DrBine’s Newsletter

DrBine’s Newsletter

Discussion about this post

User's avatar
Norbert Luettringhaus's avatar
Norbert Luettringhaus
2h

Interessant wäre zu erfahren in welcher Konzentration Z.B man eine MLB / Nacl 0,9% LSG. Inhaliert hat

Expand full comment
Reply
Share

No posts

© 2025 DrBine
PrivacyTermsCollection notice
Start writingGet the app
Substack is the home for great culture