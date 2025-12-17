“Irreführende Werbung für Arzneimittel ist aktuell keine Straftat, sondern nur eine Ordnungswidrigkeit.“

Das Ordnungswidrigkeitengesetz (OWIG) hat fast jeder Bürger zu spüren bekommen, weil er keine Maske getragen hat oder vergessen haben, die Parkscheibe ins Auto zu legen. Da schlägt der Staat sofort, schnell und gnadenlos zu.

Die Risiken irreführender Arzneimittelwerbung sorgen auf dem DAT und in der breiten Öffentlichkeit immer wieder für Diskussionen. Im vergangenen Jahr kam eine interne Studie der EU zu dem Schluss, dass sich insbesondere im Bereich der Onlinewerbung oft falsche Versprechen fänden, die eine »erhebliche Bedrohung für das öffentliche Wohlergehen« seien.

Im Außendienst kann es in internen Pharmagerichtshöfen (wie genau das gelaufen ist, weiß ich nicht) durchaus zu empfindlichen Strafen kommen. Ich habe das bei meiner Zeit bei Novartis mehrfach mitbekommen. Die Teams des Ostgebiets nahmen es bei ihren selbst hergestellten Werbefoldern (was verboten war) nicht so genau. Es gab mindestens einmal im Quartal eine Abmahnung durch einen Konkurrenten, der das mitbekommen hat. Der Gewinn durch diese teils grenzwertigen Botschaften war aber höher als die Strafe. Die Teams im Westen waren brav und haben nur mit den genehmigten Materialien gearbeitet. Ich war ohnehin im Umsatzschlechtesten Gebiet, dem Südwesten. Da waren die Ärzte extrem konservativ. Ich verstehe daher nicht, warum so viele Ärzte im Südwesten mitgemacht haben. Ich musste mir oft genug anhören: “Warten wir ein Jahr ab, ob das Produkt dann noch auf dem Markt ist).

Dem stimme ich voll und ganz zu!

Impfstoffe sind Rx und somit verschreibungspflichtig.

Das sagen wir bereits seit 2021!

War das strafbar?

Ist das dann strafbar? BioNTech hat nur ein Produkt, damit ist auch ohne Nennung des Produktes klar, um was es geht.

(Bild aus einem Telegram Chat. Aktuelle Werbung bei einem Hausarzt eines Chatteilnehmers)

Ist das strafbar?

Das Problem der irreführenden Werbung für Rx (verschreibungspflichtige) Medikamente ist bekannt und es wurde versucht bei der Werbung für die Plörre ein Riegel vorzuschieben.

Damals gab es eine Schritt für Schritt Anleitung, wie man das macht.

Ich habe daher damals meinen Bürgermeister angezeigt, als er für die Plörre und den Impfbus geworben hat. Im Übrigen habe ich auch die VHS Emmendingen verklagt, da wurde die Staatsanwaltschaft gar nicht erst tätig.

Die Freiburger haben zumindest ein Jahr später reagiert.

Die Staatsanwaltschaft war jedoch der Meinung, dass die Werbung nicht irreführend war, obwohl er als nicht Mediziner gar nicht hätte werben dürfen.

Und genau das ist das Problem bei diesem Ansatz, den die Pharmazeutische Zeitung verfolgt.

Wo kein Kläger, da keine Strafe Wo keiner, der den Verstoß verfolgt, da keine Strafe Wenn die Werbung der Ideologie entspricht, ist sie nicht irreführend, selbst wenn der Werbende fachfremd ist und der Werbeinhalt eine Lüge, welcher der Fachinformation widerspricht.

Das Gesetz ist zahnlos.

Immerhin, danach hat mein Bürgermeister nicht mehr geworben und der Impfbus kam nicht mehr. Die Kinderärztin hat statt dessen Überstunden geschoben, die jedoch im Amtsblatt angekündigt wurden.

Nach meiner Anzeige gab es in meiner Region keine Bratwurstverköstigungen nach der Spritze. Vielleicht hat die Staatsanwaltschaft den Gemeinden gesteckt, dass es da jemanden gibt, der dagegen klagt und derjenige hätte eigentlich auch recht.

Ich vergesse nicht, vor allem, wenn in meinem Dorf derartiges passiert ist.

Lipidnanopartikel (LNP) sind also keine Nanopartikel und eine OEB 5 Substanz nicht giftig.

Man muss nicht perfekt sein, um Vergebung zu erhalten, aber auch die Bibel legt Wert darauf, dass Reue ein wesentlicher Schritt ist, damit einem vergeben wird.

Reue sehe ich aber bis heute bei kaum einem der Täter, nicht einmal in meinem engsten Umfeld.