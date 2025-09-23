Die fünf Chemiker sind:

Prof. Dr. Jörg Matysik, Analytische Chemie, Universität Leipzig (Kontakt);

Prof. Dr. Gerald Dyker, Organische Chemie, Ruhr-Universität Bochum;

Prof. Dr. Andreas Schnepf, Anorganische Chemie, Universität Tübingen;

Prof. Dr. Tobias Unruh, Physik, FAU Erlangen-Nürnberg;

Prof. Dr. Martin Winkler, Materials and Process Engineering, Zürcher Hochschule der angewandten Wissenschaften

Professor Matysik hat mir die Briefe zur Verfügung gestellt.

Am 3. Dezember 2024 schrieben die Chemiker folgenden Brief:

Aufruf zur öffentlichen Diskussion und Bitte um Stellungnahme

Professoren Decken Auf Im Rki Schlägt Die Politik Die Wissenschaft 102KB ∙ PDF file Download Download

Als das RKI sich wohl nicht zuckte, fragte man am 4. Sept. 2025 noch einmal nach

25 09 04 96KB ∙ PDF file Download Download

Man mag es kaum glauben, aber am 11.6 hat Lars Schaade wirklich geantwortet!

25 06 11 457KB ∙ PDF file Download Download

Das RKI ist eine Bundesoberbehörde und zugleich eine Ressortforschungseinrichtung des Bundes. Das ist ja estmal nicht schlimm ABER

Das “BMG kann im Rahmen der Fachaufsicht insbesondere festlegen , mit welchen Forschungsgegenständen sich das RKI inhaltlich befasst.”

Das heißt, wenn das BMG sagt, ihr habt NICHT auf die Nebenwirkungen zu achten und eure Aufgabe ist es, die “Impfung” in den Markt zu drücken, dann hat das RKI das zu tun.

Man ist frei, innerhalb des engen, vom BMG vorgegebenen Diskussions-und Forschungskorridors zu tun und zu lassen was man will, man darf diesen Forschungskorridor aber nicht verlassen. Nebenwirkungen, Schäden, Produktionsprobleme scheinen außerhalb des vom BMG genehmigten Handlungskorridors zu liegen. Das ist, als wenn man in einem kommunistischen Land sagen würde, BWL-Studien im Rahmen der marxistischen Theorie sind erlaubt.

“Innerhalb des vom BMG festgelegten thematischen Rahmens sind die am RKI tätigen Wissenschaftler selbstverständlich frei in der Wahl der konkreten Methoden und Forschungsansätze,”

Was die DFG angeht, so war diese stramm auf COVID Linie. Ob die DFG noch ein Maß für gute wissenschaftliche Praxis ist, sei mal dahingestellt. Ich musste nach meinem Rigorosum auf die DFG Richtlinien schwören. Meine Ansicht von guter wissenschaftlicher Praxis die des RKI sind nicht kompatibel.

Die Berliner Zeitung hat drüber hinter der Bezahlschranke berichtet. Ohne Bezahlschranke hier: Professoren decken auf: Im RKI schlägt die Politik die Wissenschaft