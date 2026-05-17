Dieses Kapitel meandert so vor sich hin. Jens sinniert über die Abhängigkeit von globalen Strukturen und wie man sich unabhängiger machen könnte oder sollte. Rückblickend ganz putzig zu lesen, vor allem, wenn man den Realitätscheck macht.

Schlussfolgerungen für das kommende Jahrzehnt

Noch vor Kurzem war für die meisten undenkbar, dass ein neues Virus wüten, unsere Kliniken zur Überlastung bringen und das ganze Land in einen Lockdown zwingen könnte. (S. 177)

Das Thema haben wir schon ausgiebig bearbeitet. Die Kliniken waren nicht überlastet. Das goldene Jahr der Krankenhausfinanzierung war bereits 2.2 Thema.

Zum Lockdown hat nicht das Virus die Menschen gezwungen, es waren die Politiker. Dass Lockdowns nutzlos waren haben wir auch schon mehrfach behandelt. Die Wiederholung spare ich mir an dieser Stelle daher, das war Thema in Kapitel 4.2.

Jens Spahn hat selbst auf Seite 168 geschrieben:

Das sind zwei Paar Schuhe: hier die tatsächliche Erkenntnis, dort die politische Handlungsentscheidung.

Es war eine rein politische Entscheidung, die Jens nun auf ein Virus schieben will, das aktuell deutlich schlimmer grassiert als zur Zeit, als diese Handlung spielt.

2020 und 2021, als die Lockdowns zelebriert wurden, war praktisch nichts los. 2022, als die Plandemie durch den Ukraine Krieg am 24. Februar 2022 von Putin beendet worden war und am 28. September 2022 als das Buch erschien, sah es deutlich dramatischer aus.

Zur Erinnerung.

Lockdown: 22. März 2020 bis Anfang Mai 2020. "Lockdown light" & Zweiter harter Lockdown: 2. November 2020, 16. Dezember 2020 bis bis weit in das Frühjahr 2021. Lockdown aka "Bundesnotbremse": 24. April 2021 bis 30. Juni 2021.

Trotz vieler Geimpfter, oder vielleicht genau deswegen, war es 2022 schlimmer als 2020 + 2021 zusammenaddiert, wenn man den Zahlen des von NaLI glauben darf.

Im Jahr 2020 war der zentrale Richtwert für einschneidende Maßnahmen (Lockdowns) eine 7-Tage-Inzidenz von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner

Wenn ich mir das so anschaue, kann nicht das Virus Grund für den 1. Lockdown gewesen sein, vor allem im Norden, wo nichts los war.

Der zweite Lockdown fiel zufällig in die Erkältungssaison im Winter. Leider fehlt hier der Vergleich mit dem Jahr zuvor und einem anderen Atemwegsvirus zum Vergleich.

Abhängigkeit kann wehtun – Panik in den Apotheken

Wir mussten in dieser Pandemie schmerzhaft erleben, wie abhängig wir in Deutschland und Europa von China waren. (S. 179)

Vielleicht ist es auch ganz gut, wenn eigentlich nicht notwendige Medikamente wie Fiebersäfte, nicht verfügbar sind. Wadenwickel und Alternativen tun es in den meisten Fällen auch und machen einen low tech unabhängig, ohne Kinder unnötig mit Chemie zu belasten. Wenn lebenswichtige Medikamente fehlen, ist das unschön, aber nicht alles, was die Pharma als lebensnotwendig ansieht, ist es auch. Hier bietet sich eine Chance für die alten Hausmitteln und pflanzlichen Mittel diese Lücken zu füllen, vielleicht sogar dauerhaft wie bei meiner Mutter. Ihr Hausarzt hat sie komplett auf pflanzliche Alternativen umgestellt und es geht ihr deutlich besser.

Am 12. Mai 2026 haben sich Unterhändler des EU-Parlaments und der Mitgliedstaaten auf das wegweisende „Gesetz über kritische Arzneimittel“ (Critical Medicines Act) geeinigt. Ziel ist es, die massive Abhängigkeit von Asien – insbesondere China und Indien – zu verringern, von wo derzeit etwa 80 bis 90 % der Wirkstoffe stammen. Die EU akzeptiert, dass Medikamente aus Europa teurer sind. Die Wirtschaftlichkeit soll nicht durch den Markt allein, sondern durch strategische Subventionen, privilegierte öffentliche Aufträge und günstigere Industriestromtarife künstlich hergestellt werden. Die Versorgung soll dadurch sicherer werden, aber das Risiko für steigende Krankenkassenbeiträge ist real, da das System der "Niedrigstpreise", das erst dazu geführt hat, dass die Produktion ins Ausland verlagert wurde, zugunsten der Sicherheit rückabgewickelt wird.

Ein Beispiel, wo ich das selbst im Außendienst für Novartis erlebt habe, war der Valsartan Skandal. Das Valsartan aus Irland war nicht betroffen, mit dem Entresto damals hergestellt wurde. Das Problem war also bereits 2018 mehr als bekannt. 8 Jahre später hat die EU Maßnahmen beschlossen. Ob diese greifen werden, steht in den Sternen.

Besonders Hersteller von günstigen Nachahmer-Medikamenten (Generika) drohten bereits 2023 die Produktion in der EU einzustellen, weil die gedeckelten Verkaufspreise die hohen Energiekosten nicht mehr decken. Das ist seitdem nicht gerade besser geworden.

Der Preis für diese Sicherheit wird durch Steuergelder und höhere Kassenbeiträge finanziert werden müssen. Woher das Geld in einer Wirtschaftskrise mit bereits steigenden Krankenkassenbeiträgen und steigender Arbeitslosigkeit mit abwandernden und schließenden Betrieben kommen soll, wird Zensursula mir ihren Experten(TM) schon durchdacht haben.

Das Problem betrifft aber nicht nur Medikamente, auch Elektronik kommt aus China. Da hat Europa nicht mehr viel zu bieten, obwohl ITT in Freiburg früher durchaus Chips hergestellt hat. Freiburg hat eine beeindruckende Geschichte als Halbleiter-Standort, die man nicht mehr kennt, wenn man nicht gerade aus dieser Ecke Deutschland stammt. Intermetall gehörte zu den ersten Firmen in Deutschland, die Halbleiter entwickelten und vermarkteten. In Freiburg wurden bahnbrechende Chips entwickelt, zum Beispiel für die digitale Signalverarbeitung in Fernsehern. Zeitweise hielt das Freiburger Unternehmen einen Weltmarktanteil von 95 % bei Decoder-Chips für MP3-Player. Meine Mutter hat dort von 1977 bis 2018 gearbeitet, daher weiß ich das. Nicht jeder Freiburger kennt die Geschichte von ITT oder dass es ITT überhaupt jemals gab. Der Standort existiert immer noch. Er gehört inzwischen zum japanischen Konzern TDK (als TDK-Micronas) und produziert hochspezialisierte Sensoren und Systeme für die Automobilindustrie, die gerade den Bach runter geht.

Huawei und ZTE wurden von der EU und der deutschen Regierung als „Hochrisikoanbieter“ eingestuft und sollen schrittweise aus den Kernnetzen der EU-Mitgliedstaaten verbannt werden. Die deutsche Bundesregierung hat bereits festgelegt, dass kritische Komponenten dieser Firmen spätestens bis Ende 2026 aus dem Kernnetz entfernt sein müssen. Während man chinesische Hardware aus den Netzen verbannt, laufen fast alle europäischen Daten weiterhin über Server von US-Giganten wie Microsoft, Amazon oder Google. Das nenne ich mal gelungene Souveränität. Man könnte zwar eigene Rechenzentren aufbauen, die brauchen aber eine stabile Stromversorgung und keinen Flatterstrom aus erneuerbarer Energie.

Souverän werden – Wie wir uns aus Abhängigkeiten lösen

Ob wir uns Rente und Pflege in unserem älter werdenden Land in zehn Jahren noch werden leisten können, hängt entscheidend davon ab, ob wir dann immer noch erfolgreich Autos und Maschinen in die Welt verkaufen. […] Als Exportnation wäre es also ein Fehler, unsererseits die Globalisierung und die weltweite Arbeitsteilung grundsätzlich infrage zu stellen. Den Ast, auf dem wir sitzen, sollten wir nicht absägen. […] Welches Maß an Abhängigkeiten können wir uns zumuten? Souverän sein in diesem Sinne heißt, als Staat selbstbestimmt und unabhängig von den Entscheidungen anderer Staaten agieren zu können. (S. 182f)

Das wurde übrigens von Jens Spahn vor der Sprengung der Nord-Stream-Pipelines am 26. September 2022 geschrieben. Damals hatten wir noch die Möglichkeit günstiges Gas aus Russland zu bekommen. Diese Zeiten sind vorbei.

Herr Spahn beschreibt das alte, vergangene, traditionelle deutsche Erfolgsmodell, das auf globalem Freihandel, dem Export von Autos und Maschinen sowie der daraus resultierenden Finanzierung des Sozialstaates basiert. Diese Zeiten sind ebenfalls vorbei. Nicht dass es den Menschen gut ging, die wurden immer ausgebeutet. Man muss zwischen dem Staat und den Menschen unterscheiden. Nur weil es einem Staat finanziell gut geht, muss das nicht heißen, dass es der Bevölkerung finanziell gut geht. Vielleicht ist es sogar besser, wenn es der Bevölkerung finanziell gut geht, aber den Staat schlecht geht?

Der Branchenumsatz der deutschen Automobilindustrie ging 2025 um 1,6 Prozent zurück, nachdem er bereits im Vorjahr um fünf Prozent gesunken war. Vor allem Zulieferer erleiden immense Jobverluste und Insolvenzen. Die Industrie flieht aus Deutschland.

Das Zitat von Jens beschreibt leider das aktuelle Problem der deutschen Wirtschaft. Im Jahr 2026 befindet sich Deutschland immer noch mitten in der von der Schwachsinnsideologie einer angeblichen menschengemachten Klimakatastrophe getriebenen Besteuerung des für Pflanzen lebensnotwendigen CO2. Bewusst, gewollt und mit voller Kraft voraus wird das Land wieder einmal entgegen der wissenschaftlichen Evidenz gegen die Wand gefahren. Und das, obwohl Wissenschaftler der IPCC zugegeben haben, dass ihre Modelle Schwachsinn sind, der von der Politik missbraucht wurde, um die Menschen durch Steuern zu verarmen und zu schröpfen. Die Studie belegt, dass der Glauben des menschengemachten Klimawandels auf grundlegend fehlerhaften und thermodynamisch bedeutungslosen Berechnungen basieren. Diese “Messwerte” verstoßen sogar gegen grundlegende physikalische Gesetze.

„Für das 21. Jahrhundert wird dieser Bereich kleiner ausfallen als zuvor angenommen: Am oberen Ende des Bereichs sind die hohen Emissionsszenarien des CMIP6 (quantifiziert durch SSP5-8.5) mittlerweile nicht mehr plausibel.“

Man kann halt nicht mehr Öl verbrennen als auf dem Planeten überhaupt existiert?

Wir müssen nicht alle in Europa benötigten Halbleiter selber produzieren. Aber unsere Abhängigkeit sollten wir auf rund ein Drittel reduzieren. (S. 184)

Und woher sollen die dafür benötigten Materialien und die Energie kommen? Ich frag ja nur? Das klingt alles so nett, aber Jens hat halt keinen wirklichen Plan formuliert, wir das funktionieren soll. Wäre das ein Forschungsantrag, würde er sicherlich nicht bewilligt. Wir hätten theoretisch Räumlichkeiten bei TDK-Micronas, die man modernisieren könnte und die 11. Fakultät der Uni Freiburg hängt bei TDK-Micronas ohnehin schon mit drinnen, aber irgendwer muss das bezahlen. Man sollte auch ein Konzept haben welche Chips genau man herstellen will. Welche Lizenzen man kaufen will oder ob man diese Chips komplett selbst entwickeln will.

Auf S. 184 bekommt Jens langsam ein wenig die Kurve zurück zu den Impfstoffen und der Krise, um die es in seinem Buch eigentlich gehen sollte.

Oder nehmen wir die Entwicklung von Impfstoffen und Biotechnologie. Man stelle sich eine Welt vor, in der nur Russland oder China einen Covid 19-Impfstoff entwickelt hätten, und wir hätten bei diesen autokratischen Regimen um Impfstoff betteln müssen. Der erste zugelassene Covid-19 Impfstoff der Welt wurde zum Glück in Deutschland entwickelt, bald folgten weitere aus den USA und dem Vereinigten Königreich. Bisher haben sich diese Impfstoffe als wirksamer erwiesen als die aus Russland oder China. Wir können sehr dankbar sein für die Forschungsleistung der BioNTech Gründer Özlem Türeci und Uğur Şahin sowie die ihrer Teams und Unterstützer. (S. 284f)

Streng genommen gab es 50 verschiedene zugelassene Impfstoffe.

Deutschland hätte also mitnichten bei Russland oder China bestellen müssen. Über die Nebenwirkungen der westlichen Impfstoffe gibt es in spezialisierten Datenbanken über 4500 wissenschaftliche Veröffentlichungen. In Italien wurde der erste Fall gegen Pfizer positiv beschieden, in Deutschland sind noch tausende Fälle vor den Gerichten anhängig. Özlem Türeci und Uğur Şahin haben das sinkende Schiff bereits verlassen und nehmen sicherheitshalber die Patente in eine neue Firma mit. CureVac wird auch langsam abgewickelt.

Worauf stützt Jens Spahn eigentlich seine Behauptung “Bisher haben sich diese Impfstoffe als wirksamer erwiesen als die aus Russland oder China.”

Was genau versteht er unter wirksam? Wirksam Menschen schwer zu schädigen? Ja, da war BNT162B2 deutlich effektiver als das chinesische oder russische Produkt.

Zur Förderung der Covid-19-Impfstffentwicklung hat die Bundesregierung 2020 drei deutsche Unternehmen, darunter BioNTech und CureVac, insgesamt siebenhundertfünfzig Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Noch wichtiger für den Erfolg von BioNTech war aber die Bereitschaft privater Investoren, über viele Jahre an die Forscher und ihre Idee zu glauben, ins finanzielle Risiko zu gehen und viel Geld zu investieren. (S. 185)

Bill Gates hat seine Aktien verkauft, als diese ihren Höhepunkt erreicht hatten und sagte danach, dass COVID ab Omicron wie eine saisonale Grippe behandelt werden kann.

Ein weiteres Zitat von BillyBoy in diesem Zusammenhang ist, dass „Covid-Impfungen sind wirkungslos und verhindern keine Übertragung“. Das sagte er aber erst, NACHDEM er seine Anteile an BioNTech mit einem enormen Gewinn verkauft hat.

Weil es so schön ist, hier das Transkript eines Interviews mit Bill Gates bei einer Veranstaltung des Lowry Institute über die mRNA-Impfstoffe gegen das Coronavirus von Sekunde 0:16 bis 0:32:

“We also need to fix the three problems of vaccines the current vaccines are not infection blocking uh they’re not broad so when new variants come up you lose protection and they have very short duration particularly in the people who matter which are old people.”

„Wir müssen auch die drei Probleme der Impfstoffe beheben: Die derzeitigen Impfstoffe verhindern keine Infektion, sie bieten keinen umfassenden Schutz – wenn also neue Varianten auftauchen, verliert man den Schutz –, und ihre Wirksamkeit hält nur sehr kurz an, insbesondere bei den Menschen, auf die es ankommt, nämlich den älteren Menschen.“

Auch die Strüngmanns haben ihren Schnitt gemacht mit einem Gewinn von 550% als sie am 06.11.2023 aus BioNTech ausgestiegen sind.

BioNTech schreibt seit Anfang 2023 wieder rote Zahlen.

Das konnte Jens noch nicht wissen, als er sein Buch veröffentlichte.

Schließlich ist der erfolgreiche Ausbau der Erneuerbaren Energien in den kommenden Jahrzehnten nicht nur eine Frage der Klimaneutralität, sondern auch der Energiesouveränität. (S. 186)

Aber nur im Sommer und wenn der Wind weht. Im Winter, wenn Dunkelflaute herrscht wird es schwierig. Und im Sommer muss Deutschland dafür zahlen, dass jemand seinen Sonnenstrom abnimmt, damit man das Netz nicht grillt, wie die Spanier. Der spanische Netzbetreiber REE identifizierte eine interne Fehlfunktion in einer großen Solaranlage in der Provinz Badajoz (Südspanien) als Ursache. Durch den Defekt speiste die Anlage den Strom nicht mehr gleichmäßig ein, sondern verursachte eine erzwungene Schwingung (Oszillation) im Höchstspannungsnetz. Dass Deutschland andere Länder oder Großverbraucher dafür bezahlt, überschüssigen Strom abzunehmen, kostet den deutschen Steuerzahler Milliarden Euro pro Jahr.

Sehr souverän.

Was, wenn sich die umliegenden Staaten weigern den unnützen Deutschen Solarstrom zu kaufen und Deutschland auf dieser toxischen Elektrizität sitzen bleibt?

Sehr souverän.

Aktuell reichen die erneuerbaren Energien bei einer echten Dunkelflaute in Deutschland nicht aus. Wenn über mehrere Tage im Winter kaum Wind weht und die Sonne nicht scheint, bricht die Erzeugung aus Windkraft und Photovoltaik fast vollständig ein.

Ich weiß nicht, ob ich das als Energiesouveränität bezeichnen würde. Und das alles nur, weil einige Menschen glauben, Deutschland könnte das Klima durch wirtschaftlichen Selbstmord retten. Das jedoch ist ein anderes Thema.

Wandel durch Handel

Natürlich muss sich Jens auch zu “Putins völkerrechtswidrigem Angriff auf die Ukraine” (S. 191) äußern. Das Völkerrecht zählt im Wertewesten aber nur sehr selektiv und ist teilweise Auslegungssache, die vom Blickwinkel/Frame/Ideologie abhängt. Dazu werde ich mich aus Sicherheitsgründen nicht weiter äußern. Die Gründe dafür wurden in früheren Kapiteln bereits durchexerziert.

Wir unterschätzen damit systematisch den Einfluss von Ideologie in der internationalen Politik. (S. 191)

Hier wären wir bei Althussers und seinem Werk „Ideologie und ideologische Staatsapparate“ (1970) und dass man eine Ideologie nicht erkennt, wenn man Teil dieser Ideologie ist. Das durfte ich alles in “Einführung in die Kulturstudien” im ersten Semester Anglistik lernen.

Laut Althusser ist Ideologie nicht die Abbildung der realen Welt, sondern „die imaginäre Beziehung der Individuen zu ihren realen Existenzbedingungen“. Sie ist die Art und Weise, wie wir uns selbst und unsere Rolle in der Gesellschaft erleben und rechtfertigen. Ideologie existiert nicht nur als Idee in den Köpfen, sie existiert in konkreten Handlungen, täglichen Praktiken und Institutionen – den sogenannten Ideologischen Staatsapparaten (ISA) wie Schulen, Kirchen, Familien, Medien und dem Rechtssystem. Wenn zur Schule geht, Steuern zahlt oder Weihnachten feiert, praktiziert Ideologie.

Althusser zieht leider eine strikte Grenze zwischen Ideologie und Wissenschaft:

Die Ideologie liefert vorgefertigte Antworten, um das System stabil zu halten.

Die Wissenschaft analysiert die Mechanismen von außen, dekonstruiert die scheinbare Natürlichkeit und legt die ökonomischen Machtstrukturen dahinter offen.

Althusser übersieht dabei jedoch, dass die Wissenschaft selbst ebenfalls eine Ideologie ist und so eigentlich auch nur ein ideologisches Konstrukt, das der Illusion der eigenen Objektivität unterliegt, ein anderes ideologisches Konstrukt nach seinen ideologischen Glaubensregeln der Objektivität dekonstruieren zu können. Man erkennt immer nur die Ideologie des anderen, nie oder nur sehr begrenzt die eigene.

Jens Spahns Aussage “Wir unterschätzen damit systematisch den Einfluss von Ideologie in der internationalen Politik.” zeigt damit nur, wie ungebildet er ist. Keiner, der Grundkenntnisse aus dem ersten Semester eines geisteswissenschaftlichen Studiums (in meinem Fall Anglistik) hat, kann den systematischen Einfluss von Ideologie unterschätzen, denn man weiß nach einem groben Studium von Alhussers Schriften, dass alles Ideologie ist und es keine Existenz außerhalb einer Ideologie gibt.

Die Ideologie, der Jens Spahn unterliegt erkennt man hier:

Der Grundstein der heutigen EU wurde mit der Vergemeinschaftung damals kriegswichtiger Industrien wie Kohle und Stahl gelegt. (S. 192)

Ich bin aber Anarchist. Ich habe also eine andere Ideologie als Jens Spahn, der Eurokrat.

Anarchismus ist eine politische Philosophie, die jegliche Form von Herrschaft, Hierarchie und staatlicher Gewalt ablehnt. Das Wort leitet sich vom griechischen anarchia ab und bedeutet übersetzt „Herrschaftslosigkeit“. Ich sage gerne: “Über mir nur der Himmel.”

Das zentrale Ziel des Anarchismus ist eine Gesellschaft, in der sich Individuen auf Basis von Freiheit, Gleichheit und freiwilliger Kooperation selbst organisieren.

Aus Sicht eines Anarchisten liest sie Jens Spahns Aussage über die Gründung der Union wie folgt:

In der politischen Praxis bedeutet Vergemeinschaftung die Übertragung von Kompetenzen oder Lasten von einer kleineren Ebene (z. B. Nationalstaaten, Kommunen) auf eine übergeordnete, supranationale Ebene.

Die Grenze zwischen Vergemeinschaftung und Sozialismus verläuft entlang der Dimensionen von Zwang, Systemanspruch und Eigentumsrechten.

Jens Spahn spricht in seinem Zitat von der Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS), aka Montanunion, im Jahr 1951 durch den Schuman-Plan. Die sechs Gründerstaaten (Frankreich, Bundesrepublik Deutschland, Italien, Belgien, Niederlande, Luxemburg) gaben ihre nationalen, souveränen Befugnisse in diesem Sektor ab. Die Kontrolle wurde auf eine neu geschaffene, supranationale Institution übertragen – die Hohe Behörde (der direkte Vorläufer der heutigen EU-Kommission). Diese entschied unabhängig von den nationalen Regierungen über Produktion, Preise und Zölle.

Als Anarchist ist das für mich bereits eine Form des Sozialismus oder eine Form der politisch legalisierten Oligarchie. Die Gründung der Montanunion (EGKS) ist für mich nur eine Verlagerung und Konzentration von Staatsmacht auf einer höheren Ebene, was sie der Kontrolle der jeweiligen Völker entzieht. Hier wurde kein Staat abgebaut, sondern das Fundament für einen neuen, noch mächtigeren „Superstaat“ gelegt, der noch weiter von den betroffenen Menschen entfernt und noch schwerer zu kontrollieren ist. Eine Kooperation von Eliten, die eine technokratische Top-Down-Verwaltung installierten. Die Souveränität wanderte nach oben, während die Autonomie der Basis beschnitten wurde. Die Montanunion diente dazu, die krisengeschüttelte Schwerindustrie zu kartellieren, Märkte aufzuteilen und Profite privater Eigentümer durch zwischenstaatliche Verträge abzusichern. Aus dieser Perspektive ist die Geschichte der EU kein Prozess der Befreiung oder der echten Gemeinschaftsbildung, sondern die Zentralisierung von Macht.

Anarchismus ist eine andere Art der Ideologie.

Wie man sieht, sehe ich die Welt durch einen anderen ideologischen Rahmen als Jens. Daher liest sich der letzte Satz dieses Kapitel für Jens sicherlich anders als für mich:

Auch wenn der Bogen des Wandels lang ist, neigt er sich zu Freiheit und Fortschritt. (S. 192)

Ich stimme Jens zu, aber meine Freiheit und Fortschritt sind nicht Jens Freiheit und Fortschritt.

Das nennt man Interpretationsrahmen. Ein Interpretationsrahmen (in der Wissenschaft oft als Frame oder Framing bezeichnet) ist die ideologische Sichtweise durch die Informationen wahrgenommen, eingeordnet und bewertet werden.

Jens und ich sehen die Welt durch unterschiedliche Interpretationsrahmen.

Er glaubt an eine tödliches Virus, eine Pandemie und dass die EU etwas Gutes ist und der Klimawandel menschengemacht ist.

Ich interpretiere diese Buch jedoch durch den Interpretationsrahmen eines Menschen, der anhand der Datenlage davon ausgeht, dass das Virus nicht tödlicher als eine normale Grippewelle war, es eine Plandemie war und die EU ein supranationales Konstrukt von nicht gewählten Eliten ist, welches die Souveränität der Staaten untergräbt. Zudem weiß ich, dass Bäume das CO2 der Luft in wenigen Jahren aufgebraucht hätten, wenn es nicht irgendwie nachproduziert würde.

Das sollte man bedenken.

Jens und ich sehen die Welt unterschiedlich.

Ich weiß jedoch um die Theorien von Althusser und durch welchen Ideologierahmen ich die Welt interpretiere und lege diesen offen. Bei Jens bin ich mir nicht sicher, ob er überhaupt die Grundlagen von Althussers Schriften verstehen würde und weiß, dass er die Welt durch den Rahmen einer Ideologie betrachtet.

Unterstützungsmöglichkeiten:

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