Am 08. Januar 2020, noch bevor China es selbst offiziell bestätigte, hatte das Robert Koch-Institut an das Ministerium über ein neues Virus berichtet, das sich in China ausbreitete. Üblicherweise funktioniert der Informationsfluss zum Minister dabei so: Unsere Fachleute aus dem Ministerium und dem RKI sind in den internationalen Gremien vertreten und vernetzt, unter anderem in der WHO. So stehen sie im täglichen Austausch mit Experten weltweit, filtern die vielen Informationen über Krankheitsausbrüche. Erst wenn eine Entwicklung eine gewisse Relevanz bekommt, informieren sie die Leitung des Ministeriums und den Minister. (S. 23)

Das erste RKI-Protokoll ist vom 14.01.2020, man findet es im Zusatzmaterial. Bereits zu diesem Zeitpunkt war Dr. Drosten vom RKI kontaktiert worden zwecks PCR Test und Primer.

Der Verkehrsminister wurde am 24.01.2020 bereits informiert. Der Stand am 24.01.2020 war laut RKI-Protokolle “Sitzung WHO Emergency Committee: kein PHEIC ausgerufen [….] Verkehrsministerien wurden Zahlen zur Verfügung gestellt.”

Am 27.02.2020 steht im RKI-Protokoll “Falls es einen ersten Fall in Deutschland geben sollte, möchte sich der Gesundheitsminister dazu selbst äußern. Entsprechende Sprachregelungen sind aktuell in der Vorbereitung.”

Ich habe noch im Januar das Bundeskabinett über das Auftreten des neuen Virus und den Ausbruch in China informiert. Die Ministerinnen und Minister kamen in der Regel immer mittwochs mit der Kanzlerin zusammen. Bald wurde der Bericht zur aktuellen Corona-Lage und über die neuesten Erkenntnisse dort zur Routine. Bundeskanzlerin Angela Merkel war sehr früh auf dieses Thema fokussiert. Damit hatte das Virus die höchste politische Ebene in Deutschland erreicht. Die politische Relevanz war uns allen klar. (S. 25)

Politische Relevanz? Was genau ist die politische Relevanz eines Virus, an welchem kaum ein Mensch unter 70 verstorben ist.

Denn wie folgenreich wäre es für die internationale Politik und die innere Verfasstheit Chinas, sollte sich herausstellen, dass das Virus aus einem dortigen Labor stammt und durch einen Unfall oder Zufall in die Welt gekommen ist? (S. 26)

Was für ein Desaster wäre es, wenn es sich um ein in den USA gebautes Virus (DEFUSE Projekt der DARPA) handeln würde, das von einer Australierin (Danny Anderson) in Wuhan getestet wurde, wobei möglicherweise etwas passiert ist, was zur Infektion von Danny Anderson führte.

Angela Merkel war aber sehr früh vom Thema fasziniert. Wie oft sie wohl Outbreak geschaut hat?

In der Drucksache Drucksache 20/13289 vom 07.10.2024 hat sich wohl auch die AFD gefragt:

“Erst kürzlich ist ein weiterer nach Ansicht der Fragesteller starker Beleg für die Laborhypothese gefunden worden. Im Rahmen des DEFUSE Project hatte die EcoHealth Alliance bereits im März 2018 Fördergeld in Höhe von rund 14 Mio. Euro beantragt, um laut Antrag in Wuhan an einer Modifikation des SARS-CoV zu arbeiten, die in vielen Details exakt dem später zur Pandemie gewordenen Coronavirus entspricht (https://s3.documentcloud.org/documents/ 21066966/defuse-proposal.pdf). Diese Information war laut übereinstimmen den Berichten US-amerikanischer Nachrichtensender bei Ausbruch der Corona-Pandemie insgesamt 15 verschiedenen Behörden der US-Regierung bekannt (www.hsgac.senate.gov/media/reps/icymi-dr-paul-pens-op-ed-for-fox-n ews-the-great-covid-cover-up-shocking-truth-about-wuhan-and-15-federal-age ncies/) In der Folge hat das US-amerikanische Department of Health and Human Ser vices (HHS – Gesundheitsministerium) der EcoHealth Alliance Mitte Mai 2024 die Finanzierung entzogen (www.nature.com/articles/d41586-024-014 60-3). Ein Antrag der Fraktion der AfD (Bundestagsdrucksache 20/6992), in dem die Bundesregierung unter anderem aufgefordert wurde, der Frage nachzugehen, ob das Coronavirus in einem Labor bewusst gezüchtet wurde, wurde am 10. April 2024 mit den Stimmen aller anderen Fraktionen im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung abgelehnt (vgl. Bundestagsdrucksache 20/11362). Im Lichte der sich nach Auffassung der Fragesteller immer weiter verdichten den Hinweise, dass die Freisetzung des Coronavirus mit seinen extremen weltweiten Folgen und Schäden aufgrund menschlichen Versagens in einem Virenforschungslabor erfolgte, erscheint diese Haltung aller übrigen Fraktionen in den Augen der Fragesteller ebenso verantwortungslos und realitätsfern wie die grundsätzlich eher ablehnende Haltung der Bundesregierung in dieser Frage (www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/mythen-corona-urspru ng-1750158).

1. Hat die Bundesregierung bzw. haben die ihr unterstellten Behörden eigene Anstrengungen unternommen, um die Laborhypothese zur Entstehung des Coronavirus zu prüfen?

a) Wenn ja, in welcher Form, zu welchem Zeitpunkt, und mit welchem Ergebnis?

b) Wenn nein, warum nicht?

Die Fragen 1 bis 1b werden gemeinsam beantwortet. Ein Wissenschaftler des Robert Koch-Institutes (RKI) war im Mai 2020 Teil eines internationalen Teams der Weltgesundheitsorganisation (WHO), das den möglichen Ursprung des SARS-CoV-2-Virus untersucht hat. Der Bericht ist in untenstehendem Link veröffentlicht und schätzt eine zoonotische Übertragung über einen Zwischenwirt als wahrscheinlichstes Szenario ein (www.who.int/em ergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/origins-of-the-virus).

Die Bundesregierung unterstützt weiterhin die Suche nach dem Ursprung des Coronavirus Sars-CoV-2 durch die WHO, einschließlich durch die Arbeit der bei der WHO angesiedelten wissenschaftlichen Beratergruppe für die Ursprünge neuartiger Krankheitserreger (WHO Scientific Advisory Group for the Origins on Novel Pathogens (SAGO)).

2. Hat die Bundesregierung bzw. haben die ihr unterstellten Behörden Informationen zu diesem Themenkomplex bei ausländischen Behörden oder Institutionen angefordert?

a) Wenn ja, zu welchem Zeitpunkt, bei welchen Behörden oder Institutio nen, und mit welchem Ergebnis?

b) Wenn nein, warum nicht?

Die Fragen 2 bis 2b werden gemeinsam beantwortet. Die Bundesregierung wird von der WHO über deren Erkenntnisse informiert. Die Berichte der WHO sind öffentlich zugänglich. Ergänzend wird auf die Antworten zu den Fragen 3 und 7 verwiesen.

Eine weitergehende Beantwortung ist mit Verweis auf den berührten geschützten Aufgabenbereich internationaler Zusammenarbeit der Bundesregierung zur Gewährleistung eines wirksamen Staats- und Verfassungsschutzes nicht möglich.

Die komplette Anfrage ist lesenswert. Man windet sich bei der Frage über US- Beteiligung:

“Wurde die Bundesregierung nach ihrer Kenntnis zur Frage des möglichen Ursprungs des Coronavirus in einem Labor von den US-amerikanischen Behörden umfassend und wahrheitsgemäß informiert?

[…]

Eine weitergehende Beantwortung ist mit Verweis auf den berührten geschützten Aufgabenbereich internationaler Zusammenarbeit der Bundesregierung zur Gewährleistung eines wirksamen Staats- und Verfassungsschutzes nicht möglich.”

Daniel Bahr sagt zu Jens Spahn:

»Wegen eines Fehlers im Gesetz oder zu hohen Ausgaben ist noch kein Gesundheitsminister zurückgetreten. Wenn es ein Thema gibt, weshalb ein Gesundheitsminister in Deutschland zurücktreten muss, dann wegen des Krisenmanagements bei einer neu auftretenden übertragbaren Krankheit.« Das hatte auch die Grünen-Politikerin Andrea Fischer erfahren, die nach lang anhaltender Kritik an ihrem BSE-Krisenmanagement 2001 als Gesundheitsministerin zurücktrat, zusammen mit dem damaligen Landwirtschaftsminister Karl-Heinz Funke.(S. 25)

BSE Krise? Ernsthaft. Ist da irgendwas passiert? Gab es eine BSE Pandemie, die viele Menschen getötet hätte? Habe ich da irgendwas nicht mitbekommen? Andrea Fischer hat korrekt gehandelt. BSE wurde von den Medien aufgeblasen, passiert ist nichts, bis heute.

Daniel Bahr ist übrigens seit Februar 2014 raus aus der Politik. Was genau hat Jens Spahn noch mit Daniel Bahr zu tun, der zu diesem Zeitpunkt Vorstand der Allianz Private Krankenversicherung-AG. Ihm haben wir laut Wikipedia staatlich geförderten Pflegezusatzversicherung zu “verdanken”.

Tipps von einem Vorstand einer Privaten Krankenversicherung anzunehmen darüber, dass man einfach mal ordentlich Kohle aus dem Fenster werfen soll, das wird schon keine Folgen haben, ist doch ziemlich suspekt.

Ich erinnere mich noch, dass ich sehr früh in der Pandemie mit der Vermutung konfrontiert wurde, das Virus wäre künstlich erzeugt worden. Dieser Verdacht gründete sich auf bestimmte Bausteine des Virus, bei denen man zumindest nicht hundertprozentig ausschließen konnte, dass sie im Labor hinzugefügt oder verändert worden waren. (S. 26)

Wovon Jens Spahn hier redet ist die Furin-Spaltstelle, die so nicht natürlich in Coronaviren vorkommt. Er wusste es also schon sehr früh.

Es war RKI-Präsident Lothar Wieler, der uns bei einem Gespräch im Ministerium über den Verdacht und seine Hintergründe informierte, woraufhin ich zu der Runde sagte: »Jetzt gehen wir alle raus und geben unsere Handys ab, erst dann sprechen wir hier im Raum weiter über dieses Thema.« Erstmals überhaupt schien es einen Hinweis auf eine unnatürliche Entstehung des Virus zu geben. Das wäre politischer Sprengstoff gewesen, und ich wollte auf Nummer sicher gehen. (S. 26)

Im RKI-Protokoll vom 05.02.2020 findet man dazu “Shedding: nCoV hat zusätzliche multibasische Furin-Spaltestelle, Drosten-Hypothese ist, dass 2019-nCoV sich auch durch effektiveres und längeres shedding von SARS unterscheidet.”

Wer glaubt Jens Spahn könnte ihn per Smartphone abhören? Der chinesische Hersteller, der BND, Der Russe oder die abhören unter Freunden geht gar nicht NSA?

Beweisen ließ sich dieser Verdacht am Ende nicht. (S. 27)

Daher steht es offiziell auf der Webseite des Weißen Hauses und im Bericht des US Geheimdienstes.

Erst auf dem Rückflug nach China hatte die Mitarbeiterin Krankheitssymptome verspürt. (S. 27)

Spahn verbreitet auch die mittlerweile schon lange widerlegte Lüge aus Drostens Publikation, dass die Chinesin, die bei Webasto war, keine Symptome gehabt hätte. Seltsamerweise konnten Chinesische Wissenschaftler keine Asymptomatische Ansteckung unter zehn Millionen Chinesen finden und die Webasto Chinesin hatte auch Symptome, was Herr Drosten nie korrigiert hat.

Bloomberg veröffentlichte am 4. Februar 2020: “Behörden des Robert Koch-Instituts, einer biomedizinischen Behörde der deutschen Regierung, und des bayerischen Gesundheitsministeriums haben die Chinesin befragt, seit sie am 22. Januar nach China zurückgeflogen ist. Die Frau gab an, während ihres Aufenthalts in Deutschland Symptome wie Rückenschmerzen gehabt zu haben, und sagte, sie habe fiebersenkende Medikamente eingenommen, so eine Sprecherin des Instituts.”

“Die Frau hatte sich während ihres Aufenthalts in Deutschland unwohl gefühlt, aber die Forscher sprachen nicht mit ihr, hieß es. Stattdessen stützten sie sich in ihrer am 30. Januar im New England Journal of Medicine veröffentlichten Arbeit auf Informationen aus zweiter Hand, um zu dem Schluss zu kommen, dass sie eine asymptomatische Patientin war.

Das Robert Koch-Institut (RKI), die Gesundheitsbehörde der deutschen Bundesregierung, teilte Science mit, dass es einen Brief an die Zeitschrift und die Weltgesundheitsorganisation geschickt habe, um die Angelegenheit zu klären.”

Warum lügt Spahn zwei Jahre später seine Leser immer noch an, obwohl es sogar in “Science” stand, dass die Drosten Studie fehlerhaft/falsch war?

Warum hat Dr. Osten bis heute kein Erratum herausgebracht?

Warum wurde diese BS Studie immer noch nicht retracted?

Die ersten vier bekannten Infektionsfälle in Deutschland wurden in der München Klinik Schwabing untergebracht, behandelt und beobachtet. Prof. Dr. Clemens Wendtner, den Chefarzt der dortigen Infektiologie und Hämatologie, lernte ich in diesem Zusammenhang kennen. Er war mir bis zum Ende meiner Amtszeit als Minister ein wichtiger Rat- und Impulsgeber. (S. 28)

Ende 2020 behauptete Dr. Wendter “Die Verlängerung der Anti-Corona-Maßnahmen sei ein wichtiger Schritt, sagte der Infektiologe Clemens Wendtner im Dlf. Es sei noch keine vollständige Trendwende bei den Neuinfektionen erreicht – die Todeszahlen seien sehr hoch und die Krankenhäuser füllten sich weiter mit COVID-19-Patienten.”

Was definitiv eine falsche Behauptung ist, wie die DIVI Daten zeigen.

In keiner der offiziellen Datenquellen ist etwas zu finden, was die Behauptung von Dr. Wendter stützen würde. Die Kliniken waren unterbelegt. Was bezweckte Dr. Wendter wirklich mit seinen Ratschlägen? Mehr Geld für seine Klinik?

Bastian Barucker hat vielleicht die Lösung, warum das so lief, wie es lief: Heldenüberlastungsalarmismus

Bastian Barucker hat auch eine schöne Präsentation von Dr. Wulf-Dietrich Leber vom GKV-Spitzenverband gefunden, die er am 44. Deutscher Krankenhaustag Düsseldorf 15.11.2021 gehalten hat.

Die Folien sprechen für sich selbst:

“Daten zeigen: 2020 war für Krankenhäuser eher ein Jahr der Unterauslastung, nicht der generellen Überlastung. Der Bund hat im vergangenen Jahr kräftig mitgemischt – und wird es künftig wohl noch stärker tun. Und: Es lohnt die Versorgung zu konzentrieren und planvoll zu stufen, nicht nur in Zeiten der Pandemie.”

Generell hat Herr Leber interessante Vorträge gehalten z. Bsp. am 16.11.2020 beim 43. (virtuellen) Deutscher Krankenhaustag

Schon im November 2020 war klar, die COVID-Patienten sind nicht das Problem sondern COVID ist eine Cash Cow für die Kliniken.

Im September 2021 behauptete Dr. Wendter, dass Covid-19 sich nicht medikamentös heilen ließe, was nachweislich falsch ist. Selbst Aspirin hätte bereits geholfen. Die Liste der natürlichen Subtanzen, die das binden des Spike-Proteins an ACE2 verhindern, würden diesen Artikel sprengen und ein Buch füllen. Da Sars-CoV-2 ein RNA Virus ist, hätte Zink auch schon gereicht laut CDC oder Chloroquin.

Noch im Januar 2023 fand Corona-Experte(TM) Wendtner Lockerungen fragwürdig.

Wendtner war übrigens auch pro Impfung und der Meinung, dass Langzeitfolgen von Corona-Impfung unbegründet sind.

Wer so einen Berater hat und keinen Realitätscheck macht (z. Bsp. auf der Seite des deutschen Intensivregisters, das Herr Spahn selbst initiiert hat), was soll man von so einem Minister halten? Einfach zu beeinflussen? Leicht durch weißen Kittel und Titel zu beeindrucken?

Aus heutiger Sicht kann man den Aufwand, der hier für Patientinnen und Patienten mit relativ milden Verläufen betrieben wurde, kaum nachvollziehen: Die In zierten waren Frauen und Männer zwischen Mitte zwanzig und Mitte vierzig, eine Altersgruppe mit meist unauffälligem Verlauf. Aber es waren eben die ersten bekannten Fälle in Deutschland. (S. 28)

Keine Entschuldigung oder Erkenntnis von Seiten Herr Spahns. Ja, überreagiert, was soll’s. Die Transferleistung, was das für die komplette Plandemie bedeutet, dazu scheint der Protagonist des Buches nicht in der Lage oder nicht willens.

Mit den bayerischen Behörden tauschten sich die Kolleginnen und Kollegen im RKI und im Ministerium täglich aus. (S. 30)

Warum findet sich dazu dann nichts in den RKI-Files? Für “bayrisch” gibt es in den Protokollen von 2020 genau zwei Treffer. Das spricht nicht gerade für einen regen Austausch, der sicherlich Spuren in den Protokollen hinterlassen hätte.

“Die WHO wurde über BMG, EWRS und die deutsche IGV-Anlaufstelle informiert und eine TK findet auch gemeinsam mit EC und ECDC am 28.01.2020 zum Austausch statt. U.a. ist auch die bayrische Landesbehörde Bayern eingewählt.” RKI-Files 28.01.2020

“3 bayrische Kreise mit Inz. > 50 Fälle/100T Einw.” RKI-Files 11.09.2020

Dies war eine Situation, wie sie im Laufe der Pandemie von nun an immer wieder eintrat: Auch wenn ich als Bundesminister nach dem Gesetz formal in vielen Fällen keine Entscheidungen treffen oder Anweisungen geben durfte, sah es in der Realität so aus, dass sich im Zweifelsfall alle beim Bund und damit bei mir rückversichern wollten. (S. 30f)

Das hätte er aber auch klar so kommunizieren müssen und sich dann die Rückversicherung von den jeweilig zuständigen Stellen holen müssen. Da er aber nicht persönlich haftet, war ihm das wahrscheinlich egal. Mit fremdem Geld, für das man keine Rechenschaft ablegen muss, wirtschaftet es sich einfach.

Das haben nicht selten auch diejenigen getan, die in normalen Zeiten auf ihrer alleinigen Zuständigkeit bestehen und sich vom Bund nicht reinreden lassen wollen. Doch in unsicheren Zeiten wird politische Verantwortung gerne delegiert. »Viele sind zuständig, aber einer ist am Ende immer verantwortlich«, dieser Gedanke ging mir in den folgenden zwei Jahren noch häufig durch den Kopf. Über hundertfünfundvierzigtausend Menschen sind in Deutschland an oder mit Corona gestorben (Stand: Mitte August 2022). (S. 30f)

Mit oder an Corona gestorben? Wir wissen nun sicher, dass es interne in Bozen Anweisungen gab, jeden an Atemwegsinfekten verstorbenen als Corona-Toten zu klassifizieren. Das wird in anderen Ländern nicht anders gewesen sein.

„Unter Berücksichtigung der Epidemiezeit für Todesfälle zu Hause wird es als angemessen erachtet, alle Todesfälle aufgrund von Grippesyndromen, bronchopulmonale Pathologien, wie Infektionstodesfälle zu behandeln.

Wenn der Verstorbene zu Lebzeiten einen positiven Abstrichtest gemacht hat, müssen diese Informationen auf dem Interventionsblatt und auf der Sterbeurkunde vermerkt werden.

Mit der Bescheinigung kann die Leiche in die Aufbahrungshalle des Friedhofs gebracht werden.“

In Deutschland gab es etwas ähnliches:

“Für plötzlich neu auftretende häufige Erkrankungen mit noch ungeklärter Genese wie COVID-19 gilt aber die Regel, dass so genannte Emergency Codes zum Einsatz kom men. Diese Codes haben bei der Erfassung des Grundleidens immer Vorrang, was im Gegensatz zur Grippe bei COVID-19 zu einer Überschätzung des Einflusses auf die Sterblichkeit führt.“

23.03.2020:

Ein Hinweis darauf ist das statistische Verschwinden der Influenza, da klingt es plausibel, dass das weltweit so gehandhabt wurde.

Ungefähr am 2.04.2020 verschwindet in Influenza aus das Statistik der WHO

Nur, die Sentinel Daten und die RKI-Files sprechen tatsächlich gegen die Hypothese der Umbenennung. Influenza war 2020/21 nicht ausgestorben, nachgewiesen wurde das Virus aber wohl nur in Reiserückkehrern.

Hier einige Auszüge aus den RKI-Files. Die Einträge “Influenza nicht nachgewiesen” spare ich mir zum Großteil.

16.09.2020: “Im Nationalen Referenzzentrum (NRZ) für Influenzaviren wurden in der 37. KW 2020 in insgesamt 28 (76 %) der 37 eingesandten Sentinelproben Rhinoviren identifiziert, darunter eine Doppelinfektion mit Influenza B-Viren (Victoria-Linie).”

18.09.2020: “Bemerkenswerte Probenergebnisse: Eine Influenza A und eine Influenza B positive Probe”

16.12.2020: “Anzahl der Einsendungen in KW 50 jetzt wieder auf Niveau der letzten Influenzasaison, mit Lockdown gingen Einsendequoten deutlich zurück.”

28.12.2020: “FG17: aus AGI Sentinel gab es letzte Woche 213 Proben, hiervon waren 11% SARS-CoV-2-positiv, 28% Rhinoviren, es gab keine Influenza oder andere respiratorischen Viren […] Influenzanachweise so niedrig/ausbleibend, warum?”

30.12.2020: “Derzeit deutlicher Rückgang der Einsendungen: KW 52 – 71 Proben, KW 53 – 19 Proben”

10.01.2021: “Influenza: keine Nachweise seit Lockdown”

29.01.2021: “Alle anderen respiratorischen Viren negativ, noch immer keine Influenzaviren nachgewiesen.”

03.02.2021: “Influenza: konstant 20 bis 30 Meldungen/Woche (in der Vorsaison noch 30.000 Fälle)”

10.02.2021: “Influenza: bisher keine Nachweise, Ausfall der Welle wird erwartet.”

26.02.2021: “Labor Berlin: erster Influenza-Nachweis in dieser Saison (Reiserückkehrer Tansania); Probenmaterial eingetroffen; Charakterisierung begonnen”

12.03.2021: “1 Influenza-Probe von Labor Berlin erhalten, stammt von Reiserückkehrer aus Pakistan (Linie B Victoria, Charakterisierung ongoing)”

16.04.2021: “Virologisches Sentinel: 695 Proben,

48% COVID-19 Fälle (90% davon B1.1.7)

200 Rinovirus positiv

Keine Influenzaviren

10% positiv für Parainfluenzaviren

2% positiv für humane Metapneumusviren”

23.04.2021: “1 Influenzavirus, dessen Hämagglutinintyp anhand der Standardmethoden nicht zugeordnet werden konnten, Charakterisierung läuft.”

07.05.2021: “1 zoonotisches Influenzavirus, Exposition Praktikum auf Schweineschlachthof, niemand wurde angesteckt, 3 d krank”

26.05.2021: “Sehr außergewöhnliche Grippesaison, nur 2 Nachweise von Schweineinfluenza, sonst nichts.”

Lag es am Rückgang der Probeneinsendungen? Lag es daran, dass Menschen mit Influenza lieber nicht zum Arzt gegangen sind, weil sie dachten sie haben COVID? Oder ist die Influenzawelle in Deutschland 2021 wirklich ausgefallen?

Die Toten sind aber zumindest in Griechenland offiziell massiv überschätzt worden:

“Wir stuften 290 (54,7 %) Todesfälle als auf COVID-19 zurückzuführen oder damit verbunden ein und 240 (45,3 %) Todesfälle als nicht mit COVID-19 verbunden. In der multivariablen Analyse unterschieden sich die beiden Gruppen signifikant hinsichtlich des Alters (83,6 ± 9,8 vs. 79,9 ± 11,8, p = 0,016), der Vorgeschichte einer Immunsuppression (11 % vs. 18,8 %, p = 0,027), der Vorgeschichte einer Lebererkrankung (1,4 % vs. 8,4 %, p = 0,047) und dem Vorliegen von COVID-19-Symptomen (p < 0,001). Der Krankenhausaufenthalt war bei Personen, die an nicht mit COVID-19 zusammenhängenden Ursachen starben, länger. Von den 530 Krankenhaussterben, die während der Omikron-Welle in sieben Krankenhäusern in Athen als COVID-19-Todesfälle registriert wurden, wurden 240 (45,28 %) nach einer Neubewertung als nicht direkt auf COVID-19 zurückzuführen eingestuft.”

Für COVID Tote gab es, zumindest in USA, mehr Geld, vielleicht war das in Griechenland auch der Fall.

“Es stimmt, dass ein Abschnitt des Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act (oder CARES Act) eine höhere Vergütung durch die Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) für die Versorgung von Patienten mit einer primären oder sekundären COVID-19-Diagnose vorsieht. Entgegen den Behauptungen in den Beiträgen findet sich diese Maßnahme jedoch in Abschnitt 3710 und nicht in Abschnitt 4409, und die Erhöhung beträgt 20 % und nicht 15 %.”

Für Deutschland gab es ähnliche Gerüchte von COVID Prämien von 7800 EUR.

“Die Regelung bzgl. der Corona-Sonderzahlung steht im neuen Infektionsschutzgesetz auf S. 11 im neuen § 21a KHG (unter Artikel 20e). Die Zahlungen werden nach einem Schlüssel ermittelt – z.B. aus Verweildauer, (ehem.) Leerstandspauschale –, der in jedem Krankenhaus anders ausfallen kann.

Diese Regelung gilt vom 1.11.21 bis zum 19.3.22 für jeden Corona-Patienten zusätzlich. Sie muss beantragt werden und ist wahrscheinlich ausgleichspflichtig. Es ist somit besonders lohnend für Häuser mit wenigen Fällen, Patienten, die keine Arbeit machen und normalerweise ambulant versorgt werden könnten, bei positivem Labortest ein paar Tage als COVID-Patienten stationär aufzunehmen.”

