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Werner
3h

All das Gelaber von Merkel, Helge Braun, Spahn, Lauterbach, Wieler , Schaade und all den anderen Versagern im April 2020 und später (RKI Übertragungsweg von SarsCov2 sei unbekannt- O-Ton RKI, man müsse auch im Sommer testen, warten bis der rettende Impfstoff kommt Masken, lockdowns etc.) wird durch eine saubere wissenschaftlich Übersichts Arbeit vom März 2020 konterkariert :

https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev-virology-012420-022445

Bereits damals war klar: es handelt sich um ein saisonales Virus, die Übertragung erfolgt über Aerosole in geschlossenen räumen, rel.Luftfeuchten zwischen 40% und 70 % verhindern eine Übertragung, darunter und darüber kommt es zu Übertragungen.

D a m i t und der bereits im April/Mai 2020 - Ioannidis aber auch Hendrik Streek mit einer besonderen Kohorte- eigentlich feststehenden L e t a l i t ä t s r a t e von SarsCov2 mit 0,21 bis 0,36 % (die auch Fauci in seinem Tagebuch mit 0,2-0,3 % erwähnt) - sollten sich alle sog. Experten und von Immunologie total unbeleckten Kollegen in Grund und Boden schämen, bzw. mit (analog den Werner Comics) Katzendreck beworfen werden und aus ihren Posten entfernt werden.

Mir waren alle die in der o.g. Arbeit benannten Tatsachen bereits Ende März 2020 klar und die "Kollegen" in einem Ärzteforum von damals wunderten sich stark, waren aber zu dämlich die Zusammenhänge zu verstehen, nämlich daß ab April kaum mehr Infektionsfälle auftreten würden (außer falsch Positiven, die man durch Aufblähung der PCR Tests herbeitestete).

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1 reply by DrBines verbales Vitriol
Eckhard Umann's avatar
Eckhard Umann
10h

Deutschland hat aus der Gauck-Behörde eben seine Schlüsse gezogen: keine Protokolle... Wie ist dies in den anderen Ländern gewesen?

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