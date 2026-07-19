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John Pearse
1h

Top-Beitrag. Liest sich spannender als jeder Krimi. Beißende Kommentierung. Und super Zahlen / Übersichten. Und 19jährige Freiburger Abiturienten haben's drauf - Kompliment; traut man den youngsters gar nicht zu.

Nachher aber ab zur ZMF Jazzmatinee, der Seele was Gutes antun..

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1 reply by DrBines verbales Vitriol
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