«Verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates»: Deutschlands Innenministerium bespitzelt 1600 Bürger (weltwoche.de)

Wer schon immer mal wissen wollte, wie man unschuldig und ahnungslos zum Reichsbürger wird, kann das an meiner Verfassungsschutzakte nachvollziehen.

Am 21. August 2024 um ca. 13:40 muss man angefangen haben, einen Auftrag zu bearbeiten, ob ich Reichsbürger sein könnte. Das schließe ich aus diesem Bild meines Kanals:

Der Post, den man da sieht, ist weitergeleitet von Henning Rosenbusch https://t.me/DrBines_verbales_Vitriol/7218

Am 6. Juni 2022 hatte ich einen Post in einen Datensammelkanal einer Anwältin weitergeleitet. Diese sammelte die Informationen zu Reichsbürgerposts, weil das Team, das ihr dabei half, zudem ich auch gehörte, damals viele Hilfesuchende hatten, die unwissentlich mit Formularen von Reichsbürgern versucht hatten, ihre Kinder vor der Maskenplicht und Tests zu bewahren bzw. aus den Schulen heraushalten zu können, um diese zu schützen. Diese Eltern waren verzweifelt. Man hatte ihnen versichert, mit diesen Informationen und auf die Art der Reichsbürger, würden sie ihre Kinder schützen können.

Das hat natürlich nicht geklappt.

Die Jugendämter drohten vielen Eltern mit Sorgerechtsentzug.

Das war der Punkt, wo diese Eltern bei dem Team um diese Anwältin aufschlugen, bei dem ich damals ehrenamtlich mithalf und auch die Hotline einmal in der Woche betreute. Da kamen Anrufe rein von Familien, deren Tür gerade von der Polizei eingeschlagen wurde wegen Maskenattesten oder „Reichsbürgerverdacht“. Diese verzweifelten Familien stellte ich dann an diese Anwältin durch, damit sie die Polizei telefonisch unter Kontrolle brachte.

Um zu verstehen, wie Reichsbürger argumentieren und um zu verstehen, was da läuft, muss man natürlich Recherche betreiben, Daten sammeln und sichten. Dazu gehört es, die zu diesem Zeitpunkt kursierenden Daten zusammenzustellen, damit man weiß, was im nächsten Zoom bei einem aufschlagen wird an Argumenten. Und die Zooms damals waren gut besucht.

Demensprechend habe ich Reichsbürgerposts in diesen Datensammelkanal weitergeleitet.

Wenn jemand vor einem sitzt im Zoom und von Constellis redet oder SHAEF Gesetzen, sollte man halbwegs wissen, was der Klient da eigentlich sagt, sonst macht man sich unglaubwürdig.

Mittlerweile gibt es entsprechende Infos sogar bei Mimikama: https://www.mimikama.org/constellis-nicht-arbeitgeber-deutscher-polizisten/

Damals nicht.

Weil ich also entsprechende damals kursierende Dokumente und Posts in den Kanal, wo das Team Informationen gebündelt hat, weitergeleitet habe, zur Sichtung und Recherche, bin ich laut Verfassungsschutz nun ein Reichsbürger.

Zu dem Zeitpunkt habe ich mir aber auch juristische Bücher zum Thema Staatsrecht gebraucht besorgt, die noch immer im Regal stehen, nur so nebenbei. Bin ich dadurch zum Juristen mit Schwerpunkt Staatsrecht geworden? Wohl kaum.

Die Argumentation des Verfassungsschutzes ist so einfach wie peinlich:

Weil jemand einen Post teilt, ist der auch dieser Meinung.

Ich habe aber auch Posts der Tagesschau geteilt.

Ich habe auch Posts, des Volksverpetzers geteilt.

Ich habe auch Posts von NextLevel geteilt.

Ich habe mich breit in Verschwörungstheorien gebildet, damit man (Gegen-)Argumente hat, wenn jemand der entsprechenden Strömung vor einem sitzt und nicht überrumpelt wird.

Ich kenne also auch die Theorien der Flacherdler.

Ich kenne also auch die Theorien der Anhänger der Schlammflut.

Ich kenne auch die Theorien der Menschen, die an ein altes Reich namens Tartaria glauben, das durch eine Schlammflut ausgelöscht wurde.

Ich kenne die Theorien der Menschen, die glauben, dass 1000 Jahre Geschichte von den Jesuiten erfunden wurden und es das dunkle Mittelalter nie gab.

Ich habe mich mit der Bock Sage beschäftigt.

Ich habe das Buch von Ugur Sahin und auch die Bücher von Moderna (The Messenger) und den Erfindern des Oxford Impfstoffes (Vaxxers) gelesen.

Das heißt nicht, dass ich deren Meinung bin. Aber ich schaue über den Tellerrand und bleibe nicht im erlaubten engen Diskussionskorridor.

Ich schaue aus meiner Blase.

Ich weiß exakt aus welchem öffentlichen Kanal die Bilder stammen.

Ich weiß, dass der Kanal auch Anwälte als Mitglieder hat, die diese Sammlung sichten, damit sie wissen, welchen Argumenten sie sich gegenüber sehen, wenn sie Klienten aus dem Reichsbürger- Milieu haben. So wissen diese Anwälte, wie sie diese Menschen da abholen könne, wo sie augenblicklich stehen bzw. wo sie schauen können, was der Klient meinen könnte.

Und das alleine reicht, dass ich nun als Reichsbürger gelte.

Interessant an der Akte ist, dass die verwendeten Bilder aus dem Kanal aus einer Zeit vor 2023 stammen, als ich noch das Bild meines Demoeinhornkostüms nutzte.

Man hatte also beim Verfassungsschutz die Zeit und Muße Bildschirmfotos von öffentlichen Telegramkanälen zu machen und zu archivieren, wenn Jahre später eine Anfrage kommt. Man hätte einfach in den entsprechenden Kanal schauen können und hätte gesehen, dass ich das war/bin, weil sich der Avatar angepasst hat zu meinem aktuellen Bild. Aber nein, man macht eine Herleitung, dass der alte Avatar zu mir gehörte. D.h. der Verfassungsschutz hat die Quelle nicht gespeichert und weiß nicht einmal mehr aus welchem Kanal und von wann die Bildschirmfotos sind. Peinlich, peinlich, peinlich.

Insgesamt geht man vor, wie beim Corona Test. Man sucht nur das, was in den Kram passt, testet nur auf Corona und ignoriert das Influenza-Signal bzw. ignoriert, dass der entsprechende Nutzer hauptsächlich auch staatliche Quellen geteilt hat und mit einer Anwältin arbeitete, die versuchte, Menschen aus dem Reichsbürgermilieu wieder rauszuhelfen bzw. die Probleme zu beheben, die sich solche Menschen aufgrund dieser Verbindungen eingebrockt hatten.

Man ignoriert auch, dass der angebliche Reichsbürger in einem Kreisverband der Basis war. Wie sich Basisdemokratie und Kaisergläubigkeit miteinander vertragen sei einmal dahin gestellt.

Man ignoriert, dass der angebliche Reichsbürger immer noch für Anwälte arbeitet.

Natürlich redet man auch mit den Anwälten über die Theorien der Reichsbürger. Man wird immer wieder damit konfrontiert, dass solche Klienten sich in die Bredouille gebracht haben, weil sie nicht wussten, was sie da tun und die Nase voll hatten von der aktuellen Politik und so ihren Unmut kundtun wollten. Einige dieser Menschen werden nun auch zu den 1600 zählen, bei denen das Innenministerium sinnlos Geld verbrät und Beschäftigungstherapie bezahlt, bei welcher gelangweilte Beamte Bildschirmfotos archivieren, aber vergessen die Quelle mit zu notieren. Kleiner Hinweis, um euch die Arbeit zu erleichtern: Man kann Kanäle auch einfach archivieren. Da gibt es eine Funktion dafür, nur so als Tipp.

Das, was der Verfassungsschutz da gemacht hat ist, als würde man einem Sozialarbeiter, der Junkies betreut unterstellen, er wäre selbst drogensüchtig, weil er mit einem Dealer geredet hat. Das kann durchaus mal der Fall sein, ist aber im Normalfall nicht so.

Das passiert also mit unseren Steuergeldern.

Gelangweilte Schlapphüte machen Bildschirmfotos von öffentlichen Kanälen mit Datensammlungen, die dann ohne Sinn und Verstand und ohne sich noch an die Quelle zu erinnern, zu Inhalten zusammengestellt werden, die dem Anfragenden gerade in den Kram passen.

Dabei ist man auch so naiv und geht davon aus, dass in öffentlich zugänglichen Kanälen Verbrechen geplant werden.

Lieber Verfassungsschutz,

dafür gibt es bei Telegram geschlossene Gruppen wo man nur über einen Admin hinein kommt. Solche Gruppen kenne ich aus Wissenschaftlerkreisen, wo man Untersuchungsdaten der modRNA-Produkte untereinander austauschte und Publikationen schreibt. Diese Kanäle werdet ihr mit euren Methoden nie finden und nie betreten. Und ich schätze, das ist bei den Reichsbürgern, die echte Reichsbürger sind, ganz ähnlich.

Das passiert aktuell bei 1600, höchstwahrscheinlich mehrheitlich vollkommen unbescholtenen Bürgern, die sich einfach mal informieren wollen und dabei über den Tellerrand schauen, weil sie wissen wollen, was ein Reichsbürger überhaupt ist, vor dem die Tagesschau so eindringlich warnt.

Die staatlichen Medien erklären einem das nicht. Die werfen nur mit dem Begriff um sich und hoffen, dass das Wort alleine verfängt und Angst und Schrecken verbreitet.

Recherchiert man dann und versucht zu verstehen, wie diese Menschen ticken, wird man automatisch zu einem von ihnen erklärt.

Steuergelder bei der Arbeit kann ich nur sagen.

Die könnte man sinnvoller einsetzen.

Einmal mit Profis arbeiten, kann ich da nur sagen.

Der Verfassungsschutz hätte lieber einmal meine Artikel zu den Schadmechanismen der Plörre lesen sollen, dann wäre im aufgefallen, dass Gefahr im Verzug war und ist. Aber nein, man verbringt lieber Zeit mit Bildschirmfotos, die man liebevoll archiviert, aber ohne Quelle natürlich. Wahrscheinlich wegen Datenschutz.

So sieht eine entsprechende “Akte” aus, wenn jemand einem den Reichsbürger vor Gericht anhängen will. An Peinlichkeit kaum zu überbieten.