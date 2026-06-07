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Beweis
7h

Spahn: "Es war nie Ziel, auch der WHO nicht, bei der Impfstoffentwicklung, dass es zu Infektionsschutz gegenüber Dritten kommt"

Ich frage mich banal: Warum? Warum war das nie das Ziel? Jahrelang schwafelten alle von Herdenimmunität, Gerichte entschieden auf der Basis von Nazi-Urteilen zur angeblichen Volksgesundheit. Menschen wurden isoliert und eingesperrt in großem Stil, bestraft wenn sie sich einander näherten. Ansteckung war das alles dominierende Thema überhaupt.

Und es war bei der Impfstoffentwicklung "nie" das Ziel, eine sterile Immunität zu erreichen wie sie bei den meisten anderen Impfstoffen behauptet wird?

Wie begründen die das? Habe ich die Begründung übersehen?

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