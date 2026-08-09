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Werner
11m

Äußerst interessante und gut belegter Artikel. Danke für diese enorme Mühe. Eine kleine

Anmerkung: Spatzen pfiffen es ja von den Dächern daß SarsCo2 bereits im September (so um den 12.9. rum) aus dem Labor der bat Lady in Wuhan (von den USA und westlichen GOF Verbrechern unterstützt) entfleuchte, bzw. freigesetzt wurde. Zumindest wurde die Datenbank für das SarsCov2 GOF Virus damals um ebendieses "gesäubert". Die time line sollte also im September 2019 beginnen , wo ja die Firma Mode(m)rna auch via Fauci Patente bereits eine Art modmRNA "Impfstoff" dagegen vorbereitet hatte.

Im Oktober 2019 gab es in Wuhan die Militärfestspiele, wo einige Teilnehmer über Covid artige

Erkrankungen berichteten:

https://www.insidethegames.biz/articles/world-military-games-illness-covid-19

Selbst die KI plappert aus:

" Der WHO-China-Bericht sagt:

174 Fälle mit Symptombeginn im Jahr 2019 wurden in Wuhan im Meldesystem gefunden.

Frühester Symptombeginn: 8. Dezember 2019.

51 dieser Fälle hatten einen Bezug zum Huanan-Markt, 113 keinen, bei 6 war der Zusammenhang unklar.

Die Untersuchung suchte außerdem rückwirkend in Wuhan nach Fieber-, ILI-, akuten Atemwegs- und ungeklärten Pneumoniefällen und berichtete, dabei seien keine weiteren verdächtigen COVID-19-Fälle gefunden worden."

Wenn selbst die WHO sowas (m.E. frisierte Zahlen) einräumt, und die WHO vertuscht viel, ebenso wie China und die USA, ist wohl davon auszugehen, daß das GOFä Virus ab Sept.2019 und verstärkt ab Okt. (Grippe+Corona Zeit) bereits in China kursierte.

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1 reply by DrBines verbales Vitriol
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