DrBine’s Newsletter

DrBine’s Newsletter

Discussion about this post

User's avatar
Beweis's avatar
Beweis
6h

Und je höher der aufgebaute Angstlevel, desto tiefer erfolgt die Unterwerfung. Die Taten, an denen die Menschen bereit sind mitzuwirken, werden immer grausamer. Das würden sie sonst gemäß ihres Ich-Ideals nie tun.

Interessant ist der Mechanismus, das eigene Mitwirken weiterhin legitimieren zu wollen, wenn die Angst kollabiert ist und die Führer sich verkrochen haben.

In dieser "Nachkriegsphase" stehen wir jetzt auch bei Corona. Jedes Argument für das zerstörerische Handeln im kollektiven Unterwerfungsmodus ist inzwischen rational widerlegt. Und keiner will von irgendwas gewusst oder verantwortlich mitgemacht haben.

Meiner Ansicht nach geht es gar nicht darum, verziehen zu bekommen, wie es Spahn großspurig anführt - es geht um die Selbsterkenntnis, einem massenpsychologischen Phänomen auf den Leim gegangen zu sein und falsch gehandelt zu haben. Nur dann geht solche Grütze nicht bald wieder von vorne los unter der Fahne von Klima oder sonst was.

Abstand bei Kranken, Staubschutzmasken und gentechnische Massen-Spikung sind aber noch immer unter uns. Sogar Gain-of-function läuft unbeirrt weiter. Eine Aufarbeitung hat bisher überhaupt nicht begonnen.

Reply
Share
1 reply
Stefan Otto's avatar
Stefan Otto
5h

Meiner persönlichen Erfahrung nach ist das, was Kenny Carmody schreibt fast schon zu tief analysiert oder gedeutet.

Meiner Beobachtung nach ging das psychisch sehr viel einfacher: Angst! Angst! Angst! (staatlich und medial induzierte Angst. Siehe Panikpapier des BMI "um die gewünsche Schockwirkung zu erzielen.")

Wer Angst hat, fühlt sich in der Gruppe sicherer. Ohne zu denken. Ganz instinktiv, archaisch. Wenn dann in einer kleinen Untergruppe ein 'Querdenker' drin ist gibt es ein massives Problem. Die übrigen Gruppenmitglieder bekommen noch mehr Angst. Insbesondere Angst davor aus der Gemeinschaft der Folgebereiten ausgeschlossen zu werden - wegen Kontaktschuld.

Sie geraten dann richtig in Panik, verlieren sämtliche moralischen und ethischen Mäßstäbe (Denkfähigkeit ist sowieso schon keine mehr vorhanden) sind gewaltbereit und begehen sogar Straftaten um den 'Querdenker' zu vernichten. Der wiederum kann um sich herum eine kafkaeske, teilweise heimtückische, nicht ungefährliche Clownwelt beobachten.

Das mit dem Vernichten des 'Querdenkers' ging indes gründlich in die Hose. (Ich habe Weihnachten 2021 einen Kollegen auf frischer Tat beim versuchten Diebstahl meiner sämtlichen Kundendaten ertappt).

Heute scholzen sie alle (können sich echt an nichts mehr erinnern) und hätten bzw haben heute echten Grund, Angst zu haben, wegen ihres Dank der Injektionen nun beschädigten Immunsystems und wegen etwaiger anderer gesundheitlicher Folgen. Sie wissen davon nichts. Wollen davon nichts wissen. Naja, lassen wir es dabei. Angst schädigt schließlich auch das Immunsystem. Und die Erkenntnisse des Florian Schilling, des Joachim Gerlach (und anderer) bei dieser Personengruppe zur Anwendung zu bringen, dafür sehe ich derzeit leider noch keine Möglichkeit.

Schwarzer Humor kann aber helfen. Laura Kasner, die Kollegin von Tom Haviland, hat festgestellt, dass bei den gummiartigen White-Clots immer wieder welche dabei sind, die verdächtige Ähnlichkeit aufweisen mit einer bestimmten außerirdischen Spezies, die im Film "Men in Black" vorkommt. Kann das wirklich Zufall sein? Insbesondere die immer noch überzeugten Gespritzten sollten vielleicht mal darüber nachdenken...

Reply
Share
1 more comment...

No posts

Ready for more?

© 2026 DrBine · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture