Im Anglistikstudium war meine Vertiefung im Bereich Linguistik Neurolinguistik, also wie das Hirn Sprache verarbeitet. Das Hirn ist ein 7-10 Bit System ist (wir können und nur 7-10 unzusammenhängende Dinge, Zahlen, Buchstaben) merken. Will man das 7-10 Bit System austricksen, muss man Zusammenhänge erzeugen, das nennt sich “Chunking“-Prinzip. Chunking bedeutet Informationen zu gruppieren. Die Zahlenfolge 1-9-4-5 besetzt vier Plätze. Die Jahreszahl 1945 besetzt als historisches Ereignis nur noch einen einzigen Platz. 24121929 besetzt als Zahl 8 Speicherplätze, Weihnachten 1929 nur einen Speicherplatz.

Eine andere Möglichkeit des Chunkings sind Geschichten, Bilder, die einem das Erinnern ermöglichen. Man kann Chunking auch als zippen beschreiben.

Einige Arbeitsroutinen laufen im Hirn über Skipte oder Arbeitsroutinen, die einige Aktionen automatisieren, das kennt man vom Auto fahren. Am Anfang muss man noch über das Schalten und die Hebel nachdenken, irgendwann funktioniert das automatisch und man weiß teilweise gar nicht, wie man gefahren ist, steht aber daheim vor dem Haus.

Das Automatisierungssystem der Sprache nennt sich im Englischen Predictionair. Ich habe Anglistik studiert, ich weiß nicht, wie das im Deutschen heißt oder auf der Ebene der deutschen Sprache funktioniert.

Während man liest oder zuhört, wartet Ihr Gehirn nicht passiv auf jedes einzelne Wort. Anhand des Kontexts rufen wir Begriffe, Laute und grammatikalische Strukturen bereits im Voraus ab, um vorauszusehen, was als Nächstes kommt.

Im Englischen gibt es die Möglichkeit fühlbar zu machen, wie das Predictionair funktioniert und zwar mit einem Garden-Path-Satz. Das funktioniert aber nur auf Englisch, weil Englisch einen fixen Satzbau hat. Ein Garden-Path-Satz ist ein grammatikalisch korrekter Satz, der so beginnt, dass er den Leser zu einer falschen Interpretation verleitet. Da wir Sprache Wort für Wort verarbeiten, führt eine anfängliche Mehrdeutigkeit unser Gehirn auf den „falschen Weg“ und zwingt uns dazu, den Satz noch einmal zu lesen, sobald die eigentliche Bedeutung deutlich wird.

The old man the boat.

The horse raced past the barn fell.

The complex houses married and single soldiers.

Framing nutzt Manipulation durch Subbedeutungen von Worten. Da Konnotationen (Subbedeutungen) unbewusst verarbeitet werden ohne darüber nachzudenken, kann man diese nutzen, um Druck auszuüben.

Es macht einen Unterschied, ob man rechtzeitig, frühzeitig oder zeitnah etwas erledigt. Den sprachlich subtilsten Druck übt “rechtzeitig” aus. Durch die Wahl der Worte kann man subtil manipulieren. ABER nur bei Muttersprachlern, die ihre Muttersprache automatisch verarbeiten im Gegensatz zu einer Fremdsprache.

Dieses linguistische Druck ausüben führt dazu, dass entweder das schnelle oder langsame Denken getriggert wird. Dazu gibt es ein ganzes Buch von Daniel Kahneman mit dem Titel: “Schnelles Denken, langsames Denken”

Ein Kritiker ist etwas anderes als ein Leugner. Beim Leugner schwingen andere Subbedeutungen mit als beim neutralen Wort des Kritikers.

Das Thema Wortverdrehungen, die Umkehr von Wortbedeutungen (gerne auch satanische Umkehr genannt) und unklare Definitionen war eine Weile ein verbreitetes Thema in Kanälen, die sich mit der Sprache der Mächtigen und Eliten befassten. Die Coronazeit hat viele für die Nuancen der deutschen Sprache, die eine sehr präzise Sprache ist, empfänglicher gemacht, und dazu geführt, sich mit Linguistik näher zu befassen.

Ich sage nur Gewaltentrennung und Gewaltenteilung. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. In Deutschland teilt man sich die Gewalten juristisch, sie sind nicht getrennt.

Ein entsprechender Kanal dazu wäre https://t.me/auf_getischt von Nancy Mandody, wenn man sich mehr mit den Details der Deutschen Sprache befassen will.

Diese subtile Manipulation funktioniert aber nur bei Muttersprachlern, denn Menschen, bei denen die zur Manipulation eingesetzte Sprache nicht die Muttersprache ist, müssen über die neuen, ungewohnten Sprachkonstrukte und Sprachmuster nachdenken und sie bewusst dekodieren. Damit ist der Framing effekt auch dekodiert.

Diese Manipulation funktioniert auch nicht bei Menschen, die auf exakte Sprache bestehen, Bedeutungen und Definitionen von Worten kennen und beachten, also Sprachpedanten.

Darum geht es in Kenny Carmodys Artikel “Die Sprache derjenigen, die widerstanden haben”

Er nutzt auch George Orwells 1984 als Beispiel in welchem die Sprache immer mehr reduziert wird, denn man kann nur Ausdrücken, wozu man Worte hat. Eine nicht ganz so extreme Variante wie, man kann nur lesen, wenn man das Schriftzeichen kennt.

Das Ganze gibt es aber auch als wissenschaftliche Paper, die erklären, wie genau das gemacht wurde. Die gezielte Manipulation während der Plandemie war in der Wissenschaft nie ein Geheimnis. Man brüstete sich damit. Hier nur eine kleine Auswahl.

James EK, Bokemper SE, Gerber AS, Omer SB, Huber GA. Persuasive messaging to increase COVID-19 vaccine uptake intentions. Vaccine. 2021 Dec 3;39(49):7158-7165. doi: 10.1016/j.vaccine.2021.10.039. Epub 2021 Oct 22. PMID: 34774363; PMCID: PMC8531257. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34774363/

Kaufman J, Steffens MS, Hoq M, King C, Marques MD, Mao K, Bullivant B, Danchin M. Effect of persuasive messaging about COVID-19 vaccines for 5- to 11-year-old children on parent intention to vaccinate. J Paediatr Child Health. 2023 Apr;59(4):686-693. doi: 10.1111/jpc.16374. Epub 2023 Feb 18. PMID: 36807943. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36807943/

Steffens MS, Bullivant B, Kaufman J, King C, Danchin M, Hoq M, Marques MD. Testing persuasive messages about booster doses of COVID-19 vaccines on intention to vaccinate in Australian adults: A randomised controlled trial. PLoS One. 2023 Jun 2;18(6):e0286799. doi: 10.1371/journal.pone.0286799. PMID: 37267399; PMCID: PMC10237633. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37267399/

Ashworth M, Thunström L, Cherry TL, Newbold SC, Finnoff DC. Emphasize personal health benefits to boost COVID-19 vaccination rates. Proc Natl Acad Sci U S A. 2021 Aug 10;118(32):e2108225118. doi: 10.1073/pnas.2108225118. PMID: 34315824; PMCID: PMC8364198. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34315824/

Jensen UT, Ayers S, Koskan AM. Video-based messages to reduce COVID-19 vaccine hesitancy and nudge vaccination intentions. PLoS One. 2022 Apr 6;17(4):e0265736. doi: 10.1371/journal.pone.0265736. PMID: 35385505; PMCID: PMC8985948. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35385505/

Zhu P, Tatar O, Griffin-Mathieu G, Perez S, Haward B, Zimet G, Tunis M, Dubé È, Rosberger Z. The Efficacy of a Brief, Altruism-Eliciting Video Intervention in Enhancing COVID-19 Vaccination Intentions Among a Population-Based Sample of Younger Adults: Randomized Controlled Trial. JMIR Public Health Surveill. 2022 May 30;8(5):e37328. doi: 10.2196/37328. PMID: 35544437; PMCID: PMC9153910. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35544437/

Ein sehr bekanntes Buch zum Thema Framing ist von Elisabeth Wehling: “Politisches Framing”

Kenny vermittelt dieses Wissen aber durch emotionalere Texte als ich. Während ich der Typ linguistische Herleitung über wissenschaftliche Texte bin, schreibt er auf eine Weise, die einen das Kernproblem intuitiv erfassen lässt. Kenny Texte werden automatischer verarbeitet, meine Texte müssen aktiv verstanden und überdacht werden.

Anders als ich, mit meinem in diesem Fall nur als Einleitung gedachten kurzen wissenschaftlichen Abriss, bringt es Kenny Carmody für den Normalsterblichen auf den Punkt, den poetische Sprache wird anders dekodiert als Fakten. Poetische arbeitet, wie politisches Framing, auf einer emotionalen, assoziativen Ebene. Er macht somit das Gleiche wie die Politiker mit ihrem Framing, nur auf einer anderen Ebene.

Wenn wir poetische Sprache, Metaphern oder politisches Framing verarbeiten, springt das Gehirn von der “Datenkompression” (den oben genannten 7-10 Chunks) in ein globales, assoziatives Netzwerk. Nackte Daten aktivieren primär die klassischen Sprachzentren (Broca- und Wernicke-Areal). Das Gehirn arbeitet rein analytisch, decodiert Syntax und Semantik und legt die Information im Arbeitsgedächtnis ab. Metaphern und emotionale Sprache aktivieren das gesamte Gehirn.

Politisches Framing und Poesie nutzen das neuronale Prinzip: "Neurons that fire together, wire together" (Hebb’sche Lernregel). Bilder und Emotionen docken direkt an das Langzeit- und Erfahrungsgedächtnis an. Das Gehirn muss keine unzusammenhängenden Einheiten zählen, sondern erlebt ein einziges, komplexes Gefühlskonstrukt. Das spart kognitive Energie im Arbeitsgedächtnis.

Daher funktionieren meine Texte und Kenny Carmodys Texte sehr unterschiedlich.

Nachdem ich nun die Wissenschaft erklärt habe, lasst den Effekt auf auch wirken, wie das Hirn die gleichen Fakten, die ich gerade wissenschaftlich mit Fußnoten erklärt habe auf unterschiedliche Art und Weise verarbeitet.

Die Sprache derjenigen, die widerstanden haben

George Orwell argumentierte, dass die Verfälschung der Sprache der Verfälschung des Denkens vorausgeht.

Die Widerständler haben das verstanden. Nicht immer explizit. Aber in ihrer Praxis.

Das beständigste Merkmal der Menschen, die während der gesamten Pandemie ihr unabhängiges Urteilsvermögen bewahrten, war ihr Umgang mit Sprache. Genauer gesagt: ihre Weigerung, das institutionelle Vokabular pauschal zu übernehmen.

Das ist folgenreicher, als es klingt.

Sprache ist kein neutraler Träger vorgefertigter Gedanken. Sie prägt das Denken. Wer den Begriff „Impfkritiker“ übernimmt, hat auf sprachlicher Ebene bereits den Rahmen akzeptiert, der seine Haltung als psychologisches Defizit und nicht als wohlüberlegtes Urteil darstellt. Wer den Begriff „Fehlinformation“ so verwendet, wie ihn die institutionellen Kommunikatoren einsetzen, hat akzeptiert, dass die Grenze zwischen wahr und falsch von der Autorität, die den Begriff verwendet, korrekt gezogen wird.

Die Widerständler verwendeten andere Wörter. Keine reflexartig oppositionellen Wörter. Präzise Wörter.

Ich habe Fragen zum Studiendesign, anstatt die Darstellung zu akzeptieren, dass das Hinterfragen gleichbedeutend mit Zögern ist.

Die Beweislage hierzu ist umstritten, anstatt zu akzeptieren, dass die Beweislage feststeht.

Ich stimme diesem Verfahren nicht zu, anstatt der institutionellen Umdeutung, dass die Verweigerung der Einhaltung eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit darstellt.

Die sprachliche Präzision war keine Pedanterie. Sie war psychologischer Schutz.

Denn in dem Moment, in dem man das institutionelle Vokabular übernimmt, hat man den institutionellen Rahmen akzeptiert. Und der institutionelle Rahmen bestimmt, welche Fragen denkbar sind, welche Positionen artikulierbar sind und welche Schlussfolgerungen möglich sind.

Orwell demonstrierte dies mit seinem Konzept der Neusprache: die bewusste Reduzierung des Wortschatzes als Mechanismus der Gedankenkontrolle. Man kann keinen Gedanken denken, für den man keine Worte hat.

Die Widerstandskämpfer behielten ihre Worte.

Die praktische Konsequenz liegt auf der Hand.

Achte auf das Vokabular, das dir vorgesetzt wird. Achte darauf, wenn neue Begriffe eingeführt werden, die eingebettete Annahmen enthalten, wenn ein Wort, das neutral klingt, ideologische Arbeit leistet. Achte darauf, wenn das verfügbare Vokabular für eine Position, die du vertrittst, das Vokabular der Pathologie oder der Verantwortungslosigkeit ist.

Dann finde deine eigenen Worte.

Präzise Worte.

Solche, die beschreiben, was du tatsächlich siehst, tatsächlich denkst und tatsächlich glaubst, in einer Sprache, die dir gehört und nicht dem System, das von dir verlangt, seine Version der Wahrheit zu sprechen.

Deine Sprache ist dein Denken.

Bewahre sie entsprechend.