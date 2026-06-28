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Harry
3h

Bill Gates hat bereits 2016 damit begonnen, DNA abzuspeichern und PCR-Testdaten zu sammeln. Das Ganze wird in einer DNA-Datenbank, welche auf dem Gelände von Amazon gehostet wird, gesammelt: https://t.me/CoronaCovidPlandemic/1385

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1 reply by DrBines verbales Vitriol
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