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Eckhard Umann
8h

sein Selbstbewusstsein und die sprachlichen Strukturen erwachsen ja aus einer (mehreren?) Quellen. Daher seine politische Überlebensfähigkeit in Richtung Kronprinz... Der Erfinder der Testung wackelt ja am Rand des Abgrunds, der Realiseur steht lächelnd ausreichend weg von der Kante, wie das?

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