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4h

Der Spoiler steht auf https://curia.europa.eu/site/jcms/d2_5158/de/pressemitteilungen , Nr. 90/2026: egal wie groß die Wissenslücken sind, das ist kein anerkannter Grund, um als italienischer Soldat verweigern zu können. In Nr. 86/2026 steht dann zwar noch, dass der Generalanwalt meint, die Kommission habe der Öffentlichkeit keinen ausreichend umfassenden Zugang zu Verträgen gewährt, aber wen kümmern Details? Selbst die Bezeichnung Impfstoff ist falsch, nicht nur wegen der Ausnahme für ATMP, sondern weil Impfstoffe natürliches Ausgangsmaterial benötigen, was bei Virus mit Furinspalte unmöglich ist.

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HaJo Kremer
22m

Vielen Dank!

Die Bedeutung von ALC-0159 sehe ich nicht, gar nicht.

In Modernas LNPs gibt es nur das SM-102, ein tertiäres AMIN, dass dem ALC-0315 (ditto tertiäres AMIN) sehr ähnlich ist. Aber nichts, was dem ALC-0159 ähnelt.

Offenbar ist das ALC-0159 also gar nicht wichtig.

Die Aussage, dass das Dlin-mc3-dma (aus dem Onpattro) keine Ähnlichkeiten zum ALC-0315 hätte, halte ich für falsch; beide sind tertiäre (ionisierbare) AMINE.

Beim ALC-0159 handelt es sich um ein AMID, das Peg2000-C-dmg aus dem Onpattro ist sogar ein Carbamid. Beide dürften im physiologischen Bereich nicht ionisierter sein.

Hier lösen sich also eine Reihe von Spekulationen über die Bedeutung der LNPs im Lichte der Realitäten in Luft auf.

Leider kann ich den ganzen Artikel nicht lesen. Mich wundert überhaupt, wie die Protagonisten der LNPs auf einmal erkannt haben wollen, dass die LNPs sooo wichtig für die immunologischen Effekte der modRNA sein sollen. Diese Ideen halte ich schon aus zwei wesentlichen Gründen für abenteuerlich:

1. Der Effekt auf den primären Endpunkt, letztendlich den RT-PCR-Test, trat nach 12 Tagen auf. Da gab es noch keine neutralisierenden Antikörper. Also Dissoziation von Effekt und Immunität!

2. Es gibt mittlerweile Befunde (du hattest selbst darüber berichtet), dass die modRNA mehr als 1000 Tage lang noch aktiv ist. Die LNPs sind aber schon rund 1 Stunde, spätestens nach 3 Stunden über alle Berge, d.h. verstoffwechselt. An den LNPs kann die Wirkung also nicht liegen.

Aber OK, nur wenn man über die fundamentalen Aspekte nonchalent drüber hinweg schaut, gibt es auch Geld, einen guten bezahlten Nature-Review (mit vielleicht vielen Zitationen), Folgeaufträge und Kongress-Einladungen.

Ansonsten: Der Nature-Artikel ist halt einer, der typisch ist für das, wie auch Du schon schreibst, "ehemals angesehene" Journal. 100pro! Viel heiße Luft, eine Spekulation jagt die nächste; das meiste nach dem Motto: Hauptsache wir behaupten da mal was, auch wenn es noch so irre ist; dann können sich Hunderte von schlecht bezahlten Nachwuchswissenschaftlern (Doktoranden?) dran setzen, und das ewige Glasperlenspiel weiter spinnen.

PS: Es wäre gut, wenn Du beim nächsten Mal den Text einen Tag später nochmal Korrektur liest; oder Korrektur lesen lässt. Diesmal gab es allzu viele Fehler.

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