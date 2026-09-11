DrBine’s Newsletter

DrBine’s Newsletter

Discussion about this post

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Pray With Your Legs's avatar
Pray With Your Legs
Sep 11

Dr. Stebel, if we survive our Battle of Britain moment with the “you will own nothing and be happy” Barbarians, then let it be said that never will so many owe so much to so few as you. Thank you!

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