Jens Spahn - Wir werden uns viel verzeihen müssen Teil 8.5 - Der Schlüssel dafür, dass wir unser Leben zurückbekommen
Impfen ebnet den Weg aus der Pandemie 3
Aber schon Ende Juni, knappe drei Monate später, war im Grunde jeder, der wollte, geimpft. […] (S. 215)
Und diejenigen die nicht wollten wurden entsprechend der Vorgehensweise eines Grifts unter Druck gesetzt, wie ich bereits hier ausgeführt habe.
Jens Spahn - Wir werden uns viel verzeihen müssen Teil 8.3 - Der Schlüssel dafür, dass wir unser Leben zurückbekommen
Immerhin schafften wir schon kurze Zeit nach meinem Besuch im Impfzentrum, am 28. April 2021, zum ersten Mal mehr als eine Million Impfungen an einem Tag. Das war damals auch im weltweiten Vergleich eine Höchstleistung. Ab diesem Zeitpunkt hielt unsere Impfkampagne das erhöhte Tempo. Später gelang es an manchen Tagen sogar, mehr als 1,5 Millionen Impfungen in Deutschland durchzuführen. Es gibt nur wenige Länder wie China, Indien, die USA oder Brasilien, die ähnlich hohe Impfzahlen an einem Tag geschafft haben. (S. 215)
So viele juristisch korrekte Aufklärungsgespräche. Wie soll das denn gehen? Das klingt mir eher nach Massenabfertigung im Akkord.
BioNTech und Pfizer hatten aus technischen Gründen bis Ende 2020 nur fünfzig Millionen Dosen für die ganze Welt vorproduzieren können. (S. 216)
Diese 50 Millionen vorproduzierten Dosen sind wohl möglicherweise auch der Grund für die falsche Dosierung.
Und Obwohl man wusste, dass 30µg nicht besser sind als 20µg und nur mehr Nebenwirkungen machen, hat man sich wohl einvernehmlich auf 30µg geeinigt basierend auf den Dosierungsstudien von BNT162B1.
Bei den Dosierungsstudien von BNT162B1 hatte sich gezeigt, dass 30µg höher (nutzlose) Antikörpertiter brachte. Nutzlos, weil IgG kein Maß für Immunität ist.
Bei BNT162B2, das letztendlich zum Einsatz kam, sah es anders aus: 20µg waren nach 52 Tagen eindeutig besser als 30µg. Die Datenerhebung wurde aber erst am 24 August 2020 beendet.
In alten Menschen wurde die 30µg Dosierung nicht getestet, nur die 20 µg Dosierung. Dennoch wurden den älteren Menschen letztendlich 30µg verabreicht.
BioNTechs Begründung war nicht sonderlich wissenschaftlich, zumal die Begründung den eingereichten Daten direkt widerspricht.
Wenn man aber zu produzieren beginnt, bevor die Daten da sind, was man dann euphemistisch Teleskopierung nennt, kommt eine 1/3 zu hohe Dosis zustande.
Wann exakt mit der Produktion der eigentlichen kommerziellen Chargen begonnen wurde, konnte ich nicht herausfinden. Wo BioNTech ohne das Marburg Werk hätte produzieren sollen, ist mir auch nicht klar. Vielleicht Idar-Oberstein, vielleicht in Mainz in kleineren Maßstab. Pfizer beschriebt ziemlich genau, wie sie Hallen errichtet und Geräte zum Mischen in Reihe geschaltet haben, nur ist Pfizer für Deutschland und diese Geschichte unerheblich, weil Deutschland das Original BioNTech Produkt bekommen hat. Wer diese Chargen produziert hat oder wie diese Chargen produziert wurden, ist leider unklar.
Zu berücksichtigen ist auch, dass wir, anders als die drei genannten Länder, keine Notzulassung für die Impfstoffe erließen. Unser Verfahren einer ordentlichen Zulassung hat zwar drei bis vier Wochen länger gedauert. Aber das zusätzlich gewonnene Vertrauen war uns wichtig. Wer will, dass sich möglichst viele Menschen impfen lassen, sollte nicht mit einer Notzulassung starten. Das war unser Gedanke. (S. 216)
Es war eine bedingte Zulassung (conditional marketing authorization, CMA) und keine Vollzulassung oder ordentliche Zulassung wie hier suggeriert wird.
Eine bedingte Marktzulassung (englisch: Conditional Marketing Authorisation, kurz CMA) ist ein beschleunigtes Zulassungsverfahren der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) für Medikamente oder Impfstoffe in gesundheitlichen Notsituationen.
Sie erlaubt es, ein Arzneimittel auf den Markt zu bringen, noch bevor alle klinischen Langzeitdaten vorliegen. Dies ist nur zulässig, wenn der Nutzen der sofortigen Verfügbarkeit das Risiko unvollständiger Daten überwiegt.
Der unterschied zwischen CMA und ordentlicher Zulassung / regulären Zulassung wurde mir von der google KI als Tabelle zusammengestellt.
Die google KI war so nett, mir die Unterschiede zwischen einer regulären Zulassung und einer bedingten Zulassung tabellarisch zusammenzustellen
Nur die Produkthaftung hat man sich im Vertrag dem US PREP ACT angeglichen.
Das Produkt ist also mitnichten, wie Herr Spahn behauptet, ein ordentlich zugelassenes Produkt gewesen. An dieser Stelle verbreitet Herr Spahn eine nachweisliche Falschbehauptung.
Nach einer relativ kurzen Zeit der Knappheit würde es vor allem darum gehen, die Impfbereitschaft zu erhöhen und Bedenken gegenüber der schnell entwickelten und auf einer neuen Technologie basierenden Impfung auszuräumen. (S. 216)
Über Zwangsmaßnahmen und sozialen Druck?
Warum musste die Impfbereitschaft erhöht werden, bei einem Produkt, von dem Jens Spahn von Anfang an wusste, dass es keine sterile Immunität erzeugt und somit auch nicht vor Übertragung schützt. Um die Geimpften vor dem Virus, vor dem sie angeblich geschützt waren, durch die Impfung der Ungeimpften zu schützen?
Wir ließen im ersten Teil der Informations- und Aufklärungskampagne unter dem Motto #Ärmelhoch Vertreterinnen und Vertreter der ersten Priorisierungsgruppen zu Wort kommen, darunter Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegekräfte. (S. 216)
Die Bundesregierung verpflichtete gezielt bekannte Persönlichkeiten wie die Schauspieler Uschi Glas und Wolfgang Bahro, Moderator Günther Jauch sowie Ex-Torwart Sepp Maier, um als Gesichter der Kampagne Vertrauen aufzubauen. Laut Angaben der Bundesregierung erhielten diese Personen für ihren Aufwand teils übliche Aufwandsentschädigungen. Dass es sich um Schauspieler oder Fernsehpersönlichkeiten handelte, war kein Geheimnis, sondern der Zweck der Prominenten-Werbung („Impfluencer“).7 . Einige der prominenten Gesichter wie Uschi Glas8 oder Günter Jauch9 waren zum Zeitpunkt des Fototermins oder des Videodrehs im Frühjahr 2021 jedoch (noch) nicht geimpft.
Die Impfbereitschaft stieg im weiteren Verlauf des Jahres 2021 deutlich an. Wo immer es ging, habe ich für das Impfen geworben. Unsere analogen wie digitalen Kampagnen haben große Reichweiten erzielt. (S. 216)
So kann man es euphemistisch auch umschreiben.
Der gezielte politische und regulatorische Druck der Bundesregierung auf Ungeimpfte begann im Mai 2021 und steigerte sich bis zum Dezember 2021 stufenweise zu einem weitreichenden Ausschluss aus dem öffentlichen Leben. Das hat die Impfbereitschaft einiger Menschen sicherlich “freiwillig” erhöht.
Phase 1: Die Privilegien-Umkehr (Mai 2021): Anstatt Geimpfte einzuschränken, wurden sie von den bestehenden Lockdown-Regeln (wie nächtlichen Ausgangssperren und Kontaktbeschränkungen) sowie der Testpflicht befreit.10
Phase 2: Einführung von 3G und das Ende der Gratis-Tests (August 2021): Am 10. August 2021 beschlossen Bund und Länder auf der Ministerpräsidentenkonferenz eine offizielle Strategieänderung, um die Impfquote gezielt zu erhöhen.
G-Regel ab 23. August: Der Zugang zu Innenräumen (Kinos, Gastronomie, Krankenhäuser, Fitnessstudios) wurde für Ungeimpfte flächendeckend an einen negativen Test gekoppelt.12
Abschaffung der kostenlosen Bürgertests zum 11. Oktober: Die Bundesregierung stellte die Übernahme der Kosten für die Corona-Schnelltests ein. Ungeimpfte mussten ab diesem Zeitpunkt ihre Tests für die gesellschaftliche Teilhabe selbst bezahlen. 13
Streichung der Entschädigung bei Quarantäne: Wer als Ungeimpfter wegen eines Corona-Falls oder einer Einreise in Quarantäne musste, verlor ab Herbst den gesetzlichen Anspruch auf staatlichen Verdienstausfall.14
Phase 3: Der „Lockdown für Ungeimpfte“ via 2G und 3G am Arbeitsplatz (November 2021): Mit der Änderung des Infektionsschutzgesetzes Mitte November 2021 verschärfte die Politik die Gangart massiv.15
3G am Arbeitsplatz und in Bus und Bahn: Wer nicht geimpft oder genesen war, musste ab dem 24. November 2021 täglich vor dem Betreten des Arbeitsplatzes oder der Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs einen tagesaktuellen Test vorlegen.16
Einführung der 2G-Regel: In fast allen Bundesländern wurde die 2G-Regel (Zutritt nur für Geimpfte und Genesene) im Freizeitbereich zum Standard. Ungeimpfte wurden komplett aus Restaurants, Bars, Kinos, Fitnessstudios und Veranstaltungen verbannt – ein „Freitesten“ war dort rechtlich nicht mehr möglich.17
Phase 4: Bundesweiter 2G-Einzelhandelsausschluss und Impfpflicht-Debatte (Dezember 2021): Am 2. Dezember 2021 beschlossen die scheidende Kanzlerin Angela Merkel und ihr Nachfolger Olaf Scholz den schärfsten Maßnahmenkatalog.18
2G im Einzelhandel: Ungeimpfte durften bundesweit nur noch Geschäfte des täglichen Bedarfs (Supermärkte, Drogerien, Apotheken) betreten. Der restliche Einzelhandel (Bekleidungsgeschäfte, Baumärkte, Buchläden) wurde für sie gesperrt.19
Kontaktverbote: Private Treffen, an denen mindestens ein Ungeimpfter teilnahm, wurden streng beschränkt (auf den eigenen Haushalt plus höchstens zwei Personen eines weiteren Haushalts).
Einrichtungsorientierte Impfpflicht: Am 10. Dezember 2021 beschloss der Bundestag eine gesetzliche Impfpflicht für alle Beschäftigten im Gesundheits- und Pflegebereich. Wer den Nachweis bis März 2022 nicht erbrachte, riskierte Betretungs- und Tätigkeitsverbote.20
Gleichzeitig leitete die Bundesregierung eine Debatte über eine allgemeine Impfpflicht ab 18 Jahren ein, die letztlich im April 2022 im Bundestag scheiterte.21
In dreistündigen digitalen Townhall-Debatten beantwortete ich mit unterschiedlichen Expertinnen und Experten regelmäßig am Samstagnachmittag die Fragen und Sorgen der Bürgerinnen und Bürger. Hunderttausende schauten via YouTube, Facebook und Co. zu. TV Nachrichtensender schalteten sich teilweise für die ganzen drei Stunden live drauf – so groß war das Interesse an Informationen. (S. 217)
Der Experte(TM) für LNP-Technologie Jens Spahn, der im Gegensatz zum Hersteller wusste, wie das Produkt funktioniert, schon klar.
Die komplette Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PL6W8NUmiDIpzFdjG89wR5o3ChlrK_mqzu
Als die Impfkampagne später stockte, war das Potenzial der Impfwilligen offenbar weitgehend ausgereizt. Das lag nicht an einem Informationsdefzit, sondern an einer Vertrauensbarriere. Dieser Mangel an Vertrauen galt und gilt nur vordergründig dem Impfstoff. Er gilt vielmehr den staatlichen Institutionen, traditionellen Medien und der Wissenschaft allgemein. (S. 217)
Zu diesem Zitat ließen sich ganze Bücher schrieben, worin dieser Mangel an Vertrauen begründet war. Eines habe ich sogar bereits geschrieben.22 Das Sicherheitsdatenblatt wäre ein anderer Aspekt. Eigentlich ist mein Substack voller Gründe, warum man weder Wissenschaft, noch Institutionen und schon gar nicht dieser Technologie trauen darf. Trust the Science(TM) verfängt nicht bei jedem.
Dieser Vertrauensmangel in einer kleinen, aber wachsenden Minderheit ist etwas, das mir über die Frage des Impfens hinaus grundsätzliche Sorgen bereitet. Denn ohne ein Minimum an gegenseitigem Grundvertrauen ist ein Gespräch kaum möglich. (S. 217)
Wie gesprächswillig die Verursacher sind, sieht man immer wieder in den Enquette Sitzungen. Komplett unwillig die eigenen Fakten, wie RKI-Files, DIVI, SOEP Studie,… zur Kenntnis zu nehmen und die Daten zu akzeptieren, die sie selbst erhoben haben.
Kenny Carmody hat dazu möglicherweise eine Erklärung aus der klassischen Psychologie. Dieser kurze Text von beschreibt, warum es in der Bundestagsenquete keine Aufarbeitung gibt und auch keine Aufarbeitung geben wird, solange die Experten(TM) nicht komplett, forciert, von außen, gegen ihren Willen, demontiert wurden.
“Jung über psychologische Inflation und die Autorität von Experten
Jung bezeichnete die Inflation als einen der gefährlichsten psychologischen Zustände überhaupt.
Nicht die wirtschaftliche Inflation. Die psychologische Inflation.
Den Zustand, in dem sich das Ego – das gewöhnliche, begrenzte, eingeschränkte menschliche Selbst – mit etwas identifiziert, das weit größer ist als es selbst. Einem Archetyp. Einer Institution. Einer historischen Rolle. Einem kosmischen Zweck.
Der von Inflation erfasste Mensch empfindet sich nicht als überheblich. Er empfindet sich als endlich seiner Bedeutung angemessen.
Das ist es, was Inflation so gefährlich und von innen heraus so unsichtbar macht.
Beobachten Sie, wie sie während der Pandemie wirkt.
Der Gesundheitsbeamte, der seine Karriere in bürokratischer Anonymität verbracht hatte, fand sich plötzlich im Zentrum der weltweiten Aufmerksamkeit wieder, prägte das Verhalten von Hunderten Millionen Menschen, wurde von Regierungen konsultiert, von Zeitungen zitiert und trat jeden Abend im Fernsehen auf.
Das Ego bleibt unter diesen Bedingungen nicht gleich groß.
Es dehnt sich aus, um den ihm gegebenen Raum auszufüllen.
Und das aufgeblasene Ego fragt nicht, ob es diese Entscheidungen treffen sollte. Es fragt nur, wie es die Position aufrechterhalten kann, aus der die Entscheidungen hervorgehen.
Deshalb waren die Experten, die am unsichersten hätten sein müssen, durchweg am sichersten. Deshalb verteidigten die Beamten, die ihre Positionen am ehesten hätten aktualisieren müssen, diese am aggressivsten. Deshalb wurde das Eingestehen von Fehlern – die wissenschaftlich grundlegendste aller Reaktionen auf neue Erkenntnisse – so außerordentlich selten.
Das Eingestehen von Fehlern würde eine Deflation erfordern. Und das aufgeblasene Ego erlebt Deflation als Vernichtung.
Jung machte deutlich, dass sich eine Aufblähung auf zwei Arten auflöst. Bewusst, durch das freiwillige Aufgeben der Identifikation, die Bereitschaft, wieder gewöhnlich zu sein. Oder katastrophal, durch ein äußeres Ereignis, das die Identifikation ohne Mitwirkung der Person durchbricht.
Die katastrophale Deflation ist immer schädlicher. Nicht nur für den Einzelnen, sondern für alle, die ihre Sicherheit auf die Autorität gestützt hatten, die der Einzelne für sich beanspruchte.
Die Menschen, die am meisten vertraut haben, sind diejenigen, die am meisten verletzt werden, wenn die Aufblähung zusammenbricht.
Dies ist kein Argument gegen Fachwissen. Fachwissen ist real und notwendig.
Es ist ein Argument gegen den Moment, in dem Fachwissen zur Identität wird, in dem Qualifikationen zu kosmischer Autorität werden und in dem der gewöhnliche Mensch hinter der Rolle so vollständig verschwindet, dass niemand, nicht einmal der Experte selbst, ihn mehr finden kann.
Der Experte, der aufrichtig bescheiden bleibt, ist der einzige, dem man vertrauen kann.
Und echte Bescheidenheit ist keine Show. Es ist die Bereitschaft, unter allen Konsequenzen zu sagen: Ich habe mich geirrt.”23
Jens Spahns Ego müsste für einen Dialog erst einmal wieder auf das Maß seiner eigentlichen Expertise schrumpfen, und das ist aktuell nicht absehbar.
Ich wäre vor der Pandemie nicht auf die Idee gekommen, dass sich eine so große Zahl von Menschen in Deutschland in einer solchen Krisenlage nicht impfen lassen würde – trotz eines verfügbaren sicheren Impfstoffs. (S. 217)
Das lag vielleicht daran, dass der Impfstoff nicht sicher war? Das steht sogar in der Fachinformation:
“Nach der Impfung mit Comirnaty besteht ein erhöhtes Risiko für Myokarditis und Perikarditis. Diese Erkrankungen können sich innerhalb weniger Tage nach der Impfung entwickeln und traten hauptsächlich innerhalb von 14 Tagen auf. Sie wurden häufiger nach der zweiten Impfung und häufiger bei jüngeren Männern beobachtet (siehe Abschnitt 4.8). Die verfügbaren Daten zeigen, dass sich die meisten Fälle erholen. In einigen Fällen war eine intensivmedizinische Versorgung erforderlich, und es wurden Fälle mit Todesfolge beobachtet.”24
Ein Impfstoff, der einen durch eine Herz(-beutel)entzündung töten kann, finde ich persönlich nicht sicher.
Wenn man genau liest merkt man, dass Jens es erneut vermeidet von Übertragungsschutz oder Funktionalität zu schreiben. Er schreibt eigentlich nur, dass das Produkt einen nicht direkt umbringt oder auffällig schwer schädigt, also soweit sicher ist.
In unserem Land sind rund zwei Millionen Menschen, die älter als sechzig Jahre sind und bei denen die Wahrscheinlichkeit eines schweren Krankheitsverlaufs im Fall einer Infektion sehr, sehr viel höher ist, trotz dieses Risikos nicht geimpft. (S. 217)
Hier wirbt Herr Spahn mit einem off-label use. Für die Verhinderung schwerer Verläufe war das Produkt nicht zugelassen und belegt ist dieser Effekt auch nicht durch Studiendaten.
Zugelassen sind alle Covid-”Impfstoffe” zu aktiven Immunisierung und Vorbeugung einer Infektion.
In den alten EPARs, die auch die Fachinformationen beinhalten, stand für die früheren Versionen das Gleiche.25
In der Fachinformation ist Comirnaty nur zum Selbstschutz in Form der Vorbeugung von COVID-19 zugelassen, was auch immer COVID-19 genau sein soll. Böse Zungen behaupten, das Mittel würde vor einem positiven PCR-Test schützen.31
Er hätte auch einfach in die FDA Zulassungsunterlagen schauen können, da steht direkt drinnen, dass das mit dem Verhindern schwerer Verläufe nicht funktioniert hat:
Ganz im Gegenteil, die Wahrscheinlichkeit für schwere Verläufe wurde sowohl von BNT162B2 (1,5fach), Spikevax (4,2fach) und JCovden(1,8 fach) deutlich erhöht.
Moderna: 3985/943 = 4,2
Pfizer: 262/172 = 1,5
Janssen: 595/331 = 1,8
Vielleicht meint Herr Spahn einen der anderen 50 Impfstoffe, die in Europa nicht zugelassen waren?
Manches Mal hätte ich die Impfmuffel und -verweigerer am liebsten auf die Covid-19-Intensivstationen gezerrt, um ihnen zu zeigen, was dieses Virus anrichten kann. (S. 218)
Meint er damit die Stationen, wo Menschen mit einer hyperallergischen Reaktion auf das Spike-Protein fehlbehandelt und zu Tode beatmet wurden oder meint er die komplett leeren COVID-Stationen, wo diejenigen, die das gefilmt haben juristisch verfolgt wurden?
Debbie Hicks wurde verhaftet, verurteilt und mit einer Geldstrafe belegt, weil sie im Dezember 2020 ein völlig leeres Krankenhaus gefilmt hatte – zu einer Zeit, in der uns die Behörden mitteilten, die Krankenhäuser seien völlig überlastet. Im Rahmen einer schottischen Covid-19-Untersuchung berichteten Krankenhausmitarbeiter, dass die Krankenhäuser zu dieser Zeit tatsächlich „halb leer“ waren. Neil Craig aus dem Glasgow Royal Krankenhaus sagte aus: „Wir waren daran gewöhnt, dass die Stationen bis auf den letzten Platz belegt waren … aber dann ging man in die Stationen und sie waren sozusagen halb leer.“34 35
Auch an der Uniklinik Freiburg hat mir ein Insider gesteckt, dass die Angestellten auf der COVID Station tolles Catering hatten, aber nichts zu tun. Daher fragten sie auf anderen Stationen, ob man Arbeit für sie hätte.
Das Thema des goldenen Jahres der Krankenhausfinanzierung hatten wir bereits behandelt.
Am 03. Juli 2021 waren Angela Merkel und ich zu Besuch im Robert Koch-Institut. In der gemeinsamen Pressekonferenz mit Professor Wieler stellten wir Modellierungen des RKI vor. (S. 218)
Ich glaube Jens meint den 13. Juli 2021. 37 38 Das kann kein Tippfehler sein, weil 0 und 1 nicht nebeneinander liegen.
Das RKI glaubte seinen eigenen Modellen nicht, das Thema hatten wir auch schon.
Er meint vielleicht das Modell aus demEpidemiologisches Bulletin 48 | 202140
Nach diesen Modellen bräuchte es für einen sicheren Winter eine Impfquote von fünfundachtzig Prozent der Zwölf- bis Neunundfünfzigjährigen und neunzig Prozent der über Sechzigjährigen. (S. 218)
Aufgrund von Schwachsinnsmodellen will Jens Spahn 85% der 12 bis 59Jährigen ein nutzloses Produkt aufdrängen, es regelrecht durch Maßnahmen erzwingen, von dem er selbst immer wusste, dass es keinen Übertragungsschutz leisten kann.
Die mathematischen Modelle des RKI ergaben, dass aufgrund der sich rasant ausbreitenden Delta-Variante eine deutlich höhere Impfquote als zuvor angenommen notwendig war, wozu auch immer, denn das Produkt hatte keine Übertragungsschutz und verhindert die Infektion nicht. Das RKI bezifferte das Ziel in der Modellierung auf mindestens 85 Prozent vollständig Geimpfte bei den 12- bis 59-Jährigen sowie mindestens 90 Prozent bei den Personen ab 60 Jahren. Ich bezweifle, dass das RKI in seine Modelle mit aufgenommen hat, dass die Infektionswahrscheinlichkeit nach Impfung steigt, obwohl SORMAS das zeigte.
Professor Wieler und die Politiker behaupteten anhand der herbeifantasierten Modelldaten deutlich, dass eine gravierende vierte Welle im Herbst drohe, wenn diese Quoten nicht erreicht würden. Die schwachsinnige Modellierung prognostizierte, dass die Inzidenzen und vor allem die Belegungen der Intensivstationen bei zu geringem Impftempo die Werte der vorangegangenen Wellen massiv übertreffen könnten.41 Die Quoten wurden nicht erreicht und passiert ist nichts, was auch nur annähernd dem herbeiphantasierten Schreckenskonstrukt des RKI ähnlich gewesen wäre. Das nennt die Politik jedoch Vorsorgeparadox, es ist nichts passiert, weil man die Ungeimpften aus dem öffentlichen Leben ins private zurückdrängte, wo man seine Partys eben im Hobbykeller feierte und über die Maßnahmen lachte.
Wir impfen uns zurück in die Freiheit. (S. 219)
Wer ist wir und die Freiheit kann mir niemand nehmen, die ist mir durch das Grundgesetz zugesichert. Ich brauchte dafür keine Impfung. Niemand brauchte dafür keine Impfung. Das war reine Politik und Marketing, um ein nutzloses, schädliches Produkt aufgrund von Fantasierechnungen in den Markt zu drücken.
Danach kommen Abschnitte, in denen Jens herumjammert, dass man zu spät Lockdowns gemacht hätte.
Und so hätten wir die MPK während des Sommers, am 10. August 2021, in einer Zeit, in der es noch niedrige Inzidenzen gab, dazu nutzen müssen, »italienische Verhältnisse« einzuführen. Italien hatte die 3G Regel im Sommer konsequent durchgesetzt. Das hieß, dass nur geimpfte, genesene oder getestete Personen an bestimmten Veranstaltungen teilnehmen oder ihren Arbeitsplatz aufsuchen durften. Die Krfta zu einer solchen frühzeitigen Konsequenz hätte es auch in Deutschland gebraucht. Wir hatten in einem am 02. August 2021 veröffentlichten Konzept unseres Ministeriums mit dem Titel »Sicher durch Herbst und Winter – jetzt die Vorbereitungen treffen« 59 für die zeitnahe Einführung solcher 3G Regelungen geworben. Auch 2G war als Option genannt. Ich hatte manches Telefonat in diesem Sinne geführt. In diesem Papier hatten wir die langsam, aber stetig steigende vierte Welle klar vorhergesagt. (S. 220)
Man hat den Menschen im Sommer zu viel Freiheit gelassen. Das Thema, dass Lockdowns keinen Einfluss auf die Infektionsraten hatten aber Schaden angerichtet haben42 43 44 45 46 47 48, beim ersten Lockdown sanken die Infektinswerte schon vor dem Lockdown ganz ohne Lockdown 49, hatten wir auch schon ausführlich. Es steht sogar in der Berliner Zeitung, dass die Ausgangssperren Schwachsinn waren.50
In Uk ist das sogar offiziell. “Die britische Gesundheitsschutzbehörde (UK Health Security Agency) veröffentlichte still und leise eine Übersichtsarbeit, in der festgestellt wurde, dass die Evidenzbasis für die Wirksamkeit nicht-pharmazeutischer Maßnahmen (NPIs) hinsichtlich der Covid-Übertragung schwach sei. Dazu zählen Maßnahmen wie Lockdowns, die „6er-Regel“, Testen und Isolieren, das Tragen von Gesichtsmasken, Grenzbeschränkungen und weitere. Die Übersichtsarbeit erfasste 151 im Vereinigten Königreich durchgeführte Studien. Zwei Drittel der identifizierten Belege basierten auf Modellstudien, und es wurden nur zwei randomisierte kontrollierte Studien einbezogen. Am zahlreichsten waren Studien, die sich auf Maßnahmen zur Identifizierung oder Isolierung infektiöser Personen oder zur Verringerung der Anzahl menschlicher Kontakte konzentrierten. Nur neun Studien befassten sich mit Maßnahmen zum Schutz der am stärksten gefährdeten Personen. Der Bericht kam zu dem Schluss, dass „es an stichhaltigen Belegen für die Wirksamkeit von NPIs zur Verringerung der COVID-19-Übertragung mangelt“.”51 Der Bericht kann von jedem heruntergeladen und gelesen werden.52
Zum Glück ist uns Jens Spahn Vorsorge im Sommer 2021 erspart geblieben.
Als ich schließlich am 22. November 2021 auf einer meiner letzten Pressekonferenzen als Minister Folgendes sagte, war die Aufregung groß: »Wahrscheinlich wird am Ende dieses Winters so ziemlich jeder in Deutschland geimpft , genesen oder gestorben sein.« Das war eine leichte Abwandlung einer Aussage, die auch Karl Lauterbach zuvor getroffen hatte. Ich stehe nach wie vor zu dieser Aussage. Und ich wage die Behauptung, es ist auch so gekommen. (S. 221)
Hier stimme ich Herrn Spahn tatsächlich einmal zu. Die Ungeimpften waren danach “genesen”, das heißt, sie hatten durch das Shedding der Geimpften durch Exosomen mit modRNA oder Exosomen mit Spike-Proteinen einen messbaren Titer entwickelt, der teils genauso hoch ist wie jener, der Geimpften. Zufällig passierte das genau zu dem Zeitpunkt, wo die Impferei begann.
Noch im November 2020 war die Seroprävalenz der damals komplett ungeimpften Bevölkerung bei weniger als 2%.54
Ein Thema, das keiner anfassen will: Shedding, belegt in offiziellen Daten. Damit haben auch Ungeimpfte plötzlich den Genesenenstatus, den sie durch eine normale Infektion nicht erreichen konnten, weil man bei einer normalen Infektion häufig kein IgG gegen das Spike-Protein bildet. Man weiß z. Bsp. von Mitarbeitern des Gesundheitswesens (Healthcare Workers), die trotzt ständiger Exposition, vollständig negative Antikörpertiter im Blutserum (einschließlich IgG) aufwiesen. Diese Personen hatten die Infektion stattdessen rein lokal abgewehrt und wiesen ausschließlich spezifische IgA-Antikörper in den Schleimhäuten (z. B. in der Nasenflüssigkeit) auf. Infizierten Menschen mit milden Verläufen hatten normalerweise überhaupt kein IgG im Blut.55
Und weil IgG kein Maß für Immunität gegen Sars-CoV2 ist, weil es häufig gar nicht gebildet wurde, erhob das RKI IgG gegen das Spike-Protein von Sars-Cov2 zum Maß für die Immunität in der Bevölkerung und begründete damit den Lockdown.
“Viele Menschen sind sogar geimpft und genesen. Aber nahezu jeder in Deutschland ist mittlerweile mindestens geimpft oder genesen. Letzteres bei vielen auch, ohne dass sie es bemerkt hätten.” (S. 221)
Genesen, ohne dass man es gemerkt hat, bei einer Krankheit, die so schlimm ist, dass man das ganze Land monatelang mit Lockdowns und Maßnahmen gängelte. Oder meint er damit, hat nun einen messbaren Titer, der aber nicht von einer Infektion, sondern vom Shedding der Geimpften herrührt?
Viele sind sogar geimpft und genesen, dass heißt, sie haben sich nach der Impfung das Virus eingefangen, vor der die Impfung sie schützen sollte. Was für ein Impferfolg.
Eine Impfung bleibt in jedem Fall der bessere Weg zur ersten Immunität. Wir konnten ihn in dieser Pandemie so schnell gehen wie nie zuvor. Dieser Erfolg bleibt. (S. 221)
Hier verbreitet Herr Spahn erneut falsche Tatsachenbehauptungen. Auch wenn Herr Spahn diese Lüge in seinem Buch immer und immer wieder wiederholt, wird sie damit dennoch nicht zur Wahrheit.
Der bekannte Propagandaexperte Joseph Goebbels sagte angeblich einmal: “Wenn man eine große Lüge erzählt und sie oft genug wiederholt, dann werden die Leute sie am Ende glauben. Man kann die Lüge so lange behaupten, wie es dem Staat gelingt, die Menschen von den politischen, wirtschaftlichen und militärischen Konsequenzen der Lüge abzuschirmen. Deshalb ist es von lebenswichtiger Bedeutung für den Staat, seine gesamte Macht für die Unterdrückung abweichender Meinungen einzusetzen. Die Wahrheit ist der Todfeind der Lüge, und daher ist die Wahrheit der größte Feind des Staates.”
Und die Wahrheit ist in diesem Fall wissenschaftlich ausführlich belegt, daher wurden Menschen, die darauf hinwiesen ausgegrenzt und mundtot gemacht:
Die natürliche Immunität ist wissenschaftlich belegt genauso gut bis besser als die erimpfte, weil breiter aufgestellt und länger anhaltend56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98. Das hat selbst die am 10. Mai 2021 WHO zugegeben99 und es stand im BioNTech Expertinnen-Interview zum mRNA Kongress 2021: „Während sich bei Geimpften nur Antikörper gegen das Spike-Protein detektieren lassen, sind im Serum von Genesenen auch Antikörper gegen andere Proteine des SARS-CoV-2-Virus zu finden.“100 101
Es bringt Genesenen also gar nichts, noch mal drauf zu impfen.102 103 104 105 Außerdem waren es häufig die T-Zellen und nicht die B-Zellen mit ihren Antikörpern, die für die Immunität sorgten106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121, das stand schon 28. Juli 2020 beim NIH auf der Websteite.122 Das ist Schulbuchwissen, das von der Politik weltweit zur Verschwörungstheorie erklärt wurde. Mit dem Beweis von Schulbuchwissen123 konnte und kann beim beim Thema COVID Nature und Science Paper generieren. Und dann gibt es noch die kreuzreaktiven Antikörper von früheren Infektionen mit Coronaviren. 124 125 126 127
Und aufgehalten hat die Injektion das Virus aus nicht, das war bereits im September 2021 klar und veröffentlicht.128
Dass die offiziellen Stellen wussten, dass die natürliche Immunität gleichwertig bis besser ist, steht sogar in offiziellen US-Dokumenten, die im Rahmen des FOIA freigegeben wurden. Diese Dokumente belegen, dass Fauci bereits im August 2021 eingeräumt hat, dass „beeindruckende“ Daten belegten, dass die natürliche Immunität einen besseren Schutz biete als COVID-Impfstoffe – und das, obwohl die Biden-Regierung 2021 Impfpflichten einführte. Hinter verschlossenen Türen räumten Beamte die Aussagekraft einer Studie mit über 770.000 Teilnehmern ein, die zeigte, dass die natürliche Immunität einen 13-mal besseren Schutz biete. Öffentlich priesen sie hingegen eine MMWR-Studie der CDC mit 250 Teilnehmern an.
Davon abgesehen, dass IgG kein Maß für Immunität ist und viele Infizierte eben kein IgG bilden. Woher das IgG in diesem Fall kommt, ist fraglich, es kann parallel durch Shedding entstanden sein.
Die Geimpften wurden von der Politik und den Medien nachweislich nach Strich und Faden verarscht. Wenn ihnen das bewusst wird, dürfte es politisch und gesellschaftlich interessant werden. Daher wird die Politik und vor allem die Systemmedien alles tun, diese Fakten zu unterdrücken und ihre Schuld einzugestehen.
“Man kann die Lüge so lange behaupten, wie es dem Staat gelingt, die Menschen von den politischen, wirtschaftlichen und militärischen Konsequenzen der Lüge abzuschirmen. Deshalb ist es von lebenswichtiger Bedeutung für den Staat, seine gesamte Macht für die Unterdrückung abweichender Meinungen einzusetzen. Die Wahrheit ist der Todfeind der Lüge, und daher ist die Wahrheit der größte Feind des Staates.”
Kapitel 7 von Jens Spahns Buch hat mich echt Nerven gekostet. Wie kann man so viel Dummtüch und Geständnisse auf so wenigen Seiten schreiben? Das bisher schlimmste Kapitel. Ich glaube, 130 Zitate in einem Artikel sind mein persönlicher Rekord. Ich liebe Endnoten.
Unterstützungsmöglichkeiten:
Bücherwunschzettel: https://www.amazon.de/registries/gl/owner-view/30LG3DJ4ET90L?ref_=list_d_gl_lfu_nav
Andere Unterstützungsmöglichkeiten für Holgers und meine Forschung:
Konto für Unterstützung für das Projekt Scan 2000
Dr. Merse DE34 4305 0001 0302 7851 75 Sparkasse Bochum
Horst Reissner: IBAN DE51 4401 0046 0406 4514 67
Dr. S. Stebel: https://ko-fi.com/einmalmitprofisarbeiten
Paypal: Sabine.Stebel@gmx.de
Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP). (2021). Assessment report. In Comirnaty (Assessment Report EMA/707383/2020; pp. 2–140). https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-public-assessment-report_en.pdf (Original work published 2021)
Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP). (2021). Assessment report. In Comirnaty (Assessment Report EMA/707383/2020; pp. 2–140). https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-public-assessment-report_en.pdf (Original work published 2021)
Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP). (2021). Assessment report. In Comirnaty (Assessment Report EMA/707383/2020; pp. 2–140). https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-public-assessment-report_en.pdf (Original work published 2021)
Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP). (2021). Assessment report. In Comirnaty (Assessment Report EMA/707383/2020; pp. 2–140). https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-public-assessment-report_en.pdf (Original work published 2021)
Follower, P. 8. (n.d.). ZDF | FRONTAL | 25.04.2023 | Krank nach Corona-Impfung - Wer haftet für die Folgen? [Video]. Rumble. https://rumble.com/v2lbo80-zdf-frontal-krank-nach-corona-impfung-wer-haftet-fr-die-folgen.html
EUROPEAN COMMISSION. (2020). COMMISSION IMPLEMENTING DECISION granting a conditional marketing authorisation under Regulation (EC) No 726/2004 of the European Parliament and of the Council for “Comirnaty - COVID-19 mRNA Vaccine (nucleoside modified)”, a medicinal product for human use. https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2020/20201221150522/dec_150522_en.pdf
DIP - Impfstatus der mitwirkenden ehrenamtlichen Personen im Zuge der “#Ärmel-Hoch”-Kampagne. (n.d.). Parlamentssuche Des Deuschen Bundestages. https://dip.bundestag.de/vorgang/impfstatus-der-mitwirkenden-ehrenamtlichen-personen-im-zuge-der-%C3%A4rmel-hoch-kampagne/280733
Jonas, U., & Jonas, U. (2021, April 12). Uschi Glas wurde nicht beim Dreh der #ÄrmelHoch-Kampagne geimpft, sondern später. correctiv.org. https://correctiv.org/faktencheck/2021/04/09/uschi-glas-wurde-laut-gesundheitsministerium-nicht-beim-dreh-der-aermelhoch-kampagne-geimpft-sondern-spaeter/
Günther Jauch bekam „massenhaft“ Hassbriefe wegen Impfkampagne - Aktuelle Meldungen - News - newsroom.de. (n.d.). https://www.newsroom.de/news/aktuelle-meldungen/vermischtes-3/guenther-jauch-bekam-massenhaft-hassbriefe-wegen-impfkampagne-920765/
Stern, L. (2021, June 5). Deutscher Bundestag - Bundestag beschließt Ausnahmen für Corona-Geimpfte und -Genesene. Deutscher Bundestag. https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2021/kw18-de-infektionsschutz-839000
(2) Stefan Homburg auf X: „Als ungeimpfte Geringverdienerin fühlte sich Samira Youha erpresst, weil sie PCR-Tests selbst bezahlen sollte. Sie warnte, diese Schikane führe zu Kündigungen. Später hat sie ihren Job an der LMU tatsächlich gekündigt und ist nach Thailand gezogen. Hintergrund: Nachdem Samira https://t.co/E3aS1cpDJb“ / X
Specht, F., Greive, M., & Sigmund, T. (2021, August 10). Corona: Bund und Länder beschließen Hürden für Ungeimpfte. Handelsblatt. https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/ministerpraesidentenkonferenz-fuer-ungeimpfte-wird-es-ungemuetlich-bund-und-laender-beschliessen-strengere-corona-regeln-/27499058.html
Steinkohl, U. (2021, August 11). Corona-Schnelltests ab 11. Oktober nicht mehr generell gratis. Beck-aktuell. https://www.beck-aktuell.de/heute-im-recht/rechtspolitik-gesetzgebung/corona-schnelltests-ab-11-oktober-nicht-mehr-generell-gratis-2021-08-11
Bogner, M., & Dpa. (2021, September 22). Bürgertests: Corona-Schnelltests ab 11. Oktober meist nicht mehr kostenlos. DIE ZEIT. https://www.zeit.de/politik/2021-09/corona-schnelltests-buergertests-bundesgesundheitsministerium-verordnung-kosten
Brandt, M. (2021, November 18). 2G bald deutschlandweit. Statista Daily Data. https://de.statista.com/infografik/25780/implementierung-von-3g-regel-und-2g-option-in-deutschland/
Beschlussempfehlung des Hauptausschusses zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP und zu dem Gesetzentwurf der Fraktion der CDU/CSU. (2021). In Deutscher Bundestag, Deutscher Bundestag (No. 20/78). https://dserver.bundestag.de/btd/20/000/2000078.pdf
Deutscher Bundestag & Wissenschaftliche Dienste. (2021). Verfassungsrechtliche Bewertung der Beschränkungen Ungeimpfter durch die sogenannten 3G- und 2G-Regeln. In Wissenschaftliche Dienste Ausarbeitung (WD 3-3000-149/21; pp. 2–4). https://www.bundestag.de/resource/blob/863844/70947388a152d82f48ed6013fe3f1d7a/WD-3-149-21-pdf-data.pdf
Blanke, P. (2021, December 2). Corona-Maßnahmen: Bundesweite Einschränkungen für Ungeimpfte beschlossen. DIE ZEIT. https://www.zeit.de/politik/deutschland/2021-12/bund-und-laender-beschliessen-bundesweite-einschraenkungen-fuer-ungeimpfte
Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages. (2022). Corona-Schutzmaßnahmen und Versammlungen in geschlossenen Räumen. In Kurzinformation [Report]. https://www.bundestag.de/resource/blob/885034/WD-3-207-21-pdf.pdf
Kosfeld, C. P. (2021, October 12). Deutscher Bundestag - Impfpflicht für Gesundheits- und Pflegepersonal ab 15. März. . . Deutscher Bundestag. https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2021/kw49-de-infektionsschutzgesetz-impfpraevention-870424
Kosfeld, P. (2022, July 4). Deutscher Bundestag - Initiativen zur Corona-Impfpflicht fallen im Bundestag durch. Deutscher Bundestag. https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2022/kw14-de-impfpflicht-886566
Stebel, S. C (2025). Grenzdebile Schwachsinnsideen im Protein-Engineering am Beispiel des Spike-Proteins. Hesper Verlag.
Substack. (2026, June 11). Jung on Psychological Inflation & the Authority of Experts. https://substack.com/@kennycarmody/p-201429567
BNT_COM_FI_COMIRNATY_LP.8.1_30µg_12+Jahre_10µg_5-11Jahre_PFS_Fertiglösung_Juli2025.pdf https://dam.biontech.de/assets/--QzVnLmF8J2tXrYkWbHp/TdOiGfJs-Ka6P1ZcNbE9R/BNT_COM_FI_COMIRNATY_LP.8.1_30%C2%B5g_12+Jahre_10%C2%B5g_5-11Jahre_PFS_Fertigl%C3%B6sung_Juli2025.pdf
*Comirnaty, INN-bretovameran, cemivameran, mRNA encoding LP.8.1 https://www.ema.europa.eu/de/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_de.pdf
Unknown. (n.d.). ZUSAMMENFASSUNG DER MERKMALE DES ARZNEIMITTELS. https://www.ema.europa.eu/de/documents/product-information/vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca-epar-product-information_de.pdf
ANHANG I. (n.d.). Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels. https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2021/20210507151951/anx_151951_de.pdf
COVID-19 Vaccine Moderna. (n.d.). ANHANG i. https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2021/20210106150575/anx_150575_de.pdf
Nuvaxovid, INN-COVID-19 Vaccine (recombinant, adjuvanted) https://www.ema.europa.eu/de/documents/product-information/nuvaxovid-epar-product-information_de.pdf
ANHANG I. (n.d.). ANHANG i. https://www.ema.europa.eu/de/documents/product-information/bimervax-epar-product-information_de.pdf
Vitriol, D. V. (2025, December 23). Hat BioNTech entgegen der Fachinformation einen Übertragungsschutz behauptet? DrBine’s Newsletter. https://drbine.substack.com/p/hat-biontech-entgegen-der-fachinformation
*Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee December 10, 2020 Meeting Briefing Document- FDA https://www.fda.gov/media/144245/download
Classen B. US COVID-19 Vaccines Proven to Cause More Harm than Good Based on Pivotal Clinical Trial Data Analyzed Using the Proper Scientific Endpoint, “All Cause Severe Morbidity”. Trends Int Med. 2021; 1(1): 1-6. https://www.scivisionpub.com/pdfs/us-covid19-vaccines-proven-to-cause-more-harm-than-good-based-on-pivotal-clinical-trial-data-analyzed-using-the-proper-scientific--1811.pdf
Craig, N. (n.d.). WITNESS STATEMENT. https://www.covid19inquiry.scot/sites/default/files/ev-documents/sci-wt0118-000001.pdf
Freedom Podcast. (2024, May 27). “Our Hospitals were Half-Empty” Glasgow Porter tells Scottish COVID-19 inquiry [Video]. YouTube.
Sanches, M. (2021, July 14). So lief die Pressekonferenz mit Merkel und Spahn zum Impfen. Berliner Morgenpost. https://www.morgenpost.de/panorama/article401882460.ece
Federal Chancellor visits Robert Koch Institute. (2021, July 13). Website of the Federal Government | Bundesregierung. https://www.bundesregierung.de/breg-en/service/archive/federal-chancellor-visits-robert-koch-institute-1941846
„Auf Steinzeit-Niveau“: RKI-Modellierer glaubte selbst nicht an Rechnungen, mit denen wir alle eingesperrt wurden | NIUS.de. (2025, July 12). NiUS.de. https://www.nius.de/corona/news/auf-steinzeit-niveau-rki-modellierer-glaubte-selbst-nicht-an-rechnungen-mit-denen-wir-alle-eingesperrt-wurden
STIKO. (2021). Wissenschaftliche Begründung der STIKO zur Aktualisierung der Empfehlung der COVID-19-Auffrischimpfung mit einem mRNA-Impfstoff. Epidemiologisches Bulletin, 48–48, 15–16. https://edoc.rki.de/bitstream/handle/176904/9037/EB-48-2021-STIKO-Wissenschaftliche-Begr%C3%BCndung-Online-Vorab.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Robert Koch-Institut. (2021). Aktualisierung der ControlCOVID-Strategie zur Vorbereitung auf den Herbst/Winter 2021/22. https://www.rki.de/DE/Themen/Infektionskrankheiten/Infektionskrankheiten-A-Z/C/COVID-19-Pandemie/Strategie/control-covid-2021-09-22.pdf?__blob=publicationFile&v=1
Herby, J., Jonung, L., & Hanke, S. H. (2023). A Systematic Literature Review and Meta-Analysis of the Effects of Lockdowns On COVID-19 Mortality II. medRxiv. https://doi.org/10.1101/2023.08.30.23294845
Herby, J., Jonung, L., Hanke, S. H., & Institute of Economic Affairs. (2023). DID LOCKDOWNS WORK? The verdict on Covid restrictions. https://iea.org.uk/wp-content/uploads/2023/06/Perspectives-_1_Did-lockdowns-work__June_web-1.pdf
Quinn, G. A., Connolly, R., ÓhAiseadha, C., Hynds, P., Bagus, P., Brown, R. B., Cáceres, C. F., Craig, C., Connolly, M., Domingo, J. L., Fenton, N., Frijters, P., Hatfill, S., Heymans, R., Joffe, A. R., Jones, R., Lauc, G., Lawrie, T., Malone, R. W., . . . Walach, H. (2025). What Lessons can Be Learned From the Management of the COVID-19 Pandemic? International Journal of Public Health, 70, 1607727. https://doi.org/10.3389/ijph.2025.1607727
Kargı, B., & Coccia, M. (2026). Reduced effectiveness of strict containment policies in the presence of pandemic crisis in society and environment. Environment Development and Sustainability. https://doi.org/10.1007/s10668-026-07309-1
Müller, B., Padberg, I., Lorke, M., Brinks, R., Cripps, S., Gomes, M. G. M., Haake, D., & Ioannidis, J. P. A. (2026). Uncertainty and inconsistency of COVID-19 non-pharmaceutical intervention effects with multiple competitive statistical models. Scientific Reports, 16(1), 5767. https://doi.org/10.1038/s41598-026-36265-z
Bendavid, E., & Patel, C. J. (2024). Epidemic outcomes following government responses to COVID-19: Insights from nearly 100,000 models. Science Advances, 10(23), eadn0671. https://doi.org/10.1126/sciadv.adn0671
Taylor, H. L., Cuadros, P., Gee, M., & Menachemi, N. (2025). The unintended health effects of US COVID-19 lockdowns: a systematic review. Health Affairs Scholar, 3(11), qxaf208. https://doi.org/10.1093/haschl/qxaf208
Wood SN. Inferring UK COVID-19 fatal infection trajectories from daily mortality data: Were infections already in decline before the UK lockdowns? Biometrics. 2022 Sep;78(3):1127-1140. doi: 10.1111/biom.13462. Epub 2021 Apr 7. PMID: 33783826; PMCID: PMC8251436. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8251436/
Schupelius, G. (2026, May 26). Gunnar Schupelius: Ausgangssperren bei Corona waren „Unsinn“. B.Z. – Die Stimme Berlins. https://www.bz-berlin.de/meinung/kolumne/kolumne-mein-aerger/ausgangssperren-bei-corona-waren-unsinn
Bardosh, K. (2023, September 29). Government report: no good evidence that lockdown worked. UnHerd. https://unherd.com/newsroom/government-report-no-good-evidence-that-lockdown-worked/
UK Health Security Agency. (2023). Effectiveness of non-pharmaceutical interventions to reduce transmission of COVID-19 in the UK. A Rapid Mapping Review. https://assets.publishing.service.gov.uk/media/65144556b1bad400144fd910/NPI_and_COVID_mapping_review.pdf
Offergeld R, Preußel K, Zeiler T, Aurich K, Baumann-Baretti BI, Ciesek S, Corman VM, Dienst V, Drosten C, Görg S, Greinacher A, Grossegesse M, Haller S, Heuft HG, Hofmann N, Horn PA, Houareau C, Gülec I, Jiménez Klingberg CL, Juhl D, Lindemann M, Martin S, Neuhauser HK, Nitsche A, Ohme J, Peine S, Sachs UJ, Schaade L, Schäfer R, Scheiblauer H, Schlaud M, Schmidt M, Umhau M, Vollmer T, Wagner FF, Wieler LH, Wilking H, Ziemann M, Zimmermann M, der Heiden MA. Monitoring the SARS-CoV-2 Pandemic: Prevalence of Antibodies in a Large, Repetitive Cross-Sectional Study of Blood Donors in Germany-Results from the SeBluCo Study 2020-2022. Pathogens. 2023 Apr 2;12(4):551. doi: 10.3390/pathogens12040551. PMID: 37111436; PMCID: PMC10144823. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37111436/
Koch-Institut, R. (2021, June 9). Corona-Monitoring bundesweit (RKI-SOEP-Studie). https://edoc.rki.de/handle/176904/8321
Cervia C, Nilsson J, Zurbuchen Y, Valaperti A, Schreiner J, Wolfensberger A, Raeber ME, Adamo S, Weigang S, Emmenegger M, Hasler S, Bosshard PP, De Cecco E, Bächli E, Rudiger A, Stüssi-Helbling M, Huber LC, Zinkernagel AS, Schaer DJ, Aguzzi A, Kochs G, Held U, Probst-Müller E, Rampini SK, Boyman O. Systemic and mucosal antibody responses specific to SARS-CoV-2 during mild versus severe COVID-19. J Allergy Clin Immunol. 2021 Feb;147(2):545-557.e9. doi: 10.1016/j.jaci.2020.10.040. Epub 2020 Nov 20. PMID: 33221383; PMCID: PMC7677074. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33221383/
Uusküla, A., Pisarev, H., Tisler, A., Meister, T., Suija, K., Huik, K., Abroi, A., Kalda, R., Kolde, R., & Fischer, K. (2023). Risk of SARS-CoV-2 infection and hospitalization in individuals with natural, vaccine-induced and hybrid immunity: a retrospective population-based cohort study from Estonia. Scientific Reports, 13(1), 20347. https://doi.org/10.1038/s41598-023-47043-6
COVID-19 Forecasting Team. Past SARS-CoV-2 infection protection against re-infection: a systematic review and meta-analysis. Lancet. 2023 Mar 11;401(10379):833-842. doi: 10.1016/S0140-6736(22)02465-5. Epub 2023 Feb 16. PMID: 36930674; PMCID: PMC9998097. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36930674/
Gazit, S., Shlezinger, R., Perez, G., Lotan, R., Peretz, A., Ben-Tov, A., Herzel, E., Alapi, H., Cohen, D., Muhsen, K., Chodick, G., & Patalon, T. (2022). Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Naturally Acquired Immunity versus Vaccine-induced Immunity, Reinfections versus Breakthrough Infections: A Retrospective Cohort Study. Clinical Infectious Diseases, 75(1), e545–e551. https://doi.org/10.1093/cid/ciac262
Pilz, S., Chakeri, A., Ioannidis, J. P., Richter, L., Theiler‐Schwetz, V., Trummer, C., Krause, R., & Allerberger, F. (2021). SARS‐CoV‐2 re‐infection risk in Austria. European Journal of Clinical Investigation, 51(4), e13520. https://doi.org/10.1111/eci.13520
Turner, J. S., Kim, W., Kalaidina, E., Goss, C. W., Rauseo, A. M., Schmitz, A. J., Hansen, L., Haile, A., Klebert, M. K., Pusic, I., O’Halloran, J. A., Presti, R. M., & Ellebedy, A. H. (2021). SARS-CoV-2 infection induces long-lived bone marrow plasma cells in humans. Nature, 595(7867), 421–425. https://doi.org/10.1038/s41586-021-03647-4
Wajnberg, A., Amanat, F., Firpo, A., Altman, D. R., Bailey, M. J., Mansour, M., McMahon, M., Meade, P., Mendu, D. R., Muellers, K., Stadlbauer, D., Stone, K., Strohmeier, S., Simon, V., Aberg, J., Reich, D. L., Krammer, F., & Cordon-Cardo, C. (2020). Robust neutralizing antibodies to SARS-CoV-2 infection persist for months. Science, 370(6521), 1227–1230. https://doi.org/10.1126/science.abd7728
Gaebler, C., Wang, Z., Lorenzi, J. C. C., Muecksch, F., Finkin, S., Tokuyama, M., Cho, A., Jankovic, M., Schaefer-Babajew, D., Oliveira, T. Y., Cipolla, M., Viant, C., Barnes, C. O., Bram, Y., Breton, G., HäGglöF, T., Mendoza, P., Hurley, A., Turroja, M., . . . Nussenzweig, M. C. (2021). Evolution of antibody immunity to SARS-CoV-2. Nature, 591(7851), 639–644. https://doi.org/10.1038/s41586-021-03207-w
Haveri, A., Ekström, N., Solastie, A., Virta, C., Österlund, P., Isosaari, E., Nohynek, H., Palmu, A. A., & Melin, M. (2021). Persistence of neutralizing antibodies a year after SARS‐CoV‐2 infection in humans. European Journal of Immunology, 51(12), 3202–3213. https://doi.org/10.1002/eji.202149535
Murchu, E. O., Byrne, P., Carty, P. G., De Gascun, C., Keogan, M., O’Neill, M., Harrington, P., & Ryan, M. (2021). Quantifying the risk of SARS‐CoV‐2 reinfection over time. Reviews in Medical Virology, 32(1), e2260. https://doi.org/10.1002/rmv.2260
Nielsen, S. S., Vibholm, L. K., Monrad, I., Olesen, R., Frattari, G. S., Pahus, M. H., Højen, J. F., Gunst, J. D., Erikstrup, C., Holleufer, A., Hartmann, R., Østergaard, L., Søgaard, O. S., Schleimann, M. H., & Tolstrup, M. (2021). SARS-CoV-2 elicits robust adaptive immune responses regardless of disease severity. EBioMedicine, 68, 103410. https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2021.103410
Kojima, N., Roshani, A., Brobeck, M., Baca, A., & Klausner, J. (2022). Incidence of SARS-CoV-2 infection among previously infected or vaccinated employees. International Journal of Infectious Diseases, 118, 21–23. https://doi.org/10.1016/j.ijid.2022.02.015
Zhang, J., Lin, H., Ye, B., Zhao, M., Zhan, J., Dong, S., Guo, Y., Zhao, Y., Li, M., Liu, S., Zhang, H., Xiao, W., Guo, Y., Yue, C., Zhang, D., Yang, M., Zhang, J., Quan, C., Shi, W., . . . Liu, W. J. (2021). One-Year sustained cellular and humoral immunities in coronavirus disease 2019 (COVID-19) convalescents. Clinical Infectious Diseases, 75(1), e1072–e1081. https://doi.org/10.1093/cid/ciab884
Rodda, L. B., Netland, J., Shehata, L., Pruner, K. B., Morawski, P. A., Thouvenel, C. D., Takehara, K. K., Eggenberger, J., Hemann, E. A., Waterman, H. R., Fahning, M. L., Chen, Y., Hale, M., Rathe, J., Stokes, C., Wrenn, S., Fiala, B., Carter, L., Hamerman, J. A., . . . Pepper, M. (2020). Functional SARS-CoV-2-Specific Immune Memory Persists after Mild COVID-19. Cell, 184(1), 169-183.e17. https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.11.029
Ivanova, E., Devlin, J., Buus, T., Koide, A., Cornelius, A., Samanovic, M., Herrera, A., Zhang, C., Desvignes, L., Odum, N., Ulrich, R., Mulligan, M. J., Koide, S., Ruggles, K. V., Herati, R., & Koralov, S. B. (2021). Discrete Immune response signature to SARS-COV-2 mRNA vaccination versus infection. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.3838993
Hall, V. J., Foulkes, S., Charlett, A., Atti, A., Monk, E. J. M., Simmons, R., Wellington, E., Cole, M. J., Saei, A., Oguti, B., Munro, K., Wallace, S., Kirwan, P. D., Shrotri, M., Vusirikala, A., Rokadiya, S., Kall, M., Zambon, M., Ramsay, M., . . . Heeney, J. (2021). SARS-CoV-2 infection rates of antibody-positive compared with antibody-negative health-care workers in England: a large, multicentre, prospective cohort study (SIREN). The Lancet, 397(10283), 1459–1469. https://doi.org/10.1016/s0140-6736(21)00675-9
Houlihan, C. F., Vora, N., Byrne, T., Lewer, D., Kelly, G., Heaney, J., Gandhi, S., Spyer, M. J., Beale, R., Cherepanov, P., Moore, D., Gilson, R., Gamblin, S., Kassiotis, G., McCoy, L. E., Swanton, C., Hayward, A., Nastouli, E., Aitken, J., . . . Hatipoglu, E. (2020). Pandemic peak SARS-CoV-2 infection and seroconversion rates in London frontline health-care workers. The Lancet, 396(10246), e6–e7. https://doi.org/10.1016/s0140-6736(20)31484-7
Lumley, S. F., O’Donnell, D., Stoesser, N. E., Matthews, P. C., Howarth, A., Hatch, S. B., Marsden, B. D., Cox, S., James, T., Warren, F., Peck, L. J., Ritter, T. G., De Toledo, Z., Warren, L., Axten, D., Cornall, R. J., Jones, E. Y., Stuart, D. I., Screaton, G., . . . Eyre, D. W. (2020). Antibody status and incidence of SARS-COV-2 infection in health care workers. New England Journal of Medicine, 384(6), 533–540. https://doi.org/10.1056/nejmoa2034545
Cohen, K. W., Linderman, S. L., Moodie, Z., Czartoski, J., Lai, L., Mantus, G., Norwood, C., Nyhoff, L. E., Edara, V. V., Floyd, K., De Rosa, S. C., Ahmed, H., Whaley, R., Patel, S. N., Prigmore, B., Lemos, M. P., Davis, C. W., Furth, S., O’Keefe, J. B., . . . McElrath, M. J. (2021). Longitudinal analysis shows durable and broad immune memory after SARS-CoV-2 infection with persisting antibody responses and memory B and T cells. Cell Reports Medicine, 2(7), 100354. https://doi.org/10.1016/j.xcrm.2021.100354
Sureshchandra, S., Lewis, S. A., Doratt, B. M., Jankeel, A., Ibraim, I. C., & Messaoudi, I. (2021). Single-cell profiling of T and B cell repertoires following SARS-CoV-2 mRNA vaccine. JCI Insight, 6(24). https://doi.org/10.1172/jci.insight.153201
Abu-Raddad, L. J., Chemaitelly, H., Coyle, P., Malek, J. A., Ahmed, A. A., Mohamoud, Y. A., Younuskunju, S., Ayoub, H. H., Kanaani, Z. A., Kuwari, E. A., Butt, A. A., Jeremijenko, A., Kaleeckal, A. H., Latif, A. N., Shaik, R. M., Rahim, H. F. A., Nasrallah, G. K., Yassine, H. M., Kuwari, M. G. A., . . . Bertollini, R. (2021). SARS-CoV-2 antibody-positivity protects against reinfection for at least seven months with 95% efficacy. EClinicalMedicine, 35, 100861. https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2021.100861
Ripperger, T. J., Uhrlaub, J. L., Watanabe, M., Wong, R., Castaneda, Y., Pizzato, H. A., Thompson, M. R., Bradshaw, C., Weinkauf, C. C., Bime, C., Erickson, H. L., Knox, K., Bixby, B., Parthasarathy, S., Chaudhary, S., Natt, B., Cristan, E., Aini, T. E., Rischard, F., . . . Bhattacharya, D. (2020). Orthogonal SARS-COV-2 serological assays enable surveillance of Low-Prevalence communities and reveal durable humoral immunity. Immunity, 53(5), 925-933.e4. https://doi.org/10.1016/j.immuni.2020.10.004
Wei, J., Matthews, P. C., Stoesser, N., Maddox, T., Lorenzi, L., Studley, R., Bell, J. I., Newton, J. N., Farrar, J., Diamond, I., Rourke, E., Howarth, A., Marsden, B. D., Hoosdally, S., Jones, E. Y., Stuart, D. I., Crook, D. W., Peto, T. E. A., Pouwels, K. B., . . . Cunningham, C. (2021). Anti-spike antibody response to natural SARS-CoV-2 infection in the general population. Nature Communications, 12(1), 6250. https://doi.org/10.1038/s41467-021-26479-2
Lumley, S. F., O’Donnell, D., Stoesser, N. E., Matthews, P. C., Howarth, A., Hatch, S. B., Marsden, B. D., Cox, S., James, T., Warren, F., Peck, L. J., Ritter, T. G., De Toledo, Z., Warren, L., Axten, D., Cornall, R. J., Jones, E. Y., Stuart, D. I., Screaton, G., . . . Eyre, D. W. (2020). Antibody status and incidence of SARS-COV-2 infection in health care workers. New England Journal of Medicine, 384(6), 533–540. https://doi.org/10.1056/nejmoa2034545
Saade, C., Gonzalez, C., Bal, A., Valette, M., Saker, K., Lina, B., Josset, L., Trabaud, M., Thiery, G., Botelho-Nevers, E., Paul, S., Verhoeven, P., Bourlet, T., Pillet, S., Morfin, F., Trouillet-Assant, S., Pozzetto, B., & Group, O. B. O. C. S. (2021). Live virus neutralization testing in convalescent patients and subjects vaccinated against 19A, 20B, 20I/501Y.V1 and 20H/501Y.V2 isolates of SARS-CoV-2. Emerging Microbes & Infections, 10(1), 1499–1502. https://doi.org/10.1080/22221751.2021.1945423
Harvey, R. A., Rassen, J. A., Kabelac, C. A., Turenne, W., Leonard, S., Klesh, R., Meyer, W. A., Kaufman, H. W., Anderson, S., Cohen, O., Petkov, V. I., Cronin, K. A., Van Dyke, A. L., Lowy, D. R., Sharpless, N. E., & Penberthy, L. T. (2021). Association of SARS-COV-2 seropositive antibody test with risk of future infection. JAMA Internal Medicine, 181(5), 672. https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2021.0366
Letizia, A. G., Ge, Y., Vangeti, S., Goforth, C., Weir, D. L., Kuzmina, N. A., Balinsky, C. A., Chen, H. W., Ewing, D., Soares-Schanoski, A., George, M., Graham, W. D., Jones, F., Bharaj, P., Lizewski, R. A., Lizewski, S. E., Marayag, J., Marjanovic, N., Miller, C. M., . . . Sealfon, S. C. (2021). SARS-CoV-2 seropositivity and subsequent infection risk in healthy young adults: a prospective cohort study. The Lancet Respiratory Medicine, 9(7), 712–720. https://doi.org/10.1016/s2213-2600(21)00158-2
Bertollini, R., Chemaitelly, H., Yassine, H. M., Al-Thani, M. H., Al-Khal, A., & Abu-Raddad, L. J. (2021). Associations of vaccination and of prior infection with positive PCR test results for SARS-COV-2 in airline passengers arriving in Qatar. JAMA, 326(2), 185. https://doi.org/10.1001/jama.2021.9970
Mishra, B. K., Bhattacharya, D., Kshatri, J. S., & Pati, S. (2021). Natural immunity against COVID-19 significantly reduces the risk of reinfection: findings from a cohort of sero-survey participants. medRxiv. https://doi.org/10.1101/2021.07.19.21260302
Petersen, M. S., Hansen, C. B., Kristiansen, M. F., Fjallsbak, J. P., Larsen, S., Hansen, J. L., Jarlhelt, I., Pérez-Alós, L., Steig, B. Á., Christiansen, D. H., Møller, L. F., Strøm, M., Andorsdóttir, G., Gaini, S., Weihe, P., & Garred, P. (2021). SARS-COV-2 natural antibody response persists for at least 12 months in a nationwide study from the Faroe Islands. Open Forum Infectious Diseases, 8(8), ofab378. https://doi.org/10.1093/ofid/ofab378
Ansari A, Arya R, Sachan S, Jha SN, Kalia A, Lall A, Sette A, Grifoni A, Weiskopf D, Coshic P, Sharma A, Gupta N. Immune Memory in Mild COVID-19 Patients and Unexposed Donors Reveals Persistent T Cell Responses After SARS-CoV-2 Infection. Front Immunol. 2021 Mar 11;12:636768. doi: 10.3389/fimmu.2021.636768. PMID: 33777028; PMCID: PMC7991090. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33777028/
Cho, A., Muecksch, F., Schaefer-Babajew, D., Wang, Z., Finkin, S., Gaebler, C., Ramos, V., Cipolla, M., Mendoza, P., Agudelo, M., Bednarski, E., DaSilva, J., Shimeliovich, I., Dizon, J., Daga, M., Millard, K. G., Turroja, M., Schmidt, F., Zhang, F., . . . Nussenzweig, M. C. (2021). Anti-SARS-CoV-2 receptor-binding domain antibody evolution after mRNA vaccination. Nature, 600(7889), 517–522. https://doi.org/10.1038/s41586-021-04060-7
Gudbjartsson, D. F., Norddahl, G. L., Melsted, P., Gunnarsdottir, K., Holm, H., Eythorsson, E., Arnthorsson, A. O., Helgason, D., Bjarnadottir, K., Ingvarsson, R. F., Thorsteinsdottir, B., Kristjansdottir, S., Birgisdottir, K., Kristinsdottir, A. M., Sigurdsson, M. I., Arnadottir, G. A., Ivarsdottir, E. V., Andresdottir, M., Jonsson, F., . . . Stefansson, K. (2020). Humoral immune response to SARS-COV-2 in Iceland. New England Journal of Medicine, 383(18), 1724–1734. https://doi.org/10.1056/nejmoa2026116
Dan JM, Mateus J, Kato Y, Hastie KM, Yu ED, Faliti CE, Grifoni A, Ramirez SI, Haupt S, Frazier A, Nakao C, Rayaprolu V, Rawlings SA, Peters B, Krammer F, Simon V, Saphire EO, Smith DM, Weiskopf D, Sette A, Crotty S. Immunological memory to SARS-CoV-2 assessed for up to 8 months after infection. Science. 2021 Feb 5;371(6529):eabf4063. doi: 10.1126/science.abf4063. Epub 2021 Jan 6. PMID: 33408181; PMCID: PMC7919858. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7919858/
Chivese, T., Matizanadzo, J. T., Musa, O. a. H., Hindy, G., Furuya-Kanamori, L., Islam, N., Al-Shebly, R., Shalaby, R., Habibullah, M., Al-Marwani, T. A., Hourani, R. F., Nawaz, A. D., Haider, M. Z., Emara, M. M., Cyprian, F., & Doi, S. a. R. (2022). The prevalence of adaptive immunity to COVID-19 and reinfection after recovery – a comprehensive systematic review and meta-analysis. Pathogens and Global Health, 116(5), 269–281. https://doi.org/10.1080/20477724.2022.2029301
Vitale, J., Mumoli, N., Clerici, P., De Paschale, M., Evangelista, I., Cei, M., & Mazzone, A. (2021). Assessment of SARS-COV-2 reinfection 1 year after primary infection in a population in Lombardy, Italy. JAMA Internal Medicine, 181(10), 1407. https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2021.2959
Wang, L., Zhou, T., Zhang, Y., Yang, E. S., Schramm, C. A., Shi, W., Pegu, A., Oloniniyi, O. K., Henry, A. R., Darko, S., Narpala, S. R., Hatcher, C., Martinez, D. R., Tsybovsky, Y., Phung, E., Abiona, O. M., Antia, A., Cale, E. M., Chang, L. A., . . . Misasi, J. (2021). Ultrapotent antibodies against diverse and highly transmissible SARS-CoV-2 variants. Science, 373(6556). https://doi.org/10.1126/science.abh1766
Lyski, Z. L., Brunton, A. E., Strnad, M. I., Sullivan, P. E., Siegel, S. a. R., Tafesse, F. G., Slifka, M. K., & Messer, W. B. (2021). Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV-2)–Specific memory B cells from individuals with diverse disease severities recognize SARS-COV-2 variants of concern. The Journal of Infectious Diseases, 225(6), 947–956. https://doi.org/10.1093/infdis/jiab585
Dehgani-Mobaraki, P., Zaidi, A. K., Yadav, N., Floridi, A., & Floridi, E. (2021). Longitudinal observation of antibody responses for 14 months after SARS-CoV-2 infection. Clinical Immunology, 230, 108814. https://doi.org/10.1016/j.clim.2021.108814
Robbiani, D. F., Gaebler, C., Muecksch, F., Lorenzi, J. C. C., Wang, Z., Cho, A., Agudelo, M., Barnes, C. O., Gazumyan, A., Finkin, S., Hägglöf, T., Oliveira, T. Y., Viant, C., Hurley, A., Hoffmann, H., Millard, K. G., Kost, R. G., Cipolla, M., Gordon, K., . . . Nussenzweig, M. C. (2020). Convergent antibody responses to SARS-CoV-2 in convalescent individuals. Nature, 584(7821), 437–442. https://doi.org/10.1038/s41586-020-2456-9
Hartley, G. E., Edwards, E. S., Aui, P. M., Varese, N., Stojanovic, S., McMahon, J., Peleg, A. Y., Boo, I., Drummer, H. E., Hogarth, P. M., O’Hehir, R. E., & Van Zelm, M. C. (2020). Rapid generation of durable B cell memory to SARS-CoV-2 spike and nucleocapsid proteins in COVID-19 and convalescence. Science Immunology, 5(54). https://doi.org/10.1126/sciimmunol.abf8891
Callaway, E. (2021). Had COVID? You’ll probably make antibodies for a lifetime. Nature. https://doi.org/10.1038/d41586-021-01442-9
Ni, L., Ye, F., Cheng, M., Feng, Y., Deng, Y., Zhao, H., Wei, P., Ge, J., Gou, M., Li, X., Sun, L., Cao, T., Wang, P., Zhou, C., Zhang, R., Liang, P., Guo, H., Wang, X., Qin, C., . . . Dong, C. (2020). Detection of SARS-COV-2-Specific humoral and cellular immunity in COVID-19 convalescent individuals. Immunity, 52(6), 971-977.e3. https://doi.org/10.1016/j.immuni.2020.04.023
Rank A, Tzortzini A, Kling E, Schmid C, Claus R, Löll E, Burger R, Römmele C, Dhillon C, Müller K, Girl P, Hoffmann R, Grützner S, Dennehy KM. One Year after Mild COVID-19: The Majority of Patients Maintain Specific Immunity, But One in Four Still Suffer from Long-Term Symptoms. J Clin Med. 2021 Jul 27;10(15):3305. doi: 10.3390/jcm10153305. PMID: 34362088; PMCID: PMC8347559. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34362088/
COVID-19 natural immunity Scientific brief 10 May 2021 https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/3ca0dadc-6e8b-49ee-b7a7-1ebc2bd7f0cb/content
Redaktion, A. (2024, December 5). AN DIESEM TAG vor einem Jahr: BioNTech. . . | Von Andrea Drescher. Apolut | Jetzt Erst Recht! https://apolut.net/an-diesem-tag-vor-einem-jahr-biontech-von-andrea-drescher/
Shrestha, N. K., Burke, P. C., Nowacki, A. S., Terpeluk, P., & Gordon, S. M. (2022). Necessity of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) vaccination in persons who have already had COVID-19. Clinical Infectious Diseases, 75(1), e662–e671. https://doi.org/10.1093/cid/ciac022
Goldberg, Y., Mandel, M., Woodbridge, Y., Fluss, R., Novikov, I., Yaari, R., Ziv, A., Freedman, L., & Huppert, A. (2022). Similarity of protection conferred by previous SARS-COV-2 infection and by BNT162B2 vaccine: a 3-Month nationwide experience from Israel. American Journal of Epidemiology, 191(8), 1420–1428. https://doi.org/10.1093/aje/kwac060
Sheehan MM, Reddy AJ, Rothberg MB. Reinfection Rates Among Patients Who Previously Tested Positive for Coronavirus Disease 2019: A Retrospective Cohort Study. Clin Infect Dis. 2021 Nov 16;73(10):1882-1886. doi: 10.1093/cid/ciab234. PMID: 33718968; PMCID: PMC7989568. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33718968/
Shenai M B, Rahme R, Noorchashm H (October 28, 2021) Equivalency of Protection From Natural Immunity in COVID-19 Recovered Versus Fully Vaccinated Persons: A Systematic Review and Pooled Analysis. Cureus 13(10): e19102. doi:10.7759/cureus.19102 https://www.cureus.com/articles/72074-equivalency-of-protection-from-natural-immunity-in-covid-19-recovered-versus-fully-vaccinated-persons-a-systematic-review-and-pooled-analysis#!/
Bert, N. L., Tan, A. T., Kunasegaran, K., Tham, C. Y. L., Hafezi, M., Chia, A., Chng, M. H. Y., Lin, M., Tan, N., Linster, M., Chia, W. N., Chen, M. I., Wang, L., Ooi, E. E., Kalimuddin, S., Tambyah, P. A., Low, J. G., Tan, Y., & Bertoletti, A. (2020). SARS-CoV-2-specific T cell immunity in cases of COVID-19 and SARS, and uninfected controls. Nature, 584(7821), 457–462. https://doi.org/10.1038/s41586-020-2550-z
Bert, N. L., Clapham, H. E., Tan, A. T., Chia, W. N., Tham, C. Y., Lim, J. M., Kunasegaran, K., Tan, L. W. L., Dutertre, C., Shankar, N., Lim, J. M., Sun, L. J., Zahari, M., Tun, Z. M., Kumar, V., Lim, B. L., Lim, S. H., Chia, A., Tan, Y., . . . Tam, C. C. (2021). Highly functional virus-specific cellular immune response in asymptomatic SARS-CoV-2 infection. The Journal of Experimental Medicine, 218(5). https://doi.org/10.1084/jem.20202617
Neidleman, J., Luo, X., McGregor, M., Xie, G., Murray, V., Greene, W. C., Lee, S. A., & Roan, N. R. (2021). mRNA vaccine-induced T cells respond identically to SARS-CoV-2 variants of concern but differ in longevity and homing properties depending on prior infection status. eLife, 10. https://doi.org/10.7554/elife.72619
Jung, J. H., Rha, M., Sa, M., Choi, H. K., Jeon, J. H., Seok, H., Park, D. W., Park, S., Jeong, H. W., Choi, W. S., & Shin, E. (2021). SARS-CoV-2-specific T cell memory is sustained in COVID-19 convalescent patients for 10 months with successful development of stem cell-like memory T cells. Nature Communications, 12(1), 4043. https://doi.org/10.1038/s41467-021-24377-1
Ma, T., Ryu, H., McGregor, M., Babcock, B., Neidleman, J., Xie, G., George, A. F., Frouard, J., Murray, V., Gill, G., Ghosn, E., Newell, E. W., Lee, S. A., & Roan, N. R. (2021). Protracted yet Coordinated Differentiation of Long-Lived SARS-CoV-2-Specific CD8+ T Cells during Convalescence. The Journal of Immunology, 207(5), 1344–1356. https://doi.org/10.4049/jimmunol.2100465
Neidleman, J., Luo, X., McGregor, M., Xie, G., Murray, V., Greene, W. C., Lee, S. A., & Roan, N. R. (2021). mRNA vaccine-induced T cells respond identically to SARS-CoV-2 variants of concern but differ in longevity and homing properties depending on prior infection status. eLife, 10. https://doi.org/10.7554/elife.72619
Grifoni, A., Weiskopf, D., Ramirez, S. I., Mateus, J., Dan, J. M., Moderbacher, C. R., Rawlings, S. A., Sutherland, A., Premkumar, L., Jadi, R. S., Marrama, D., De Silva, A. M., Frazier, A., Carlin, A. F., Greenbaum, J. A., Peters, B., Krammer, F., Smith, D. M., Crotty, S., & Sette, A. (2020). Targets of T Cell Responses to SARS-CoV-2 Coronavirus in Humans with COVID-19 Disease and Unexposed Individuals. Cell, 181(7), 1489-1501.e15. https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.05.015
Ma, T., Ryu, H., McGregor, M., Babcock, B., Neidleman, J., Xie, G., George, A. F., Frouard, J., Murray, V., Gill, G., Ghosn, E., Newell, E. W., Lee, S. A., & Roan, N. R. (2021). Protracted yet Coordinated Differentiation of Long-Lived SARS-CoV-2-Specific CD8+ T Cells during Convalescence. The Journal of Immunology, 207(5), 1344–1356. https://doi.org/10.4049/jimmunol.2100465
Wang, Z., Yang, X., Zhong, J., Zhou, Y., Tang, Z., Zhou, H., He, J., Mei, X., Tang, Y., Lin, B., Chen, Z., McCluskey, J., Yang, J., Corbett, A. J., & Ran, P. (2021). Exposure to SARS-CoV-2 generates T-cell memory in the absence of a detectable viral infection. Nature Communications, 12(1), 1724. https://doi.org/10.1038/s41467-021-22036-z
Mateus, J., Grifoni, A., Tarke, A., Sidney, J., Ramirez, S. I., Dan, J. M., Burger, Z. C., Rawlings, S. A., Smith, D. M., Phillips, E., Mallal, S., Lammers, M., Rubiro, P., Quiambao, L., Sutherland, A., Yu, E. D., Da Silva Antunes, R., Greenbaum, J., Frazier, A., . . . Weiskopf, D. (2020). Selective and cross-reactive SARS-CoV-2 T cell epitopes in unexposed humans. Science, 370(6512), 89–94. https://doi.org/10.1126/science.abd3871
Juno, J. A., Tan, H., Lee, W. S., Reynaldi, A., Kelly, H. G., Wragg, K., Esterbauer, R., Kent, H. E., Batten, C. J., Mordant, F. L., Gherardin, N. A., Pymm, P., Dietrich, M. H., Scott, N. E., Tham, W., Godfrey, D. I., Subbarao, K., Davenport, M. P., Kent, S. J., & Wheatley, A. K. (2020). Humoral and circulating follicular helper T cell responses in recovered patients with COVID-19. Nature Medicine, 26(9), 1428–1434. https://doi.org/10.1038/s41591-020-0995-0
Zuo, J., Dowell, A. C., Pearce, H., Verma, K., Long, H. M., Begum, J., Aiano, F., Amin-Chowdhury, Z., Hoschler, K., Brooks, T., Taylor, S., Hewson, J., Hallis, B., Stapley, L., Borrow, R., Linley, E., Ahmad, S., Parker, B., Horsley, A., . . . Moss, P. (2021). Robust SARS-CoV-2-specific T cell immunity is maintained at 6 months following primary infection. Nature Immunology, 22(5), 620–626. https://doi.org/10.1038/s41590-021-00902-8
Peng, Y., Mentzer, A. J., Liu, G., Yao, X., Yin, Z., Dong, D., Dejnirattisai, W., Rostron, T., Supasa, P., Liu, C., López-Camacho, C., Slon-Campos, J., Zhao, Y., Stuart, D. I., Paesen, G. C., Grimes, J. M., Antson, A. A., Bayfield, O. W., Hawkins, D. E. D. P., . . . Dong, T. (2020). Broad and strong memory CD4+ and CD8+ T cells induced by SARS-CoV-2 in UK convalescent individuals following COVID-19. Nature Immunology, 21(11), 1336–1345. https://doi.org/10.1038/s41590-020-0782-6
Sekine T, Perez-Potti A, Rivera-Ballesteros O, Strålin K, Gorin JB, Olsson A, Llewellyn-Lacey S, Kamal H, Bogdanovic G, Muschiol S, Wullimann DJ, Kammann T, Emgård J, Parrot T, Folkesson E; Karolinska COVID-19 Study Group; Rooyackers O, Eriksson LI, Henter JI, Sönnerborg A, Allander T, Albert J, Nielsen M, Klingström J, Gredmark-Russ S, Björkström NK, Sandberg JK, Price DA, Ljunggren HG, Aleman S, Buggert M. Robust T Cell Immunity in Convalescent Individuals with Asymptomatic or Mild COVID-19. Cell. 2020 Oct 1;183(1):158-168.e14. doi: 10.1016/j.cell.2020.08.017. Epub 2020 Aug 14. PMID: 32979941; PMCID: PMC7427556. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32979941/
Lafon, E., Diem, G., Witting, C., Zaderer, V., Bellmann-Weiler, R. M., Reindl, M., Bauer, A., Griesmacher, A., Fux, V., Hoermann, G., Miller, C., Zabernigg, A., Wöll, E., Wilflingseder, D., Lass-Flörl, C., & Posch, W. (2021). Potent SARS-COV-2-Specific T cell immunity and low anaphylatoxin levels correlate with mild disease progression in COVID-19 patients. Frontiers in Immunology, 12, 684014. https://doi.org/10.3389/fimmu.2021.684014
Saini, S. K., Hersby, D. S., Tamhane, T., Povlsen, H. R., Hernandez, S. P. A., Nielsen, M., Gang, A. O., & Hadrup, S. R. (2021). SARS-CoV-2 genome-wide T cell epitope mapping reveals immunodominance and substantial CD8 + T cell activation in COVID-19 patients. Science Immunology, 6(58). https://doi.org/10.1126/sciimmunol.abf7550
Collins, F. (2020, July 27). Immune T cells may offer lasting protection against COVID-19. NIH Director’s Blog. https://web.archive.org/web/20200728222513/https://directorsblog.nih.gov/2020/07/28/immune-t-cells-may-offer-lasting-protection-against-covid-19/
Palm, A. E., & Henry, C. (2019). Remembrance of things past: Long-Term B cell memory after infection and vaccination. Frontiers in Immunology, 10, 1787. https://doi.org/10.3389/fimmu.2019.01787
Majdoubi, A., Michalski, C., O’Connell, S. E., Dada, S., Narpala, S., Gelinas, J., Mehta, D., Cheung, C., Winkler, D. F., Basappa, M., Liu, A. C., Görges, M., Barakauskas, V. E., Irvine, M., Mehalko, J., Esposito, D., Sekirov, I., Jassem, A. N., Goldfarb, D. M., . . . Lavoie, P. M. (2021). A majority of uninfected adults show preexisting antibody reactivity against SARS-CoV-2. JCI Insight, 6(8). https://doi.org/10.1172/jci.insight.146316
Lineburg, K. E., Grant, E. J., Swaminathan, S., Chatzileontiadou, D. S., Szeto, C., Sloane, H., Panikkar, A., Raju, J., Crooks, P., Rehan, S., Nguyen, A. T., Lekieffre, L., Neller, M. A., Tong, Z. W. M., Jayasinghe, D., Chew, K. Y., Lobos, C. A., Halim, H., Burrows, J. M., . . . Gras, S. (2021). CD8+ T cells specific for an immunodominant SARS-CoV-2 nucleocapsid epitope cross-react with selective seasonal coronaviruses. Immunity, 54(5), 1055-1065.e5. https://doi.org/10.1016/j.immuni.2021.04.006
Ortega, N., Ribes, M., Vidal, M., Rubio, R., Aguilar, R., Williams, S., Barrios, D., Alonso, S., Hernández-Luis, P., Mitchell, R. A., Jairoce, C., Cruz, A., Jimenez, A., Santano, R., Méndez, S., Lamoglia, M., Rosell, N., Llupià, A., Puyol, L., . . . Dobaño, C. (2021). Seven-month kinetics of SARS-CoV-2 antibodies and role of pre-existing antibodies to human coronaviruses. Nature Communications, 12(1), 4740. https://doi.org/10.1038/s41467-021-24979-9
Mahajan, S., Kode, V., Bhojak, K., Karunakaran, C., Lee, K., Manoharan, M., Ramesh, A., Hv, S., Srivastava, A., Sathian, R., Khan, T., Kumar, P., Gupta, R., Chakraborty, P., & Chaudhuri, A. (2021). Immunodominant T-cell epitopes from the SARS-CoV-2 spike antigen reveal robust pre-existing T-cell immunity in unexposed individuals. Scientific Reports, 11(1), 13164. https://doi.org/10.1038/s41598-021-92521-4
Subramanian, S. V., & Kumar, A. (2021). Increases in COVID-19 are unrelated to levels of vaccination across 68 countries and 2947 counties in the United States. European Journal of Epidemiology, 36(12), 1237–1240. https://doi.org/10.1007/s10654-021-00808-7
HHS COVID JIC. (2021). COVID-19 HHS Communications Coordination Group Report - February 5, 2021. https://cdn01.dailycaller.com/wp-content/uploads/2026/01/docs.pdf?_gl=1*wrpx2h*_up*MQ..*_ga*MjAzNTEyNTc4NS4xNzgxODgzNjE0*_ga_B906X4P4C5*czE3ODE4ODM2MTMkbzEkZzAkdDE3ODE4ODM2MTMkajYwJGwwJGgw
HHS COVID JIC. (2021). COVID-19 HHS Communications Coordination Group Report - February 5, 2021. https://cdn01.dailycaller.com/wp-content/uploads/2026/01/docs.pdf?_gl=1*wrpx2h*_up*MQ..*_ga*MjAzNTEyNTc4NS4xNzgxODgzNjE0*_ga_B906X4P4C5*czE3ODE4ODM2MTMkbzEkZzAkdDE3ODE4ODM2MTMkajYwJGwwJGgw
Kopp, E. (2026, January 14). EXCLUSIVE: Fauci Privately Called Natural Immunity Data “Impressive” Before Forcing Jabs On Americans. Dailycaller. https://dailycaller.com/2026/01/14/exclusive-anthony-fauci-natural-immunity-covid-jabs-emails/
Israel, A., Shenhar, Y., Green, I., Merzon, E., Golan-Cohen, A., Schäffer, A. A., Ruppin, E., Vinker, S., & Magen, E. (2021). Large-Scale Study of Antibody Titer Decay following BNT162b2 mRNA Vaccine or SARS-CoV-2 Infection. Vaccines, 10(1), 64. https://doi.org/10.3390/vaccines10010064
"Wie kann man so viel Dummtüch und Geständnisse auf so wenigen Seiten schreiben? Das bisher schlimmste Kapitel"
Das erschreckende an diesem Buch ist dass sich die Impf-Voodo-Verbrecher offensichtlich nicht der geringsten Schuld bewusst sind - oder in ihrem Irrsinn komplett leugnen. Anders ist es vermutlich nicht auszuhalten am Tod und Leiden von -zig und hunderttausenden wenn nicht sogar Millionen von Menschen (15% der Geninziierten?) in Deutschland Schuld zu sein. Und zwar direkt, von wegen Mitschuld. Der Zyklon-B-Lieferant hat nur seinen Auftrag erfüllt. Da sie Mitglieger eines sehr großen Clubs sind wird man sich das gegenseitig bestätigen.