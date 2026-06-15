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Stefan Otto
2h

Danke für den interessanten Beitrag. Inhaltsreich und gut verständlich.

Sprache bietet viele Möglichkeiten, - ich denke da zum Beispiel an diese wunderbaren Aussagen von Klabauterbach, wenn er so schönfärberisch von den Vollimmunisierten gesprochen hat. Zu köstlich. Echt vollimmunisiert... Diskutiere nicht mit Vollimmunisierten, es ist völlig nutzlos.

In der geschriebenen Sprache benutze ich seit kurzem gerne einige neue Formen wie, Unseredemokratie, Diewissenschaft oder Dieexperten.

Subtil ist das natürlich nicht, aber aussagekräftig. Weil bei dieser neuen korrekten (also der Realität entsprechenden) Schreibweise demokratie dann halt klein geschrieben ebenso wie wissenschaft - um von den unsäglichen experten mal ganz zu schweigen.

Die entsprechende Schreibweise besagt einfach ziemlich viel. ;-)

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