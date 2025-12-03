DrBine’s Newsletter

DrBine’s Newsletter

Discussion about this post

User's avatar
fabian's avatar
fabian
35m

Ist es biologisch plausibel, dass allein die Präsenz eines Menschen im selben Raum eine derartige Menge an "Triggerstoffen" TROTZ Haut- und Schleimhautbarriere zum Probanden bringt, dass dies Beschwerden auslösen kann?

Expand full comment
Reply
Share
Eckhard Umann's avatar
Eckhard Umann
38m

Ich hatte früher schon einmal die Theoretische Medizin angesprochen... und kann hier leider nur zwei Analogie-Beispiele beibringen, welche keine Lösung bringen: In der Biologie ist die Aufsummierung von M + N nicht dasselbe wie N + M. Lies: schon die Reihenfolge der Impfungen, der Gabe von Therapeutika usw. kann zu verschiedenen Resultaten führen, denn der erste Faktor verändert schon die Ausgangslage. Dies führt ins zweite Beispiel: Wir hatten schon in den 1980gern in der Transmitterchemie der Psychosen eine ähnliche Datenlage = wir wussten soviel, dass die Verwirrung eine unendliche wurde und wir letztendlich nichts mehr wussten. Und wir zwar weise schwafelten, wir würden denn nun mal die MAO-A blockieren... aber letztendlich genau wie hier: probiere doch mal dieses oder jenes. Auch hier muss die Therapie vorsichtig tastend symptomatisch vorgehen und schauen, was geschieht - und post faktum erklären, was wir eigentlich vollbracht haben.

Expand full comment
Reply
Share
2 more comments...

No posts

© 2025 DrBine
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture