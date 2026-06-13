Das ist der zweite Text von Kenny Carmody, den ich ins Deutsche übersetze. Kenny ist sehr produktiv, er veröffentlicht teilweise mehrere Texte am Tag. Ich übersetze die Texte, die mich persönlich sehr ansprechen bzw. die auch für Deutschland eine Relevanz haben, über die man nachdenken sollte und die im Diskurs zu kurz kommen.

In diesem Text geht es um Kosten für die Gesellschaft, die Gemeinschaft, die Familien, die man weltweit vermeidet zu berechnen. Es geht darum, wie die COVID-Jahre die Wirtschaft auf eine Art verändert haben, vor allem auf dem Lokalen Niveau, dass das möglicherweise nicht mehr rückgängig zu machen ist. Die Situation in USA war eine etwas anderes als in Deutschland. Hier wurde vieles erst einmal über staatliche Hilfen und Kurzarbeitergelder abgefedert. Da diese Hilfen nun zurückgezahlt werden müssen, ist Deutschland gerade in der Pleitephase, die Kenny Carmody in seinem Text beschreibt. Vielleicht spricht mit der Text daher stärker an.

In Deutschland kommt noch eine seit Jahren andauernde Rezession durch CO2 BS-Steuern hinzu, weil unsere Politiker beim Thema Fotosynthese in der 11. Klasse geschlafen haben. Dazu der Wahn der Politiker, dass die Russen angeblich unsere Feinde währen, die aber so nett sind mit dem Angriff zu warten, bis wir entsprechend aufgerüstet haben, dass die Munition nicht nur für zwei Tage reicht und unsere Brücken nicht direkt unter einem Panzer zusammenbrechen. Auch in Deutschland veröden die Innenstädte.

Der original Text auf Englisch

Die Zahlen, die nicht zu bestreiten sind

Die wirtschaftlichen Verwüstungen der COVID-Zeit sind auf Makroebene unbestritten.

Das weltweite BIP schrumpfte 2020 um etwa 3,5 Prozent – der stärkste wirtschaftliche Einbruch in Friedenszeiten seit der Weltwirtschaftskrise. Innerhalb weniger Wochen gingen Millionen von Arbeitsplätzen verloren. Über Jahrzehnte aufgebaute Lieferketten wurden unterbrochen. Die informelle Wirtschaft, die Straßenverkäufer, der Bargeldhandel, die Kleinstunternehmen, die Hunderte Millionen Menschen in den Entwicklungsländern ernähren, wurden ohne staatliche Unterstützung und ohne Medienberichterstattung einfach ausgelöscht.

Allein in den Vereinigten Staaten schlossen während der Pandemie etwa 200.000 kleine Unternehmen endgültig. Das waren keine abstrakten Zahlen. Es waren Familienrestaurants, die seit dreißig Jahren dieselbe Nachbarschaft versorgten. Unabhängige Buchhandlungen. Lokale Fitnessstudios.

Die Tante-Emma-Läden und die Handwerksbetriebe und die kleinen Manufakturen, die drei Mitarbeiter beschäftigten und frühere Rezessionen überstanden hatten, aber die erzwungene Schließung nicht überleben konnten.

Unterdessen stieg Amazons Umsatz im Jahr 2020 um 38 Prozent. Walmart. Target. Die großen Logistikunternehmen. Die Technologieplattformen. Die Pharmahersteller. Jedes Unternehmen, das in der Lage war, von der Ausschaltung kleinerer Wettbewerber und von der massiven Verlagerung menschlicher Aktivitäten in digitale und Lieferkanäle zu profitieren, verzeichnete außerordentliche Gewinne. Dies ist in den Gewinnberichten dokumentiert.

Die Lockdowns betrafen nicht alle Unternehmen gleichermaßen. Sie wirkten sich auf eine Weise auf sie aus, die genau ihrer Größe entsprach: Kleine Unternehmen schlossen, große Unternehmen florierten, und die regulatorischen Entscheidungen, die zu diesen Ergebnissen führten, wurden von Regierungen getroffen, deren Beamte durch Investitionen und institutionelle Verbindungen finanzielle Beziehungen zu den Unternehmen unterhielten, die davon profitierten.

COVID war, wie ich schon oft gesagt habe, in der Tat ein Compliance-Test für einen wirtschaftlichen Neustart.

Die Kosten der Geschädigten, die niemand berechnet

Die wirtschaftlichen Kosten der durch Impfstoffe geschädigten Menschen und der Millionen Toten werden nirgendwo offiziell berechnet.

Das muss geschehen.

Millionen sind gestorben, und die Geschädigten bleiben zurück. Es handelt sich um eine Bevölkerungsgruppe, die sich in vielen Fällen auf dem produktiven Höhepunkt ihres Arbeitslebens befand: Berufstätige in der Mitte ihrer Karriere, Handwerker, Beschäftigte im Gesundheitswesen, Unternehmer, die nun arbeitsunfähig sind, oft ihr Zuhause nicht verlassen können und laufende medizinische Kosten verursachen, die ihre aufgebrauchten Ersparnisse und unzureichende Invaliditätssysteme nicht decken können.

Die Berechnung umfasst den Verlust des Lebensverdienstes von Hunderttausenden von Menschen. Sie umfasst die Pflegebelastung, die auf Familien übertragen wird, die ihr wirtschaftliches Leben um ein Familienmitglied herum neu ordnen müssen, das nicht mehr selbstständig leben kann. Sie umfasst die Kosten für soziale Unterstützung, die auf Systeme entfallen, die nicht dafür ausgelegt waren, dieses Ausmaß an komplexen, chronischen, mehrere Organsysteme betreffenden Erkrankungen aufzufangen.

Sie umfasst die Folgekosten für Kinder, die mit einem kranken Elternteil aufwachsen. Für Unternehmen, die nie gegründet wurden. Für Innovationen, die nie hervorgebracht wurden. Für das angesammelte Humankapital, das in diesen Körpern steckte, bevor die Impfungen sie schädigten, und das nun weitgehend unzugänglich ist.

Keine Regierung hat diese Berechnung in Auftrag gegeben.

Was an sich schon ein Indikator dafür ist, wie ernst diese Regierungen ihre Verantwortung gegenüber den Menschen nehmen, denen sie Schaden zugefügt haben.

Spazieren Sie durch die Innenstadt fast jeder mittelgroßen Stadt in der westlichen Welt.

Was Sie vorfinden, ist der sichtbare Beleg dessen, was getan wurde.

Die leeren Ladenfronten. Die „Zu vermieten“-Schilder an Räumlichkeiten, in denen einst Geschäfte untergebracht waren, die seit Generationen der Gemeinschaft dienten. Die Restaurants, die nicht wiedereröffnet wurden.

Die unabhängigen Einzelhändler, die – sofern sie überhaupt ersetzt wurden – durch Ketten ersetzt wurden, die selbst zunehmend zu kämpfen haben.

Dies ist keine natürliche Entwicklung der Wirtschaft.

Es ist das Ergebnis einer Reihe spezifischer politischer Entscheidungen, erzwungener Schließungen, der Ungleichbehandlung von großen und kleinen Unternehmen, der Unterdrückung von Bargeldtransaktionen und der Beschleunigung der digitalen Abhängigkeit, die die Wirtschaftslandschaft so umgestaltet haben, dass zentralisierte, technologieabhängige und von Skaleneffekten profitierende Unternehmen auf Kosten des Lokalen, des Unabhängigen und des Menschengerechten begünstigt werden.

Die psychologischen Kosten dieser Aushöhlung sind real und werden unterschätzt.

Die Innenstadt ist nicht nur eine Wirtschaftszone. Sie ist der physische Ausdruck von Gemeinschaft. Der Ort, an dem Menschen sich außerhalb von Zuhause und Arbeitsplatz begegnen. Wo die lokale Wirtschaft lokale Identität schafft. Wo der besondere Charakter eines Ortes, sein Essen, sein Handwerk, seine gebündelte menschliche Energie sichtbar und zugänglich gemacht wird.

Wenn das wegfällt, geht mehr als nur wirtschaftliche Aktivität verloren.

Das soziale Gefüge, das die COVID-Politik zerrissen hat, war zu einem wesentlichen Teil genau aus diesen Begegnungen gewoben: dem lokalen Laden, dem unabhängigen Café, der Nachbarschaftseinrichtung, die schon lange genug da war, um Teil des Verständnisses der Menschen von ihrem Wohnort zu sein.

Dieses Gefüge wächst nicht automatisch nach.

Die COVID-Zeit führte zum größten Vermögensumschlag nach oben in der modernen Geschichte.

In den Vereinigten Staaten stieg das Vermögen der Milliardäre zwischen März 2020 und Oktober 2021 um etwa 70 Prozent. Weltweit war das Muster einheitlich. Die Menschen, die bereits vor der Pandemie wohlhabend waren, gingen dramatisch reicher aus ihr hervor. Die Menschen, die wirtschaftlich am Rande standen, wurden weiter in die Prekarität gedrängt oder ganz aus der Wirtschaftstätigkeit verdrängt.

Dieser Transfer geschah nicht trotz der politischen Entscheidungen. Er geschah wegen ihnen.

Die Entscheidungen darüber, welche Unternehmen systemrelevant waren und welche nicht. Die Entscheidungen darüber, wie die Hilfsgelder strukturiert waren und wer darauf zugreifen konnte. Die Entscheidungen über die digitale Infrastruktur, über die Kontaktverfolgung, über Impfpässe und die zu ihrer Umsetzung erforderlichen Plattformen – jede Entscheidung schuf Gewinner und Verlierer, und die Gewinner waren durchweg die Großen, die Vernetzten und die bereits Mächtigen.

Ob dies nun eine koordinierte Absicht war oder das sich herausbildende Ergebnis eines Systems, in dem Politik von Menschen gemacht wird, die finanzielle Beziehungen zu den von der Politik betroffenen Einrichtungen haben – das Ergebnis ist dasselbe.

Die wirtschaftliche Architektur der westlichen Welt wurde während COVID auf eine Weise umgestaltet, die erst in Generationen vollständig verstanden werden wird und die durch keinen normalen politischen Prozess rückgängig gemacht werden kann.

Wenn irgendeine Regierung es ernst meinen würde, das von ihr zerstörte Vertrauen wiederherzustellen – was ich nicht erwarte, aber was die Ehrlichkeit erfordert, zu artikulieren –, wäre die Abrechnung außerordentlich.

Entschädigung für jedes Kleinunternehmen, das durch eine staatliche Anordnung zur Schließung gezwungen wurde. Entschädigung für jede durch Impfstoffe geschädigte Person, berechnet nicht nur auf der Grundlage der medizinischen Kosten, sondern auch des entgangenen Einkommens, der unterbrochenen Karriere und des vollen wirtschaftlichen Werts des unterbrochenen Lebens. Öffentliche Aufarbeitung der finanziellen Interessenkonflikte, die die politischen Entscheidungen geprägt haben. Untersuchung der stattgefundenen Vermögensübertragungen und der regulatorischen Entscheidungen, die diese ermöglichten.

Die wirtschaftlichen, psychologischen und biologischen Kosten dessen, was der Menschheit während COVID angetan wurde, sind in ihrem vollen Ausmaß wahrhaft unkalkulierbar.

Nicht, weil sich die Zahlen nicht annähern lassen – das können sie, und Forscher arbeiten daran –, sondern weil die menschlichen Kosten hinter den Zahlen wirtschaftlich nicht vollständig erfassbar sind.

Das Familienunternehmen, das nicht an die nächste Generation weitergegeben wurde. Die Karriere, die nicht aufgebaut wurde. Die Gemeinschaft, die nicht erhalten blieb. Der Verletzte, der nicht mehr das leisten kann, wozu er fähig war.

Das sind keine Posten in einer Bilanz.

Das sind Leben.