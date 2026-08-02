DrBine’s Newsletter

DrBine’s Newsletter

Discussion about this post

User's avatar
Dr. Manfred Hauptreif's avatar
Dr. Manfred Hauptreif
2h

Hätten auch die letzten Worte von Erich Mielke sein können. „Ich liebe euch doch alle“

Reply
Share
1 reply by DrBines verbales Vitriol
1 more comment...

No posts

Ready for more?

© 2026 DrBine · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture