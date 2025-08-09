Heutzutage kennt jeder Asthmatiker und COPDler Pulverinhalatoren. Man kann pulverförmige Medikamente inhalieren, und diese wirken dann in der Lunge. Das Wissen musste aber erst gewonnen werden. Als Tracer für diese Forschung diente Methylenblau. Methylenblau erwies sie auch inhaliert als nützlich, wie es scheint.

Die Zeit Nr. 2638, 28. Januar 1910, S. 12

“Die Inhalationen bei Lungenleiden. Die Inhalationstherapie spielt heutigentags bei der Behandlung der Lungentuberkulose nur mehr eine sehr kleine Rolle. In letzter Zeit haben sich insbesondere Brühl und Sänger vollkommen ablehnend dagegen ausgesprochen. Seit dem bekannten Versuch v. Schrötters, der einen Hund Methylenblau inhalieren ließ und die Farbe dann bis in die Alveolen nachweisen konnte, kann man aber in der Möglichkeit, Medikamente in die tieferen Teile des Respirationstraktus zu bringen, nicht zweifeln. Zweifelhaft muss es trotzdem erscheinen, ob man die Medikamente in genügender Menge einbringen kann, ohne dabei die normalen Partien der Lunge zu schädigen. Versuche mit verschiedenen Medikamenten wurden gemacht, denen geradezu spezifische Wirkung zugesprochen wurde (Lignosulfit, Igazol, Sanosin), meist aber sehr bald wieder verlassen. Nicht zu leugnen ist der recht günstige symptomatische Wert der Inhalationen in einzelnen Fällen.”

Wiener Medizinische Wochenschrift Nr. 12, 1892, S. 470f

“Über die Verwendung von Anilinfarbstoffen bei Nasen-, Hals- und Ohrenleiden.

In der Nase verwendet er jetzt ausschließlich Methylenblau med, und zwar in Lösung von 0.30: 20.0 Wasser und in Pulverform. Die mit Pyoktaninwatte umwickelte Sondenspitze wird zuerst in die Lösung und dann in das Pulver getaucht; alsdann wird die mit dem Brenner gesetzte Brandwunde gehörig eingerieben. Dies muss täglich wiederholt werden, bis die betreffende Nasenseite ganz frei bleibt. Nachher finden Einstäubungen von Sozojodol-Natrium statt. Wenn die Nasenhöhle nicht durch Gerüstverbindungen verengt ist, so bleibt die gebrannte oder geätzte Seite vom ersten Tage ab mehr oder weniger frei. Verkrümmungen der Nasenscheidewand müssen sogleich oder in den ersten Tagen beseitigt werden (mit dem Meissel). Ist der Nasenluftweg frei genug, so bilden sich unter Methylenblaubehandlung keine croupösen Häute in der Nase. Schon nach 8 Tagen, bei verengten Nasen nach 10—14, kann die andere Nasenseite gebrannt werden. Die Beschwerden sind in einfachen Fällen gleich Null, in schwierigeren gegen früher ungemein vermindert. Wozu man früher Monate gebrauchte, bedarf man jetzt nur noch Wochen. Die Anwendung der Anilinfarbstoffe erfordert aber große Übung und Geschicklichkeit. Tuberkulöse und lupöse Geschwüre werden in gleicher Weise mit bestem Erfolge behandelt. Ferner erwiesen sich Einblasungen von Methylenblau 3:10 Sozojodol-Natrium bei übelriechenden Dauerentzündungen der Nase (Ozaena Simplex) von sehr gutem Erfolge. Es muss die Einstäubung jedoch mittelst Kabierske-Bresgen’schem Pulverbläser geschehen. — In der Rachenhöhle erwies sich die Anwendung des Methylenblau in Pulverform wie auch des Hexaethylvioletts an eine Sonde angeschmolzen bei Tuberkulose und Lupus äußerst wirksam. Gegen die eitrige Erkrankung der mittleren Spalte wurde das Hexaäthylviolett mit bestem Erfolge angewendet. Das letztere ist erheblich besser als das Hexamethylviolett (Pyoktanin), weil es sich besser löst und größere Färbekraft besitzt. Im Kehlkopfe wurde es bei der sogenannten trockenen Entzündung, die mit Krustenbildung einhergeht, in Lösung von 030 : 250 mittelst Wattebausch (Krause’s Watteträger) erfolgreich verwendet; gegen tuberkulöse Geschwüre wird es an einer Sonde angeschmolzen gebraucht. Bei Mittelohreiterungen leichten Grades erwies sich das Einbringen obiger Lösung von Methylenblau und Hexaethylviolett sehr wirksam, jedoch nicht auffällig mehr als auch bei der gewohnten Borsäurebehandlung. In drei sehr alten und jeder Behandlung seither Widerstand leistenden Fällen wurde durch Einbringen einer kleinen Menge reinen Hexaethylvioletts sofortige Beseitigung der Eiterung erzielt. Die Anilinfarbstoffe müssen vor allen Dingen rein sein, die von B. verwendeten stammen aus der Fabrik „Höchster Farbwerke vorm. Meister Lucius und Brüning“. Eine ausführliche Darstellung des Verfahrens und der gemachten Beobachtungen findet man in einer unter gleichem Titel in dem medizinischen Verlage von Eduard Jungklaas in Wiesbaden erschienenen Schrift.”