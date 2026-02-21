Der Tweet von Nicholas Hulscher ist leider ein wenig reißerisch und braucht ein wenig Kontext.

Die Menschen vergessen schnell und das, was Hulscher nun publiziert hat ist nicht so wirklich neu, wenn man es in den bekannten historischen Kontext setzt. Neu ist nur, dass man die Daten jetzt ausgewertet hat.

Bevor ich mich daher dem Hulscher Artikel widme, möchte ich daher den historischen Kontext zum Pfizer Freiluftlabor Israel auffrischen.

Alber Bourla - Moonshot

Pfizer hat kein Geheimnis daraus gemacht, das Israel als Freilandlabor diente. Man kann es explizit in Albert Bourlas Buch “Moonshot” in Kapitel 10 A Beacon of Hope / Ein Leuchtturm der Hoffnung nachlesen.

„Wir würden Dosen im Rahmen der zuvor ausgehandelten Liefervereinbarung für den Impfstoff bereitstellen, und im Gegenzug würde sich Israel verpflichten, sehr schnell zu handeln und die realen Wirksamkeitsdaten zu veröffentlichen. [...] In etwas mehr als einer Woche unterzeichneten wir eine Vereinbarung zur Forschungszusammenarbeit mit dem Gesundheitsministerium und bildeten einen Lenkungsausschuss mit Epidemiologen aus Israel, Pfizer und der Harvard University.“ (S. 150)

Die Verträge sind online verfügbar.

Dumm nur, dass Israel 82% der Nebenwirkungen nicht nachgegangen ist, wegen technischer Störungen. In etwa eine zum PEI vergleichbare Situation. Sicherlich nur Zufall.

„Im Jahr 2021 erhielt das Gesundheitsministerium rund 345.200 Berichte über Nebenwirkungen des Coronavirus-Impfstoffs, die von Krankenhäusern und Gesundheitsorganisationen übermittelt wurden, so das Rechnungsprüfungsamt, aber nur 18 Prozent der Berichte wurden in der Datenbank des Ministeriums korrekt erfasst. Die übrigen 82 % der Meldungen gingen aufgrund von technischen Fehlern und Systemstörungen verloren.

Das Gesundheitsministerium hat es außerdem versäumt, weitere 33.000 von der Öffentlichkeit eingereichte Berichte über Nebenwirkungen zu bearbeiten, da es nur begrenzt in der Lage war, anonym eingereichte Berichte zu analysieren. Hinzu kommt, dass die Abteilung für Epidemiologie des Ministeriums wegen Personalmangels nicht in der Lage war, Meldungen zu prüfen und zu untersuchen, die identifizierende Details enthielten.“

Es gab wöchentliche Sitzungen mit den israelischen Wissenschaftlern (S. 157) und als man in Israel eine nachlassende Immunität beobachtet, gibt Pfizer eine entsprechende Pressemeldung raus.

„Wie aus den vom israelischen Gesundheitsministerium veröffentlichten Daten aus der Praxis hervorgeht, hat die Wirksamkeit des Impfstoffs bei der Verhinderung von Infektionen und symptomatischen Erkrankungen sechs Monate nach der Impfung abgenommen, obwohl die Wirksamkeit bei der Verhinderung schwerer Erkrankungen weiterhin hoch ist.“

Ugur Sahin - Projekt Lightspeed / Einmal mit Profis arbeiten

Auch Ugur Sahin widmet sich der Situation in Israel in seinem Buch “Projekt Lightspeed” in Kapitel 10, welche ich in meinem Buch “Einmal mit Profis arbeiten” schon 2023 analysiert habe. Die Daten sind somit von Ende 2023 Anfang 2024, danach habe ich das Thema nicht weiter verfolgt. Einige der Links funktionieren daher möglicherweis nicht mehr.

„Zwei Monate später, am 11. März, nahmen Daten des Gesundheitsministeriums in Israel – das erste Land, das einen Großteil der Bevölkerung ausschließlich mit dem BioNTech-Impfstoff geimpft hat – weiteres Gewicht von den Schultern. Es zeigte sich, dass die Impfung in der Praxis noch beeindruckender war als in den klinischen Studien und zur Abwendung schwerer beziehungsweise tödlich verlaufender Erkrankungen eine 97-prozentige Wirksamkeit erreichte.“ (S. 317)

Irgendwie liegt man meist gut damit, wenn man genau das Gegenteil von dem annimmt, was Ugur Sahin behauptet. Das mit Israel ist leider auch nicht richtig. Leider vor allem für die armen Israelis, die für Pfizer/BioNTech als großes Labor herhalten mussten.

„Ehemaliger medizinischer Offizier der IDF und Direktor der Primärversorgung bei Meuhedet, Israels drittgrößter Krankenkasse mit landesweit einer Million Kunden, fordert den sofortigen Stopp der COVID-19-mRNA-Impfstoffe:

‚Es häufen sich die Berichte über pathologische Befunde nach Corona-Impfungen ... In den großen und kleinen Blutgefäßen des Herzens, des Gehirns, der Gesundheit und anderer Organe, in denen das Spike-Protein aus dem Impfstoff vorkommt, wurden verheerende Entzündungen festgestellt. Der Zusammenhang mit der Impfung ist eine erwiesene Tatsache.‘“

Dennis Rancourt hat sich die israelische Datenlagen auch einmal genauer angeschaut, sieht nicht anders aus als im Rest der Welt, also schlecht für die Geschlumpften.

„Children’s Health Defense“ hat dann auch zusammen mit Project Veritas noch einmal Daten herausgeklagt, die zeigen, dass man das Myocarditisproblem vonseiten Pfizers in Israel unter den Teppich gekehrt hat.

Die Verträge zwischen Pfizer und Israel sind bei Report24 hinterlegt. Man war so frei, die Verträge noch vor der bedingten Zulassung bereits am 1. Dezember 2020 zu unterschreiben und unter Dach und Fach zu bringen. Um das zu verschleiern, behauptete man erst einmal, man hätte das unterzeichnete Dokument verlegt.

Besonders pikant ist, dass das Confidentiality Agreement anscheinend schon am 12. Juli 2020 vom israelischen Gesundheitsministerium unterzeichnet wurde. Drei Monate bevor die Phase-III-Studie überhaupt begann. Da scheint man ja in Israel richtig hart um die Plörre verhandelt zu haben. Ein weiteres Dokument, das zum Vertragskomplex gehört (Principles Document), wurde am 13. November 2020 unterzeichnet. Dieses Dokument ist noch geheim.

Ehden Biber sieht die Timeline anders. Er war der Meinung, dass ALLE 110 Staaten, nicht nur Israel, zu diesem Zeitpunkt bereits Verträge unterzeichnet haben. DAS wäre eine ganz andere Hausnummer an Betrug an der Bevölkerung dieses Planeten. Mittlerweile hat er die Timeline aber revidiert.

„Netanjahu entschied sich, auf den Impfstoff von Pfizer zu setzen, um das COVID-Problem zu lösen, was ihm zusätzlich erhebliche politische Vorteile einbrachte.“

Das klingt mir sehr ähnlich zu dem, was Matt Hancock in UK abgezogen hat, um von Brexit-Problemen abzulenken.

Der Vertrag mit Israel hat noch einige, ethisch fragwürdige, Implikationen, die man beim Brownstone Institute nachlesen kann. Wissenschaftlich sauberes Arbeiten ist wahrlich anders.

„Offizielle Studie aus Israel zeigt rapiden Anstieg der Sterblichkeit ab 30 Tagen nach Impfung“ klingt mir jetzt nicht unbedingt nach Tote verhindern, Sterblichkeit verringern oder nach:

„Es zeigte sich, dass die Impfung in der Praxis noch beeindruckender war als in den klinischen Studien und zur Abwendung schwerer beziehungsweise tödlich verlaufender Erkrankungen eine 97-prozentige Wirksamkeit erreichte.“

Gut, beeindruckend ist der Sterblichkeitsanstieg nach 30 Tagen schon und auch die Ausrede, zu der man griff, um diese Daten zu verklären: „‚Healthy Vaccinee‘-Effekt zurück: Wer wisse, dass er in wenigen Tagen sterben wird, lasse sich eben nicht impfen.“

Ansonsten sieht man das Übliche, was man an Daten schon kennt. Anstieg der Sterblichkeit nach vier Monaten, kardiovaskuläre Probleme bei 12- bis 29-Jährigen, also so gesehen nichts Neues aus dem Pfizer-Freiluftlabor Israel.

Hier Auszüge aus der Chronologie, wie „super“ es im Impflabor Israel letztendlich lief:

1. April 2021: Israel: Mortalität unter Geimpften über 65 steigt neuerlich an

15. Juli 2021: Corona Delta-Variante in Israel – hauptsächlich Geimpfte betroffen

Seite 325: „Seit Uğur und Özlem ihren Freunden erklärt hatten, sie sollten von den Varianten nicht beunruhigt sein, waren nun mehr Daten verfügbar. Was schwere Covid-19-Fälle und den Schutz vor Krankenhausaufenthalten anging, zeigten im Juli veröffentlichte Statistiken aus Israel, dass BNT162b2 immer noch sehr wirksam war.“ – Das Zitat sieht in der historischen Chronologie, so in den Kontext gestellt, irgendwie ziemlich alt aus.

9. August 2021: Israel: Infektionen von Geimpften auch nach dritter Dosis

„Der wahrscheinlichste Grund, glaubten Uğur und Özlem, sei, dass die Menge der Antikörper bei Geimpften zurückgegangen war, seit diese ihre zweite Impfung erhalten hatten.“ (Seite 325)

Ich würde sagen: Man wusste doch ohnehin von Anfang an, dass die Antikörper nach einer “Impfung” mit dem Produkt hergestellt nach Verfahren 1 SEHR SCHNELL nachlassen. Obwohl man das wusste hat man es bewusst verschleiert. Das zu „erraten“, war nun wirklich nicht schwer! Nach einer “Impfung” mit einem Produkt hergestellt nach Verfahren 2 war das Problem eher der IgG4-Shift oder Immunerschöpfung. Das ist hier aber nicht das Thema. Hier soll es um die mittlerweile vergessene Chronologie des Pfizer Freilichtlabors Israel gehen.

Dosis Nummer drei hat es nämlich aber auch nicht wirklich gebracht.

15. August 2021: Alarmierende Zahlen aus Israel: Infarkte und Herzstillstände bei jüngeren Geimpften explodieren

26. August 2021: Studie aus Israel: 13-fach höheres Risiko von COVID-Erkrankung für Geimpfte gegenüber Immunen nach Infektion

16. September 2021: Holocaust in Israel: Durchgesickerter Anruf mit Pfizer-Wissenschaftler gibt zu, dass Israelis Laborratten für gefälschte „Covid“-Spritzen sind

28. September 2021: Impfung alle sechs Monate: Endloses Impf-Abo ist in Israel beschlossene Sache

„Um einen breiten Impfschutz aufrechtzuerhalten, sei eventuell ein halbes Jahr nach den ersten beiden eine dritte Dosis BNT162b2 nötig, erklärte Uğur Reportern. Und wie bei der Grippe würde man danach wahrscheinlich alle ein bis zwei Jahre Auffrischungsimpfungen brauchen.“ (Seite 326)

DAS steht aber auch in den australischen FOIA-Daten und auch das hatten wir bereits durchexerziert. Man wusste das von Anfang an! Das war alles von vornherein als Abosystem geplant – mit bis zu neun Spritzen für jeden EU-Bürger. Das ist kein Bug, das ist ein Feature, wenn man jedes Jahr sichere Einnahmen mit je zwei Spritzen pro Mensch auf diesem Planeten generieren kann. Fest planbare Umsätze, mit denen die Investoren sicher rechnen können. Das stabilisiert die Aktienwerte. Eine lebenslange Immunität mit nur einer Spritze würde das Geschäft genauso nachhaltig ruinieren wie eine Heilung. Daher hält man Patienten lieber chronisch krank, als sie als Kunde zu verlieren. So zynisch das klingen mag, mein damaliger Regionalleiter bei Novartis meinte, am besten fürs Geschäft wären chronisch Kranke, die aber lange leben und sich jedes Quartal nur ihr Rezept abholen und so dem Arzt keine Zeit stehlen. Medikamente für ohnehin bald tödliche Krankheiten (wie Herzinsuffizienz, da war ich im Außendienst unterwegs) wären schlecht, weil einem die Kunden teils schneller wegsterben, als man neue rekrutieren kann, um die Umsätze stabil zu halten. Fand ich nicht lustig, ich habe widersprochen. Vielleicht mit ein Grund für meine bald darauf erfolgte Kündigung.

„‹Das›, sagt Uğur, der damit eine Redewendung ins Spiel brachte, die ein Gemeinplatz werden sollte, sobald die Impfeuphorie der Realität gewichen war, ‹könnte die neue Normalität sein.›“ (S. 326)

7. Oktober 2021: Studien bestätigen, dass die Immunität gegen den Pfizer-Impfstoff nach 2 Monaten nachlässt, während der Pharmariese die FDA-Zulassung für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren anstrebt

30. September 2021: Nosokomialer Ausbruch, verursacht durch die SARS-CoV-2 Delta-Variante in einer hoch geimpften Bevölkerung, Israel, Juli 2021

27. Oktober 2021: Israels Covid-Impfstoff-Wirksamkeitsdaten GEFÄLSCHT: Eine Gruppe israelischer Wissenschaftler meldet „ernste Bedenken“ an und warnt die FDA vor Covid-„Impfstoffen“

12. November 2021: Mehr als 10.000 COVID-19-Booster-Durchbrüche – Grund zur Sorge?

17. November 2021: Studie in Israel zeigt geringere Wirksamkeit der Booster-Shots als erwartet

19. November 2021: Die epidemiologische Bedeutung der COVID-19-geimpften Bevölkerung nimmt zu

25. Dezember 2021: Israel: Covid-Impfgeschädigte erheben ihre Stimme

27. Dezember 2021: Israel Bericht: 3. Dosis wirkt nach einem Monat nur mehr zu 25 Prozent

27. Dezember 2021: Immer weniger Geimpfte in Israel – immer mehr lehnen Gentechnik-Booster ab

28. Januar 2022: Zahl der Einweisungen in die Intensivstation in Israel geht nach der vierten Injektion durch die Decke und beweist, dass alle drakonischen Maßnahmen völlig wertlos sind

18. Februar 2022: Daten aus Israel: Viele Omikron-Ansteckungen trotz Vierfach-Impfung

9. März 2022: Israel: Mehr als 66 % leiden jetzt unter unerwünschten Impfstoffnebenwirkungen, viele davon sind schwerwiegend

17. März 2022: Neue Studie aus Israel: Vierte Impfung für junge Erwachsene wohl nur von geringem Nutzen

29. April 2022: Erhöhte Anzahl kardiovaskulärer Notfälle bei der Bevölkerung unter 40 Jahren in Israel während der Einführung des Impfstoffs und der dritten COVID-19-Welle

10. Mai 2022: EXKLUSIV: MIT Studie: Herzstillstände unter jungen Menschen nehmen in Israel nach Impfung um über 25 % zu ,

31. Mai 2022: Neue Studie aus Israel: Natürliche Immunität ist Impfung überlegen

19. Juni 2022: Daten aus Israel zeigen Wirkungslosigkeit der mRNA-Impfstoffe

6. Juli 2022: Israel: Geimpfte 3 bis 5 mal wahrscheinlicher mit Covid-Diagnose als Ungeimpfte

8. Juli 2022: Riesen-Studie in Israel ergibt: Weder Perikarditis noch Myokarditis nach CoV-Infektion

21. Juni 2022: Die Covid-19-Impfung BNT162b2 beeinträchtigt vorübergehend die Spermakonzentration und die Gesamtmotilitätszahl bei Samenspendern

30. August 2022: Israel veröffentlicht Sterblichkeitszahlen und die sehen nicht gut aus

16. September 2022: Die Leiterin des externen CDC-Ausschusses für Impfstoffsicherheit will die vom israelischen Gesundheitsministerium erhobenen Sicherheitsdaten nicht sehen und ruft die Polizei

20. September 2022: Unerwünschte Wirkungen des Pfizer-Impfstoffs vom israelischen Gesundheitsministerium vertuscht

24. Dezember 2022: Israel: Todesrate bei Neugeborenen verdreifacht sich nach Impfkampagnen

9. Januar 2023: „Israel Tape Leak“ – Beweise für Mitwisserschaft und Vertuschung durch die Regierung

23. Januar 2023 Ehemaliger Leiter des biologischen Instituts des israelischen Verteidigungsministeriums und Impfstoffentwickler spricht sich gegen COVID-19-mRNA-Impfstoffe aus

29. Januar 2024 Riesenstudie aus Estland zeigt: Natürliche Immunität wirksamer als Covid-19-Impfungen

Das Internet vergisst nicht (nur manchmal, wenn es von mächtigen Konzernen, wie Pfizer, bereinigt wird).

Warnung der Israelischen Gesundheitsbehörde

Laut TKP, warnte die Israelische Gesundheitsbehörde die EMA am 28. Februar 2021 intern über das erhöhte Myokarditisrisiko bei Jugendlichen nach BNT161B2 Injektion.

Diese Warnung wurde aber wohl nicht weitergegeben oder nicht öffentlich gemacht. Sie hatte jedenfalls keinerlei Konsequenzen.

Die Auswertung der unausgewerteten Daten

Nicholas Hulschers Artikel, in welchem das Team der McCullough Foundation die Arbeit der Israelischen Gesundheitsbehörden nachgeholt hat, beschließt zumindest das Kapitel der Myokarditisdaten für Jugendliche. Wie viele unausgewertete Daten sonst noch in den israelischen Datenbanken verschimmeln, die offensichtlich auch Pfizer nicht wirklich interessieren, kann ich nicht sagen.

Es stellt sich schon die Frage, warum diese Daten nicht ausgewertet wurden und ob diese Daten Pfizer vorliegen.

Die Daten wurden wohl mittels IFG/FOIA erhalten.

Die Daten wurden ausgewertet und peer reviewed veröffentlicht.

Ophir, Y., Shir-Raz, Y., Shuldman, D., Hulscher, N., & McCullough, P. (2026). Cardiovascular safety signals in Israeli adolescents following COVID-19 Vaccination: Evidence from an unprocessed FOIA dataset. International Journal of Cardiovascular Research & Innovation, 3(4), 1–5. https://doi.org/10.61577/ijcri.2025.1000016 https://www.reseaprojournals.com/journals/cardiovascular-research/archive/cardiovascular-safety-signals-in-israeli-adolescents-following-covid-19-vaccination-evidence-from-an-unprocessed-foia-dataset

Yaakov Ophir hat sich zur Publikation auf Twitter geäußert:

Ein großer anonymisierter Datensatz mit 294.877 Meldungen über leichte und schwere unerwünschte Ereignisse (z. B. Krampfanfälle, Guillain-Barré-Syndrom), die von medizinischem Personal zwischen Dezember 2020 und Dezember 2024 dokumentiert wurden, wurde auf dem Open Science Framework öffentlich zugänglich gemacht. Unter Verwendung einer bewusst konservativen Analysestrategie wurden 277 einzigartige kardiovaskuläre Ereignisse bei minderjährigen Impflingen identifiziert, darunter akute kardiovaskuläre Verletzungen, Myokarditis und Perikarditis. Die Ereignisse verteilten sich weitgehend gleichmäßig auf beide Geschlechter (145 Mädchen) und Zeiträume (133 nach der ersten Dosis, 84 innerhalb von 21 Tagen nach der zweiten Dosis und 60 mehr als 21 Tage nach der zweiten Dosis). Bemerkenswert ist, dass 271 dieser Fälle (98 %) bei Jugendlichen im Alter von 12 bis 16 Jahren innerhalb eines engen Zeitfensters von sechs Wochen auftraten, was zeitlich mit der Ausweitung der Impfberechtigung auf diese Altersgruppe zusammenfiel.

Neu ist, dass Jungen und Mädchen zu gleichen Anteil betroffen sind, obwohl der Focus bisher immer auf den Jungen lag.

Selbst unter sehr konservativen Annahmen entsprechen die Ergebnisse einem geschätzten Mindestrisiko von etwa einem kardiovaskulären Ereignis pro 939 geimpften Jugendlichen – eine Größenordnung, die in starkem Kontrast zu den erwarteten Hintergrundraten sowie dem später in der Literatur hervorgehobenen allgemeinen Risikoprofil steht (das impfstoffassoziierte kardiale Ereignisse weitgehend als selten, überwiegend bei Männern auftretend und auf einen engen Zeitraum nach der zweiten Dosis beschränkt darstellte).

Bei der Häufigkeit dieser Nebenwirkung ist mal somit laut dem Verband Forschender Arzneimittelhersteller bei “gelegentlich” nicht bei “sehr selten” oder “selten”.

Und das sind nur die gemeldete und diagnostizierten Fälle.

Wieder einmal haben unabhängige Forscher auf eigene Kosten die Arbeit gemacht, welche Aufgabe der Gesundheitsbehörde gewesen wäre. In Israel läuft es also genau wie in Deutschland nur hat Israel die Daten herausgegeben anders als das PEI.