Wenn ein Politiker, welcher in der größten Plandemie aller Zeiten Verantwortung getragen hat, ein Buch schreibt, ist dieses Buch mit Vorsicht zu genießen.

Das Buch erschien am 28. September 2022, also bevor die ersten Pfizer Studiendaten in USA herausgeklagt wurden.

Zu diesem Zeitpunkt glaubten die Entscheidungsträger noch, dass ihre Bücher die Sichtweise der Geschichte formen würden, und dass die Geschichtsschreibung auf ihre Darstellung der Ereignisse referenzieren würde.

Das wird die Geschichtsschreibung vielleicht, aber nicht, wie die Autoren es sich ursprünglich gedacht haben, vermute ich.

Das Buch eines Politikers wie Spahn ist auch immer als Vorwärtsverteidigung zu sehen, um sich selbst in der Zukunft zu entlasten und möglichst gut dazustehen.

Des Weiteren ist zu beachten, dass der Jens Spahn im Buch nur ein literarisches Abbild des echten Menschen Jens Spahn ist. Der Jens Spahn im Buch ist eine literarische Kunstfigur, die von seinem Autor (so Jens Spahn das Buch selbst geschrieben haben sollte), erschaffen wurde, um ihn (den Autor) in einer Art und Weise zu repräsentieren, wie der Autor von der Öffentlichkeit gesehen werden möchte und wie er in die Geschichtsschreibung eingehen möchte.

Wenn ich also den Jens Spahn im Buch kritisiere, kritisiere ich nicht den Politiker Jens Spahn, sondern die vom Politiker Jens Spahn entworfene Kunstfigur, die eine idealisierte Abbildung des Autors ist. Das ist eine wichtige Unterscheidung, die man auch im Deutsch Leistungskurs lernt.

Auch wenn das Buch, sein Inhalt und die Fakten darin mit Vorsicht zu genießen sind, so ist jedoch der Autor immer noch voll verantwortlich für das, was er sein literarisches Abbild sagen lässt.

»Wir bleiben Zuhause«, so lautete eine erfolgreiche und breit unterstützte Kampagne in der ersten Welle der Pandemie. Wir haben damit damals den richtigen Ton getroffen. Die Bürgerinnen und Bürger wollten selbst einen Unterschied machen, sie wollten etwas tun. Die Kampagne bündelte dieses Gefühl. Viele Prominente unterstützten die Kampagne, Medien griffen sie auf, heute steht der Slogan symbolisch für diese Zeit. (S. 11f)

Damit beschreibt Spahn, wie die Regierung erfolgreich eine psychologische Manipulation namens “nudging” eingesetzt hat.

Nudging ist eine Technik, die Angela Merkel auch ganz toll fand.

Selbst die Bundeszentrale für Politische Bildung sieht nudging kritisch und die sind eigentlich ein Propagandaorgan der Regierung.

“Die Implementation von Nudges gerade mit Hilfe digitaler Werkzeuge ist auch aus bürgerrechtlicher Sicht nicht unproblematisch. Soziale Netzwerke, Polls, Votings jederzeit und überall fragen nicht nur Positionen und Meinungen ab, sie gestalten, schärfen und steuern sie auch. Politische Akteurinnen und Akteure entziehen sich durch Nudging teils harten Auseinandersetzungen mit Lobbygruppen und inhaltlichen Gegnerinnen und Gegnern und setzen ihre Agenda eher unterschwellig durch. Die Initiatorinnen und Initiatoren einer Verhaltensänderung bleiben dadurch häufig unerkannt und es wäre selbstverständlich die Frage zu stellen, was sie zur Definition des "besseren Verhaltens" berechtigt oder qualifiziert. Ergebnisse von Nudging sind andererseits jedoch getragen von schnellerer Gewöhnung an neue Umstände, Akzeptanz und freiwilliger Mitwirkung der Betroffenen und dadurch tendenziell beständiger, als sie dies durch Verbote oder Einschränkungen selbst je sein könnten. Da Nudges im sozialen Kontext mit Vergleichen und Motivatoren arbeiten, werden die initiierten Prozesse schnell zum Teil des persönlichen Strebens nach Selbstverwirklichung (siehe das Gewicht von sozialer Anerkennung und Respekt: Maslow, 1978, S. 89). Also ist doch alles in Ordnung?”

Die von Spahn erwähnt Campagne “Wir bleiben zuhause” wurde direkt vom Berufsverband Deutscher Psychologinnen uns Psychologen e.V. (BDP) unterstützt.

Campagne ist nur ein netteres Wort für Propaganda. Statt mit dem Volksempfänger wurden die neuen Medien wie die Asozialen Medien missbraucht, um die Botschaft der Regierung unters Volk zu bringen.

“Berlin: (hib/PK) Mit den Anti-Corona-Kampagnen sind nach Angaben der Bundesregierung über verschiedene Medien sehr viele Menschen erreicht worden. Massenhaft hätten Menschen und Medien den Hashtag #wirbleibenzuhause adaptiert, heißt es in der Antwort (19/22396) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (19/21919) der FDP-Fraktion. Die Reichweite allein in den sozialen Medien habe bei rund 1,2 Milliarden Kontakten bis Ende März und rund 200.000 Kommentaren gelegen.”

Wir haben einen Unterschied gemacht. Das Beispiel zeigt, wie kraftvoll Kommunikation sein kann. Das Gefühl des »Wir passen aufeinander auf, wir geben aufeinander acht, wir achten einander« hat trotz aller Härten die ersten beiden Jahre der Pandemie überdauert. Die überwältigende Mehrheit der Deutschen hat die Corona-Maßnahmen mitgetragen. Das gilt bis heute. (S. 12)

Diese “kraftvolle Kommunikation” hat einfach zu beeinflussende Menschen so in ihren Bann geschlagen, dass sie den handelnden Personen jeden schwachsinnige Falschbehauptung entgegen der offiziellen Regierungsdatenbanken geglaubt haben. Die “kraftvolle Kommunikation” hat harte Fakten außer Kraft gesetzt, das werden wir an diversen Stellen dieser Buchanalyse genauer betrachten.

Herr Spahn (ich spare es mir, immer wieder darauf hinzuweisen, dass es eigentlich das literarische, idealisierte Abbild von Jens Spahn ist) benennt direkt am Anfang des Buches, eine der Hauptursachen, wie die Regierungen dieser Welt, diese Psyop durchgezogen haben: Nudging und Propaganda. Herr Spahn verkauft diese miese Manipulationsmethode, die Millionen in ihr Unglück geschubst hat, aber als etwas Positives. Das Buch ist somit immer noch Teil der für einige Menschen immer noch laufenden Psyop einer angeblichen Pandemie.

Wie genau das linguistisch und psychologisch gemacht wurde, welche Triggerfelder des moralischen Kompass des Menschen man dafür verwendet hat, das wäre ein eigener Artikel und wird noch viele wissenschaftliche Analysen füllen.

Man überließ jedenfalls nichts dem Zufall und hat das nicht irgendwelche Ministerien machen lassen, man engagierte dafür zwei Berliner PR Agenturen: Scholz & Friends und Cosmonauts & Kings.

Eine Krise ist immer auch ein Charaktertest. Für uns als Gesellschaft, für jeden Einzelnen. Wir haben diesen Test leider nicht in jeder Hinsicht bestanden. Die Notsituation wurde von manchen ausgenutzt, um sich an Wirtschafshilfen, Maskenbeschaffung oder Bürgertests zu bereichern. Die Einzelfälle, in denen dies Politiker waren, auch aus den Reihen meiner Partei, finde ich besonders schäbig. (S. 12)

Ja, die Menschen haben ihr wahres Gesicht gezeigt, weltweit.

Ich muss an dieser Stelle zugeben, ich habe einen Bias, ich sehe vor allem, wie wir Ungeimpften verunglimpft wurden. Ein Geimpfter mag das Zitat anders interpretieren.

Das Thema “Wirtschaftshilfen,” die nun selbst von Musikschulen und Kleingewerbetreibenden zurückgezahlt werden müssen, was einige in den Ruin treibt, ist ein anderes Thema. Das Land hat die Regeln einfach rückwirkend geändert. Kann schon mal vorkommen, und das machen staatliche Stellen gerne, selbst bei wissenschaftlichen Projekten, die über BMBF/PTJ gefördert werden.

“Wer entscheidet, ob ein Unternehmen Geld zurückzahlen muss?

Für die sogenannte Schlussabrechnung gibt es ein klares Verfahren: Einbezogen werden sogenannte prüfende Dritte - in vielen Fällen sind das die Steuerberater der Unternehmen. Sie haben damals den Antrag auf staatliche Hilfe gestellt, nun reichen sie auch die Abrechnung ein. Über Rück- oder Nachzahlung entschieden wird am Ende in den zuständigen Behörden der Bundesländer.”

Die Bereitschaft sank, Kontroversen auszuhalten und auszutragen, ohne dabei als Gesellschaft auseinanderzubrechen. Die Pandemie hat bei einigen Unverständnis, Wut, Hass und Aggression in einem Maße zutage gefördert, wie ich es nicht für möglich gehalten hätte. Als Gesundheitsminister wurde ich selbst zum Feindbild all derer, die die Corona-Maßnahmen ablehnten, der Corona Leugner, Impfgegner und Verschwörungstheoretiker. Ihren Hass bekam und bekomme ich hautnah zu spüren, Tag für Tag, seit vielen Monaten. (S. 12f)

Und die Ungeimpften wurden dank Politikern wie Spahn und Lauterbach zum Feindbild der geimpften Gutmenschen. Was diese Menschen ertragen mussten durch die Maßnahmen der Politik interessiert den Herrn Spahn weniger als die Anfeindungen, die er zu spüren bekommt. Von mir muss er kein Mitleid erwarten.

“Corona Leugner, Impfgegner und Verschwörungstheoretiker“ also all jene, die langfristig die Daten auf ihrer Seite und somit Recht hatten? All jene, die gewarnt haben?

Zugegeben, das Buch ist von 2022, ich bezweifle aber, dass Herr Spahn 2025 etwas dazugelernt hat, wenn man seine Aussagen bei der Enquete-Kommission zu Grunde legt.

Demokratien lernen aus ihren Fehlern und passen ihr Handeln immer wieder der neuen Realität an. Das macht sie stark. Autokratien sind dazu nicht in der Lage. Denn sich zu korrigieren gilt hier im Gegenteil als Schwäche und stellt gleich das ganze System infrage. (S. 13)

Wenn die Bundesregierung die die Mitverantwortlichen also nicht aus ihren Fehlern lernen wollen und eine Aufarbeitung blockieren, ist Deutschland dann nach der Definition von Herrn Spahn eine Demokratie oder eine Autokratie?

So konnten wir in Deutschland in einer gemeinsamen Kraftanstrengung vermeiden, dass es zu dramatischen Situationen wie beispielsweise im italienischen Bergamo oder wie in New York City kam. (S. 13)

Herr Spahn schaut wohl kein BR24? Bergamo wurde sogar von den Qualitätsmedien als Hoax entlarvt. Notkrankenhäuser auf Parkplätzen sind in NY auch in der Grippezeit normal, das war auch 2018 so, sogar in LA, hat nur damals keinen interessiert und 2022 hat es auch keinen mehr interessiert.

Die Pandemie hat uns gleichzeitig in aller Brutalität unsere Schwächen und Defizite aufgezeigt. All jene Problemfelder, über die wir in der Politik zu lange hinweggesehen und die wir schlichtweg vernachlässigt haben: die Digitalisierung der Verwaltung und des Gesundheitswesens, die Arbeitsbedingungen in der Pflege, die vorausschauende Krisenvorsorge, das Üben für Notfälle und das Vorhalten von Strukturen, klare Zuständigkeitsregelungen für den Krisenfall, der Umgang mit einem Föderalismus, der zu oft von Konkurrenz statt Gemeinsinn geprägt ist. (S. 14)

Die Länder sollen ein Machtgleichgewicht zum Bund herstellen. Das ist kein Bug, das ist ein Feature, das man leider Großteils ausgehebelt hat. Ich wüsste zudem nicht, dass die Arbeitsbedingungen in der Pflege nun deutlich besser oder anders wären als in der Plandemie. Klare Zuständigkeiten wären allerdings wünschenswert, vor allem sollte klar sein, was ein Minister nicht darf und wo er sich rauszuhalten hat.

Die Pandemie ist ein Test für unsere Debattenkultur, im Kleinen – in Familien, in der Nachbarschaft, unter Freunden, am Arbeitsplatz – ebenso wie im Großen. Sie ist ein Test für die Demokratie. (S. 14)

Die Kritikerseite war immer diskussionsbereit und ist bereit die Daten zu analysieren. Wer sich einer Diskussion verweigert hat und die Kritiker diffamiert hat, war Herr Spahn. Ist es Debattenkultur Kritiker “Corona Leugner, Impfgegner und Verschwörungstheoretiker“ (S. 12) zu nennen?

Die Einseitigkeit der Systemmedien ist mittlerweile sogar per Studie belegt.

“Zwischen der Intensität der Medienberichterstattung über die Pandemie und der Intensität des Infektionsgeschehens bestand ein eher loser Zusammenhang. Zwar berichteten die Medien während der drei Pandemie-Wellen häufiger über die Pandemie als zwischen den Wellen. Allerdings lag der Höhepunkt der Medienberichterstattung in der ersten Welle, obwohl das Infektionsgeschehen in den beiden anderen Wellen deutlich dramatischer ausfiel.”

Wo wir schon bei disproportionaler Berichterstattung sind: Wo ist der aktuelle Brennpunkt und der Lockdown zu Grippewelle?

Zudem hat die Regierung einen massiven Zensurkomplex über NGOs aufgebaut.

Ist das die demokratische Debattenkultur von der Jens Spahn schreibt?

Ja, wir sind vergleichsweise gut durch diese schwere Zeit gekommen. Aber eben nicht so gut, wie es hätte sein können – und manches Mal auch müssen. (S. 14)

Im Vergleich zu wem?

Was vergleicht er? Tote? Wirtschaftliche Schäden? Psychische schäden?

Mit welchen Ländern vergleicht er?

“vergleichsweise” ist in diesem Zusammenhang ohne Definition dessen, was vergleichen wird mit was komplett sinnfrei.

Wie entwickeln wir eine Fehlerkultur, die es dann ermöglicht, Fehler zuzugeben und sie in etwas Produktives umzuwandeln? Wie viele andere hat diese Zeit auch mich manchmal bis an mein Limit gebracht. Und daher nicht zuletzt: Welche Fehler habe ich gemacht? Wo lag ich falsch, was würde ich heute anders, besser machen? (S. 14)

Dafür könnte man die Enquette nutzen, wenn mal wollte und nicht das vordefinierte Ziel wäre, der Regierung ein gutes Zeugnis auszustellen.

Wenn jemand die personifizierte Lernverweigerung aus seinen Fehlern ist, dann ist es Jens Spahn (neben Karl Lauterbach, Södolf und Co.).

Politische Fehlerkultur ist ein Oxymoron, würde ich sagen.

Nur wenn wir aus dem lernen wollen, was geschehen ist, haben wir die Chance, es künftig besser zu machen. (S. 15)

Korrekt! Dafür müsste man sich aber auch die Daten der Kritiker anschauen und Fehler eingestehen. Das sehe ich aktuell bei Herr Spahn nicht.

Es geht mir vor allem um die Frage, welche Lehren sich ziehen lassen, damit wir in zukünftigen Krisen besser werden. (S. 15)

Diese Lehren würden ihm nicht gefallen, daher vermeidet er es, eine wirkliche Aufarbeitung zu betreiben. Lehren hat noch keiner der Verantwortungsträger gezogen, das wäre nämlich ihr Karriereende.

Was man auch noch klären müsste, Herr Spahn schreibt in diesem Kapitel immer wieder von Pandemie.

Welche Definition von Pandemie legt er seinen Aussagen zugrunde?

Man hat z. Bsp. einen Monat vor dem H1N1 Ausbruch von 2009 die notwendigen Toten aus der Definition entfernt.

Und diese schon windelweiche Definition wurde im Juni 2024 noch weiter aufgeweicht:

„Nach der Definition ist eine Pandemie eine übertragbare Krankheit, die sich geografisch weit in mehrere Staaten ausbreitet oder bei der ein hohes Risiko besteht, dass sie sich in mehreren Staaten ausbreitet, die Reaktionsfähigkeit der Gesundheitssysteme in diesen Staaten übersteigt oder bei der ein hohes Risiko besteht, dass sie übersteigt; die erhebliche soziale und/oder wirtschaftliche Störungen verursacht oder bei der ein hohes Risiko besteht, dass sie erhebliche soziale und/oder wirtschaftliche Störungen verursacht, einschließlich der Störung des internationalen Verkehrs und Handels; und die rasche, gerechte und verstärkte koordinierte internationale Maßnahmen mit Ansätzen für die gesamte Regierung und die gesamte Gesellschaft erfordert“

Herr Spahn wird 2020 sicherlich nicht die Pandemiedefinition von 2024 zugrunde gelegt haben. Er wird wahrscheinlich jene Definition von nach 2009 ohne die vielen Toten zugrunde gelegt haben, während die Bevölkerung an jene von vor 2009 glaubte. Leider hat Herr Spahn die Bevölkerung nie über diese Irreführung aufgeklärt.

Jens hat, ohne es zu merken, mehr gestanden als er gemerkt hat, genau wie Ugur.

Aktuell bin ich erst bei Seite 56 angekommen:

