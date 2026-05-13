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nemo
2h

"Nur 3 von 10 Medizinern halten die Grippeimpfung, bei ihrem häufigen Kontakt mit erkrankten Menschen für wichtig."

Bitte korrigieren! (Sind eher 4 von 10.)

Ich glaube aber, es liegt ein Flüchtigkeitsfehler vor, da die Auswertung zwar dasselbe Verhältnis ausspricht, aber auf gegenteilige Sicht gemünzt: "(eher) unwichtig".

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1 reply by DrBines verbales Vitriol
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