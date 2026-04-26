Ich frage mich, was ist nur aus einem Teil unseres Landes geworden, dass wir so unversöhnlich und hart miteinander geworden sind? (S. 151)

Ich hätte da ein paar Ideen, woran das liegen könnte. Einiges findet man im ersten Teil dieser Reihe:

Darüber wurden ganze Bücher geschrieben.

Die, die mitgemacht haben sind leider resistent gegen die von ihnen selbst erhobenen Daten, die das Gegenteil von dem belegen, was sie glauben. Herr Spahn ist einer davon.

Täter fühlen sich natürlich nicht ausgegrenzt. Das ist beim Mobbing auch so. Daher fühlte man sich durch das reine Sammeln von Aussagen, die getätigt wurden bedroht und an den Pranger gestellt. Klassische Täter-Opfer Umkehr. Fachleute warnten sogar vor „geistiger Brandstiftung“ und nannten die Webseite “wir haben mitgemacht” einen “Online-Pranger für angebliches “Corona-Unrecht””

Eine Impfpflicht einführen zu wollen bei 100% Antikörperprävalenz, wer hat hier wem Unrecht getan?

Dass Herr Spahn an dieser Stelle offen seine Ignoranz zur Schau trägt und so gar nicht verstehen kann, wie es 20%-30% der Bevölkerung uncool finden könnten, dass man sie ausgegrenzt, gegängelt, beschimpft und diffamiert hat. Dass man sie aus dem Job geworfen hat. Dass man ihre Karrieren ruiniert hat. Dass man sie finanziell ruiniert hat. Wenn man von der Plandemie profitiert und seinen Schnitt gemacht hat, kann man das vielleicht nicht so ganz nachvollziehen. So wie andere Täter, die sich lautstark verteidigen und das auch noch als Satire bezeichnen.

Die juristische Zeitschrift Beck stellt aber letztendlich klar “: Sammlung von Corona-Zitaten ist keine Feindesliste”

“Die Staatsanwaltschaft betrachtete dieses Vorgehen des Mannes als "Gefährdendes Verbreiten personenbezogener Daten" nach § 126a StGB und klagte ihn an. Die Anklage wurde erst auf eine sofortige Beschwerde der Staatsanwaltschaft durch das LG zugelassen. Das AG Köln sprach den Mann nun frei, und zwar aus rechtlichen Gründen (Urteil vom 12.06.2024 – 539 Ds 156/24). Sein Thread und die Zitate seien von der Meinungsfreiheit nach Art. 5 Abs. 1 GG gedeckt und erfüllten den Straftatbestand des § 126a StGB nicht. Die Äußerungen seien weder geeignet noch dazu bestimmt, die Urheber der Zitate zu gefährden.”

Die Seite ich-habe-mitgemacht.de existiert noch im Webarchiv.

Liste nach Personen: https://web.archive.org/web/20240105212001/http://ich-habe-mitgemacht.de/liste/nach-person.html

Liste nach Datum: https://web.archive.org/web/20240105211911/http://ich-habe-mitgemacht.de/liste/nach-datum.html

Ein pdf der Zitate exisitiert auch noch: Ich-habe-mitgemacht-Zitate-Sammlung.pdf

Jens Spahn ist in der Sammlung mehrfach vertreten:

„Alle leiden unter Ungeimpften”

„Es gibt keinen Anspruch auf Restaurantbesuch“

„Wir impfen Deutschland zurück in die Freiheit“

„Spahn stellt Freiheiten für Geimpfte in Aussicht“

„Keiner sollte Sonderrechte einfordern, bis alle die Chance zur Impfung hatten.”

“Impfen ist ein patriotischer Akt.”

“Es gibt immer noch diejenigen, die glauben, das Virus können ihnen nichts anhaben. Diese Menschen würde ich am liebsten auf eine Intensivstation zerren und sie im Angesicht des Leids fragen: Was muss eigentlich noch passieren, damit ihr es kapiert?”

„Wer sich heute nicht impfen lassen möchte, der darf sich morgen nicht wundern, wenn die Party ohne ihn steigt“

„Spahn über Impfgegner: „hat schon fast religiös-fanatischen Charakter““

“Nur noch Supermarkt oder Rathaus für Ungeimpfte”

“geimpft, genesen oder gestorben”

Einige Aussagen waren nachweisbar fachlich falsch:

Die “Pandemie der Ungeimpften” hatte sich Jens bei Sleepy Joe abgeschaut.

“Dann unterstrich er: „Der Impfstoff an sich ist nach wenigen Tagen oder Wochen gar nicht mehr im Körper“. Sofort brach wieder Gejaule und Gelächter aus, eine Person rief „Auf einmal!“.

Spahn wurde lauter: „Nicht auf einmal! Der Impfstoff ist weg, die Immunantwort ist noch da. Wir haben mittlerweile auf der Welt hunderte Millionen Impfungen durchgeführt. Wenn all das, was in den WhatsApp-Gruppen immer behauptet wird, wirklich passieren würde, dann hätte es schon längst passieren müssen. Wann akzeptieren Sie endlich: All das, was da den ganzen Tag behauptet wird, von der Unfruchtbarkeit bis dahin, dass Bill Gates und Jens Spahn Ihnen irgendwelche Chips einpflanzen wollen - nichts davon ist passiert. Schauen wir einfach mal auf die Fakten, anstatt auf das was in der WhatsApp-Gruppe steht“.”

Der offizielle Rekord laut Yale Uni liegt bei 709 Tagen, die RNA 28 Tage bis 15 Monate in Hirngewebeproben. Inoffiziell sind die Zeitspannen deutlich länger.

Willkommen in der schönen neuen Welt der „Solidarität 2.0“, in der Freiheit kein Grundrecht mehr ist, sondern ein Treuebonus-Heft, das man sich nach der Nadel abstempeln lässt und das einem anschließend bedingt für einige Monate, die nach Gusto der Politiker verkürzt werden können, vielleicht gewährt werden.

Das Drehbuch dieser Zeit liest sich wie eine Mischung aus Pathos und Erpressung: Zuerst wird das Impfen zum „patriotischen Akt“ überhöht. Die Aussage “Impfen für Deutschland” war für Jens Spahn auch nur straffrei, weil er nicht in der AFD ist.

“Impfen für Deutschland” ist der Werbespruch einer Tierarztpraxis, kein Scherz.

Wer zögerte, wurde zum Staatsfeind und Antisemiten erklärt, der die Freiheit aller persönlich blockiert. Damit das auch jeder verstand, wurde die Rhetorik nach und nach verschärft von „Wir warten, bis alle dran waren“ (der Klassiker: keine Sonderrechte) auf „Pech gehabt, die Party steigt ohne dich“. Wer braucht schon Schnitzel im Restaurant, wenn er stattdessen exklusiven Zutritt zum Supermarkt oder Rathaus hat? Das ist die neue Definition von Luxus für Unfolgsame, weil das Virus im Rathaus ein anderes ist als das im Restaurant oder auf dem Weihnachtsmarkt und einen nur infiziert, wenn man im Supermarkt ein Buch oder Spielzeug kauft aber nicht bei Lebensmitteln.

Und falls moralischer Druck nicht reichte, verlegte man sich auf schwarze Pädagogik: Ungeimpfte wurden rhetorisch auf die Intensivstation gezerrt, um ihnen das Elend mal so richtig aus der Nähe zu zeigen – ein charmanter Bildungsurlaub für „religiös-fanatische“ Zweifler.

Am Ende mündete alles in der ultimativen, fast schon prophetischen Wahlmöglichkeit: „Geimpft, genesen oder gestorben“. Ein Wahlslogan, der so viel Optimismus versprüht, dass man sich direkt „zurück in die Freiheit“ geimpft fühlte – oder zumindest zurück in die Schlange vor dem Testzentrum, während man sehnsüchtig durch die Fensterscheibe des Restaurants schaute, auf das man ja ohnehin keinen Anspruch hatte.

Kurz gesagt: Die Plandemie war die Zeit, in der Nächstenliebe dadurch bewiesen wurde, dass man die „Blinddärme der Gesellschaft” konsequent vor die Tür setzte, damit der Rest endlich wieder in Freiheit feiern durfte. Statt Rassentrennung, Trennung nach Impfstatus.

Und vor diesem Hintergrund schreibt Herr Spahn in seinem Buch:

Ich frage mich, was ist nur aus einem Teil unseres Landes geworden, dass wir so unversöhnlich und hart miteinander geworden sind? (S. 151)

Die Maßnahmenkritiker, die die staatseigenen Daten noch immer auf ihrer Seite haben, bezeichnet Herr Spahn als eine radikale Minderheit. Das klingt wirklich sehr versöhnlich.

Und auch eine Minderheit, zumal eine radikale, kann einen großen Einfluss haben. (S. 152)

Was soll man von einem Politiker halten, der Andersdenkende als

Querdenker, Corona-Leugner, Verschwörungstheoretiker, die sich vermutlich, wie so o , über Telegram-Kanäle organisiert hatten. Sie brüllten: »Spahn muss weg, Spahn, du Mörder, Spahn, der Kindermörder!« (S. 153) So verworren und konfus die Corona-Leugner mir in ihren Argumentationen erschienen, ihr Protest war gut organisiert und orchestriert. (S. 156)

Kann man einen solchen Politiker noch respektieren? Sollte man so einen Politiker respektieren?

Mit dieser Einstellung zu andersdenkenden Mitmenschen

suche ich ja eigentlich den Kontakt zu Menschen – und gerade zu denen, die eben nicht meine politischen Überzeugungen teilen. Genau aus diesem Grund macht man ja Wahlkampf – neben der Mobilisierung der eigenen Unterstützer. (S. 154)

Er sucht also Kontakt zu andersdenkenden Menschen, die er dann als Leugner und Verschwörungstheoretiker bezeichnet und erwartet, dass sie ihn toll finden und wählen.

Ihnen ging es gar nicht um einzelne Maßnahmen, sondern um das Grundsätzliche: »Wir wollen, dass der Spuk vorbei ist.« (S. 154)

Ja, der politische Spuk, den Herr Spahn und Konsorten weltweit grundlos verursacht haben. Bis heute weigern sich die Verursacher die selbst erhobenen Daten von DIVI oder RKI zur Kenntnis zu nehmen. Es gab keine Pandemie. Es gab nur eine politisch Plandemie.

Durch die Impfdebatte verhärteten sich die Fronten noch weiter. (S. 157)

Impfpflicht bei 100% Seroprävalenz von Antikörpern laut RKI? Wozu?

Sie waren wütend, weil ihre Kinder in der Schule Masken tragen mussten. (S. 157)

Und das zu Recht. Herr Spahn hat selbst keine Kinder. Die Eltern haben aber früh erkannt, was Studien letztendlich bestätigt haben:

Masken schränken die Fähigkeit von Kindern (4–8 Jahre) signifikant ein, Emotionen wie Freude oder Trauer in Gesichtern korrekt zu lesen und die eingeschränkte Mimik erschwert die Kommunikation und soziale Interaktion in Schulen. Die Masken stören die ganzheitliche Gesichtswahrnehmung bei Schulkindern, was zu Defiziten beim Wiedererkennen von Personen führen kann. In der „Co-Ki“-Studie (veröffentlicht in Monatsschrift Kinderheilkunde) berichteten Eltern über Symptome wie Kopfschmerzen (53 %), Konzentrationsschwierigkeiten (50 %) und Unwohlsein (42 %) bei maskentragenden Kindern. Einige Untersuchungen deuten auf eine Zunahme von Angstzuständen und Stress hin durch ein Zusammenspiel aus Maskenpflicht und allgemeiner sozialer Distanzierung ist. Der Wegfall des Mundbildes beeiträchtigt die Sprachverarbeitung besonders bei jüngeren Kindern oder Kindern mit Hörbeeinträchtigungen, da wichtige visuelle Signale zur Lautbildung fehlen. Die CO2 Belastung hinter den Masken liegt bei 13.100 ppm (OP-Maske) bis 13.900 ppm (FFP2-Maske), weit jenseits der arbeitsschutzrechtlichen Sicherheitsgrenzwerten für Innenräume von 5.000 ppm für gesunde Erwachsene für eine 8-Stunden-Schicht.

Selbst auf der ISS sind die Grenzwerte niedriger als das, was Kinder ertragen mussten:

“Die Besatzungsmitglieder werden im Rahmen ihrer wöchentlichen persönlichen medizinischen Besprechungen mit den Bordärzten routinemäßig nach CO₂-Symptomen befragt. Bei den jüngsten ISS-Expeditionen haben Besatzungsmitglieder bereits ab einem Wert von 2,3 mmHg auf CO₂ zurückzuführende Symptome festgestellt. Im Bereich von 2,3 bis 2,7 mmHg wurden Müdigkeit und ein Druckgefühl im Kopf gemeldet. Im Bereich von 2,7 bis 3,0 mmHg gab es Selbstberichte über ausgelassene Arbeitsschritte oder übermäßig lange dauernde Arbeitsabläufe. Bei Werten über 3,0–3,4 mmHg wurden Kopfschmerzen gemeldet. Es wurde eine große Bandbreite an inter- und intraindividuellen Unterschieden in der Empfindlichkeit gegenüber CO₂ festgestellt.”

Bei einem angenommenen Standard-Atmosphärendruck von 760 mmHg ergibt sich:

Die Konzentration von 2,3 mmHg entspricht 3026 ppm bei der durchtrainierte Astronauten über Kopfdruck/Kopfschmerzen wegen zu viel CO2 klagen.

Aber ich versuchte zu verstehen, warum die Menschen so durchdrehten. Ich wollte wirklich hören, was sie so aufbrachte. Aber ich konnte nicht zu ihnen durchdringen. (S. 158) Es konnte und durfte nicht sein, dass die Krawallmacher, Schreihälse und Corona Leugner darüber entscheiden, ob und in welcher Form der demokratische Wahlkampf in Deutschland stattfinden kann. (S. 158)

Jens war Daten und Fakten gegenüber resistent und er ist auch heute Daten und Fakten gegenüber resistent.

Zu Wahlveranstaltungen dürfen anscheinend nur Fans kommen aber keine Gegner, die das heile Weltbild stören?

Diese Entmenschlichung, diese Unversöhnlichkeit, diese Härte macht mich nachdenklich, und sie tut unserem Land und unserer Zeit nicht gut. Und sie hindert viele Menschen daran, sich politisch zu engagieren. Wie viele wertvolle Talente und Ideen uns dadurch als Gesellschaft wohl verloren gehen? (S. 159)

Aber natürlich darf man sich nur bei den etablierten Altparteien engagieren, alles anderes ist schlecht für “unsere Demokratie”. Das darf man nicht vergessen. Die Ausgrenzung politisch anders Denkender geht weiter und zwar mittels Gesetzesänderungen, um die Opposition auch dauerhaft auszugrenzen, damit sich nichts ändert für die Verlierer, die sich verzweifelt an ihre Macht und Pensionsansprüche klammern.

Die Maske war zu dem Zeitpunkt längst zum Symbol und Streitobjekt gleichermaßen geworden. […] ein Symbol für Unterdrückung und Freiheitsberaubung. (S. 159)

Und der Gesundheitsschädigung und langfristiger Entwicklungsschäden für die Kinder. Nur so nebenbei.

Aber es war und ist immer noch das einfachste Mittel, um sich und andere zu schützen und von allen denkbaren Maßnahmen bleibt diese die am wenigsten einschneidende. (S. 160)

Dem ist nicht so. Würden Masken vor Viren schützen, brauchte man in einem S4 Labor keinen Vollanzug mit externer Luftzufuhr. Über das Thema Nutzlosigkeit von Masken wurden schon ganze Bücher geschrieben. Das spare ich mir an dieser Stelle.

Unterstützungsmöglichkeiten:

Bücherwunschzettel: https://www.amazon.de/registries/gl/owner-view/30LG3DJ4ET90L?ref_=list_d_gl_lfu_nav

Andere Unterstützungsmöglichkeiten für Holgers und meine Forschung: