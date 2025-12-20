DrBine’s Newsletter

DrBine’s Newsletter

Discussion about this post

User's avatar
Dr. Manfred Hauptreif's avatar
Dr. Manfred Hauptreif
4h

Das könnte die unterschiedliche Nebenwirkungsrate bei den unterschiedlichen Chargen erklären, die ja sogar das PEI inzwischen nicht mehr negiert. Da ich die zweitübelste Charge in Deutschland bekommen habe, wäre ich daran interessiert, welcher Produktionsstandort meine Charge hergestellt hat.

Das ist wohl noch nicht öffentlich oder?

Expand full comment
Reply
Share
1 reply
1 more comment...

No posts

Ready for more?

© 2025 DrBine · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture