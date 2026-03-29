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James Muckla
8hEdited

Die Abgründe sind:

1) Dr. Osten, der Allwissende und der Fachmann für NPIs, kennt die Markel-Studie nicht*!

2) Die Ergebnise der Markel-Studie sind definitiv nicht eindeutig, so lag die Mortalitätsraten in Los Angeles (Alles zu) genauso waren wie in New York (Alles offen), obwohl in New York die Massen von kranken Weltkriegssoldaten anschifften.

3) Niemand fragte damals: In welchem Bereich ist denn der Effekt von NPIs zu erwarten? Die ebM sagte so 10-15% - und nur in Verzögerung.

4) Niemand sprach über Kollateralschäden.

* als Hinweisgeberin wird eine Soziologin aus Heidelberg, die in den USA war, genannt: Frau Dr. Anna Kaiser. Ich denke eher, dass das eine Erfindung ist und die Hinweisgeberin google war. Dr. Osten hat halt mal gegoogelt.

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Malida
9h

Ich muss jetzt mal nachfragen.

Es geht mir jetzt hier nicht um obigen Artikel, sondern um einen Re-Post aus deinem Telegram-Kanal von einer anderen Quelle.

Würdest du die Aussagen über Frauen sowie die Formulierungen so unterschreiben? Trägst du das politisch und ideologisch mit?

Ist das eine Weltsicht, die du vertreten kannst?

Oder hast du nur den Artikel gesehen und den Text nicht?

Es wäre mir wirklich wichtig, das zu wissen.

Danke.

"🗣️Die Studie zeigt einen harten Realitätsschock: Fast jede dritte Frau hat Probleme, schwanger zu werden – ein massiver Anstieg, der späte Kinderwünsche, Karrierefokus und vielleicht auch gesundheitliche Langzeitfolgen widerspiegelt. Das sind die „Emanzen“ und „erfolgreichen“ Karrierefrauen, die jahrelang Partys, Reisen und Chefposten vor Familie stellen und nun merken, dass Biologie nicht verhandelbar ist. Sollen sie ruhig leiden – sie dienen als Mahnung für jüngere Generationen: Wer das Zeitfenster verpasst, zahlt später teuer, egal wie viele Titel oder Instagram‑Likes man anhäuft.

Natürlich schweigen Massenmedien zum Impfthema: Der zeitliche Zusammenhang zwischen Impfkampagnen und sinkenden Geburtenraten in Westeuropa ist auffällig, und dass ungeimpfte Frauen in anderen Regionen seltener betroffen sind, nährt Zweifel. Für Männer bleibt die Auswahl: genug solide, familientaugliche Frauen – nur in Westeuropa ziemlich rar. Wer reist und nicht rassistisch/nationalistisch voreingenommen ist, findet ungeimpfte, konservative, familienorientierte Partnerinnen ohne Emanzen‑Attitüde: fröhlich, kochfähig, respektvoll – ein Kontrast zu den eingebildeten, egoistischen Frauen aus dem Westen.🗣️"

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