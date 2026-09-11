Ich habe vor langer Zeit die Chargengrößen der COVID-Injektionen angefragt. Aus USA haben wir sie seit Jahren. Das PEI hat sich natürlich geweigert.
Jetzt ist es an der Zeit, ihnen zu zeigen, dass ich es ernst meine.
Das erste Mal, dass ich das PEI verklage.
Ich habe das Glück, dass meine Anwältin das auch aus Überzeugung macht.
Wer sich an der Finanzierung der Klage beteiligen will:
Dr. Sabine Stebel
DE 46 6809 0000 0015 9653 04
BIC: GENODE61FR1
Betreff: Beteiligung Klage PEI Chargengrößen - IFG
Dr. Stebel, if we survive our Battle of Britain moment with the “you will own nothing and be happy” Barbarians, then let it be said that never will so many owe so much to so few as you. Thank you!