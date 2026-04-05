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Frank Drubel
1d

Erst wenn die willkürlichen, rechtswidrigen und menschenverachtenden Corona Massnahmen auch im ÖRR und den Leitmedien veröffentlich werden und die TÄTER durch unabhängige Juristen verurteilt und bestraft wurden und alle überlebenden OPFER der Corona Politik rehabilitiert wurden, macht es Sinn über Vergebung zu philosophieren!

Kein Vergessen! Solange die TÄTER weiterhin ungestraft in Regierungen, Staatsmedien, Wissenschaft & Justiz sitzen und weiterhin QUERDENKER, die sich weder Konformitätsdruck (Asch) noch Autoritäten (Milgrim) in Politik & Wissenschaft unterwerfen, ausgegrenzt und kriminalisiert werden!

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