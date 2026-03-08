DrBine’s Newsletter

DrBine’s Newsletter

Discussion about this post

User's avatar
Dr. Manfred Hauptreif's avatar
Dr. Manfred Hauptreif
18h

Ich kenne das! Wenn sich der Chef höchstselbst in operatives Geschäft einmischt, fangen die Angestellten an, zu Zittern.

Reply
Share
Creator's avatar
Creator
17h

Ösis können das a la "Topper" aus Scott Adams "Dilbert" toppen: https://de.wikipedia.org/wiki/Maskenaff%C3%A4re_(S%C3%BCdtirol-%C3%96sterreich)

Das ist aber nur eine Stufe eines Treppenwitzes, der copy&paste von Tamiflu und der Vogelgrippe abgekupfert wurde. Damals war man noch Masken aus dem Baumarkt geschützt, bei Erreichen des "Ablaufdatums" hätten die enrsorgt werden müssen - und wurden gratis an Interessierte wie mich abgegeben. Haben bei staubigen Arbeiten (spachteln, abschleifen) super funktioniert. Nichts ist neu, nicht einmal das Schneckentempo der Staatsanwaltschaft - soviel zum Strafrecht und dem Tempo einer politisch weisungsgebundenen Behörde. Viel gemeiner ist der Zufall, dass seit 2009 die Gesetzgebung zu Impfstoffen geändert und rechtzeitig vor SARS-CoV2 2019 die "neue" Version 11 der ICD - der Internationalen Klassifikation der Krankheiten - gültig ab 2022 mit einem 5jährigen Übergangszeitraum, der natürlich keine Verjährungsfristen hemmt - beschlossen wurde. Mindestens bis 01.01.2027 wird somit institutionell auf Basis ICD-10 ignoriert, de facto auf ewig.

Reply
Share

No posts

Ready for more?

© 2026 DrBine · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture