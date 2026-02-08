DrBine’s Newsletter

DrBine’s Newsletter

SilverSit
5h

Danke für diese wunderbare Zusammenstellung. Bitte auch beachten, ab Ende Januar war die Bundeswehr bereits dabei, warum? Hypothese ist, dass die bereits durch NATO Heimkehrer von der 8. CISM Ende Oktober wussten, dass eine neuartige Krankheit unterwegs war, man findet einzelne Berichte darüber in der Presse, z.B. in Frankreich.

Dr. Manfred Hauptreif
5h

Tja und dann gibt es noch den Mann mit der Zeitmaschine

10. Januar

Aufgrund der Inspektion vom 11. September 2019 erhält BioNTech die Genehmigung zum Import von BNT-162b2 aus einem Drittland, also nicht EU.

Das Heilmittel gab es also vor dem Ausruf der Plandemie. Von wo hat denn Ugur sein Heilmittel importieren können? China, USA?

