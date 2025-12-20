Eines der Hauptprobleme, mit denen wir bei den “Qualitätsunterschieden” der verschiedenen Chargen der LNP-basierten Produkte konfrontiert sind, ist deren unbekannte und wohl sehr unterschiedliche Zusammensetzung.

Man ist immer noch dabei herauszufinden, wie ein optimales LNP für eine Impfung auszusehen hätte.

Es gibt dazu eine neue Publikation.

Vadovics M, Zhao W, Daley EF, Lam K, Daly O, Rashid K, Lee HR, Schreiner P, Lundgreen KA, Gaudette BT, Shuvaev VV, Arguiri E, Muramatsu H, Sárközy A, Mdluli T, Xu J, Han X, De Luna N, Castaño D, Bettini E, Ábrahám E, Lipinszki Z, Carlucci G, Bansode AH, Nguyen K, Le TM, Luu T, Muzykantov VR, Bates P, Allman D, Mitchell MJ, Locci M, Radu CG, Heyes J, Pardi N. Tailoring the adjuvanticity of lipid nanoparticles by PEG lipid ratio and phospholipid modifications. Nat Nanotechnol. 2025 Sep;20(9):1312-1322. doi: 10.1038/s41565-025-01958-5. Epub 2025 Jun 23. PMID: 40550975. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40550975/

Bei der Übertragung von Grundlagenforschung auf die bereits im Einsatz befindlichen Produkte ist Vorsicht angesagt. Die Zusammensetzung der LNPs macht einen großen Unterschied und Ergebnisse neuerer Forschung sind daher nur sehr bedingt auf die im Markt befindlichen Produkte übertragbar.

In der Publikation, welche in diesem Artikel vorgestellt wird, geht es um das Phospholipid. In den auf dem Markt befindlichen Produkten wird DSPC verwendet, welches im Bild oben grün hinterlegt ist. Die Daten von DOPG und DOPS sind nicht auf die im Markt befindlichen Produkte übertragbar.

Die Auswirkungen PEGylierten Lipide und vor allem des Phospholipids hat sich kaum einer bisher genauer angesehen. Die Forscher haben als mRNA-LNP-Impfstoffformulierungen hergestellt mit verschiedenen Phospholipiden und unterschiedlichen Verhältnisse von PEGyliertem Lipid und haben parallel das ionisierbare Lipid und Cholesterin konstant gehalten. Dabei ist nicht bedacht, dass es in der Produktion der im Markt befindlichen Produkte auch zu Schwankungen der PEG-Länge gekommen sein könnte, da diese nicht definiert und nicht gemessen wurde.

Die Publikation ist aber wichtig, weil zumindest in Deutschland 3 verschiedene Firmen die Formulierung der Lipide durchgeführt haben (Polymum, Dermapharm / Mibe und Allergopharma) und in wieweit die wirklich alles exakt gleich gemacht haben, ist fraglich. Welchen Effekt hätten Schwankungen in der Zusammensetzung der LNPs selbst bei gleichen Grundsubstanzen?

Wir zeigen, dass solche Modifikationen die Stärke und Qualität der durch den Impfstoff ausgelösten Immunantworten beeinflussen. Wir analysieren auch die zugrunde liegenden Mechanismen und zeigen, dass die Biodistribution und die zelluläre Aufnahme von LNPs mit der Stärke und Qualität der Immunantworten korrelieren. Diese Erkenntnisse unterstützen die rationale Entwicklung neuartiger LNPs, um Immunantworten (zellulär oder humoral) auf der Grundlage der Impfstoffanwendung anzupassen.

Die Prozentualen Unterschiede in den beiden DSPC haltigen LNPs waren nicht allzu groß, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie genau man bei den Batchgrößen der COVID-Produkte arbeiten konnte und welche prozentualen Schwankungsbreiten in der Produktion vorkamen und wie der Toleranzbereich definiert war.

Die Resultate dieser relativ geringen mengenmäßigen Unterschiede sind aber offensichtlich.

Rechts sind die LNPs deutlich besser strukturiert und größer.

“Repräsentative Kryo-Transmissionselektronenmikroskopie-Bilder von S-2P-mRNA-LNP. Maßstab: 100 nm (Hauptbild); 10 nm (Einfügung). Die weißen Pfeile zeigen die Bläschenstrukturen. Die Kryo-Transmissionselektronenmikroskopie-Analyse wurde zweimal mit Luc- oder S-2P-mRNA durchgeführt, wobei in jedem Experiment 15 Bilder aufgenommen wurden. Alle Daten werden als Mittelwert ± Standardfehler dargestellt.”

Die Größentoleranz der LNPs war SEHR groß bei BNT162B2

Größere LNP können tendenziell weniger PEGyliertes Lipid und DSPC enthalten haben und so mehr immunologischen Schaden angerichtet haben, dafür gingen sie dann schlechter über die But-Hirn-Schranke.

Der Größeneffekt der LNPs auf Makrophagen oder das Immunsystem ist hier noch gar nicht berücksichtigt.

LNP Q, unsere Referenzzusammensetzung, hat in einer Phase-2-Studie mit einem COVID-19-mRNA-Impfstoff ein sicheres und hoch immunogenes Profil gezeigt. Auf der Grundlage dieser Zusammensetzung (ionisierbares Lipid, Cholesterin, DSPC und PEG in einem Molverhältnis von 50:38,5:10:1,5) haben wir eine Reihe von LNPs (F-T) hergestellt und charakterisiert, indem wir das PEG-Lipid titriert und die Menge an ionisierbarem Lipid, Cholesterin und DSPC nahezu konstant gehalten haben. Unter Verwendung von Nukleosid-modifizierter mRNA, die für das Hämagglutinin (HA) des Influenzavirus kodiert, haben wir festgestellt, dass LNPs mit niedrigeren PEG-Konzentrationen stärkere antigenspezifische Antikörperreaktionen hervorrufen. […] Um den Einfluss verschiedener Arten von Phospholipiden und des PEG-Lipid-Verhältnisses auf die Adjuvans-Eigenschaften zu untersuchen, wurden Mäusen S-2P-Nukleosid-modifizierte mRNA-LNPs intramuskulär injiziert (Abb. 2a). Alle Formulierungen induzierten hohe Konzentrationen an SARS-CoV-2-Spike-Rezeptorbindungsdomänen (RBD)-spezifischem IgG, das eine robuste neutralisierende Aktivität zeigte (Abb. 2b, c). Allerdings zeigte LNP H vier Wochen nach der Immunisierung einen mehr als doppelt so hohen Antikörperspiegel und eine mehr als doppelt so hohe neutralisierende Aktivität im Vergleich zu LNP Y und LNP W. Sechzehn Wochen nach der Immunisierung induzierte LNP H einen mehr als dreimal so hohen Spiegel an Antigen-spezifischem IgG im Vergleich zu LNP Q, LNP Y und LNP W und eine viermal so hohe Neutralisierung im Vergleich zu LNP W.

Wichtig für mich ist nur der Vergleich zwischen H und Q, da Y und W nicht im Markt verwendet werden. Weniger PEGyliertes Lipid verursachte stärkere Antikörperproduktion.

LNP H induzierte die größte Menge an Antigen-spezifischen MBCs und LLPCs unter den vier LNPs (Abb. 2d, e und ergänzende Abb. 5) sowie die höchste Anzahl an IgG1-, IgG2a- und IgG2b-produzierenden RBD-spezifischen Antikörper-sekretierenden Zellen, quantifiziert mittels ELISpot (Abb. 2f).

Obwohl alle LNPs ein starkes Biolumineszenzsignal erzeugten, beobachteten wir unterschiedliche Verteilungsprofile (Abb. 4a und ergänzende Abb. 9). Das gesamte Biolumineszenzsignal, das über den gesamten Körper jeder Maus gemessen wurde, war bei LNP Q oder LNP H, die zwitterionische Phospholipide enthielten, mehr als dreimal so hoch wie bei LNP Y und LNP W, die anionische Phospholipide enthielten (Abb. 4b, c). An der Injektionsstelle im Muskel konnten wir jedoch bei Mäusen, denen LNP H injiziert worden war, eine mindestens 2,5-fach höhere Proteinproduktion messen als bei den anderen drei Gruppen (Abb. 4b, c).

Die LNPs, die DSPC, LNP Q und LNP H enthielten, wurden von DC2.4-Zellen (Abb. 5a, b) und aus menschlichen Monozyten gewonnenen dendritischen Zellen (HuMDDCs; Abb. 5c, d) leichter aufgenommen, während die LNPs, die negativ geladene Phospholipide enthielten, LNP Y und LNP W, eine geringe zelluläre Aufnahme aufwiesen. Insbesondere LNP H wurde von DC2.4 signifikant stärker aufgenommen als alle anderen Formulierungen.

Wir haben festgestellt, dass LNP H, das sich durch sein zwitterionisches DSPC-Phospholipid und einen niedrigeren PEG-Lipidanteil auszeichnet, die stärkste humorale Immunantwort hervorruft, was zu einer höheren Bindungsantikörperproduktion, verbesserten Virusneutralisationsfähigkeiten und robusteren MBC- und LLPC-Reaktionen führt. Diese Verbesserungen lassen sich möglicherweise auf eine erhöhte Proteinsynthese in wichtigen Immunstandorten wie Milz, dLNs und Impfstelle zurückführen, begleitet von erhöhten IL-6-Spiegeln in den dLNs. LNP H war von unseren vier LNPs das größte, was mit den Ergebnissen einer anderen Arbeit übereinstimmt, in der ein Zusammenhang zwischen der LNP-Partikelgröße und der Antikörperreaktion in Mausmodellen hervorgehoben wird. In vitro beobachteten wir auch eine effizientere Aufnahme von LNP H durch DC2.4-Zellen und HuMDDCs sowie eine verbesserte Fähigkeit zur Freisetzung von endozytierter mRNA aus Endosomen in DC2.4-Zellen in das Zytoplasma. Dies könnte auf den geringeren PEG-Lipidgehalt von LNP H oder das Vorhandensein von als Blebs bezeichneten Strukturmerkmalen zurückzuführen sein, die in unseren LNPs, die ein neutral geladenes Phospholipid enthalten, mit viel höherer Häufigkeit gemessen wurden. […] Insgesamt zeigt diese Arbeit, dass durch die Modifizierung der Phospholipididentität und des PEG-Lipidverhältnisses in einer LNP-Formulierung die Immunantwort so eingestellt werden kann, dass entweder eine stärkere antikörpervermittelte Immunität oder eine stärkere zelluläre Immunität hervorgerufen wird, was sowohl für Infektionskrankheiten als auch für Krebsimpfstoffe von Bedeutung ist. Bemerkenswert ist, dass unsere Studie ein einziges ionisierbares Lipid für die detaillierte Charakterisierung verwendet hat. Eine weitere Einschränkung dieser Studie ist das Fehlen von LNP-Gruppen, die 0,5 % PEG mit DOPS und 1,5 % PEG mit DOPG enthalten, aus den oben genannten Gründen. Zukünftige Forschungen werden unsere Ergebnisse anhand einer breiteren Palette von Formulierungen bewerten. Die Testung dieser LNP-Formulierungen an nicht-menschlichen Primaten wird weitere Erkenntnisse liefern.

Fazit:

Mein Fazit aus diesem Paper:

Wenn in der Produktion in einigen Chargen etwas weniger DSPC enthalten war, werden diese heftigere Immunreaktionen ausgelöst haben und mehr dendritische Zellen transfiziert haben. Die dendritischen Zellen waren auch immer das Ziel der Produkte.

„Die Aufgabe dieser neuen Lipide war dieselbe wie jene der Krebsvakzine: die mRNA zu den dendritischen Zellen zu transportieren,“ (Projekt Lightspeed, S. 158)

Die unterschiedliche Nebenwirkungsrate der unterschiedlichen Chargen kann alo eine weitere neue Ursachen haben, wie Reinheit des DSPC und der damit einhergehenden unterschiedlichen Zusammensetzung der LNP-Hüllen, wozu mir keinerlei analytischen Daten vorliegen. Wenn Reinheit, Konzentration und dergleichen nicht exakt bestimmt wurden (wie auch immer das bestimmt wurde) und dann exakt eingewogen/abgemessen wurde, können kleinste Abweichungen in der prozentualen Zusammensetzung der LNP Hülle zu sehr unterschiedlichen Immunreaktionen führen.

Das gleiche gilt für das PEGylierte Lipid. Nicht nur die Länge der PEG sondern auch kleinste Unterschiede in der Menge bei der Formulierung haben Einfluss auf die resultierende Immunreaktion.

Das ist prozesstechnisch bei einem “Kremchenhersteller” wie Allergopharma oder Dermapharm möglicherweise nicht so abgelaufen wie beim erfahreneren Hersteller wie Polymum. Auch die große Toleranz bei der Größe der LNPs deutet bereits auf eine große Schwankungsbreite der prozentualen Zusammensetzung der LNP-Hülle. Und da ist noch nicht einmal bedacht, dass unterschiedliche Mischungsmethoden auch noch einen Einfluss ausüben könnten.

Diese Technologie ist schon in der Formulierung nicht exakt beherrschbar und kontrollierbar. Kontrollmethoden, die exakte Zusammensetzung zu prüfen, sind mir nicht bekannt.

Im Extremfall bedeutet das für die aktuell im Markt befindlichen LNP-Plattformen, dass bereits kleine Mengenunterschiede in der Formulierung der LNP-Hülle jede daraus resultierende einzelne Charge zu einem immunologisch leicht unterschiedlichen Produkt machen konnten, selbst wenn alle verwendeten Chemikalien identisch gewesen wären, was sie nicht waren, was noch erschwerend hinzu kommt.