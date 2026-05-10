Never complain, never explain

»Never complain, never explain«, dieses stoische Motto des früheren britischen Premierministers Benjamin Disraeli tauschten die Kanzlerin und ich angesichts mancher heißgelaufenen medialen Debatte gelegentlich aus. So habe ich gelernt, Angriffe nicht persönlich zu nehmen und die medialen Wellen über mich hinwegrollen zu lassen. (S. 168)

Benjamin Disraeli ist eine interessante historische Figur, die ich in der Vorlesung “Einführung in die Literaturstudien” vor allem als Autor kennengelernt habe.

Von Benjamin Disraeli soll laut Mark Twain auch dieses Zitat stammen: “There are three types of lies -- lies, damn lies, and statistics.” Deutsch: „Es gibt drei Arten von Lügen – Lügen, verdammte Lügen und Statistiken.“

Benjamin Disraeli ist er der einzige britische Premierminister, den man heute eher für sein literarische Werk als für seine Zeit als Premierminister kennt. Benjamin Disraeli nutzte seine Romane gezielt als politisches Propagandamittel, um seine Vision eines „One-Nation-Konservatismus“ unters Volk zu bringen. Politische Reden liest kaum ein normaler Mensch freiwillig, Disraelis Romane brachten seine Ideologie direkt unters Volk und die Menschen bezahlten sogar für die Romane.

Vielleicht sollte Jens Spahn Disraelis Roman Sybil aus dem Jahr 1845 lesen, welcher die soziale Kluft zwischen den reichen Privilegierten und der verarmten Arbeiterklasse thematisiert. Disraeli wollte mit diesem Buch den Landadel an seine moralische Verantwortung gegenüber dem Volk zu erinnern.

Vielleicht sollte Jens Spahn lieber Romane schreiben, wie Herr Streeck?

Andererseits die Chance, in einer so wichtigen Phase der deutschen Geschichte mitzugestalten, Entscheidungen zu treffen, die weitreichende Folgen haben und einen positiven Unterschied für viele Menschen machten. (S. 169)

Herr Spahn ist sich sehr bewusst, dass seine Entscheidungen in die deutsche Geschichte eingehen werden und weitreichende Folgen hatten und haben. Er glaubt, einen positiven Unterschied für die Menschen gemacht zu haben. Wie schwer muss es mit dieser Ansicht sein, seinen Fehlern und der damit einhergehenden Katastrophe in die Augen zu schauen. Wenn man wirklich an das geglaubt hat, was man tut und es aus Überzeugung getan hat, und dann einsehen muss, das Glauben eben nicht Wissen ist und Glauben eben nicht faktenbasiert ist.

Was wäre gewesen, hätten wir Masken zwei Wochen früher beschafft oder die Schulen nicht geschlossen? (S. 170)

Das Thema habe ich in vorherigen Kapiteln mehr als ausführlich bearbeitet. Die Schulschließungen waren unnötig und haben nur Schaden verursacht, die Masken waren vollkommen nutzlos und haben Steuergelder verschwendet.

Denn es ist wie immer im Leben: Wenn zu Hause die Dinge nicht in Ordnung sind, kannst du nicht frei in die weite Welt hinausgehen. (S. 170)

Und daher hat die Politik die Gesellschaft bis hinein in die Familie gespalten.

46 % der Deutschen hatten private Meinungsverschiedenheiten wegen Corona , die bei jedem vierten Betroffenen (25 %) zu Kontaktabbruch führten. Hauptauslöser waren die Corona-Impfung (52 %) und die politischen Einschränkungen (32 %). Geimpfte und Ungeimpfte bewerten die Corona-Jahre unterschiedlich.

Die wissenschaftliche Veröffentlichung "Gespaltene Gesellschaft? Hintergründe, Mythen und Fakten" analysiert die gesellschaftliche Spaltung bereits 2022 und kommt zu dem Schluss, dass alles in Ordnung ist und es nur ein Ausdifferenzierung ist. Ich frage mich, wie viele Ungeimpfte an dieser Studie mitgewirkt haben.

Du brauchst deine Basis, dein Fundament, deine Heimat. Dazu gehören Menschen, die an dich glauben, dich nehmen, wie du bist, und dir eine Chance geben. Mit dieser Gewissheit bin ich in unserem kleinen katholischen Dorf im Münsterland aufgewachsen, wo Kirche, Kindergarten, Grundschule, Gaststätte und Sportplatz, ja, wo im Grunde alles, was das gesellschaftliche Leben ausmacht, in maximal zehn Minuten zu Fuß erreichbar war. Auch das ist eine Form von Freiheit. (S 170)

Alles in 10 Minuten zu Fuß erreichbar klingt mir schwer nach eine 15 Minuten Stadt, die Jens dem Leser hier schon als eine Art Freiheit verkaufen will.

Ein falsches Signal

Dieses Kapitel behandelt den Hauskauf von Jens Spahn und seine Einsicht

Wir hätten gegen die Berichterstattung über den Hauskauf nicht juristisch vorgehen sollen. Erstens gibt es bei Medien einen starken Abwehrreflex, wenn Politiker einen Anwalt bemühen. Verständlicherweise: Medien verteidigen ihre Freiheit zu berichten. (S. 173)

Der Boulevardjournalismus ist Gegenwind gewohnt und verteidigt sein Recht auf Skandalgeschichten, wenigstens eine Journalistische Zunft mit so etwas wie Journalistischem Ehrgefühl.

Falls jemand das Buch von Jens Spahn in 100 Jahren noch lesen sollte, hier für die Nachwelt die Geschichte des skandalösen Hauskaufs.

Im Sommer 2020 kauften Herr Spahn und seine Ehemann eine denkmalgeschützte Villa in Berlin-Dahlem mit ca. 285 m² Wohnfläche und einem Grundstück von 1.317 m² für 4,125 Millionen Euro. Da der Preis nicht gerade Peanuts ist, wollte Jens nicht, dass man weiß, wie teuer sein kleines Haus im Grünen war und verweigerte die Einsicht in das Grundbuch. Die Fragen hörten aber nicht auf. Spahn ging daher gerichtlich gegen mehrere überregionale Medien vor (u. a. Tagesspiegel, Spiegel und Business Insider), um die Nennung des exakten Kaufpreises zu untersagen. Besonders kontrovers war, dass Spahn über seine Anwälte beim Amtsgericht Schöneberg Auskunft darüber verlangte, welche Journalisten und Medienvertreter Einsicht in das Grundbuch genommen oder Informationen angefordert hatten. Das Gericht gab die Namen der recherchierenden Reporter tatsächlich an ihn weiter.

Das Oberlandesgericht Hamburg entschied im April 2021, dass Spahn die Berichterstattung über den Kaufpreis hinnehmen müsse. Aufgrund seiner herausgehobenen Position als Bundesminister bestehe ein berechtigtes Informationsinteresse der Öffentlichkeit an seinen Vermögensverhältnissen.

Ein Gutachten der Wissenschaftlichen Dienste des Bundestags bestätigte ebenfalls, dass das Auskunftsrecht der Presse rechtmäßig ausgeübt wurde.

Kurz nach den ersten gerichtlichen Niederlagen und der breiten öffentlichen Kritik an seinem Vorgehen gegen die Pressefreiheit signalisierte Spahn, künftig nicht weiter gegen Medienberichte zum Kaufpreis vorgehen zu wollen

Im Februar 2023 haben die Ehepartner die Villa wieder verkauft.

Da ich schlecht in Mathematik bin habe ich die google Ki gefragt (daher ist die Antwort natürlich ohne Gewähr, KIs halluzinieren gerne): “Wenn man das Ministergehalt und das Gehalt von Jens Spahns Mann bedenkt, wie lange hätten die beiden dieses Haus regulär abzahlen müssen?”

Basierend auf den öffentlich bekannten Rahmendaten ergibt sich folgendes Bild:

1. Einkommenssituation (ca. 2020/2021)

Jens Spahn: Als Bundesminister erhielt er Bezüge von rund 20.000 bis 25.000 Euro brutto monatlich (inklusive Aufwandspauschalen und Diäten als Abgeordneter).

Daniel Funke: Sein Gehalt als Büroleiter und späterer Lobbyist für den Burda-Verlag wurde nicht offiziell veröffentlicht. Branchenübliche Schätzungen für vergleichbare Führungspositionen liegen bei etwa 150.000 bis 200.000 Euro brutto pro Jahr.

Gemeinsames Nettoeinkommen: Konservativ geschätzt verfügte das Paar über ein monatliches Nettohaushaltseinkommen von etwa 15.000 bis 20.000 Euro.

2. Die Finanzierungslast

Kaufpreis: 4,125 Millionen Euro.

Nebenkosten & Renovierung: Inklusive Grunderwerbsteuer, Notar und Renovierungskosten wurden die Gesamtkosten auf über 5 Millionen Euro geschätzt.

Vollfinanzierung: Berichten zufolge wurde das Objekt nahezu ohne Eigenkapital über Kredite der Sparkasse Westmünsterland (ca. 2,5 Mio. Euro) und einer österreichischen Bank finanziert.

Um das Haus innerhalb einer normalen Berufsspanne (z. B. 25 Jahre) abzuzahlen, hätte das Paar eine monatliche Rate von etwa 15.000 Euro aufbringen müssen. Dies entspräche nahezu dem gesamten geschätzten Nettoeinkommen, was ohne zusätzliche Einnahmen (z. B. aus Nebentätigkeiten, Erbe oder dem späteren Verkaufserlös von 5,3 Mio. Euro) eine extrem hohe Belastung dargestellt hätte. Kritiker merkten daher oft an, dass eine solche Finanzierung für "Normalverdiener" selbst in Spitzenpositionen kaum ohne besondere Sicherheiten oder Konditionen darstellbar sei.

Die Vermutung eines Zusammenhangs zwischen Jens Spahns Immobilienkauf und den Maskengeschäften während der Pandemie war Gegenstand intensiver öffentlicher Debatten und zahlreicher rechtlicher Prüfungen, die Justiz jedoch keine Belege für Geldwäsche im Zusammenhang mit Spahns privatem Immobilienkauf finden. Nach dem ganzen Theater um das Haus, ist es durchaus verständlich, dass die beiden Männer es wieder verkauft haben, zumal jeder wusste, wo sie wohnen. Wo die beiden jetzt wohnen ist nicht mehr so bekannt, das hatte also sicherlich auch einen Sicherheitsaspekt.

Crashkurs in der Krise

In diesem Exkurs erzählt Jens ein wenig von seinem politischen Werdegang bevor er Minister war.

Mein Anspruch war, alle Fragen zu meinem Fachbereich auch selbst und aus eigenem Wissen beantworten zu können. (S. 175)

Ein solches Ergebnis habe ich in Teil 5.1 besprochen: Testen, testen, testen – aber gezielt! Dieses Papier zum Testen hat Herr Spahn mit seiner Expertise in Epidemiologie ohne das Hinzuziehen der Experten(TM) des RKI geschrieben. Das Dokument ist bis heute nicht öffentlich zugänglich.

Ich habe daher mal nachgefragt.

Was wir hier vorliegen haben, ist ein klassischer Fall von Dunning-Kruger-Effekt. Die Annahme, als Experte auf ein Thema alle Fragen selbst beantworten zu müssen, ist eine Form von Selbstüberschätzung, die paradoxerweise besonders dann auftritt, wenn man schon ein gewisses Niveau erreicht hat, aber die tatsächliche Komplexität des Gesamtfeldes noch unterschätzt.

Die Psychologen Dunning und Kruger zeigten dass ein Menschen ein gewisses Maß an Kompetenz braucht, um ihre eigenen Wissenslücken überhaupt zu erkennen. Wer sehr viel weiß, erkennt oft eher, wie viel er nicht weiß, während weniger Erfahrene ihr Wissen überschätzen.

Das Fasst man auch als die vier Stufen der Kompetenz (auch Lernphasen-Modell) zusammen.

Unbewusste Inkompetenz (Unwissen): Wir wissen nicht, dass wir etwas nicht wissen. Wir kennen z. Bsp. einen kompletten Fachbereich nicht, z. Bsp. Epitranskiptomik. Wir haben daher keine Ahnung vom Problem und seiner Wichtigkeit. Bewusste Inkompetenz (Wissen um das eigene Unwissen): Wir wissen, dass wir etwas nicht wissen und noch viel zu lernenhaben. Bewusste Kompetenz (Bewusste Fähigkeit): Wenn wir uns konzentrieren, dass können wir es. Aber es ist noch schwierig. Unbewusste Kompetenz (Unbewusste Fähigkeit): Die Fähigkeit ist auf „Autopilot“, ohne aktiv darüber nachdenken zu müssen.

Ich habe den Übergang von Stufe 3 zu Stufe 4 einmal bewusst erlebt: Beim Klöppeln. Ich habe Klöppeln gelernt. Das ist am Anfang schwierig, da es sich um angewandte binäre Mathematik handelt. Es gibt zwei Bewegungen: Drehen und kreuzen. Daraus entsteht alles. Das Problem ist die Kombination von drehen und kreuzen.

Die Phase des bewussten Lernens bestand also aus verschiedenen Klöppelpärchen, die alle unterschiedliche Farben hatten, damit ich den Lauf der Klöppel bewusst analysieren konnte, und bunten Fäden, damit ich dem Lauf der Fäden folgen konnte.

Danach kam die Phase des Übens einfacher Muster, bis an einem Punkt das Rückenmark übernommen hat und ich nicht mehr darüber nachdenken musste, ob ich drehen oder kreuzen muss und einfach klöppelte.

Das war das einzige Mal, wo ich das bewusst wahrgenommen habe, wie das Rückenmark die Bewegungsmuster übernahm und ich nicht mehr über die Bewegungen der Finger und Klöppel nachdenken musste.

Jens ist leider in der Phase 1, als er das Papier schreibt. Er hat keine Ahnung von Immunbiologie, keine Ahnung, wie PCR funktioniert, keine Ahnung von Epidemiologe, aber er hat sicherlich genug Fernsehsendungen gesehen, dass er nun glaubt genug über das Problem zu wissen, dass er keine Hilfe des RKIs braucht, für seine Teststrategie.

Die Alternative, dass sich Jens zwischen Stufe 3 und 4 befand, fällt weg, denn aufgrund seiner Ausbildung hat er weder ein Biologie noch Medizin Studium. Er hat also in diesem Bereich nur das Wissen auf dem Fernsehen auf Schulfernseh Niveau oder vielleicht ARTE oder Nano bzw. Terra X Niveau. Das reicht in so einer Sieuation aber bei weiten nicht aus.

Auch bei der Maskenbeschaffung hat er sich überschätzt und Fachabteilungen und reguläre Beschaffungsmechanismen ignoriert.

Was ich von ihm (Wolfgang Schäuble) gelernt habe, ist vor allem eines: Man muss in der Politik, bei aller Wichtigkeit von Details und Kleingedrucktem, die großen Linien stets im Blick behalten. Aus dem Alltags-Klein-Klein immer wieder einen Schritt zurücktreten und schauen, was auf mittlere und längere Sicht wirklich bedeutsam ist für das Land und seine Bürgerinnen und Bürger. (S. 175)

Plagiiert Spahn hier Friedrich Merz? Eher nicht. Spahn beschreibt in diesem Zitat die wohl herausragende Eigenschaft von Schäuble, die letztendlich auch Merz in seinem Nachruf auf Schäuble beschrieb.

Letztendlich hat sich Spahn leider nicht so verhalten, wie er sich im Zitat auf S. 175 gerne sehen würde.

Kritiker bezeichnen ihn oft als „Hin- und Her-Minister“, da seine Entscheidungen – insbesondere in der Corona-Krise – häufig kurzfristigen Stimmungswechseln oder neuen Faktenlagen angepasst wurden, was gegen eine beständige „große Linie“ spricht.

In seiner Zeit als Gesundheitsminister wurde ihm vorgeworfen, den Bundestag mit massiven, kurzfristigen Änderungsanträgen (sogenannten „Formulierungshilfen“) zu überfluten. Dies wird oft als Beispiel für ein Agieren im prozeduralen „Klein-Klein“ angeführt, das den parlamentarischen Diskurs erschwert. Die AFD nannte das Verhalten “hyperkinetischen Aktionismus”.

Jens formuliert hier wohl ein zukünfitges Fernziel, an dem er noch arbeitet.

Unterstützungsmöglichkeiten:

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