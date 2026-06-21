Aber schon Ende Juni, knappe drei Monate später, war im Grunde jeder, der wollte, geimpft. […] (S. 215)

Und diejenigen die nicht wollten wurden entsprechend der Vorgehensweise eines Grifts unter Druck gesetzt, wie ich bereits hier ausgeführt habe.

Immerhin schafften wir schon kurze Zeit nach meinem Besuch im Impfzentrum, am 28. April 2021, zum ersten Mal mehr als eine Million Impfungen an einem Tag. Das war damals auch im weltweiten Vergleich eine Höchstleistung. Ab diesem Zeitpunkt hielt unsere Impfkampagne das erhöhte Tempo. Später gelang es an manchen Tagen sogar, mehr als 1,5 Millionen Impfungen in Deutschland durchzuführen. Es gibt nur wenige Länder wie China, Indien, die USA oder Brasilien, die ähnlich hohe Impfzahlen an einem Tag geschafft haben. (S. 215)

So viele juristisch korrekte Aufklärungsgespräche. Wie soll das denn gehen? Das klingt mir eher nach Massenabfertigung im Akkord.

BioNTech und Pfizer hatten aus technischen Gründen bis Ende 2020 nur fünfzig Millionen Dosen für die ganze Welt vorproduzieren können. (S. 216)

Diese 50 Millionen vorproduzierten Dosen sind wohl möglicherweise auch der Grund für die falsche Dosierung.

Und Obwohl man wusste, dass 30µg nicht besser sind als 20µg und nur mehr Nebenwirkungen machen, hat man sich wohl einvernehmlich auf 30µg geeinigt basierend auf den Dosierungsstudien von BNT162B1.

Bei den Dosierungsstudien von BNT162B1 hatte sich gezeigt, dass 30µg höher (nutzlose) Antikörpertiter brachte. Nutzlos, weil IgG kein Maß für Immunität ist.

Bei BNT162B2, das letztendlich zum Einsatz kam, sah es anders aus: 20µg waren nach 52 Tagen eindeutig besser als 30µg. Die Datenerhebung wurde aber erst am 24 August 2020 beendet.

In alten Menschen wurde die 30µg Dosierung nicht getestet, nur die 20 µg Dosierung. Dennoch wurden den älteren Menschen letztendlich 30µg verabreicht.

BioNTechs Begründung war nicht sonderlich wissenschaftlich, zumal die Begründung den eingereichten Daten direkt widerspricht.

Wenn man aber zu produzieren beginnt, bevor die Daten da sind, was man dann euphemistisch Teleskopierung nennt, kommt eine 1/3 zu hohe Dosis zustande.

Wann exakt mit der Produktion der eigentlichen kommerziellen Chargen begonnen wurde, konnte ich nicht herausfinden. Wo BioNTech ohne das Marburg Werk hätte produzieren sollen, ist mir auch nicht klar. Vielleicht Idar-Oberstein, vielleicht in Mainz in kleineren Maßstab. Pfizer beschriebt ziemlich genau, wie sie Hallen errichtet und Geräte zum Mischen in Reihe geschaltet haben, nur ist Pfizer für Deutschland und diese Geschichte unerheblich, weil Deutschland das Original BioNTech Produkt bekommen hat. Wer diese Chargen produziert hat oder wie diese Chargen produziert wurden, ist leider unklar.

Zu berücksichtigen ist auch, dass wir, anders als die drei genannten Länder, keine Notzulassung für die Impfstoffe erließen. Unser Verfahren einer ordentlichen Zulassung hat zwar drei bis vier Wochen länger gedauert. Aber das zusätzlich gewonnene Vertrauen war uns wichtig. Wer will, dass sich möglichst viele Menschen impfen lassen, sollte nicht mit einer Notzulassung starten. Das war unser Gedanke. (S. 216)

Es war eine bedingte Zulassung (conditional marketing authorization, CMA) und keine Vollzulassung oder ordentliche Zulassung wie hier suggeriert wird.

Eine bedingte Marktzulassung (englisch: Conditional Marketing Authorisation, kurz CMA) ist ein beschleunigtes Zulassungsverfahren der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) für Medikamente oder Impfstoffe in gesundheitlichen Notsituationen.

Sie erlaubt es, ein Arzneimittel auf den Markt zu bringen, noch bevor alle klinischen Langzeitdaten vorliegen. Dies ist nur zulässig, wenn der Nutzen der sofortigen Verfügbarkeit das Risiko unvollständiger Daten überwiegt.

Der unterschied zwischen CMA und ordentlicher Zulassung / regulären Zulassung wurde mir von der google KI als Tabelle zusammengestellt.

Die google KI war so nett, mir die Unterschiede zwischen einer regulären Zulassung und einer bedingten Zulassung tabellarisch zusammenzustellen

Nur die Produkthaftung hat man sich im Vertrag dem US PREP ACT angeglichen.

Das Produkt ist also mitnichten, wie Herr Spahn behauptet, ein ordentlich zugelassenes Produkt gewesen. An dieser Stelle verbreitet Herr Spahn eine nachweisliche Falschbehauptung.

Nach einer relativ kurzen Zeit der Knappheit würde es vor allem darum gehen, die Impfbereitschaft zu erhöhen und Bedenken gegenüber der schnell entwickelten und auf einer neuen Technologie basierenden Impfung auszuräumen. (S. 216)

Über Zwangsmaßnahmen und sozialen Druck?

Warum musste die Impfbereitschaft erhöht werden, bei einem Produkt, von dem Jens Spahn von Anfang an wusste, dass es keine sterile Immunität erzeugt und somit auch nicht vor Übertragung schützt. Um die Geimpften vor dem Virus, vor dem sie angeblich geschützt waren, durch die Impfung der Ungeimpften zu schützen?

Wir ließen im ersten Teil der Informations- und Aufklärungskampagne unter dem Motto #Ärmelhoch Vertreterinnen und Vertreter der ersten Priorisierungsgruppen zu Wort kommen, darunter Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegekräfte. (S. 216)

Die Bundesregierung verpflichtete gezielt bekannte Persönlichkeiten wie die Schauspieler Uschi Glas und Wolfgang Bahro, Moderator Günther Jauch sowie Ex-Torwart Sepp Maier, um als Gesichter der Kampagne Vertrauen aufzubauen. Laut Angaben der Bundesregierung erhielten diese Personen für ihren Aufwand teils übliche Aufwandsentschädigungen. Dass es sich um Schauspieler oder Fernsehpersönlichkeiten handelte, war kein Geheimnis, sondern der Zweck der Prominenten-Werbung („Impfluencer“). . Einige der prominenten Gesichter wie Uschi Glas oder Günter Jauch waren zum Zeitpunkt des Fototermins oder des Videodrehs im Frühjahr 2021 jedoch (noch) nicht geimpft.

Die Impfbereitschaft stieg im weiteren Verlauf des Jahres 2021 deutlich an. Wo immer es ging, habe ich für das Impfen geworben. Unsere analogen wie digitalen Kampagnen haben große Reichweiten erzielt. (S. 216)

So kann man es euphemistisch auch umschreiben.

Der gezielte politische und regulatorische Druck der Bundesregierung auf Ungeimpfte begann im Mai 2021 und steigerte sich bis zum Dezember 2021 stufenweise zu einem weitreichenden Ausschluss aus dem öffentlichen Leben. Das hat die Impfbereitschaft einiger Menschen sicherlich “freiwillig” erhöht.

Phase 1: Die Privilegien-Umkehr (Mai 2021): Anstatt Geimpfte einzuschränken, wurden sie von den bestehenden Lockdown-Regeln (wie nächtlichen Ausgangssperren und Kontaktbeschränkungen) sowie der Testpflicht befreit.

Phase 2: Einführung von 3G und das Ende der Gratis-Tests (August 2021): Am 10. August 2021 beschlossen Bund und Länder auf der Ministerpräsidentenkonferenz eine offizielle Strategieänderung, um die Impfquote gezielt zu erhöhen.

G-Regel ab 23. August: Der Zugang zu Innenräumen (Kinos, Gastronomie, Krankenhäuser, Fitnessstudios) wurde für Ungeimpfte flächendeckend an einen negativen Test gekoppelt.

Abschaffung der kostenlosen Bürgertests zum 11. Oktober: Die Bundesregierung stellte die Übernahme der Kosten für die Corona-Schnelltests ein. Ungeimpfte mussten ab diesem Zeitpunkt ihre Tests für die gesellschaftliche Teilhabe selbst bezahlen.

Streichung der Entschädigung bei Quarantäne: Wer als Ungeimpfter wegen eines Corona-Falls oder einer Einreise in Quarantäne musste, verlor ab Herbst den gesetzlichen Anspruch auf staatlichen Verdienstausfall.

Phase 3: Der „Lockdown für Ungeimpfte“ via 2G und 3G am Arbeitsplatz (November 2021): Mit der Änderung des Infektionsschutzgesetzes Mitte November 2021 verschärfte die Politik die Gangart massiv.

3G am Arbeitsplatz und in Bus und Bahn: Wer nicht geimpft oder genesen war, musste ab dem 24. November 2021 täglich vor dem Betreten des Arbeitsplatzes oder der Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs einen tagesaktuellen Test vorlegen.

Einführung der 2G-Regel: In fast allen Bundesländern wurde die 2G-Regel (Zutritt nur für Geimpfte und Genesene) im Freizeitbereich zum Standard. Ungeimpfte wurden komplett aus Restaurants, Bars, Kinos, Fitnessstudios und Veranstaltungen verbannt – ein „Freitesten“ war dort rechtlich nicht mehr möglich.

Phase 4: Bundesweiter 2G-Einzelhandelsausschluss und Impfpflicht-Debatte (Dezember 2021): Am 2. Dezember 2021 beschlossen die scheidende Kanzlerin Angela Merkel und ihr Nachfolger Olaf Scholz den schärfsten Maßnahmenkatalog.

2G im Einzelhandel: Ungeimpfte durften bundesweit nur noch Geschäfte des täglichen Bedarfs (Supermärkte, Drogerien, Apotheken) betreten. Der restliche Einzelhandel (Bekleidungsgeschäfte, Baumärkte, Buchläden) wurde für sie gesperrt.

Kontaktverbote: Private Treffen, an denen mindestens ein Ungeimpfter teilnahm, wurden streng beschränkt (auf den eigenen Haushalt plus höchstens zwei Personen eines weiteren Haushalts).

Einrichtungsorientierte Impfpflicht: Am 10. Dezember 2021 beschloss der Bundestag eine gesetzliche Impfpflicht für alle Beschäftigten im Gesundheits- und Pflegebereich. Wer den Nachweis bis März 2022 nicht erbrachte, riskierte Betretungs- und Tätigkeitsverbote.

Gleichzeitig leitete die Bundesregierung eine Debatte über eine allgemeine Impfpflicht ab 18 Jahren ein, die letztlich im April 2022 im Bundestag scheiterte.

In dreistündigen digitalen Townhall-Debatten beantwortete ich mit unterschiedlichen Expertinnen und Experten regelmäßig am Samstagnachmittag die Fragen und Sorgen der Bürgerinnen und Bürger. Hunderttausende schauten via YouTube, Facebook und Co. zu. TV Nachrichtensender schalteten sich teilweise für die ganzen drei Stunden live drauf – so groß war das Interesse an Informationen. (S. 217)

Der Experte(TM) für LNP-Technologie Jens Spahn, der im Gegensatz zum Hersteller wusste, wie das Produkt funktioniert, schon klar.

Die komplette Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PL6W8NUmiDIpzFdjG89wR5o3ChlrK_mqzu

Als die Impfkampagne später stockte, war das Potenzial der Impfwilligen offenbar weitgehend ausgereizt. Das lag nicht an einem Informationsdefzit, sondern an einer Vertrauensbarriere. Dieser Mangel an Vertrauen galt und gilt nur vordergründig dem Impfstoff. Er gilt vielmehr den staatlichen Institutionen, traditionellen Medien und der Wissenschaft allgemein. (S. 217)

Zu diesem Zitat ließen sich ganze Bücher schrieben, worin dieser Mangel an Vertrauen begründet war. Eines habe ich sogar bereits geschrieben. Das Sicherheitsdatenblatt wäre ein anderer Aspekt. Eigentlich ist mein Substack voller Gründe, warum man weder Wissenschaft, noch Institutionen und schon gar nicht dieser Technologie trauen darf. Trust the Science(TM) verfängt nicht bei jedem.

Dieser Vertrauensmangel in einer kleinen, aber wachsenden Minderheit ist etwas, das mir über die Frage des Impfens hinaus grundsätzliche Sorgen bereitet. Denn ohne ein Minimum an gegenseitigem Grundvertrauen ist ein Gespräch kaum möglich. (S. 217)

Wie gesprächswillig die Verursacher sind, sieht man immer wieder in den Enquette Sitzungen. Komplett unwillig die eigenen Fakten, wie RKI-Files, DIVI, SOEP Studie,… zur Kenntnis zu nehmen und die Daten zu akzeptieren, die sie selbst erhoben haben.

Kenny Carmody hat dazu möglicherweise eine Erklärung aus der klassischen Psychologie. Dieser kurze Text von beschreibt, warum es in der Bundestagsenquete keine Aufarbeitung gibt und auch keine Aufarbeitung geben wird, solange die Experten(TM) nicht komplett, forciert, von außen, gegen ihren Willen, demontiert wurden.

“Jung über psychologische Inflation und die Autorität von Experten

Jung bezeichnete die Inflation als einen der gefährlichsten psychologischen Zustände überhaupt.

Nicht die wirtschaftliche Inflation. Die psychologische Inflation.

Den Zustand, in dem sich das Ego – das gewöhnliche, begrenzte, eingeschränkte menschliche Selbst – mit etwas identifiziert, das weit größer ist als es selbst. Einem Archetyp. Einer Institution. Einer historischen Rolle. Einem kosmischen Zweck.

Der von Inflation erfasste Mensch empfindet sich nicht als überheblich. Er empfindet sich als endlich seiner Bedeutung angemessen.

Das ist es, was Inflation so gefährlich und von innen heraus so unsichtbar macht.

Beobachten Sie, wie sie während der Pandemie wirkt.

Der Gesundheitsbeamte, der seine Karriere in bürokratischer Anonymität verbracht hatte, fand sich plötzlich im Zentrum der weltweiten Aufmerksamkeit wieder, prägte das Verhalten von Hunderten Millionen Menschen, wurde von Regierungen konsultiert, von Zeitungen zitiert und trat jeden Abend im Fernsehen auf.

Das Ego bleibt unter diesen Bedingungen nicht gleich groß.

Es dehnt sich aus, um den ihm gegebenen Raum auszufüllen.

Und das aufgeblasene Ego fragt nicht, ob es diese Entscheidungen treffen sollte. Es fragt nur, wie es die Position aufrechterhalten kann, aus der die Entscheidungen hervorgehen.

Deshalb waren die Experten, die am unsichersten hätten sein müssen, durchweg am sichersten. Deshalb verteidigten die Beamten, die ihre Positionen am ehesten hätten aktualisieren müssen, diese am aggressivsten. Deshalb wurde das Eingestehen von Fehlern – die wissenschaftlich grundlegendste aller Reaktionen auf neue Erkenntnisse – so außerordentlich selten.

Das Eingestehen von Fehlern würde eine Deflation erfordern. Und das aufgeblasene Ego erlebt Deflation als Vernichtung.

Jung machte deutlich, dass sich eine Aufblähung auf zwei Arten auflöst. Bewusst, durch das freiwillige Aufgeben der Identifikation, die Bereitschaft, wieder gewöhnlich zu sein. Oder katastrophal, durch ein äußeres Ereignis, das die Identifikation ohne Mitwirkung der Person durchbricht.

Die katastrophale Deflation ist immer schädlicher. Nicht nur für den Einzelnen, sondern für alle, die ihre Sicherheit auf die Autorität gestützt hatten, die der Einzelne für sich beanspruchte.

Die Menschen, die am meisten vertraut haben, sind diejenigen, die am meisten verletzt werden, wenn die Aufblähung zusammenbricht.

Dies ist kein Argument gegen Fachwissen. Fachwissen ist real und notwendig.

Es ist ein Argument gegen den Moment, in dem Fachwissen zur Identität wird, in dem Qualifikationen zu kosmischer Autorität werden und in dem der gewöhnliche Mensch hinter der Rolle so vollständig verschwindet, dass niemand, nicht einmal der Experte selbst, ihn mehr finden kann.

Der Experte, der aufrichtig bescheiden bleibt, ist der einzige, dem man vertrauen kann.

Und echte Bescheidenheit ist keine Show. Es ist die Bereitschaft, unter allen Konsequenzen zu sagen: Ich habe mich geirrt.”

Jens Spahns Ego müsste für einen Dialog erst einmal wieder auf das Maß seiner eigentlichen Expertise schrumpfen, und das ist aktuell nicht absehbar.

Ich wäre vor der Pandemie nicht auf die Idee gekommen, dass sich eine so große Zahl von Menschen in Deutschland in einer solchen Krisenlage nicht impfen lassen würde – trotz eines verfügbaren sicheren Impfstoffs. (S. 217)

Das lag vielleicht daran, dass der Impfstoff nicht sicher war? Das steht sogar in der Fachinformation:

“Nach der Impfung mit Comirnaty besteht ein erhöhtes Risiko für Myokarditis und Perikarditis. Diese Erkrankungen können sich innerhalb weniger Tage nach der Impfung entwickeln und traten hauptsächlich innerhalb von 14 Tagen auf. Sie wurden häufiger nach der zweiten Impfung und häufiger bei jüngeren Männern beobachtet (siehe Abschnitt 4.8). Die verfügbaren Daten zeigen, dass sich die meisten Fälle erholen. In einigen Fällen war eine intensivmedizinische Versorgung erforderlich, und es wurden Fälle mit Todesfolge beobachtet.”

Ein Impfstoff, der einen durch eine Herz(-beutel)entzündung töten kann, finde ich persönlich nicht sicher.

Wenn man genau liest merkt man, dass Jens es erneut vermeidet von Übertragungsschutz oder Funktionalität zu schreiben. Er schreibt eigentlich nur, dass das Produkt einen nicht direkt umbringt oder auffällig schwer schädigt, also soweit sicher ist.

In unserem Land sind rund zwei Millionen Menschen, die älter als sechzig Jahre sind und bei denen die Wahrscheinlichkeit eines schweren Krankheitsverlaufs im Fall einer Infektion sehr, sehr viel höher ist, trotz dieses Risikos nicht geimpft. (S. 217)

Hier wirbt Herr Spahn mit einem off-label use. Für die Verhinderung schwerer Verläufe war das Produkt nicht zugelassen und belegt ist dieser Effekt auch nicht durch Studiendaten.

Zugelassen sind alle Covid-”Impfstoffe” zu aktiven Immunisierung und Vorbeugung einer Infektion.

In den alten EPARs, die auch die Fachinformationen beinhalten, stand für die früheren Versionen das Gleiche.

In der Fachinformation ist Comirnaty nur zum Selbstschutz in Form der Vorbeugung von COVID-19 zugelassen, was auch immer COVID-19 genau sein soll. Böse Zungen behaupten, das Mittel würde vor einem positiven PCR-Test schützen.

Er hätte auch einfach in die FDA Zulassungsunterlagen schauen können, da steht direkt drinnen, dass das mit dem Verhindern schwerer Verläufe nicht funktioniert hat:

Ganz im Gegenteil, die Wahrscheinlichkeit für schwere Verläufe wurde sowohl von BNT162B2 (1,5fach), Spikevax (4,2fach) und JCovden(1,8 fach) deutlich erhöht.

Moderna: 3985/943 = 4,2

Pfizer: 262/172 = 1,5

Janssen: 595/331 = 1,8

Vielleicht meint Herr Spahn einen der anderen 50 Impfstoffe, die in Europa nicht zugelassen waren?

Manches Mal hätte ich die Impfmuffel und -verweigerer am liebsten auf die Covid-19-Intensivstationen gezerrt, um ihnen zu zeigen, was dieses Virus anrichten kann. (S. 218)

Meint er damit die Stationen, wo Menschen mit einer hyperallergischen Reaktion auf das Spike-Protein fehlbehandelt und zu Tode beatmet wurden oder meint er die komplett leeren COVID-Stationen, wo diejenigen, die das gefilmt haben juristisch verfolgt wurden?

Debbie Hicks wurde verhaftet, verurteilt und mit einer Geldstrafe belegt, weil sie im Dezember 2020 ein völlig leeres Krankenhaus gefilmt hatte – zu einer Zeit, in der uns die Behörden mitteilten, die Krankenhäuser seien völlig überlastet. Im Rahmen einer schottischen Covid-19-Untersuchung berichteten Krankenhausmitarbeiter, dass die Krankenhäuser zu dieser Zeit tatsächlich „halb leer“ waren. Neil Craig aus dem Glasgow Royal Krankenhaus sagte aus: „Wir waren daran gewöhnt, dass die Stationen bis auf den letzten Platz belegt waren … aber dann ging man in die Stationen und sie waren sozusagen halb leer.“

Auch an der Uniklinik Freiburg hat mir ein Insider gesteckt, dass die Angestellten auf der COVID Station tolles Catering hatten, aber nichts zu tun. Daher fragten sie auf anderen Stationen, ob man Arbeit für sie hätte.

Das Thema des goldenen Jahres der Krankenhausfinanzierung hatten wir bereits behandelt.

Am 03. Juli 2021 waren Angela Merkel und ich zu Besuch im Robert Koch-Institut. In der gemeinsamen Pressekonferenz mit Professor Wieler stellten wir Modellierungen des RKI vor. (S. 218)

Ich glaube Jens meint den 13. Juli 2021. Das kann kein Tippfehler sein, weil 0 und 1 nicht nebeneinander liegen.

Das RKI glaubte seinen eigenen Modellen nicht, das Thema hatten wir auch schon.

Er meint vielleicht das Modell aus demEpidemiologisches Bulletin 48 | 2021

Nach diesen Modellen bräuchte es für einen sicheren Winter eine Impfquote von fünfundachtzig Prozent der Zwölf- bis Neunundfünfzigjährigen und neunzig Prozent der über Sechzigjährigen. (S. 218)

Aufgrund von Schwachsinnsmodellen will Jens Spahn 85% der 12 bis 59Jährigen ein nutzloses Produkt aufdrängen, es regelrecht durch Maßnahmen erzwingen, von dem er selbst immer wusste, dass es keinen Übertragungsschutz leisten kann.

Die mathematischen Modelle des RKI ergaben, dass aufgrund der sich rasant ausbreitenden Delta-Variante eine deutlich höhere Impfquote als zuvor angenommen notwendig war, wozu auch immer, denn das Produkt hatte keine Übertragungsschutz und verhindert die Infektion nicht. Das RKI bezifferte das Ziel in der Modellierung auf mindestens 85 Prozent vollständig Geimpfte bei den 12- bis 59-Jährigen sowie mindestens 90 Prozent bei den Personen ab 60 Jahren. Ich bezweifle, dass das RKI in seine Modelle mit aufgenommen hat, dass die Infektionswahrscheinlichkeit nach Impfung steigt, obwohl SORMAS das zeigte.

Professor Wieler und die Politiker behaupteten anhand der herbeifantasierten Modelldaten deutlich, dass eine gravierende vierte Welle im Herbst drohe, wenn diese Quoten nicht erreicht würden. Die schwachsinnige Modellierung prognostizierte, dass die Inzidenzen und vor allem die Belegungen der Intensivstationen bei zu geringem Impftempo die Werte der vorangegangenen Wellen massiv übertreffen könnten. Die Quoten wurden nicht erreicht und passiert ist nichts, was auch nur annähernd dem herbeiphantasierten Schreckenskonstrukt des RKI ähnlich gewesen wäre. Das nennt die Politik jedoch Vorsorgeparadox, es ist nichts passiert, weil man die Ungeimpften aus dem öffentlichen Leben ins private zurückdrängte, wo man seine Partys eben im Hobbykeller feierte und über die Maßnahmen lachte.

Wir impfen uns zurück in die Freiheit. (S. 219)

Wer ist wir und die Freiheit kann mir niemand nehmen, die ist mir durch das Grundgesetz zugesichert. Ich brauchte dafür keine Impfung. Niemand brauchte dafür keine Impfung. Das war reine Politik und Marketing, um ein nutzloses, schädliches Produkt aufgrund von Fantasierechnungen in den Markt zu drücken.

Danach kommen Abschnitte, in denen Jens herumjammert, dass man zu spät Lockdowns gemacht hätte.

Und so hätten wir die MPK während des Sommers, am 10. August 2021, in einer Zeit, in der es noch niedrige Inzidenzen gab, dazu nutzen müssen, »italienische Verhältnisse« einzuführen. Italien hatte die 3G Regel im Sommer konsequent durchgesetzt. Das hieß, dass nur geimpfte, genesene oder getestete Personen an bestimmten Veranstaltungen teilnehmen oder ihren Arbeitsplatz aufsuchen durften. Die Krfta zu einer solchen frühzeitigen Konsequenz hätte es auch in Deutschland gebraucht. Wir hatten in einem am 02. August 2021 veröffentlichten Konzept unseres Ministeriums mit dem Titel »Sicher durch Herbst und Winter – jetzt die Vorbereitungen treffen« 59 für die zeitnahe Einführung solcher 3G Regelungen geworben. Auch 2G war als Option genannt. Ich hatte manches Telefonat in diesem Sinne geführt. In diesem Papier hatten wir die langsam, aber stetig steigende vierte Welle klar vorhergesagt. (S. 220)

Man hat den Menschen im Sommer zu viel Freiheit gelassen. Das Thema, dass Lockdowns keinen Einfluss auf die Infektionsraten hatten aber Schaden angerichtet haben , beim ersten Lockdown sanken die Infektinswerte schon vor dem Lockdown ganz ohne Lockdown , hatten wir auch schon ausführlich. Es steht sogar in der Berliner Zeitung, dass die Ausgangssperren Schwachsinn waren.

In Uk ist das sogar offiziell. “Die britische Gesundheitsschutzbehörde (UK Health Security Agency) veröffentlichte still und leise eine Übersichtsarbeit, in der festgestellt wurde, dass die Evidenzbasis für die Wirksamkeit nicht-pharmazeutischer Maßnahmen (NPIs) hinsichtlich der Covid-Übertragung schwach sei. Dazu zählen Maßnahmen wie Lockdowns, die „6er-Regel“, Testen und Isolieren, das Tragen von Gesichtsmasken, Grenzbeschränkungen und weitere. Die Übersichtsarbeit erfasste 151 im Vereinigten Königreich durchgeführte Studien. Zwei Drittel der identifizierten Belege basierten auf Modellstudien, und es wurden nur zwei randomisierte kontrollierte Studien einbezogen. Am zahlreichsten waren Studien, die sich auf Maßnahmen zur Identifizierung oder Isolierung infektiöser Personen oder zur Verringerung der Anzahl menschlicher Kontakte konzentrierten. Nur neun Studien befassten sich mit Maßnahmen zum Schutz der am stärksten gefährdeten Personen. Der Bericht kam zu dem Schluss, dass „es an stichhaltigen Belegen für die Wirksamkeit von NPIs zur Verringerung der COVID-19-Übertragung mangelt“.” Der Bericht kann von jedem heruntergeladen und gelesen werden.

Zum Glück ist uns Jens Spahn Vorsorge im Sommer 2021 erspart geblieben.

Als ich schließlich am 22. November 2021 auf einer meiner letzten Pressekonferenzen als Minister Folgendes sagte, war die Aufregung groß: »Wahrscheinlich wird am Ende dieses Winters so ziemlich jeder in Deutschland geimpft , genesen oder gestorben sein.« Das war eine leichte Abwandlung einer Aussage, die auch Karl Lauterbach zuvor getroffen hatte. Ich stehe nach wie vor zu dieser Aussage. Und ich wage die Behauptung, es ist auch so gekommen. (S. 221)

Hier stimme ich Herrn Spahn tatsächlich einmal zu. Die Ungeimpften waren danach “genesen”, das heißt, sie hatten durch das Shedding der Geimpften durch Exosomen mit modRNA oder Exosomen mit Spike-Proteinen einen messbaren Titer entwickelt, der teils genauso hoch ist wie jener, der Geimpften. Zufällig passierte das genau zu dem Zeitpunkt, wo die Impferei begann.

Noch im November 2020 war die Seroprävalenz der damals komplett ungeimpften Bevölkerung bei weniger als 2%.

Ein Thema, das keiner anfassen will: Shedding, belegt in offiziellen Daten. Damit haben auch Ungeimpfte plötzlich den Genesenenstatus, den sie durch eine normale Infektion nicht erreichen konnten, weil man bei einer normalen Infektion häufig kein IgG gegen das Spike-Protein bildet. Man weiß z. Bsp. von Mitarbeitern des Gesundheitswesens (Healthcare Workers), die trotzt ständiger Exposition, vollständig negative Antikörpertiter im Blutserum (einschließlich IgG) aufwiesen. Diese Personen hatten die Infektion stattdessen rein lokal abgewehrt und wiesen ausschließlich spezifische IgA-Antikörper in den Schleimhäuten (z. B. in der Nasenflüssigkeit) auf. Infizierten Menschen mit milden Verläufen hatten normalerweise überhaupt kein IgG im Blut.

Und weil IgG kein Maß für Immunität gegen Sars-CoV2 ist, weil es häufig gar nicht gebildet wurde, erhob das RKI IgG gegen das Spike-Protein von Sars-Cov2 zum Maß für die Immunität in der Bevölkerung und begründete damit den Lockdown.

“Viele Menschen sind sogar geimpft und genesen. Aber nahezu jeder in Deutschland ist mittlerweile mindestens geimpft oder genesen. Letzteres bei vielen auch, ohne dass sie es bemerkt hätten.” (S. 221)

Genesen, ohne dass man es gemerkt hat, bei einer Krankheit, die so schlimm ist, dass man das ganze Land monatelang mit Lockdowns und Maßnahmen gängelte. Oder meint er damit, hat nun einen messbaren Titer, der aber nicht von einer Infektion, sondern vom Shedding der Geimpften herrührt?

Viele sind sogar geimpft und genesen, dass heißt, sie haben sich nach der Impfung das Virus eingefangen, vor der die Impfung sie schützen sollte. Was für ein Impferfolg.

Eine Impfung bleibt in jedem Fall der bessere Weg zur ersten Immunität. Wir konnten ihn in dieser Pandemie so schnell gehen wie nie zuvor. Dieser Erfolg bleibt. (S. 221)

Hier verbreitet Herr Spahn erneut falsche Tatsachenbehauptungen. Auch wenn Herr Spahn diese Lüge in seinem Buch immer und immer wieder wiederholt, wird sie damit dennoch nicht zur Wahrheit.

Der bekannte Propagandaexperte Joseph Goebbels sagte angeblich einmal: “Wenn man eine große Lüge erzählt und sie oft genug wiederholt, dann werden die Leute sie am Ende glauben. Man kann die Lüge so lange behaupten, wie es dem Staat gelingt, die Menschen von den politischen, wirtschaftlichen und militärischen Konsequenzen der Lüge abzuschirmen. Deshalb ist es von lebens­wichtiger Bedeutung für den Staat, seine gesamte Macht für die Unterdrückung abweichender Meinungen einzusetzen. Die Wahrheit ist der Todfeind der Lüge, und daher ist die Wahrheit der größte Feind des Staates.”

Und die Wahrheit ist in diesem Fall wissenschaftlich ausführlich belegt, daher wurden Menschen, die darauf hinwiesen ausgegrenzt und mundtot gemacht:

Die natürliche Immunität ist wissenschaftlich belegt genauso gut bis besser als die erimpfte, weil breiter aufgestellt und länger anhaltend . Das hat selbst die am 10. Mai 2021 WHO zugegeben und es stand im BioNTech Expertinnen-Interview zum mRNA Kongress 2021: „Während sich bei Geimpften nur Antikörper gegen das Spike-Protein detektieren lassen, sind im Serum von Genesenen auch Antikörper gegen andere Proteine des SARS-CoV-2-Virus zu finden.“

Es bringt Genesenen also gar nichts, noch mal drauf zu impfen. Außerdem waren es häufig die T-Zellen und nicht die B-Zellen mit ihren Antikörpern, die für die Immunität sorgten , das stand schon 28. Juli 2020 beim NIH auf der Websteite. Das ist Schulbuchwissen, das von der Politik weltweit zur Verschwörungstheorie erklärt wurde. Mit dem Beweis von Schulbuchwissen konnte und kann beim beim Thema COVID Nature und Science Paper generieren. Und dann gibt es noch die kreuzreaktiven Antikörper von früheren Infektionen mit Coronaviren.

Und aufgehalten hat die Injektion das Virus aus nicht, das war bereits im September 2021 klar und veröffentlicht.

Dass die offiziellen Stellen wussten, dass die natürliche Immunität gleichwertig bis besser ist, steht sogar in offiziellen US-Dokumenten, die im Rahmen des FOIA freigegeben wurden. Diese Dokumente belegen, dass Fauci bereits im August 2021 eingeräumt hat, dass „beeindruckende“ Daten belegten, dass die natürliche Immunität einen besseren Schutz biete als COVID-Impfstoffe – und das, obwohl die Biden-Regierung 2021 Impfpflichten einführte. Hinter verschlossenen Türen räumten Beamte die Aussagekraft einer Studie mit über 770.000 Teilnehmern ein, die zeigte, dass die natürliche Immunität einen 13-mal besseren Schutz biete. Öffentlich priesen sie hingegen eine MMWR-Studie der CDC mit 250 Teilnehmern an.

Davon abgesehen, dass IgG kein Maß für Immunität ist und viele Infizierte eben kein IgG bilden. Woher das IgG in diesem Fall kommt, ist fraglich, es kann parallel durch Shedding entstanden sein.

Die Geimpften wurden von der Politik und den Medien nachweislich nach Strich und Faden verarscht. Wenn ihnen das bewusst wird, dürfte es politisch und gesellschaftlich interessant werden. Daher wird die Politik und vor allem die Systemmedien alles tun, diese Fakten zu unterdrücken und ihre Schuld einzugestehen.

“Man kann die Lüge so lange behaupten, wie es dem Staat gelingt, die Menschen von den politischen, wirtschaftlichen und militärischen Konsequenzen der Lüge abzuschirmen. Deshalb ist es von lebens­wichtiger Bedeutung für den Staat, seine gesamte Macht für die Unterdrückung abweichender Meinungen einzusetzen. Die Wahrheit ist der Todfeind der Lüge, und daher ist die Wahrheit der größte Feind des Staates.”

Kapitel 7 von Jens Spahns Buch hat mich echt Nerven gekostet. Wie kann man so viel Dummtüch und Geständnisse auf so wenigen Seiten schreiben? Das bisher schlimmste Kapitel. Ich glaube, 130 Zitate in einem Artikel sind mein persönlicher Rekord. Ich liebe Endnoten.

Unterstützungsmöglichkeiten:

Bücherwunschzettel: https://www.amazon.de/registries/gl/owner-view/30LG3DJ4ET90L?ref_=list_d_gl_lfu_nav

Andere Unterstützungsmöglichkeiten für Holgers und meine Forschung: