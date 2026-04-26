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3h

Vielleicht erfinden sie ja doch welche - nur eben nicht so wie gedacht, sondern durch Störung der natürlichen Antikörperprodiktion. Sozusagen Ausschussware im großen Stil, die so nie produziert worden wäre. https://tkp.at/2026/04/26/koerper-zellen-besitzen-direkte-emf-sensoren-cell-studie-2026-zerstoert-kein-wirkmechanismus-maerchen-der-mobilfunk-industrie/

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