuvor (!) der RT-PCR-Test auf SC2 positiv ausgefallen war (natürlich wurde kein Schwellenwert definiert), als C19-Fall gewertet werden sollte. Ausdrücklich Ausnahme: Unfalltod,.Ausdrücklich miterfasst: Patienten mit Tod wegen Metastasen.

Diese Regel hat alle Todesfallstattistiken natürlich nachhaltig bzw. für Jahre korrumpiert.

Deshalb Bevorzugte ich schon damals die Auswertung aller Sterbefälle. Prof. Homburg hat die auch schon öfters gezeigt. Demnach gab es in Deutschland 2020 keinerlei Übersterblichkeit.

Bei der obigen WHO-Regel war ja auch klar, das "COVID-19-Tote" völliger Unsinn waren und sind.

Auch so kommt direkt zu "Garage in - Garage out",

BTW: Die VE (= 1-RRR; z.B. der phantastische Wert von 95%) bezog sich ja immer auf Studienteilnehmer mit irgendwie positivem RT-PCR-Test auf SC2, Das hatte nie etwas mit Todesfällen zu tun. Das konnte man auch den Blinded-Folow-Up Daten entnehmen, wonach (in der für Pfizer besten Rechnung) 15 auf Verum und 14 auf Placebo starben, Das ist offensichtlich Lichtjahre vn VE 95% entfernt, nämlich im Punktschätzer sogar unter Null!

Reply
Share
2 replies by DrBines verbales Vitriol and others
Werner's avatar
Werner
Oct 3

Top Artikel, danke. Ein Riesen Betrug. Leider ist es beim gegenwärtigen Justiz System fraglich ob der Gerechtigkeit wirklich Erfolg zu Teil wird. Habe da schon hanebüchene Sachen erlebt und wie man an manchen Ärzten sieht sind da bösartige Richter am Werk.

Reply
Share
1 reply by DrBines verbales Vitriol
4 more comments...

No posts

Ready for more?

© 2026 Dr. Sabine Stebel · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture