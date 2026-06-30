Kenny Carmody - Freuds „Gruppenpsychologie und der Anführer“ in Zeiten von COVID
Freud’s Group Psychology & the Leader during COVID
Im Jahr 2020 wurden die Beliebtheitsrankings in Deutschland stark von der COVID-19-Pandemie dominiert. Der damalige Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, die Bundeskanzlerin Angela Merkel und der bayerische Ministerpräsident Markus Söder belegten in Umfragen wie dem ZDF-Politbarometer oder dem ARD-DeutschlandTrend die vorderen Plätze.
Als die prägnantesten „Corona-Hardliner“ des Jahres 2020 in Deutschland galten der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sowie Karl Lauterbach.
Die beliebtesten Politiker des Jahres 2021 waren die scheidende Bundeskanzlerin Angela Merkel, Olaf Scholz, Robert Habeck und Annalena Baerbock.
Im Jahr 2021 bildeten erneut Karl Lauterbach, Angela Merkel, Markus Söder und Winfried Kretschmann den harten Kern des sogenannten „Teams Vorsicht“.
Die Überschneidungen zwischen Beliebtheit und wer die Menschen am meisten mit Maßnahmen gequält hat, sind nicht zufällig.
Warum das so ist, erklärt Kenny Carmody in Freuds „Gruppenpsychologie und der Anführer“ in Zeiten von COVID
Team Drosten, Team Streeck, Team Vorsicht, Team Bhakdi… Die einen hatten das Virus und die “Coronaleugner” als Feindbild, die anderen die Schafe und die Maßnahmen. Jede kleine Minijob Regaleinräumerin im Supermarkt hatte plötzlich die Macht und Autorität sinnlose Maskenvorschriften lautstark durchzusetzen.
Das ist kein neues Phänomen, das kennt man leider bereits aus dunklen, alten Zeiten. Die Psyche des Menschen hat sich seitdem nicht verändert, die Mechanismen sind immer die gleichen. Man braucht keine neuen Theorien, um sich wiederholende Verhaltensmuster zu beschreiben.
Im Jahr 1921 veröffentlichte Freud „Gruppenpsychologie und Ich-Analyse“.
Er versuchte, etwas zu verstehen, das gerade Millionen von Menschen das Leben gekostet hatte: wie sich gewöhnliche Menschen in Anwesenheit einer Menschenmenge und eines Anführers auf eine Weise verhielten, für die sie sich als Einzelpersonen niemals entschieden hätten.
Seine Antwort war ebenso präzise wie beunruhigend.
In einer Gruppe wird das Ich-Ideal – der innere Maßstab, an dem sich der Einzelne misst – durch eine äußere Figur ersetzt: Den Anführer.
Das Gruppenmitglied denkt nicht über die Autorität des Anführers nach. Es spürt sie. Der Anführer nimmt die psychologische Position des idealisierten Elternteils ein, jener allwissenden, allschützenden Figur, die das Gruppenmitglied von der Angst vor individueller Beurteilung befreit.
Die Gruppe hält durch zwei Mechanismen zusammen: die gemeinsame Liebe zum Anführer und den gemeinsamen Hass auf den designierten Feind.
Entfernt man eines von beiden, löst sich die Gruppe auf.
Freud stellte fest, dass das Gruppenmitglied in diesem Zustand in seinem Gefühl der Wichtigkeit nicht geschmälert wird. Es wird vielmehr gestärkt. Es fühlt sich stärker, sicherer, rechtschaffener und handlungsfähiger als es es als Einzelperson wäre.
Da es sein Ich-Ideal an den Anführer abgegeben hat, erlebt es die Autorität des Anführers als seine eigene.
Betrachten Sie die Pandemie einmal aus dieser Perspektive.
Die Führungspersönlichkeit im Bereich der öffentlichen Gesundheit, die Anfang 2020 in den Vordergrund trat, nahm genau diese freudsche Position ein. Sie wirkte autoritär, beruhigend und präsent. Sie strahlte Gewissheit aus, gerade in dem Moment, als Gewissheit am dringendsten gebraucht wurde.
Die Gruppe, die sich um sie herum bildete, entstand nicht durch logisches Denken. Sie entstand durch den von Freud beschriebenen psychologischen Mechanismus: die gemeinsame Projektion des Ich-Ideals auf die Figur des Anführers.
Deshalb empfanden die Gruppenmitglieder jede Infragestellung des Anführers als persönlichen Angriff. Ihr Ich-Ideal war in die Führungspersönlichkeit investiert. Ein Angriff auf die Führungspersönlichkeit war ein Angriff auf die Struktur, die ihre Angst zusammenhielt.
Und deshalb wurde der designierte Feind – die Ungeimpften, der kritische Wissenschaftler, der abweichenden Meinung vertreibende Arzt – mit solcher Intensität wahrgenommen.
Sie bedrohten den Zusammenhalt der Gruppe, indem sie sich aus der gemeinsamen Verortung des Ich-Ideals zurückzogen. Ihre Weigerung, die Führungspersönlichkeit zu idealisieren, war strukturell unerträglich.
Freuds Rezept ist dasselbe, das jeder Tiefenpsychologe anbietet.
Zieh die Projektion zurück. Hol dir das Ich-Ideal zurück.
Nicht mit Verachtung für das, was du in einer beängstigenden Zeit gebraucht hast.
Sondern mit der ehrlichen Erkenntnis, dass der Anführer immer ein Mensch war. Mit Grenzen. Mit Interessen. Mit der Fähigkeit, Fehler zu machen.
Und dass die Sicherheit, die scheinbar aus der Idealisierung herrührte, niemals wirklich vom Anführer kam.
Sie gehörte die ganze Zeit dir.
Carmody, K. (2026, June 22). Freud’s Group Psychology & the Leader during COVID. Kenny Carmody. https://kennycarmody.substack.com/p/freuds-group-psychology-and-the-leader
Und je höher der aufgebaute Angstlevel, desto tiefer erfolgt die Unterwerfung. Die Taten, an denen die Menschen bereit sind mitzuwirken, werden immer grausamer. Das würden sie sonst gemäß ihres Ich-Ideals nie tun.
Interessant ist der Mechanismus, das eigene Mitwirken weiterhin legitimieren zu wollen, wenn die Angst kollabiert ist und die Führer sich verkrochen haben.
In dieser "Nachkriegsphase" stehen wir jetzt auch bei Corona. Jedes Argument für das zerstörerische Handeln im kollektiven Unterwerfungsmodus ist inzwischen rational widerlegt. Und keiner will von irgendwas gewusst oder verantwortlich mitgemacht haben.
Meiner Ansicht nach geht es gar nicht darum, verziehen zu bekommen, wie es Spahn großspurig anführt - es geht um die Selbsterkenntnis, einem massenpsychologischen Phänomen auf den Leim gegangen zu sein und falsch gehandelt zu haben. Nur dann geht solche Grütze nicht bald wieder von vorne los unter der Fahne von Klima oder sonst was.
Abstand bei Kranken, Staubschutzmasken und gentechnische Massen-Spikung sind aber noch immer unter uns. Sogar Gain-of-function läuft unbeirrt weiter. Eine Aufarbeitung hat bisher überhaupt nicht begonnen.
Meiner persönlichen Erfahrung nach ist das, was Kenny Carmody schreibt fast schon zu tief analysiert oder gedeutet.
Meiner Beobachtung nach ging das psychisch sehr viel einfacher: Angst! Angst! Angst! (staatlich und medial induzierte Angst. Siehe Panikpapier des BMI "um die gewünsche Schockwirkung zu erzielen.")
Wer Angst hat, fühlt sich in der Gruppe sicherer. Ohne zu denken. Ganz instinktiv, archaisch. Wenn dann in einer kleinen Untergruppe ein 'Querdenker' drin ist gibt es ein massives Problem. Die übrigen Gruppenmitglieder bekommen noch mehr Angst. Insbesondere Angst davor aus der Gemeinschaft der Folgebereiten ausgeschlossen zu werden - wegen Kontaktschuld.
Sie geraten dann richtig in Panik, verlieren sämtliche moralischen und ethischen Mäßstäbe (Denkfähigkeit ist sowieso schon keine mehr vorhanden) sind gewaltbereit und begehen sogar Straftaten um den 'Querdenker' zu vernichten. Der wiederum kann um sich herum eine kafkaeske, teilweise heimtückische, nicht ungefährliche Clownwelt beobachten.
Das mit dem Vernichten des 'Querdenkers' ging indes gründlich in die Hose. (Ich habe Weihnachten 2021 einen Kollegen auf frischer Tat beim versuchten Diebstahl meiner sämtlichen Kundendaten ertappt).
Heute scholzen sie alle (können sich echt an nichts mehr erinnern) und hätten bzw haben heute echten Grund, Angst zu haben, wegen ihres Dank der Injektionen nun beschädigten Immunsystems und wegen etwaiger anderer gesundheitlicher Folgen. Sie wissen davon nichts. Wollen davon nichts wissen. Naja, lassen wir es dabei. Angst schädigt schließlich auch das Immunsystem. Und die Erkenntnisse des Florian Schilling, des Joachim Gerlach (und anderer) bei dieser Personengruppe zur Anwendung zu bringen, dafür sehe ich derzeit leider noch keine Möglichkeit.
Schwarzer Humor kann aber helfen. Laura Kasner, die Kollegin von Tom Haviland, hat festgestellt, dass bei den gummiartigen White-Clots immer wieder welche dabei sind, die verdächtige Ähnlichkeit aufweisen mit einer bestimmten außerirdischen Spezies, die im Film "Men in Black" vorkommt. Kann das wirklich Zufall sein? Insbesondere die immer noch überzeugten Gespritzten sollten vielleicht mal darüber nachdenken...