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KathieKa
11h

Na ja ganz so ist das nicht . Er ist komplett im Wahn , weil ihm die BIG PHARMA , die riesengrosse , alle Verantwortung gegeben hat .

Verantwortung isr sehr sehr geil fürs Dopanin !!

Wie ist das dann erst , wenn man sich gleichzeitig durch Anwälte/ am Ministerium installiert / absichert , um niemals nur den Hauch einer Verantwortung zu tragen .

Dieser Schachzug war so genial , dass es auch uns ws. den Vogel raushauen würde , so einen goldenen Fisch an Land zu ziehen .

Es war ja nun mal notariell vereinbart , dass von der Berliner Villa 2020 niemand den Preis erfährt . Und auch später nicht!

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Werner
16h

Es zeigt sich also erneut, daß aufgrund von diffusen Virusängsten getriebene Laien (denen leider politische Macht erteilt wurde) die ganze Nation terrorisiert wurde und diese Stümper das Volk grundgesetzwidrig unterdrückt haben.

Kleine Anmerkung zur Tabelle von chatgpt bezüglich R Werten: der hohe Wert im März 2020 ist aus der Luft gegriffen, es gab damals kaum Covid Kranke, bzw. Schwerkranke und im April war der Spuk im Wesentlichen vorbei, weil und zudem der R-Wert zum Großteil auf 50-60 % falsch positiven PCR Tests beruht und die Tabelle durch die Tatsache daß das Laborvirus SarsCov2 ein saisonales Virus ist zusätzlich verfälscht ist. Völlig unbrauchbar! Sollte man der KI mal verklickern!

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