IgG4 als Zeichen eines Mastzellaktivierungssyndroms durch das Spike-Protein?
Eine Theorie
Es wurde in den letzten Monaten viel darüber spekuliert, warum es bei den mit modRNA injizierten Menschen zu einem IgG4 Shift kommt. Dass es dazu kommt und die Belege für den IgG4 Shift, hat DoorlessCarp zusammengefasst.
Ich habe mich von der Interpretation von IgG4 bisher fern gehalten, weil mir das Thema zu diffus und unübersichtlich war und die Datenlage mich nicht überzeugen konnte. Es gibt bei modRNA-injizierten Menschen einen IgG4 Shift. Das ist so, das ist gemessen.1 2 3 4 5 6 Was es jedoch bedeutet, da konnte mich bisher kein Erklärungsansatz überzeugen.
Die potentiellen Folgen eines IgG4 Shifts hat DoorlessCarp ebenfalls zusammengefasst, wobei es sich, meiner Meinung nach, hierbei um Korrelationen handelt und eine Kausalität nicht zwangsläufig gegeben ist. IgG4 ist für mich nicht unbedingt der Auslöser der Probleme.
Die aktuelle Hypothese lautet, dass IgG4 Antikörper für Toleranz gegen das Spike-Protein sorgen, ähnlich wie bei einer Desensibilisierung.
Hohe IgG4 Werte als Hinweis auf ein Mastzellaktivierungssyndrom?
Meine Hypothese ist nun eine ganz andere, die aber aktuell nur auf einer Versuchsperson basiert: Holger Reißner. Wir brauchen also mehr Datenpunkte.
Holgers IgG4 Werte sind erhöht, laut einem Testlauf mit unserem Gerät, er ist jenseits des Grenzwertes.
Holgers IgG-Werte gegen das Spike-Protein waren 2 Jahre lang unter dem Grenzwert, den unser Gerät messen kann (<10 BAU) bis maximal bis 50 BAU. Daher dachte er, er hat kein Problem.
Holger hat aber ein Mastzellaktivierungssyndrom. Er reagiert MASSIV auf Menschen, welche die Kombination Johnson+Astra+Moderna bekommen haben, auf Menschen die Pfizer (nicht BioNTech) bekommen haben und aktuell auf frisch “geimpfte” Menschen. Er bekommt binnen Minuten bis Stunden: Schweißausbrüche, Fieber, Sehstörungen, Tinnitus, Neuropathie, Cyanose (blaue Lippen bei gleichzeitig hoher Sauerstoffsättigung im Blut) und Verspannungen, die bis zu Migräne führen können.
Wir können die Symptome zielsicher mit Menschen triggern, von denen wir wissen, dass sie die JAM Kombination haben und auch selbst noch gesundheitliche Probleme haben.
Man kann in dieser Publikation7 Holgers Symptome abhaken (gelb). Als er 2022 so schwer krank war, dass er beinahe daran gestorben wäre, hatte er weitere Symptome (rot):
Nun haben wir ein neues Symptom bei Holger entdeckt: “erhöhte oder verringerte Konzentrationen von Immunglobulin jeglichen Isotyps”.
Das bringt mich zu meiner persönlichen IgG4 Hypothese:
Holgers IgG4 Werte sind jenseits der Norm.
Seit Holger seine Mastzellaktivierung mit Famotidin herunterfährt, steigen seine IgG-Werte gegen das Spike-Protein deutlich an. Er war nun schon bei 150 BAU, so “hohe” Werte hatte er seit wir messen noch nie.
Meine Hypothese lautet somit:
Die hohen IgG4 Werte der unter Spikeopathie8 9 leidenden Menschen könnten vielleicht auch einfach “nur” an einem Mastzellaktivierungssyndrom liegen, das bei fast allen im Hintergrund läuft, weil das Spike-Protein die Mastzellen direkt aktivieren kann10. Das wusste man auch schon vom Virus11 12, das ist nicht neu, daher hat Shankara Chetty in seinem Protokoll zum achten Tag13 Histaminblocker mit drinnen und gibt allen Impfgeschädigten auch Antihistaminika, das kann man sich ab Minute 23 hier14 anhören.
Eine Mastzellaktivierung würde auch viele der Symptome erklären, die Menschen mit hohen IgG4-Werten haben.
Sowohl viele modRNA-Injizierte als auch Menschen, die Shedding-Symptomatiken haben, haben möglicherweise eine Mastzellaktivierung im Hintergrund laufen. Die Shedding-Symptomatik, die viele Menschen spüren ist zum großen Teil eine allergische Mastzellreaktion, die sich bei Beteiligung des Komplementsystems unschön hochschaukeln kann, weil Mastzellen und Komplementsystem sich koordinieren und gegenseitig aktivieren.17
Wir haben in unserem Familien- und Freundeskreis 80%, die bei Famotidin innerhalb von 30 min bis 2 Stunden eine MASSIVE Besserung ihrer Shedding-Symptomatik berichten und paradoxer Weise durch Famotidin nicht müde werden sondern mehr Energie verspüren und regelreicht aufgedreht sind.
Man müsste nun großflächiger prüfen, ob Menschen mit einer Mastzellreaktion im Hintergrund erhöhte IgG4-Werte aufweisen. Wäre dem so, ist IgG4 nicht die Ursache der beschriebenen Krankheiten, sondern “nur” ein Marker für die eigentliche Ursache: Eine unkontrollierte Mastzellaktivierung.
Wenn ich Arzt wäre, was ich nicht bin, würde ich meinen Patienten, die mit dieser diffusen Shedding-Symptomatik bei mir sitzen, testweise eine Famotidin Tablette geben und sie nach 2h fragen, ob die Symptome besser sind. Ist das der Fall, sieht es mir, als Biologe, schwer nach einer Spike-Protein bedingten MCAS aus, die irgendwo im Hintergrund läuft.
Bei Ungeimpften halte ich mich an die Empfehlung des ARD-Fernsehdoktors bei MCAS: “MCAS- und Mastozytose-Auslöser finden und meiden”18 was bei Lebensmitteln einfacher ist als bei Spike-Proteinen.
Bei Geimpften bin ich froh, das Problem an richtige Ärzte abgeben zu können, das ist deren Problem, WEIL:
wenn bei sowohl geimpften als auch ungeimpften Patienten, wegen der Spike-Belastung in der Umwelt ein Mastzellaktivierungssyndrom vorliegt, kann man die Blutwerte in großen Teilen der Bevölkerung nur noch mit sehr viel Vorsicht interpretieren. MCAS dereguliert die Leberwerte, die Eisenwerte, die Antikörpertypen… Rückenschmerzen müssen nicht mit dem Rücken zu tun haben… Herzprobleme müssen nicht Herzbedingt sein sondern können durch die Mastzellaktivierung oder die Verspannungen durch die Mastzellaktivierung hervorgerufen werden.
Und das Gleiche gilt für hohe IgG4 Werte.
Ist es biologisch plausibel, dass allein die Präsenz eines Menschen im selben Raum eine derartige Menge an "Triggerstoffen" TROTZ Haut- und Schleimhautbarriere zum Probanden bringt, dass dies Beschwerden auslösen kann?
Ich hatte früher schon einmal die Theoretische Medizin angesprochen... und kann hier leider nur zwei Analogie-Beispiele beibringen, welche keine Lösung bringen: In der Biologie ist die Aufsummierung von M + N nicht dasselbe wie N + M. Lies: schon die Reihenfolge der Impfungen, der Gabe von Therapeutika usw. kann zu verschiedenen Resultaten führen, denn der erste Faktor verändert schon die Ausgangslage. Dies führt ins zweite Beispiel: Wir hatten schon in den 1980gern in der Transmitterchemie der Psychosen eine ähnliche Datenlage = wir wussten soviel, dass die Verwirrung eine unendliche wurde und wir letztendlich nichts mehr wussten. Und wir zwar weise schwafelten, wir würden denn nun mal die MAO-A blockieren... aber letztendlich genau wie hier: probiere doch mal dieses oder jenes. Auch hier muss die Therapie vorsichtig tastend symptomatisch vorgehen und schauen, was geschieht - und post faktum erklären, was wir eigentlich vollbracht haben.