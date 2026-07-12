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Eckhard Umann
19m

Er stellt sich als verzweifelten Einzelkämpfer auf weiter Flur dar ... und lässt die Tiefenstrukturen, denen er angehörte (die Publikationen kommen so langsam raus, mit wem er sich beriet bzw wer ihn wirklich antrieb und Sicherheiten für die Zeit danach anbot) weg.... weshalb ja auch nur lockere Befragungen im Freundeskreis und keine hochnotpeinliche vereidigte Untersuchungen möglich sind...

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1 reply by DrBines verbales Vitriol
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