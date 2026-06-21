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John Pearse
6h

"Wie kann man so viel Dummtüch und Geständnisse auf so wenigen Seiten schreiben? Das bisher schlimmste Kapitel"

Das erschreckende an diesem Buch ist dass sich die Impf-Voodo-Verbrecher offensichtlich nicht der geringsten Schuld bewusst sind - oder in ihrem Irrsinn komplett leugnen. Anders ist es vermutlich nicht auszuhalten am Tod und Leiden von -zig und hunderttausenden wenn nicht sogar Millionen von Menschen (15% der Geninziierten?) in Deutschland Schuld zu sein. Und zwar direkt, von wegen Mitschuld. Der Zyklon-B-Lieferant hat nur seinen Auftrag erfüllt. Da sie Mitglieger eines sehr großen Clubs sind wird man sich das gegenseitig bestätigen.

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1 reply by DrBines verbales Vitriol
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