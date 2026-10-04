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Bernd
Oct 4

Ich habe schon seit Jahren viel über Ivermectin und sein Möglichkeiten gelesen, überwiegend auf US Seiten, und von amerikanischen Experten. Vor 10 Monaten musste ich mir dann Gedanken darüber machen, wie ich es beziehen kann, für meine Lebensgefährtin, die mittlerweile verstorben ist. In ganz Europa ist es rezeptpflichtig - kein Arzt wird ein Rezept ausstellen für die nötige Dosierung. Ich habe es über USA probiert, dort gibt es eine Apotheke, die es ohne Rezept vertreiben kann, weil sie es selbst herstellen - ist aber dann auch wieder recht teuer. Leider kein Versand ins Ausland. Durch die habe ich den Kontakt zu einer Internetapotheke bekommen, die auch direkt in Indien sitzt, wo das Zeug tonnenweise hergestellt wird. Leider kein Versand nach D, weil es nicht über den Zoll kommt, aber bis damals ging der Versand nach Frankreich. Da ich in Grenznähe wohne und Leute dort kenne, hab ich den Versand an einen Bekannten organisiert. Die Apotheke versendet normal nur gegen Vorkasse, waren aber damit einverstanden, dass ich den Versand vorab bezahle und den Rest später. Versand tatsächlich erfolgt - Sendungsverfolgung war möglich - aber nach 14 Tagen die Meldung, dass der französische Zoll es zurückgeschickt hat.

Langer Rede kurzer Sinn, und nicht böse gemeint: obwohl ich es im Moment - man weiß ja nie was noch kommt - nicht benötige, würde mich freuen, wenn sich mal jemand Gedanken machen würde, wie diejenigen die es benötigen, auch tatsächlich erhalten können. Mittlerweile lese ich auch immer mehr deutsche Experten, die die Wirkung bestätigen usw. usw. usw. Aber jeder der das dann liest schöpft neue Hoffnung, nur um dann irgendwann zu erkennen, dass er es schlicht und einfach nicht bekommen kann.

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Manfred Johann Schmuckerschlag's avatar
Manfred Johann Schmuckerschlag
Oct 4

... bitte um eine Ausgabe in englischer Sprache - die Erkenntnisse sind überaus wichtig, um das Geschäftsmodel des organisierten Verbrechens zu beenden.

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1 reply by DrBines verbales Vitriol
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