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James Orenchak's avatar
James Orenchak
10h

Vielen Dank! Ich habe sehr viel mir unbekannte Dingen hier erfahren!

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Weises Gefieder's avatar
Weises Gefieder
3h

Ohne Vernetzung der verschiedenen Datensysteme gibt es überhaupt keine Daten - weil die Schnittstellen untereinander (noch immer) fehlen, oder?

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1 reply by DrBines verbales Vitriol
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