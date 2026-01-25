DrBine’s Newsletter

Beweis
22m

Wenn ein Machthabender, der mittels 2G eine Menschengruppe ein Jahr lang nur noch in den Supermarkt und ins Rathaus lassen wollte, sein Buch "Wir werden uns viel verzeihen müssen" betitelt, dann stellt sich die Frage, wen oder was er mit "Wir" meint.

Er wusste laut eigener Auskunft vor der Enquete seit Beginn der Spritzkampagne, dass die umfassenden Grundrechtsaussetzungen durch 2G unberechtigt gewesen sind, weil die Injektionen gar nicht gegen Ansteckung konzipiert waren.

Trotzdem hat er mit seiner Machtclique eine Menschengruppe zu Aussätzigen erklärt und einen repressiven Apparat gegen sie installiert. Das ist unverzeihlich.

Und wie sieht es eigentlich mit seinem eigenen "Verzeihen" aus in seiner Position als Fraktionsvorsitzender der Regierungspartei? Ärzte und Soldaten sitzen im Gefängnis, Richter sind ihres Amtes enthoben, medizinische Personal hat den Job verloren oder verlassen, Corona-Strafen werden nicht erstattet, Spritzengeschädigte sich selbst überlassen. Nicht ein einziger glaubhafter Anflug von Reue bei Spahn, kein Streben nach Wiedergutmachung.

Der einzig nachvollziehbare Titel wäre: "Ich bitte um Entschuldigung".

Dr. Manfred Hauptreif
1h

Was Jens Spahn mit seinen Verordnungen kaputt gemacht hat, wird man nicht so schnell wieder reparieren können.

